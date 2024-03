Cyberpunk 2077 come Unrecord: la mod bodycam è surreale

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Che Cyberpunk 2077 nel tempo sia diventato un vero e proprio benchmark per le nuove tecnologie, nonché banco di prova per le mod più disparate, ormai è chiaro a tutti. Nel corso degli anni il titolo di CD Projekt Red è stato oggetto di alterazioni più o meno professionali, pensate per completarlo, abbellirlo, personalizzarlo o renderlo più realistico (qui la recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty). Oggi parliamo proprio di realismo, o forse è meglio dire iperrealismo: ecco a voi Night City... con la bodycam!

Gli ingredienti per la magia

Il merito di questo lavoro è di NextGen Dreams, che mette a disposizione la sua combinazione di mod (proprietarie e non) per ottenere un effetto molto vicino a quello dei giochi bodycam iperrealistici, che sfruttano vari artifici grafici per ottenere un livello di fotorealismo davvero sorprendente. Si tratta di una serie di mod abbastanza corposa, soprattutto se si parte dal gioco vanilla. Per chi ha già modificato il proprio Cyberpunk 2077, invece, è possibile che parte del lavoro sia già fatto. L'elenco è disponibile sul Patreon del modder.

Per trasformare il titolo servono ReShade, injector per lo specifico file ini della bodycam, Nova LUT con la sua palette di base e l'ENV specifico con path tracing. Propedeutiche anche la mod per ampliare il campo visivo a 120° e il toolset di base per il modding su Cyberpunk, tra cui il plugin ufficiale REDmod e Cyber Engine Tweaks. Per sovrascrivere texture e materiali, servirà invece la relativa mod per l'override degli asset ufficiali. Oltre a queste, una lista di script e altre modifiche per grafica e interfaccia per rendere ancora più personalizzabile l'esperienza finale.

Cyberpunk sotto steroidi

Noi abbiamo provato il tutto con un laptop dotato di RTX 4090 e processore Intel Core i9-14900HX. Si tratta di una macchina di livello "enthusiast", con cui abbiamo avuto modo di testare il gioco rigorosamente in path tracing, con DLSS attivo e ray reconstruction.



Senza utilizzare la tecnologia di frame generation, siamo riusciti a ottenere 30 FPS piuttosto stabili a risoluzione 1440p. Il gioco già di per sé è tra i più pesanti in circolazione, specie se si utilizza il vero ray tracing a più rimbalzi. In questo caso, le prestazioni vengono notevolmente ridotte anche dall'ampliamento del campo visivo e dall'utilizzo di diverse mod tra cui quelle per migliorare la risoluzione degli asset.



Nel complesso, il risultato ottenuto è molto buono e a tratti sembra quasi surreale, soprattutto camminando tra vicoli deserti e ben illuminati. In penombra, al buio o nelle gallerie l'effetto tende a perdersi leggermente, per svanire tragicamente alla presenza degli NPC, caratterizzati da un taglio stilistico che disinnesca la credibilità dell'insieme.

Rispetto ai giochi realizzati ad hoc per ottenere questo effetto di verosimiglianza, Unrecord in primis, anche la città di Night City ha dei limiti connaturati nella sua progettazione e non si presta del tutto ad una resa iperrealistica, proprio per via della sua direzione artistica. Da amanti del genere, tuttavia, non nascondiamo di esserci sentiti, in alcuni momenti, quasi nella Los Angeles di Blade Runner. Sempre agganciandoci a questo discorso, i giochi in bodycam fanno un uso massiccio della fotogrammetria, dirimente per la resa finale degli elementi architettonici urbani. Anche se i risultati sono davvero ottimi, i rework in alta risoluzione scelti dal modder non riescono del tutto a limare la distanza con questo tipo di lavori, che attingono a piene mani da tali tecniche per ottenere il risultato voluto. Ci si può comunque divertire molto nello shooting, soprattutto dopo aver rimosso il mirino e l'HUD di gioco, rendendo non solo più realistico l'insieme ma anche più complessa la sfida, per la gioia per chi ama scontrarsi con un livello di difficoltà più elevato del solito, che in questo caso dipende anche dalle distorsioni generate dall'effetto bodycam.



In generale, per chi ha già una discreta esperienza e ha una buona build da gaming alle spalle, consigliamo di provare questo set di modifiche, ancora più indicato se volete sperimentare un approccio del tutto nuovo alle quest secondarie.