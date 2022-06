Deathverse Let It Die: un folle e irriverente Battle Royale gratis

Se non fosse stato per l'incidenza delle microtransazioni nelle fasi di gioco più avanzate, Let It Die (ve lo ricordate? Ecco la nostra recensione di Let it Die) avrebbe goduto di una maggiore popolarità tra i giocatori. Ciononostante, il titolo Grasshopper Manufacture ha saputo ritagliarsi nel tempo una nicchia di utenti hardcore che ne hanno apprezzato anche le spigolosità e ha accumulato negli anni un gran quantitativo di download su PlayStation 4 prima e su Steam poi. Ben conscio delle potenzialità dell'IP, il publisher orientale GungHo Online Entertainment ha deciso di dare vita ad uno spin-off completamente incentrato sul comparto multiplayer e di affidarne lo sviluppo al team di Supertrick Games.



Il progetto nato da questa collaborazione prende il nome di Deathverse: Let It Die, nuova esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5 che tenta di entrare nel sempre più affollato mercato dei battle royale free to play. Incuriositi dal trailer d'annuncio mostrato da Sony lo scorso ottobre, in occasione di uno State of Play, abbiamo partecipato ad una delle sessioni di Open Beta che si sono tenute negli ultimi weekend per toccare con mano il violentissimo titolo di prossima uscita.

Death Jamboree

È sempre piacevole quando un battle royale propone anche una cornice narrativa che giustifica in maniera perfetta i massacri che si compiono ripetutamente nell'arena. A questo proposito, il titolo targato Supertrick Games si avvale dell'espediente dello show televisivo intitolato Death Jamboree, nel quale sedici sfidanti devono lottare all'ultimo sangue. Lo show è presentato da un paffuto signore dai denti d'oro e da una attraente donzella con una protesi al braccio, dettaglio che rimanda immediatamente alle atmosfere steampunk di Let It Die.

Deathverse, però, ci porta qualche anno più avanti rispetto al gioco di Suda51: il mondo è caduto ulteriormente in rovina per via di un'apocalisse e la gente è assetata di violenza, motivo per cui lo show al centro del free to play non è che una rivisitazione in chiave moderna dei vecchi giochi gladiatori romani.



Uno degli elementi peculiari della produzione consiste nella struttura dell'arena, formata da sette diversi esagoni connessi tra loro da un piccolo ponte. Ciascuno di questi segmenti della mappa rappresenta un ecosistema a sé stante sia dal punto di vista stilistico che di level design.

Col progredire del match, questi esagoni vengono via via rimossi dalla porzione di arena ‘calpestabile', così da costringere i concorrenti a confluire in un unico punto per il gran finale. Oltre ad essere un'idea simpatica concettualmente, questa impostazione potrebbe rivelarsi virtuosa per via della possibilità di modificare la mappa nel tempo con nuove tipologie di blocchi in grado di garantire una maggiore freschezza all'esperienza di gioco. Ma veniamo al gameplay, che è poi l'elemento centrale di un prodotto come Deathverse: Let It Die. Come già fatto da altri titoli, questo battle royale si focalizza sui combattimenti all'arma bianca, scelta che si è spesso dimostrata complessa per via della precisione richiesta nel calcolo delle collisioni senza che l'esperienza venga intaccata dal lag e che in pochi sono riusciti a concretizzare con successo (uno di questi è Naraka Bladepoint).



Il combat system è costruito attorno a quello di Let It Die, anche se in questo caso non è possibile modificare l'arma impugnata dal nostro concorrente dello show, la quale va decisa prima di scendere in pista. A differenza di altri titoli appartenenti al genere, Deathverse non mette tutti i giocatori sullo stesso piano e consente loro di decidere quale forma far assumere a Wilson, il bizzarro robottino che ci accompagna durante lo spettacolo televisivo. Le armi hanno tutte combo e statistiche diverse e non sono disponibili all'uso sin da subito, poiché molte di esse vanno costruite con i materiali accumulati partita dopo partita.



Da grosse mannaie alla più classica katana passando per un martello, l'assortimento di strumenti con i quali fare a brandelli i nemici è abbastanza variegato e ciascun elemento dell'arsenale è dotato di attacchi unici che fanno la differenza.

I classici attacchi normali e pesanti non possono essere combinati e non sono sufficienti da soli a mandare al tappeto i nostri avversari: è per questo motivo che è bene sfruttare al massimo sia l'abilità primaria dell'arma, che si ricarica nel tempo, che la ‘Ultra', i cui utilizzi sono molto limitati. Abbiamo notato che la quasi totalità dei combattimenti di Deathverse si basa proprio sull'esecuzione al momento giusto di queste mosse speciali, le uniche in grado di ferire gravemente il nemico. Ovviamente esiste anche la possibilità di difendersi con uno scudo generato da Wilson, il quale può assorbire un quantitativo limitato di danni e non vi è modo di abusarne.

Un po' MOBA, un po' battle royale

Se l'esecuzione delle skill, impossibili da concatenare, ricorda molto quanto visto nei MOBA, ad essere ispirato alla lontana a questo filone è anche il sistema di progressione interno al match. Man mano che si eliminano gli avversari o le mostruose creature controllate dall'IA che si aggirano per l'arena, il nostro personaggio diventa sempre più forte ed è quindi importante non starsene fermi in un cespuglio ad aspettare che il match giunga alle sue fasi conclusive.

Ciò non implica che sia sconsigliato avere un approccio furtivo, anzi: la stessa conformazione della mappa è pensata proprio per favorire chi pianifica un agguato e coglie alla sprovvista l'avversario, magari colpendolo con un attacco tanto violento da lasciargli ben poche possibilità di sopravvivere o addirittura farlo precipitare nel vuoto. Tendenzialmente, però, il gioco incoraggia gli utenti ad essere il più aggressivi possibile, dal momento che infliggere danno ripristina la salute e permette quindi di sopravvivere anche alle fasi più caotiche.



A dare un po' di pepe alle partite ci pensa poi Hunter Q, una letale guerriera che si muove continuamente tra gli esagoni alla ricerca di nuove prede. Non lasciatevi ingannare, non si tratta di un nemico da eliminare per ottenere del bottino, poiché la spaventosa cacciatrice è talmente forte da sterminare chiunque le si pari davanti e nel caso doveste incrociare il suo sguardo vi toccherà fuggire a gambe levate sperando di farle perdere le vostre tracce. Si tratta questa di un'altra meccanica interessante e che si presta a numerose espansioni, poiché in futuro potrebbero essere introdotti cacciatori con comportamenti completamente diversi e in grado di stravolgere il gameplay.

Tra cali di framerate e personaggi fuori di testa

Dal punto di vista tecnico, il gioco non è altro che una versione potenziata di Let It Die e fa uso dell'Unreal Engine (quasi sicuramente non il 5, ma non abbiamo conferme in tal senso). Se la modellazione dei personaggi, dei mostri e delle aree di gioco non fa gridare al miracolo per definizione e cura nel dettaglio, abbiamo apprezzato la direzione artistica. Sia chiaro, non si tratta di un gioco particolarmente ispirato, ma il design dei presentatori e quello della cacciatrice ci hanno convinto e lasciano ben sperare anche in vista di contenuti futuri.

Più anonima è invece l'arena, che consiste in un'ibridazione di antiche rovine e strutture a tema steampunk il cui aspetto è poco gradevole e talvolta anche confusionario per via delle discutibili scelte cromatiche. Per quello che riguarda la pulizia del codice, pare che il gioco non soffra di particolari problemi sebbene qualche piccolo bug sia ancora presente. Il vero problema consiste nei numerosi cali di framerate che spesso interrompono l'azione e che, in un prodotto del genere, potrebbero rovinare una partita nel caso in cui dovessero verificarsi al momento sbagliato.



Non possiamo invece esprimerci in merito alle microtransazioni e ad eventuali meccaniche pay to win, dal momento che non abbiamo potuto testare altro che l'acquisto di un paio di skin con la valuta assegnata a tutti i giocatori del test. Non è chiaro se gli elementi acquistabili servano solo a personalizzare il personaggio e la sua stanza oppure se vi sia anche l'opportunità di procurarsi a suon di microtransazioni anche i materiali per creare le armi.