Daymare 1994 Sandcastle: la demo provata in anteprima

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Sono passati ormai nove mesi dall'annuncio di Daymare: 1994 Sandcastle, nuovo capitolo della saga di Invader Studios nonché vivida manifestazione delle ambizioni del giovane team italiano. Sin dalla pubblicazione del primissimo trailer, infatti, il collettivo romano aveva espresso a chiare lettere l'intenzione di lasciarsi alle spalle le asperità del titolo d'esordio, per proporre al pubblico un'esperienza ludica ben più rifinita ed appagante.



Dopo aver testato in anteprima la demo di Daymare 1994 Sandcastle, che sarà pubblicata oggi in occasione dell'evento Steam Next Fest, possiamo confermarvi che lo studio sembra avere tutte le carte in regola per raggiungere i propri obiettivi, e forse anche qualcosa di più.

Un prequel ambizioso

Cronologicamente parlando, Daymare: 1994 Sandcastle è un prequel a tutti gli effetti: l'avventura di Invader Studios si colloca nel medesimo universo narrativo che ospita la base Aegis e la "quieta" cittadina di Keen Sight, e ancora una volta pone i giocatori nei panni di un soldato dell'H.A.D.E.S., una milizia privata al soldo della potente corporazione Hexacore.

Questa volta al centro dell'inquadratura troviamo l'agente Dalila Reyes, incaricata di investigare sull'improvvisa scomparsa del comandante della sua unità, avvenuta nei pressi di una struttura di ricerca che - come da tradizione - si rivelerà essere un labirintico serraglio colmo di orrori. Come se la prospettiva di trovarsi intrappolati con una legione di abomini non fosse già abbastanza spiacevole (in senso lato), la Reyes dovrà fare i conti anche con la misteriosa Sezione 8, un'organizzazione armata con intenti tutt'altro che benevoli. Se le premesse del racconto sembrano tratteggiare una rotta tutto sommato conservativa, perfettamente in linea con i canoni più rodati della serializzazione di genere, bastano pochi minuti per rendersi conto che Sandcastle è in realtà un titolo ben più ambizioso, per certi versi lontanissimo dal predecessore. D'altronde Daymare: 1998 manifestava piuttosto chiaramente i segni di una gestazione avvenuta, almeno all'inizio, in un contesto semi-amatoriale formatosi durante la produzione di Resident Evil 2 Reborn, progetto cancellato dopo l'ufficializzazione del remake di Capcom.



La matrice del gioco emergeva soprattutto guardando al comparto grafico, carico di asperità e fluttuazioni qualitative, e veniva confermata da alcune scelte di design non particolarmente oculate, che avevano conseguenze significative sul bilancio ludico (qui trovate la nostra recensione di Daymare: 1998). A due anni e mezzo di distanza dalla pubblicazione di Daymare: 1998, la demo di Sandcastle si fa dunque testimonianza di una maturazione a dir poco sorprendente, che in primis interessa proprio il profilo tecnico della produzione.

Ogni tassello della proposta, dalla modellazione poligonale alla gestione dell'effettistica, esibisce in maniera lampante i passi avanti fatti dal team nell'utilizzo dell'Unreal Engine 4, che fornisce le fondamenta ad un'esperienza sensoriale di tutt'altra caratura rispetto a quella offerta dal capitolo d'esordio.



Il catalogo delle migliorie coinvolge anche alcuni degli aspetti che più ci avevano convinto nel primo Daymare, come ad esempio l'illuminazione ambientale, che ancora una volta si dimostra uno dei cardini della resa scenica in accordo con il carattere di una direzione artistica alquanto promettente.

A questo proposito, il titolo sembra recuperare la verve citazionista del precedente lavoro di Invader Studios, ma in maniera più sottile, senza sbandierare ai quattro venti l'amore dello studio per i classici dell'orrore. Come anticipato nella nostra ultima anteprima di Daymare: 1994, il collettivo romano pare aver inoltre ampliato la gamma delle sue fonti d'ispirazione: se Resident Evil continua ad essere un riferimento inalienabile, complice il suo status di opera seminale, Sandcastle non teme di mostrare sfumature più spiccatamente sci-fi, che riportano alla mente le gesta di un certo ingegnere a bordo di un vascello minerario alla deriva nello spazio. I richiami a Dead Space non si esauriscono con l'evidente somiglianza tra l'equipaggiamento indossato da Reyes e il RIG di Isaac Clarke, ma riguardano più che altro le dinamiche alla base di un gameplay rivisto e ampliato.

Un'offerta rinnovata e carica di potenziale

Il nodo centrale di questa riforma ludica è il "Frost Grip", un apparecchio altamente tecnologico e decisamente versatile: il congegno permette alla protagonista di sferzare i nemici con un getto di bruma gelida fino a bloccarli in una morsa di ghiaccio, e di eseguire un'efficace attacco ad area utile per arginare l'assalto dei gruppi più numerosi.

Qualora una delle creature dovesse ghermirci, il cannone da braccio ci consentirà inoltre di liberarci dalla presa, e potremo utilizzarlo anche per eliminare rapidamente un avversario già congelato, così da da risparmiare qualche pallottola. Il "Frost Grip" si dimostra quindi uno strumento eccellente per tenere sotto controllo le mostruosità che incontreremo sul nostro cammino, nonché un valido complemento per l'arsenale in dotazione alla Reyes.

Vale la pena di sottolineare che l'uso del dispositivo, dotato di un serbatoio da ricaricare con delle apposite capsule, a volte sarà l'unico modo per eliminare definitivamente un nemico. Questo perché le figure cadaveriche che ci troveremo ad intombare sembrano essere possedute da una peculiare entità energetica, in grado di trasferirsi da un corpo all'altro in caso di prematuro decesso dell'ospite. Man mano che decimeremo gli aggressori, questi spettri tonanti si andranno quindi a rifugiare nel più vicino ricettacolo organico, che diventerà di conseguenza più potente e svilupperà una pericolosa resistenza al piombo. Per aggirare il problema non dovremo far altro che trasformarlo in una tetra scultura di ghiaccio, da frantumare prontamente nel modo che più ci aggrada. Se da una parte il connubio tra "Frost Grip" e prepotenza balistica contribuisce ad arricchire la varietà del sistema di combattimento, complici i miglioramenti apportati allo shooting e alla gestione degli impatti, dall'altra la caratterizzazione dei nemici tende ad intaccare il senso di minaccia percepito dal giocatore.



L'ingresso in campo delle creature viene infatti anticipato dalla comparsa di una sorta di fulmine globulare che, nel giro di qualche istante, lascia spazio al bruto da crivellare. Avete presente i viaggi nel tempo in Terminator? Ecco, una cosa del genere. Per quanto intrigante sulla carta, all'atto pratico questa trafila riduce di molto l'impatto ansiogeno delle succitate manifestazioni, anche perché lascia agli utenti tutto il tempo di prepararsi alla pugna.

A dirla tutta, anche il design dell'unica tipologia di mostri presente nella demo ci è parso un po' blando e generico, incapace di innescare il giusto mix di repulsione e animosità. Inutile precisare che si tratta di considerazioni da prendere con le dovute cautele, anche perché al momento non sappiamo né quanto sia effettivamente ampio il bestiario di Sandcastle né che sfide ci troveremo ad affrontare nella versione finale del gioco.



Nel complesso, però, troviamo davvero promettenti le modifiche apportate da Invader Studios alla formula del loro survival horror, che già ora mostra un potenziale da non sottovalutare.

L'elenco delle revisioni comprende anche diversi interventi atti a migliorare la "qualità della vita" degli utenti, come l'introduzione di un comodo scanner per tracciare oggetti e punti d'interesse, la notevole semplificazione dell'interfaccia D.I.D., e la rimozione del doppio sistema di caricamento visto nel primo capitolo. Due cambiamenti, questi ultimi, che potrebbero generare del dissenso tra le file dei giocatori più "hardcore", ma che per il momento ci sono sembrati tanto funzionali quanto coerenti con la visione creativa alla base di un'offerta più moderna e variegata.

Ghiaccio e varietà

Parlando della varietà in seno al gameplay, il "Frost Grip" avrà un ruolo essenziale anche per risolvere gli enigmi ambientali che da sempre fanno parte del DNA ludico del genere. Oltre a proporre rompicapo di stampo classico (pannelli elettronici da violare allineando i giusti elementi o combinazioni da scovare raccogliendo indizi), Sandcastle sfrutta il lancia-ghiaccio per aumentare la diversità delle situazioni che scandiscono l'avanzamento.

Nel corso della demo, ad esempio, abbiamo sfruttato l'apparecchio per estinguere un incendio che ci impediva il passaggio verso l'area successiva, e poco dopo per raffreddare - nel giusto ordine - alcune tubazioni in modo da disattivare i sistemi di sicurezza di una porta. È chiaro che al momento non siamo in grado di stabilire quanto sarà ampia la gamma delle applicazioni del "Frost Grip", ma in tutta onestà non vediamo l'ora di scoprirlo. Non ci dispiacerebbe neanche se, nel corso dell'avventura, la protagonista potesse attivare delle funzionalità aggiuntive per rendere ancor più versatile il dispositivo, accrescendo ulteriormente lo spettro delle opportunità ludiche.



Molto dipenderà anche dalla capacità del team di disporre sul percorso degli utenti soluzioni di level design ben congegnate e stimolanti. In questo senso, al netto di qualche flessione, la versione di prova ci ha trasmesso sensazioni piuttosto positive, sia per ciò che concerne l'assetto strutturale degli scenari che quanto riguarda l'efficacia corale delle atmosfere.

Di buona fattura anche il comparto sonoro, mentre per il momento dobbiamo astenerci dal commentare il doppiaggio, impossibile da valutare dopo aver ascoltato appena una manciata di battute. Tra i giudizi momentaneamente sospesi ci sono anche quelli relativi alla narrazione (quasi del tutto assente nella porzione testata) e alla solidità prestazionale del titolo, che ancora mostra qualche fluttuazione significativa ma comunque compatibile con l'attuale stato della produzione.