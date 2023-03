Dead Island 2: un bagno di sangue al sole di Hell-A

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

A oltre un decennio dall'avvio dei lavori su Dead Island 2, entrato in produzione quando Techland era ancora al timone della serie, il franchise di Deep Silver si appresta finalmente ad approdare sugli scaffali, dopo un percorso di sviluppo quantomai accidentato. Dopo una gestazione che non fatichiamo a definire "infernale", era lecito aspettarsi che il titolo riaffiorasse sul mercato con problematiche tanto lampanti quanto prevedibili, legate ad esempio al comparto tecnico, ma il primo hands-on in quel di Colonia (qui la precedente prova di Dead Island 2) ci aveva offerto qualche gradita rassicurazione circa lo stato della produzione, da qualche anno nelle mani del collettivo britannico Dambuster Studios.



Ora, dopo aver passato un po' di tempo in compagnia di una versione preliminare del gioco, siamo felici di confermarvi la solidità di quelle prime impressioni, nel quadro di un franchise che dimostra di avere ancora qualcosa da dire, per quando non tutti gli aspetti della proposta ci abbiano convinto appieno.

Benvenuti ad Hell-A

Sono passati appena un paio di mesi dalla sanguinosa ordalia di Banoi, l'assolato teatro degli atroci exploit al centro del primo Dead Island, e la piaga zombificatrice ha infine raggiunto le sabbie dorate della costa californiana.

Non è chiaro come il temibile virus Kuru abbia superato le distese oceaniche attorno all'isola, ma le conseguenze di questa infausta traversata hanno già travolto le strade di Los Angeles, ora assediata da branchi di famelici mangia-carne e trasformata in un un nuovo inferno subtropicale. Opportunamente ribattezzata Hell-A dai sopravvissuti, la metropoli costiera è stata isolata dall'esercito statunitense, giunto in loco per arginare la mordace epidemia e guidare le operazioni di evacuazione... o almeno questo era il piano. Il decollo dell'ultimo volo diretto oltre i confini della contea coincide con la definitiva debacle degli sforzi di contenimento, sancita dallo schianto dell'aereo tra le colline di Hollywood. È in questo incantevole frangente che facciamo la conoscenza di un colorito sestetto di superstiti, i personaggi selezionabili dal giocatore, tutti in procinto di saltare dalla padella (più che altro da una fusoliera rovente) alla brace che ricopre il luogo dell'impatto, una distesa di fiamme e rottami che sottolinea come il nuovo nomignolo della Città degli Angeli sia più che azzeccato.



Oltre a ragguagliarci sulle meccaniche di base del gioco, per la gran parte ereditate dal precedente capitolo, questa scampagnata tra ruderi ardenti e cadaveri carbonizzati dà il la alla parabola apocalittica imbastita da Dambuster Studios, che si apre con l'incontro tra il protagonista scelto e l'entourage della "scream queen" Emma Jaunt, fresca reduce del disastro aereo e in procinto di barricarsi nel suo villone Bel Air.

Una volta incassato l'invito dell'attrice, seguito a ruota dall'apparente sentenza di non morte sancita dal morso di un infetto, ci ritroveremo ancora una volta entro i confini della città, febbricitanti e alla ricerca di un modo per raggiungere la relativa sicurezza della succitata magione. Dopo aver maciullato qualche decina di zombie e aver preso confidenza con i principali sistemi del gioco, varcheremo quindi le porte di quello che, almeno nelle prime ore, è il principale hub dell'avventura, destinato a diventare il rifugio degli npc - almeno i più fortunati - che incontreremo nelle fasi iniziali della campagna. Tra questi c'è anche una vecchia conoscenza sfuggita agli orrori del primo Dead Island, ovvero il rapper Sam B, giunto a Los Angeles col preciso intento di proteggere la Jaunt e, contestualmente, riaccendere la fiamma della loro relazione.

Preso atto della nostra resistenza all'infezione, il buon Sam confermerà che facciamo parte della ristretta cerchia degli immuni: un fattore che, al di là degli ovvi benefici, sembra essere uno dei fulcri dell'impianto narrativo di Dead Island 2. Sebbene sia ancora presto per approfondire questo specifico aspetto, così come il suo peso nel bilancio complessivo dell'offerta, le ore passate a martoriare carcasse tra le vie di Hell-A ci hanno regalato qualche momento amabilmente ridanciano, complice una caratterizzazione dei personaggi (protagonisti inclusi) piuttosto promettente, ovviamente in rapporto a quelli che sono gli obiettivi della produzione. Se è infatti chiaro che il gioco di Dambuster Studios punta tutto, o quasi, sulla combo ironia-superviolenza, i primi passaggi della sceneggiatura ci sono parsi abbastanza efficaci, a patto di accettare la presenza - sostanzialmente fisiologica - di svolte alquanto pretestuose e di una certa follia sistemica. Al netto di cliché hollywoodiani e incisi satirici un po' logori, dunque, l'avventura parte quindi col piede giusto, anche per merito di una struttura a macroaree che sembra ridurre il rischio di un'eccessiva diluizione dell'esperienza.

Una tempesta di sangue e mazzate

Come anticipato a più riprese dallo sviluppatore, la Los Angeles di Dead Island 2 non è infatti un classico open world, ma un agglomerato di distretti che variano per proporzioni e assetto, modellati sulla base di alcune tra le location più celebri della città californiana. Da Beverly Hills a Santa Monica, passando ovviamente per gli studios, il titolo punta a proporre una buona gamma di palcoscenici per le brutali gesta dei giocatori, che tra una dissezione anatomica e l'altra potranno cimentarsi in qualche missione secondaria, esplorare a caccia di armi e risorse, o seguire le tracce di vari "tesori" nascosti.

A prescindere dalla struttura del mondo di gioco, insomma, l'assortimento delle attività non si allontana dai canoni di questo genere di produzioni, sebbene il dimensionamento - relativamente - ridotto delle singole zone tenda a ridurre considerevolmente l'insorgenza di tempi morti, almeno nelle prime ore della campagna. Considerando la cura con cui sono composti gli scenari, nonché l'ottima navigabilità degli ambienti, allo stato attuale ci sentiamo quindi di approvare la scelta dello sviluppatore, che contestualmente ha optato per un ciclo giorno-notte scaglionato, suddiviso in momenti della giornata che si avvicendano passando da un'area all'altra.

La rotta seguita dal team sul fronte del level design risulta funzionale anche per un'altra importante ragione: la riduzione degli spazi ludici ha infatti permesso agli sviluppatori di dedicare la giusta attenzione alle interazioni ambientali, che in Dead Island 2 hanno un ruolo importante nel quadro del gameplay. L'apertura estemporanea di una valvola sul ciglio di un viottolo, ad esempio, andrà a generare un utile guazzo sul manto stradale, che potremo trasformare in una trappola per zombie scagliandoci sopra la batteria recuperata da un'auto abbandonata. Sulle stesse note, con un colpo ben assestato saremo in grado di trasformare una bombola del gas in un razzo improvvisato, ancor più efficace se preceduto dal lancio di una tanica di benzina verso i bersagli della bordata. Talvolta questa meccanica di "abbinamento elementale" serve per risolvere semplici enigmi ambientali durante le missioni (non sappiamo con quale frequenza), e può essere sfruttata anche utilizzando come "innesco" le proprietà speciali delle armi, modificabili presso i banchi da lavoro sparsi in giro per le mappe.

Sasso, carta, acidoL'arsenale di Dead Island 2 include una gran quantità di armi differenti, la cui potenza dipende sia dal livello dell'oggetto sia dalla sua rarità (la classica suddivisione per colori). Quest'ultima determina anche il numero massimo dei perk innestabili, che al pari delle mod sono a loro volta disponibili in diverse "varianti cromatiche", sbloccabili una volta ottenuto il progetto corrispondente. In base alla modifica scelta, potremo dare alle fiamme un nemico, immobilizzarlo con una scarica elettrica, discioglierne le carni con uno zampillo d'acido e altro ancora. Il banco da lavoro servirà inoltre a riparare l'equipaggiamento danneggiato e ad adeguare, pagando, il livello di ciascuna dotazione a quello del nostro avatar.

Il sistema di crafting di Dead Island 2 risulta più ampio e flessibile rispetto a quello del predecessore, e consente di assegnare a ciascuno strumento di morte una quota variabile di perk (con bonus che influiscono su fattori come la frequenza dei critici o la velocità d'attacco), oltre ad una mod elementale che ne altera in maniera significativa l'efficienza mortale, e di conseguenza l'entità delle lesioni inferte. A questo proposito, è giusto dedicare almeno qualche parola al FLESH System, ovvero la meccanica di smembramento procedurale che permette agli utenti di fare letteralmente a pezzi ogni mostruosità schierata sul loro cammino. Ridurre il numero degli arti a disposizione degli avversari, con conseguenze tangibili sulla loro virulenza, è solo una delle possibilità offerte dal sistema, che ingrossa la vena sadica della platea ludens in tripudio di scarnificazioni da bollino rosso sangue. Oltre ad essere molto convincenti in termini puramente visivi, gli effetti delle violente sollecitazioni inflitte dai giocatori contribuiscono allo spessore godereccio del gameplay, valorizzando i tratti migliori del combat system.

Rischi e possibilità

Se è vero che l'accento sull'interazione ambientale, a braccetto con l'ampliamento del crafting, arricchisce il sistema di combattimento di Dead Island 2 con un sostrato da non sottovalutare, quella messa a punto da Dambuster Studios resta una proposta in piena continuità con le coordinate ludiche del capitolo d'esordio, almeno per quel che riguarda i suoi tratti salienti.

C'è dunque il rischio che la formula possa oggi apparire fin troppo inflazionata, in particolar modo dopo la doppietta messa a segno (con sorti alterne) da Techland con Dying Light (qui la recensione di Dying Light 2). Al netto di queste considerazioni, però, possiamo confermarvi che le cinque ore passate a seminare morte tra le strade di Los Angeles ci hanno donato dosi piuttosto generose di efferata soddisfazione, in un continuo susseguirsi di colpi rapidi, attacchi caricati e calci in petto.



Per quanto il combat system risulti ancora un po' ingessato, specialmente in prima battuta, e manifesti qualche piccolo problema nella gestione delle distanze, nel complesso la ricetta non mostra cedimenti davvero significativi, almeno per il momento. In buona sostanza, squartare carcasse deambulanti è ancora un'attività appagante, grazie anche a diverse novità che riguardano la caratterizzazione guerresca dei protagonisti e il sistema di progressione.

I personaggi selezionabili infatti hanno parametri che influiscono tanto sulle loro prestazioni battagliere, quanto sullo stile di gioco che meglio assecondano. La feroce Carla, ad esempio, è una sorta di ariete vivente capace di sopravvivere alle mischie più intense, ma non è la scelta ideale per chi preferisce minimizzare la durata dei combattimenti mettendo a segno grandi quantità di critici. In questo caso l'opzione migliore è Bruno, un "cannone di vetro" che dà il meglio di sé quando l'obiettivo è infliggere tanti danni nel minor tempo possibile.

Ognuno dei sopravvissuti porta in dote due abilità innate coerenti con le proprie attitudini, e può acquisirne altre equipaggiando carte talento ottenibili salendo di livello (cosa che accresce anche statistiche di base come salute e resistenza), completando incarichi ed esplorando i diversi quartieri. In base alla categoria d'appartenenza, le carte possono garantire ai protagonisti vantaggi di diverso tipo (come bonus alla salute ad ogni contrattacco messo a segno) o ampliare il ventaglio delle tecniche marziali con mosse aggiuntive. A seconda dell'archetipo selezionato, ad esempio, almeno inizialmente ci verrà precluso l'accesso alla meccanica di parata, e pertanto non potremo eseguire - col giusto tempismo - parry per stordire l'avversario e chiudere i conti con un'esecuzione. Per ovviare a questa mancanza, i personaggi più agili si vedranno assegnare una veloce schivata che, se attivata tempestivamente, aprirà le porte ad un cruento contrattacco. Seppur intrigante, nonché potenzialmente in grado di inspessire la stratificazione del gameplay, il sistema in questione già mostra qualche disequilibrio preoccupante, che potrebbe appiattire in modo consistente l'assortimento delle build.



Tra i fattori di rischio va anche annoverata la diversità situazionale in seno alle missioni: la demo testata non offriva grandi variazioni sul tema del massacro, fatta eccezione per una manciata di sequenze d'investigazione (cacce all'oggetto) non particolarmente avvicenti. Non ci ha del tutto convinto neanche la scelta di trattare i lanciabili (bombe, shuriken e quant'altro) come abilità piuttosto che oggetti, attribuendo loro tempi di cooldown e svincolandoli, almeno apparentemente, dalle routine di crafting.

Giudizio sospeso invece sulla varietà dei nemici, sebbene le boss fight affrontate nel corso della prova ci abbiano lasciato sensazioni tutto sommato positive. Malgrado qualche incertezza, Dead Island 2 sfoggia comunque un buon potenziale, che speriamo si traduca in un'esperienza senza grandi sbavature.

Un paradiso al centro dell'inferno

Pur trattandosi di una build "work in progress", la versione testata vantava una buona solidità prestazionale, che sulla configurazione di prova ci ha permesso di giocare senza compromessi significativi. Di tanto in tanto abbiamo notato qualche fenomeno di stuttering più marcato, ma nulla che desti particolari preoccupazioni circa il buon esito del processo di ottimizzazione. D'altronde il gioco è basato sul caro vecchio Unreal Engine 4, un motore che nelle mani giuste può ancora regalare grandi soddisfazioni.

A questo proposito, il team britannico sembra aver confezionato un titolo di valore, capace di allietare i sensi con un mosaico di vedute suggestive, tra tramonti da sogno e dettagli straordinariamente cruenti. Questo col contributo di un sistema d'illuminazione di ottima qualità, cui si affianca un pregevole catalogo di riflessi screen space, ed un uso eccellente del PBR (physically based rendering). La sezione al centro della prova non mostrava un utilizzo particolarmente intensivo degli effetti volumetrici, ma di contro i particellari hanno aggiunto una nota di spettacolarità ad ogni scontro, specialmente quando ci siamo ritrovati ad impugnare armi fiammeggianti.

Malgrado qualche asperità sul fronte delle animazioni e della modellazione poligonale, insomma, il titolo di Dambuster Studios non esibisce criticità di rilievo a carico del comparto grafico, e lo stesso può dirsi per ciò che concerne il reparto sonoro. Il doppiaggio presenta qualche fluttuazione qualitativa, ma parliamo di flessioni che non incidono più di tanto sul tenore dell'esperienza. Va da sé che per valutare a fondo ogni tassello del mosaico assemblato dallo sviluppatore dovremo necessariamente attendere l'arrivo della versione definitiva di Dead Island 2, ma le prospettive sono alquanto incoraggianti.