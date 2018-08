Darksiders 3: THQ Nordic scatena la Furia alla Gamescom

Darksiders 3 ci proietta nell'abbraccio amaro dell'apocalisse che, in testa agli eventi del primo capitolo, aveva trasformato la Terra in una distesa di morte e devastazione, calcata da orrori infernali tanto abietti quanto letali. Un'ambientazione legata a doppio filo alla mitologia scritta a quattro mani da David L. Adams e Joe Madureira, autore della peculiare impronta stilistica di una serie che ha sempre vantato sfumature identitarie piacevolmente marcate. Tratti che, dopo l'abbandono di Madureira, sembravano aver perso parte del loro vigore trascinante, complice anche una revisione del gameplay che, nei primi scorci mostrati al pubblico, pareva aver indebolito l'efficacia di quella formula brutale e immediata tanto cara ai fan. Dopo aver dato un'occhiata più da vicino al titolo sullo showfloor della Gamescom 2018, teatro dell'esordio ufficiale del gameplay di Darksiders 3, ci siamo fortunatamente liberati di alcune di queste fastidiose incertezze, ma questo non vuol dire il lavoro di Gunfire Games ci abbia convinto appieno.

La Furia del Consiglio

Incaricata dall'Arso consiglio di dare la caccia ai sette Peccati Mortali, creature mostruose determinate a rendere ancor più miserevole l'esistenza di un'umanità sull'orlo dell'estinzione, il cavaliere dell'apocalisse Fury viene inviata sulla Terra in compagnia di un'entità fluttuante molto simile alla Sentinella che accompagnava Guerra nel primo capitolo della saga. Si tratta solo del primo dei rimandi alla lore espansa della saga di THQ Nordic, tra le maglie di una trama della quale, per il momento, conosciamo solo una manciata di dettagli. Fiera del proprio ruolo di immortale condottiera, Fury mal tollera gli umani, e li considera alla stregua di scimmie prive di forza e intelletto.

Un preconcetto fortemente radicato, che comunque non le impedisce di seguire con disciplina gli ordini del Consiglio, i cui reali interessi rimangono ancora una volta avvolti dal mistero. Stando alle parole del team di sviluppo, presente durante la nostra prova a porte in quel di Colonia, quella di Fury sarà un'avventura avvincente e sfaccettata, sostenuta dalla caratterizzazione di una protagonista tanto affascinante quanto letale. Incalzati dalla più prevedibile delle domande, ovvero "riusciremo a vedere la fine dell'arco narrativo iniziato col primo Darsksiders e a conoscere la sorte di Guerra?", i ragazzi di Gunfire ci rispondono con un sorriso sornione e con un - molto poco - enigmatico "forse". La promessa è quella di un mondo carico di riferimenti (non sempre in piena vista) ai precedenti capitoli, quanto basta per offrire ai fan un contesto che sia al contempo fresco e familiare, complice anche qualche comparsata eccellente. Di nuovo, gli sviluppatori non si sono sbottonati sulla trama quanto avremmo voluto, ma le premesse sembrano piuttosto intriganti. Il team ha intenzione di mettere in scena una storia non lineare ambientata in un mondo non più frammentato in diversi segmenti compartimentati, ma composto da macroaree interconnesse senza caricamenti di sorta.

Uno scenario di gioco caratterizzato da dimensioni vicine a quelle delle precedenti iterazioni della serie, ma nettamente più denso in termini di cose da fare e inviti all'esplorazione. Tanto per farvi un esempio concreto, se in Darksiders 2 due zone chiave erano separate da 10 minuti in groppa a maestosi destrieri, nel nuovo capitolo i tempi risultano dimezzati, ma per raggiungere la destinazione è possibile percorrere almeno tre strade diverse, tutte costellate di piccoli inviti alla divagazione. Oltre alle missioni principali, non necessariamente legate a un preciso ordine di completamento, Darksiders 3 offrirà infatti una lunga serie di incarichi secondari di vario genere, come ad esempio il salvataggio di diversi gruppi di umani dalle grinfie ferali dei demoni. Come ulteriore invito all'esplorazione, il team ha deciso di disporre in testa all'hud del gioco una bussola che riporta esclusivamente le generiche direzioni degli obiettivi del momento, senza indizi precisi sul percorso da seguire. Per capire se si tratta di una dinamica funzionale nel quadro dell'esperienza, dovremo attendere ancora qualche tempo, ma non è difficile cogliere la logica dietro una tale scelta di design. Anche la composizione del mondo di gioco, caratterizzato da una verticalità inedita, ci è parso rincorrere un sostanziale miglioramento rispetto al passato sebbene, anche su questo fronte, non manchi qualche perplessità. Sebbene molti degli scorci intravisti durante la demo non ci abbiano lasciato indifferenti, tra palazzi in rovina, alberi torreggianti e distese d'asfalto lentamente sottomesse al potere lussureggiante del sottobosco, la direzione artistica di Gunfire Games ci è sembrata a un po' blanda, non sempre coerente con il contesto apocalittico del titolo. La palette cromatica, in particolare, appare fin troppo accesa, satura di tonalità pastello un po' distanti dalle atmosfere tipiche della saga.

Gli uomini del team ci hanno spiegato che si tratta di una precisa scelta atta a sottolineare la ritrovata vitalità di un mondo in rinascita ma, di nuovo, l'impatto complessivo non è dei migliori, sebbene la gestione dell'illuminazione contribuisca a comporre ritagli scenici piuttosto suggestivi. Sulle stesse note, anche il design dei nemici non è sempre ispiratissimo, e in alcuni momenti si sente la mancanza del talento di Madureira. La prova presso il booth di THQ Nordic culminava con lo scontro con Envy, uno dei Peccati Mortali braccati da Fury. Una creatura volante dotata di un becco acuminato e avvolta in una palandrana stregonesca, decorata con piume nero pece e strumenti esoterici. Non esattamente il design più originale per quello che, di fatto, dovrebbe essere uno degli avversari principali del gioco. La battaglia, di contro, stimolava il giocatore con l'inserimento di meccaniche platform, giustificate dalla composizione "multilivello"del campo di battaglia, sconvolto e devastato dalle bordate magiche della creatura. Per quanto dinamico, in sistema di combattimento ci è parso accusare il peso di una certa legnosità delle animazioni, estesa anche alle meccaniche di spostamento e arrampicata. Ci è inoltre mancata la fisicità dell'armamentario di Guerra e Morte, sostituito da una frusta non altrettanto appagante dal punto di vista del feedback. Fortunatamente per noi, sulla strada della progressione, Fury raccoglierà degli oggetti speciali chiamati "Hollows", in grado di garantirle l'accesso a quattro armi aggiuntive, oltre che ad altrettante magie passive e abilità di movimento. Alcune di queste permetteranno al cavaliere di raggiungere punti della mappa precedentemente preclusi, magari attraversando agevolmente un oceano di lava e fiamme all'interno di uno dei biomi sotterranei del mondo di gioco. Oltre a scandire l'avanzamento verso il termine dell'avventura, la discesa di Fury nelle profondità della terra segnerà, stando alle dichiarazioni dello sviluppatore, un'impennata delle sfumature più classicamente fantasy nella composizione degli scenari.

Difficile, a questo punto, esprimere pareri critici sull'evoluzione estetica in questione, che rimandiamo a un'altra occasione. Lo stesso discorso vale per il taglio netto imposto agli elementi ruolistici visti nel precedente capitolo della serie, in particolar modo per quel che riguarda i pezzi d'equipaggiamento. In questo senso, Darksiders 3 rappresenterà un po' un ritorno alle origini anche se, in tutta onestà, sentiamo che quell'ulteriore strato di varietà ci mancherà un po'. Questo non vuol dire che Fury non cambierà aspetto durante il gioco, ma si tratterà di transizioni legati alla trama portante dell'avventura. Tornando su questo aspetto della produzione, pare che a metà del suo personale arco narrativo, Fury si troverà davanti a un bivio in grado di alterare la prosecuzione e il finale della storia, una scelta che, in assenza di maggiori dettagli, non possiamo fare a meno di accogliere con una certa diffidenza. Un sentimento che, allo stato dei fatti, coinvolge diversi aspetti di un titolo che, stando alla nostra prova su strada, non sembra ancora pronto per sostenere il peso di un'eredità ludica di non poco conto.