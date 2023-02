Crime Boss Rockay City: sparatutto in salsa pulp con un cast di star

In quel folle calderone culturale che sono stati gli anni Ottanta e Novanta il cinema si è ritrovato a gestire l'ondata di rabbia e disillusione della nuova gioventù, che ha trasformato le vecchie icone eroiche del grande schermo - solitamente soldati imbattibili e paladini della giustizia - in antieroi dall'aria minacciosa e in perenne lotta con la società e la legge.



Carisma e cinismo hanno dato forma a personaggi indimenticabili in opere di culto come Le Iene, Arma Letale e Delta Force, e tanti di quei volti arcigni tornano per animare le sparatorie di Crime Boss Rockay City, lo shooter di Ingame Studios in uscita il prossimo 28 Marzo su PC via Epic Games Store, mentre non è ancora definita la data per le già annunciate versioni destinate alle console della corrente generazione. All'interno di una lunga sessione di prova, abbiamo preso confidenza con le meccaniche PvE di un videogioco dal sapore squisitamente pulp, tra ondate di sbirri e grandi borsoni pieni di dollari da portare al sicuro.

Il single player

Il prodotto del team di Brno - con membri che hanno lavorato ai franchise di Mafia, Arma, Shadowgun e molti altri - è uno sparatutto in prima persona che si basa sull'esperienza in cooperativa, ma senza sacrificare un comparto single player che tenterà di amalgamarsi efficacemente con il resto del pacchetto:

dobbiamo assumere le sembianze incattivite e fascinose di Travis Baker (le cui fattezze sono quelle di un Michael Madsen ringiovanito dalle meraviglie tecnologiche), un criminale che aspira a diventare il sovrano di Rockay City attraverso rapine e battaglie con i gangster rivali. L'esperienza in solitaria si fonda sulla modalità Baker's Battle, in cui il giocatore è chiamato a programmare fin nei minimi dettagli ogni colpo prima di eseguirlo - scegliendo l'obiettivo, la squadra da inviare sul posto e anche il piano d'azione - così da lasciare meno indizi possibili e rendere la vita difficile ai tutori della legge. Il twist intrigante di questa proposta si nasconde tra le maglie di una evoluzione roguelite: i primi tentativi di conquista della città, infatti, a causa delle ristrettezze economiche e delle poche armi a disposizione, falliranno miseramente grazie agli sforzi del ranger per eccellenza Chuck Norris, il quale ci sbatterà in galera sbeffeggiandoci come nel più classico dei b-movie di quell'epoca mai dimenticata.



In questo caso la storia si "resetta", ma l'utente conserva alcuni tratti dalla partita precedente (cosa verrà mantenuto è ancora in fase di studio da parte del team, che lavora a un bilanciamento adeguato) e ritenta la scalata criminale con più opzioni e una maggiore consapevolezza. Inoltre gli addetti ai lavori promettono grande varietà grazie alla pletora di scelte da affrontare durante le missioni e negli intermezzi narrativi, oltre al fatto che le run si differenzieranno di volta in volta in base agli obiettivi disponibili.

A supportare il protagonista nei suoi tentativi di dominio c'è un cast di stelle hollywoodiane che farebbe impallidire anche David O. Russell e il suo recentissimo Amsterdam: l'interesse amoroso di Baker è la Casey di Kim Basinger, il fido braccio destro è Nasara (Damion Poitier), Michael Rooker è un mercenario ben disposto ad aiutare la causa più remunerativa, mentre Vanilla Ice è uno dei rivali al trono di Rockay. A loro si aggiungono non solo il già citato Chuck Norris, ma anche Danny Glover (che evidentemente non si sente troppo vecchio per questa... cosa) e l'immancabile Danny Trejo, sempre pronto ad elevare qualsiasi produzione con la sua presenza, che di certo non passa inosservata.



Portare a termine la Baker's Battle non garantirà soltanto la soddisfazione di surclassare sua maestà Chuck Norris, ma permetterà di sbloccare nuovi personaggi e numerose armi da utilizzare nelle componenti co-op del titolo, che tra l'altro sembrano essere la portata più succulenta della proposta.



Il Multiplayer Co-op

La prima di queste modalità è la veloce e spensierata Crime Time, in cui si viene gettati in una mappa procedurale e bisogna decidere al volo come procedere per soddisfare i requisiti della missione. Si tratta di brevi livelli giocabili con altri tre utenti (o da soli con il sostegno di bot) in cui è possibile guadagnare velocemente qualche soldo e spazzare via i minuti di noia. Il cuore dell'esperienza invece si nasconde nelle sei mini-campagne che compongono Urban Legends:

ognuna è formata da tre incarichi di difficoltà crescente, che spaziano dal classico scassinamento di casseforti fino alle fughe rocambolesche dalla polizia in tenuta antisommossa. Il team criminale è costituito da quattro giocatori che vestono i panni di altrettanti personaggi selezionabili dalla lobby, dotati di abilità e debolezze uniche capaci di dare un tocco decisamente personale all'azione. Per intenderci, abbiamo affrontato la prima parte della campagna con una donna dalla notevole muscolatura, armata di fucile a pompa e una pistola Magnum, in grado di trasportare numerosi borsoni senza dover rinunciare alla bocca da fuoco principale (gli altri malviventi devono accontentarsi di sparare con le pistole quando hanno il carico sulle spalle), fautrice di danni immensi ai nemici ma penalizzata da una mira ballerina e insicura. Al contrario, nella seconda parte della campagna, abbiamo optato per un approccio più pragmatico e ragionato con un personaggio agile e veloce, imbracciando una mitragliatrice con silenziatore che permetteva di superare lunghe porzioni della mappa senza essere scoperti.



Il gunplay di Crime Boss si è rivelato semplice ma efficace, per una formula PvE che è riuscita a regalare numerosi momenti di divertimento grazie alla presenza di un team "umano" con cui rapportarsi: le sole due armi utilizzabili e l'impossibilità di cambiare il proprio equipaggiamento durante la missione non giovano alla profondità né al ragionamento, e anzi danno corpo a un'esperienza scanzonata, che ben si riflette nelle sparatorie con ondate di nemici non molto brillanti, seppur capaci di mettere in difficoltà una squadra poco coordinata (per farvi un'idea vi basta guardare il gameplay trailer di Crime Boss Rockay City).



A partire dai classici criminali da strada fino ad arrivare alle unità più corazzate della polizia, la varietà degli avversari affrontabili non aggiunge nulla di nuovo nel panorama degli shooter, ma si è rivelata sufficiente ad obbligare alla collaborazione gli utenti, "costretti" a rimanere in gruppo dalle truppe che si lanciano contro di loro. Come avviene in tanti altri sparatutto co-op, l'arma principale si rivela ben presto l'unica via per ottenere uccisioni veloci, mentre la bocca da fuoco di supporto è dotata di un potere nettamente inferiore (non ha importanza quale sia la sua natura) ed è da utilizzare soltanto durante le emergenze: anche questo aspetto fiacca la componente più ragionata del gameplay, ma la promessa di un'ampia scelta di artiglieria unita ai tratti particolari di ogni singolo sgherro giocabile potrebbero risollevare la situazione in questo senso.

I criminali si supportano a vicenda nel raggiungimento della vittoria tra movimenti studiati e immancabili rianimazioni, così da sgraffignare il bottino per poi caricarlo sul furgone e mettersi in salvo. Badate bene: gli antieroi potranno inganarre la morte solo uno specifico numero di volte (cambia a seconda del personaggio selezionato), che se verrà superato li renderà inutilizzabili per il resto della campagna. Durante la prova ci è stato spiegato che le missioni sono rivisitazioni di alcuni capitoli della storia principale, condite da obiettivi facoltativi che trasformano l'esperienza in un gioco d'azzardo tra rischio e beneficio. In ogni partita, infatti, i quattro utenti hanno la possibilità di accumulare somme immense di denaro - spendibile nello shop per acquistare armi molto potenti e personaggi dai tratti unici - ma restare troppo a lungo nella stessa mappa si traduce nell'innalzamento del livello di difficoltà, che si palesa con squadre di poliziotti armati fino ai denti: dai semplici agenti di pattuglia si passa ben presto a plotoni dotati di scudo antisommossa, mitragliatrici semi-automatiche e dissuasori elettrici, mentre nelle fasi più avanzate del match un elicottero getta nella mischia giganteschi nemici corazzati e un numero spropositato di truppe.



In un nugolo di proiettili che arrivano da ogni direzione quasi senza sosta diventa così estremamente complicato portare a casa il bottino, per questo la squadra di criminali deve ponderare con saggezza il momento più giusto per ritirarsi ed evitare di tornare alla base con un cocente game-over e le tasche vuote.

Il diavolo è nella longevità

Il gameplay immediato e adrenalinico garantito dalle sparatorie ci ha indubbiamente divertito durante la nostra prova, anche grazie a un profilo tecnico già abbastanza solido. Responsività immediata e frame rate granitico anche nelle situazioni più convulse permettono di instaurare quel ritmo sostenuto che è indispensabile per questo genere di esperienze, mentre la varietà delle mappe che abbiamo sperimentato ci ha portato dai classici magazzini americani fino all'ormeggio di uno yacht da svaligiare.

Purtroppo il colpo d'occhio viene fiaccato dal costante di riciclo dei nemici, privi di reali particolarità a differenziarli tra di loro, così come dai modelli poligonali dai personaggi giocabili non interpretati dalle star del cinema, quasi anonimi in confronto ai volti immediatamente riconoscibili dei loro blasonati colleghi.



La direzione artistica è senza ombra di dubbio il fiore all'occhiello di un titolo orgogliosamente ispirato alle migliori pellicole action degli anni Ottanta e Novanta (trovate qui la nostra intervista agli sviluppatori di Crime Boss Rockay City, in cui si discute anche degli evidenti rimandi tematici), capace di far rivivere sullo schermo alcuni scenari diventati iconici per il filone d'appartenenza con una palette cromatica satura che trasporta subito alle strade problematiche della East Coast.

Sebbene ogni missione ci abbia catturato e tenuto sulle spine fino alla sua conclusione (più o meno tragica a seconda della nostra avidità), a non convincere appieno è stata la natura degli incarichi proposti dalla campagna, i quali riciclavano fin troppo spesso i soliti ritrovamenti di bottino e fuga dai nemici, basandosi quasi del tutto sulle particolarità delle mappe per imbastire un'esperienza che fosse diversa da quella precedente.



Non sempre lo scopo viene raggiunto dalla sola base ambientale, e alcune fasi delle missioni appaiono insipide in confronto a quelle adrenaliniche delle parti più ispirate, ed è per questo che il giudizio complessivo dell'opera passerà per forza di cose dalla varietà totale offerta dagli sviluppatori, i quali dovranno dimostrarsi capaci di ravvivare ogni partita senza scadere nella pericolosa ripetitività.

Anche affidandosi a un approccio stealth che si è dimostrato molto complicato e punitivo, infatti, il gioco rimanda ben presto all'ennesima sparatoria condita da fuga rocambolesca, mentre l'effettiva ampiezza del livello viene castrata dal continuo spawn dei nemici in alcune aree, un fattore che obbliga a raggiungere l'obiettivo in maniera compatta attraverso la strada più breve. Da questo punto di vista bisogna ricordare come il lavoro del team dovrebbe prolungarsi anche ben oltre la data di lancio, con la promessa di contenuti sempre nuovi che potrebbe rivelarsi una boccata d'ossigeno per l'esperienza generale.