Dark Souls Archthrones: la mod gratis che sembra un gioco completo

Quando si parla di mod, solitamente ci si riferisce a progetti più o meno contenuti che permettono di modificare piccoli degli aspetti di un videogioco, magari sistemando un menu, sostituendo un modello poligonale o inserendo una funzionalità non introdotta in origine dagli sviluppatori. Esistono però anche le cosiddette total mod, ossia creazioni molto più complesse che vanno a rivoluzionare un titolo, talvolta aggiungendo storie, nemici, armi e tanto altro.



È proprio questo il caso di Dark Souls Archthrones, che dopo anni e anni di sviluppo può essere messo alla prova da tutti i possessori del terzo capitolo della serie FromSoftware. Ovviamente abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo tuffati nella demo di quello che è forse il progetto più ambizioso tra quelli in sviluppo presso la community di appassionati delle creazioni di Hidetaka Miyazaki.

Dark Souls Remix

È probabile che persino i fan più accaniti di Dark Souls non sappiano cosa sia Archthrones ed è quindi importante spiegare per bene di cosa si tratti. Ad essere precisi, quella di cui stiamo per parlarvi viene definita overhaul mod, ossia una creazione degli appassionati che però non interviene su uno specifico aspetto della produzione, ma la coinvolge in modo più ampio e ne modifica o amplia svariati elementi.

Non si tratta di una mod che randomizza i pezzi d'equipaggiamento trovati o si limita a ricollocare i nemici in giro per la mappa: ci troviamo di fronte ad una sorta di espansione amatoriale che funge da prequel di Dark Souls 3.



Il piccolo team di sviluppo ha deciso infatti di realizzare un'avventura basata su fatti antecedenti a quelli narrati nel gioco, senza però inventare di sana pianta luoghi e personaggi: la mod infatti è il risultato di un'approfondita analisi della lore del titolo FromSoftware e da ciò traspare la passione che è stata infusa nel progetto.

Sia chiaro, i contenuti di Archthrones non sono del tutto originali, poiché la mod è un po' un remix di tutto ciò che la software house ha pubblicato negli ultimi anni, un promettente mostro di Franskenstein che rielabora cose già viste per creare qualcosa di totalmente nuovo. I giocatori più attenti noteranno che non solo la quasi totalità degli scenari è quella già incontrata in Dark Souls 3 con un pizzico del secondo capitolo in aggiunta, ma che anche i nemici e gli NPC provengono sia dai vari esponenti della serie, sia da Demon's Souls e Bloodborne. Vi è persino un individuo che utilizza le animazioni dello scultore di Sekiro Shadows Die Twice, per intenderci.



Fatta chiarezza su questo aspetto, vogliamo spendere due parole anche sul processo d'installazione della mod. Innanzitutto, non è sufficiente avere in possesso il solo Dark Souls 3 per poter giocare Archthrones, che per motivi abbastanza ovvi necessita anche degli asset provenienti da The Ringed City e Ashes of Ariandel. Non abbiamo nulla da segnalare sul processo di installazione in sé, davvero immediato, poiché richiede il semplice download di un pacchetto e il suo trasferimento nella cartella di gioco, preferibilmente appena installato per evitare qualsivoglia problema.

L'unico intoppo riguarda alcuni fastidiosi crash che potrebbero verificarsi con l'ultima versione di DS3, e che può essere facilmente aggirato tramite un downgrade alla versione 1.15, processo più o meno semplice e del tutto legale. Chi non vuole ricorrere alla console di Steam e a processi intricati, deve semplicemente scaricare l'eseguibile della vecchia build di gioco e bloccare gli update automatici del client Valve. A questo punto filerà tutto liscio.



Per chi temesse ripercussioni per via dell'utilizzo della mod, sappiate che gli sviluppatori hanno pensato anche a questo: l'installazione di Archthrones fa sì che vi colleghiate a server appositamente creati per gli utenti della mod, quindi non c'è rischio di essere bannati.

Da Bloodborne a Sekiro, c'è un po' di tutto

Dal momento che Dark Souls Archthrones è un prequel rispetto agli altri capitoli, rappresenta un'avventura inedita con tanto di filmato introduttivo che, per motivi di budget, altro non è che una sequenza di artwork con in sottofondo una voce narrante che introduce il giocatore a questo antico mondo la cui struttura ricorda molto da vicino quella di Demon's Souls (qui il nostro speciale su Demon's Souls).

I creatori della mod hanno apportato alcune piccole modifiche all'hub centrale di Dark Souls 3, l'Altare del Vincolo, e hanno fatto in modo che i cinque troni che danno il nome al contenuto si trasformassero in portali verso altrettante aree. Si tratta di un'impostazione identica a quella vista nel capostipite dei soulslike, poiché non esiste un'unica mappa da esplorare ma cinque scenari che hanno un inizio e una fine. Questo significa che, completata l'introduzione in perfetto stile FromSoftware, ci ritroveremo nelle condizioni di scegliere liberamente in quale ordine affrontare le sfide. In realtà si tratta solo di una mera illusione, poiché buona parte delle aree è di una difficoltà elevata ed è probabile che trascorriate la prima ora di gioco a prendere ceffoni a destra e a manca. Fortunatamente vi è un'area più accessibile delle altre, perfetta per iniziare l'evventura, ossia il Villaggio in Guerra.



In questo caso si tratta di una riproposizione dell'Insediamento dei Non Morti in cui i creatori di Archthrones hanno posizionato numerosi cavalieri appartenenti a fazioni diverse che si danno battaglia, con un colpo d'occhio notevole per chi fa il suo ingresso nella zona. Vi è persino un piccolo santuario all'ombra di un albero che, quasi sicuramente, fa uso degli asset di Sekiro. Abbiamo apprezzato davvero tanto anche la rivisitazione della Cattedrale delle Profondità, che per nemici (qui troviamo persino alcuni mob di Bloodborne) e atmosfera restituisce sensazioni molto simili a quelle provate esplorando la Torre di Latria in Demon's Souls, un setting quasi horror. In un altro trono possiamo persino esplorare uno degli scenari più suggestivi del secondo capitolo della serie FromSoftware.

La Torre della Fiamma di Heide, per esempio, viene riproposta con alcune differenze più o meno marcate e l'aggiunta di nemici inediti, come i cavalieri della Fenice che sostituiscono quelli visti in Dark Souls 2. È bene precisare che non si tratta di avversari identici nella sostanza ma con una forma diversa, poiché oltre all'estetica vantano anche alcune differenze nel moveset e possono essere soggetti a backstab. Insomma, dietro Archthrones c'è un lavoro importante.



È vero, il fatto che le aree siano già note ai giocatori fa sì che non sia tutto completamente nuovo, ma le modifiche estetiche e la presenza di nemici mai visti prima o collocati in maniera diversa dal solito garantiscono sempre una certa freschezza all'esperienza.

Non dimentichiamo poi che a rendere il tutto ancora più interessante ci pensano i 17 boss di Dark Souls Archthrones, che vi faranno sbraitare come se non ci fosse un domani. Si tratta di scontri davvero tosti, persino per chi mangia pane e soulslike: gli sviluppatori sono stati abili nel creare questi nemici e hanno fatto in modo che ciascuna battaglia fosse caratterizzata da più fasi, tali da spiazzare il giocatore e metterlo in seria difficoltà. La mod ha anche un merito che non può essere sottovalutato da qualsiasi fan: possiamo finalmente sconfiggere una versione alternativa della Cleric Beast di Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo e anche solo questo vale il download.

Le novità del combat system

Fra le tante caratteristiche ereditate da Demon's Souls troviamo sia la World Tendency che il modo in cui è composto il Nexus. In quella che è a conti fatti la nostra base operativa vedremo l'immancabile Guardiana del Fuoco, essenziale per incanalare le anime raccolte in aumenti di livello, e una serie di NPC inediti e con una quantità spropositata di dialoghi doppiati in inglese e perfettamente coerenti con la lore della serie.

Abbiamo ad esempio un mercante simile allo Scultore di Sekiro, il fabbro Andre, un vecchio guerriero che funge da deposito per i nostri oggetti e persino un alchimista, grazie al quale possiamo miscelare le risorse raccolte in giro per creare elisir dai poteri unici. Come avrete già intuito, si tratta di una meccanica di gioco che imita quanto visto in Elden Ring con il Balsamo Portentoso.



Non si tratta dell'unica novità in termini ludici, poiché Dark Souls Archthrones interviene in diversi modi anche sul combat system, aggiungendo dinamiche che provengono da altri soulslike. Abbiamo ad esempio il Backstep Guard, sistema grazie al quale l'animazione della schivata all'indietro può essere interrotta premendo il tasto della parata. Troviamo poi Perfect Block e Guard Counter, ossia

due meccaniche che consentono di eseguire una parata perfetta e controbattere: quando si para poco prima di essere attaccati, si visualizza a schermo un bagliore arancione che segnala l'esecuzione di un Perfect Block, quindi si può premere il tasto dell'attacco pesante per colpire il bersaglio con un fendente dotato di hyper armor e che, quindi, ha buone probabilità di non essere interrotto da un'ulteriore mossa dell'avversario. Molto interessante è la Powerstance, che come in Elden Ring permette di sfruttare al meglio il dual wielding: assegnando un'arma primaria a ciascuna mano, la pressione del dorsale sinistro consente di esibirsi in una combo che coinvolge entrambi gli strumenti di morte e non solo quello nella mano sinistra. A chiudere l'elenco di aggiunte offensive troviamo un vecchio amico, il calcio, che se utilizzato al momento giusto sul bersaglio ha il medesimo effetto di un parry e, di conseguenza, garantisce l'esecuzione di una mossa frontale che infligge ingenti danni.



Si tratta di un ventaglio di nuove possibilità che apre a stili di gioco diversi, sebbene ciò non significhi che Dark Souls Archthrones non si possa affrontare alla maniera classica. In ogni caso le nuove meccaniche funzionano piuttosto bene, malgrado la necessità di rifinire alcuni particolari, come ad esempio l'esecuzione del calcio.

C'è ancora del lavoro da fare

Passando al lato tecnico, dobbiamo elogiare il lavoro svolto dagli sviluppatori di Archthrones. Pur trattandosi di un'accozzaglia di elementi provenienti da giochi diversi e con svariate modifiche al gameplay, tutto funziona perfettamente e nel corso della nostra esperienza c'è stato un solo crash. Le stesse prestazioni sono state sempre fluide e prive di cali di framerate, anche nelle aree più impegnative a causa di effetti particellari o di un maggior numero di modelli a schermo. Ottimi poi le nuove armi e armature - dotate anche di fisica per quel che riguarda i tessuti - che, a conti fatti, sono indistinguibili da quelle originali.

Si tratta pur sempre di un lavoro amatoriale in versione demo, con piccoli spigoli che verranno limati nel periodo che ci separa dalla release finale. Tralasciando il bilanciamento della difficoltà, su cui il team di sviluppo sta già eseguendo interventi migliorativi, c'è ancora da lavorare sui difetti di alcuni scenari e NPC, che al momento appaiono statici e meno dettagliati rispetto ad altri.