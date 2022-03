Crowz: un gioco a metà tra sparatutto classico e Battle Royale

Il mercato degli sparatutto, soprattutto quando si parla di battle royale, è ormai sempre più affollato, ma pare che la massiccia presenza di prodotti di questo tipo non spaventi né le grandi aziende né i team più piccoli, che provano a proporre ad affacciarsi sul panorama di genere senza temere di essere fagocitati dai più grandi. Tra questi ci sono gli sviluppatori di CROWZ su Steam, uno shooter che prova ad accontentare sia i fan dei battle royale che quelli dei giochi più tattici in stile Battlefield e che, in occasione dello Steam Next Fest 2022, ha aperto le porte dei suoi server a tutti i giocatori per circa una settimana. Anche noi abbiamo approfittato di questa iniziativa nel corso dell'evento organizzato da Valve per fare qualche partita al titolo targato ROYALCROW, e scoprirne così sia i punti di forza che le criticità.

Corsa ai meteoriti

La premessa narrativa di CROWZ non è delle più originali e, a dire la verità, sembra avere parecchi punti di contatto con quella di Battlefield 2042 (ecco la recensione di Battlefield 2042) e, più nello specifico, ai presupposti che si nascondono dietro la modalità Hazard Zone. In un futuro non ben precisato, il mondo ha subito grosse perdite per via di una tempesta di meteoriti, e le principali potenze globali hanno deciso di far fronte alla catastrofe facendosi la guerra con l'obiettivo di accaparrarsi quanto più Q-on possibile.

Ma cos'è il Q-on? Si tratta di un minerale dotato di peculiari proprietà di assorbimento energetico, che può essere estratto dai residui dei massi caduti dallo spazio. Per accaparrarsi questa preziosa risorsa, le nazioni hanno richiesto i servigi dei CROWZ, mercenari specializzati non solo nel combattimento, ma anche nell'estrazione di Q-on.



Ma come si traduce tutto questo in termini di gameplay? Beh, se avete giocato Hazard Zone potete comprendere molto facilmente di cosa si tratta. La principale modalità di CROWZ prende il nome di Squad Operation e non è che un ibrido tra quanto visto in BF2042 e un qualsiasi battle royale, che vede schierate in campo 10 squadre da 4 giocatori.

Se non sappiamo dirvi il numero esatto di CROWZ presenti in una partita è per via dell'assetto poco chiaro dell'interfaccia di gioco: durante le sessioni che abbiamo affrontato, infatti, il limite di 40 utenti visibile nella sala di attesa veniva puntualmente superato al termine delle infinite attese per l'inizio di un match. Il numero ridotto dei giocatori presenti in partita è dovuto al fatto che l'obiettivo principale non è quello di andare a caccia di altri mercenari, ma di estrarre quanto più Q-on possibile e procedere con l'estrazione. Va però precisato che nel titolo non esiste un metagame come in Escape From Tarkov: ciò implica che non è possibile portare le risorse accumulate fuori dalla partita e non esiste una gestione del loot che non riguardi le armi nei menu principali. Chi invece non apprezza le modalità senza respawn può provare Blood Zone, una classica modalità di controllo degli obiettivi che vede contrapporsi due squadre di giocatori e supporta il rientro in gioco dopo la morte.



Se le meccaniche alla base di Squad Operation e Blood Zone non vi hanno stupito per originalità, sappiate che anche il gameplay non mostra particolare estro. CROWZ è uno sparatutto in prima/terza persona in cui basta premere un tasto per passare da una visuale all'altra, favorendo in maniera inevitabile chi vuole sfruttare la telecamera alle spalle per posizionarsi dietro gli angoli o in altri nascondigli tattici per tenere sotto controllo l'area circostante. Il feeling delle armi non è dei peggiori, ma non si tratta affatto di un prodotto simulativo come promesso inizialmente dal team di sviluppo.

CROWZ è in realtà un'esperienza spiccatamente arcade, soprattutto per quel che riguarda il comportamento dell'armamentario a disposizione degli utenti. A proposito delle bocche da fuoco, CROWZ fa una scelta molto coraggiosa: al giocatore viene infatti concessa la libertà di decidere quale arma portare in battaglia e personalizzarla con accessori e mimetiche attraverso un sistema che è molto (forse troppo) simile al Gunsmith di Call of Duty. Ad eccezione di una registrazione dei colpi non sempre puntuale ed efficace, il gunplay funziona e diverte proprio grazie al suo essere poco simulativo.



Ciò che stona è invece la volontà di proporre una gestione del loot ‘realistica': a differenza di altri giochi in cui corazze, munizioni e consumabili sono perfettamente visibili e contrassegnati da un bagliore colorato, qui gli oggetti si confondono con l'ambiente e sono sparsi in giro per gli edifici senza un particolare criterio. Si tratta di una scelta discutibile, poiché oltre ad essere distante dalla volontà di proporre un'esperienza realistica, rende anche complesso per il giocatore distinguere gli elementi dello scenario con i quali poter interagire.

Sarebbe stato preferibile implementare un sistema attraverso il quale andare alla ricerca di loot in mobili e casse, così da rendere tutto anche più efficace dal punto di vista visivo. In CROWZ esiste anche un sistema vagamente simile a quello delle killstreak, con il giocatore che può accumulare denaro con le eliminazioni e richiamare UAV o altri tipi di supporto tramite l'ausilio di un tablet proprio come in Battlefield 2042.



Attualmente il gioco include un sistema di progressione lineare in pieno stile Call of Duty, con il personaggio che accumula esperienza e scala i gradi per sbloccare le varie armi, i cui accessori vanno invece guadagnati accumulando esperienza - e uccisioni - con una specifico strumento bellico.

Non è chiaro invece quali saranno i fattori che, oltre alle microtransazioni, garantiranno ai giocatori nuovi oggetti per la personalizzazione del mercenario, che può essere modificato sia nella fisionomia (tramite un editor basilare) che nel vestiario. Nella demo provata avevamo a disposizione un'enorme quantità di abiti, molti dei quali del massimo livello di rarità. Questa libertà concessa in fase di prova ha permesso di notare un ottimo livello di personalizzazione, sebbene vi sia più di un dubbio sulle dinamiche di monetizzazione legate a questo specifico aspetto della proposta.

Una guerra anonima

Anche dal punto di vista tecnico CROWZ non riesce a distinguersi dalla massa. Il livello di dettaglio delle armi e dei veicoli è nella media, ma la cura riposta nella realizzazione dell'isola sulla quale si svolgono gli scontri e degli stessi mercenari è solo discreta. Gli ambienti di gioco sono spogli, molto simili tra loro e con una scarsa cura nella riproduzione degli interni.

Anche la qualità delle animazioni oscilla tra alti e bassi, con un buon risultato quando si tratta della ricarica delle armi e un pessimo lavoro quando ci si lancia col paracadute nella battle royale (probabilmente uno dei peggiori sistemi mai visti sia dal punto di vista del gameplay che della resa grafica).



Per quanto vi sia il tentativo di riprodurre soldati e armamenti nel modo più realistico possibile, inoltre, è innegabile che la direzione artistica del gioco sia piuttosto anonima: rimuovendo la caotica interfaccia di gioco, siamo sicuri che molti farebbero fatica a distinguere CROWZ da altri sparatutto attualmente in commercio. Durante le nostre prove sono emerse anche numerose problematiche che rendono evidente la travagliata storia del gioco, nato inizialmente come progetto per dispositivi mobile e poi trasformato in un FPS per PC. Oltre ad un netcode lontano dalla perfezione, che talvolta impedisce ai proiettili di infliggere danno al nemico, non mancano qualche bug e un livello di ottimizzazione da rivedere.