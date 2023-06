Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ci abbiamo giocato! A spasso per Dogtown

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

"Dogtown è la discarica dove finiscono tutti i rifiuti umani". È anche un luogo conturbante, un distretto dalle molteplici sfaccettature, in cui lo sfarzo convive con il selvaggio. Su questo palcoscenico si svolge la storia di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, quello che - in termini di puro investimento economico - CD Projekt considera la più grande espansione che abbia mai realizzato. Un contenuto aggiuntivo i cui innesti si sviluppano persino nel gioco base, dando vita a un processo di ricalibrazione delle meccaniche ludiche dell'esperienza nella sua interezza.



La missione? Rendere Cyberpunk 2077 (qui la recensione di Cyberpunk 2077) un'avventura sempre migliore, in continua evoluzione. Vorremmo potervi dire che l'obiettivo del team è stato centrato in pieno, ma non possiamo. Non ancora quantomeno. La pur lunga demo di circa un'ora che abbiamo provato durante i Play Days ci ha fornito un assaggio della narrazione e dell'atmosfera che si respira in quel di Dogtown, ma non ci ha dato modo di testare a fondo i tanti cambiamenti e le sostanziose novità introdotte nel gameplay. Per ora quindi ci limiteremo a riportare le dichiarazioni di CD Projekt Red, e a raccontarvi perché Phantom Liberty ha tutta l'aria di essere una degna estensione delle avventure di V.

La città e la storia

Un'ora non basta per cogliere l'anima di Dogtown, percepirne l'estensione, apprezzarne l'impronta artistica. Sappiamo solo che sarà più densa di ogni altro luogo di Night City, con un focus più marcato sulla verticalità e sulla diversità dei vari distretti. Si parte da quello più ricco e commerciale, vivido e accattivante, fino ad arrivare alle zone suburbane, riflesso in negativo della parte abbiente, in cui gli abitanti sono costretti a riutilizzare in maniera creativa ciò che trovano qua e là, facendo leva sulla sempreverde arte dell'arrangiarsi.

E poi ci sono altre aree, popolate da quelle persone che, come ci ha detto CD Projekt Red, "non hanno altro posto in cui vivere", una sorta di Far West di Dogtown. Ne emerge, dalle parole del team, un quadro urbano dalle mille identità, nelle cui strade - sontuose o pericolose che siano - ci auguriamo valga la pena perdersi. Songbird è una netrunner di prima categoria. Lei può aiutarci. Ci promette una panacea, una cura. Eppure qualcosa non torna. La fregatura pare dietro l'angolo.



L'aereo della presidente dei Nuovi Stati Uniti Rosalind Myers precipita in "quell'appendice malata di Night City chiamata Dogtown" e non possiamo far altro che correre in suo soccorso, facendoci largo con la forza. Chi ha ordinato l'attacco? Kurt Hansen, l'autoproclamatosi leader della città? Ne è convinta la Myers che, sopravvissuta all'assalto, cerca riparo tra i fatiscenti edifici di Dogtown dopo la misteriosa scomparsa di Songibird dalle scene. In questo coacervo di tradimenti e sospetti, la presidente, decisamente cazzuta, sembra fidarsi di una sola persona: Solomon Reed, un tempo a capo delle operazioni di spionaggio a Night City, e ora un "agente dormiente" che sta per essere risvegliato.

Un tipo a posto, sembra. Molto cauto, sembra. Di sicuro, sa il fatto suo. L'alleanza con il personaggio interpretato da Idris Elba è la molla che fa scattare un intrigo politico e criminale di cui Johnny Silverhand percepisce sin da subito il pericolo. "Una bella tempesta di merda", la chiama. "Non farti fregare dai raggi del sole" ci consiglia. Ma forse è troppo tardi: ci siamo già dentro.

La demo e le modifiche al gameplay

Molto guidata e dal ritmo incalzante, la demo ci ha permesso di dare uno sguardo all'assetto narrativo, ai personaggi e all'ambientazione di Phantom Liberty. Abbiamo insomma solo scalfito la superficie di un intreccio che dovrebbe inserirsi a dovere all'interno del nucleo del gioco principale, dal momento che la storia del DLC - in base a quanto dettoci dal team - si renderà disponibile all'incirca a partire dalla metà della campagna di Cyberpunk 2077.

Nel sincopato susseguirsi di battaglie e conversazioni, al di là della presenza del personaggio di Solomon Reed (che possiede un certo carisma sulla scena, merito ovviamente dell'altrettanto carismatico Idris Elba) a convincerci maggiormente è la prospettiva di un possibile approfondimento del carattere e del passato di Silverhand, dotato di alcuni risvolti ancora sconosciuti. I dialoghi con il nostro compagno sono sempre intrisi della predilezione di Johnny per la retorica un po' teatrale, ma nella demo hanno aperto qualche spiraglio verso i suoi trascorsi e i motivi che hanno condotto alla "morte" di Robert John Linder. Sinceramente, siamo assai curiosi di saperne di più. Ci sarebbe piaciuto testare almeno in parte i cambiamenti innestati nell'impianto ludico di Cyberpunk 2077, ma così non è stato. Diverso il caso del perfezionamento dell'intelligenza artificiale, del quale lo studio polacco sembra andare molto fiero. Nel corso del test purtroppo i nemici continuavano a restare tendenzialmente imbambolati sul posto, pronti a farsi crivellare, sbucavano senza criterio dalle coperture, si buttavano a capofitto verso la nostra canna, e in generale non mostravano chissà quale grande istinto di sopravvivenza.



CD Projekt promette anche un upgrade delle routine comportamentali dei cittadini e, conseguentemente, della gestione di un traffico più realistico. È tutto ancora da dimostrare. Così come vanno valutate con la dovuta calma tutte le modifiche, minori e maggiori, effettuate per rendere il gameplay ancora più rifinito: è il caso di un albero dei talenti nuovamente bilanciato perché risulti più intuitivo e al contempo più efficiente per l'utente.

A proposito di abilità, in Phantom Liberty farà il suo esordio un ulteriore ramo, chiamato Relic, di cui ancora non ci è dato sapere alcunché: CD Projekt ci ha rivelato che la sua funzione sarà strettamente connessa al gameplay, e che influenzerà il gioco in maniera significativa, ecco perché non ha voluto rivelarci nessun particolare sulle sue ramificazioni.



Anche l'esplorazione beneficerà di aggiunte volte a massimizzare la varietà: gang che si daranno battaglia per strada, tafferugli con la polizia e scontri con nuovi mini boss saranno solo l'antipasto di un'offerta ludica che mira a espandere il proprio menù, introducendo altre missioni secondarie tra cui l'airdrop, ossia supporti aerei pieni di loot che, precipitati nei confini di Dogtown, andranno recuperati in tempo prima delle milizie e dei criminali locali.

Le nostre azioni, come ben noto, non resteranno impunite: anche la polizia ha subito una rielaborazione, e ora ogni tier d'allerta porta con sé minacce sempre più pericolose, che culmineranno con l'arrivo della MaxTac al grado massimo. A pericoli maggiori corrispondono nuovi mezzi per vender cara la pelle. Oltre alle bocche da fuoco inedite, a rendere le strade di Night City ancora meno sicure ci pensano i combattimenti in auto: ci verrà data la facoltà di estrarre l'arma e sparare dal finestrino oppure salire a bordo di veicoli opportunamente attrezzati con mitragliatrici e altri strumenti di morte. Tutte le modifiche suddette non sono circoscritte nell'area di Dogtown, ma appartengono all'intero gioco: Cyberpunk 2077 ha subito insomma un importante lavoro di rielaborazione, per fare in modo che tutta l'esperienza si adattasse alle feature inedite. Un'occasione - sottolinea CD Projekt - per dare all'avventura un tocco di freschezza. È indubbio che questo elenco di caratteristiche spinga sempre più in alto le nostre aspettative, innalzate ulteriormente dal vortice di spettacolarità in salsa spy-action proposto dalla demo.

Eppure, queste differenze e rifiniture devono ancora essere confermate, così che le parole del team si tramutino in fatti concreti, tangibili. Per scoprire la portata di queste variazioni, dovremo necessariamente addentrarci a Dogtown. Sperando di uscirne vivi.