Desperados 3: cowboy alla conquista del West, atto terzo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Il primo Desperados lo ricordo ancora piuttosto bene: era il 2001 e io non avevo mai giocato alcun titolo di Spellbound Entertainment, però amavo alla follia i vecchi Commandos, e così quando se ne uscirono con questa storia del far west strategico in tempo reale, non stetti troppo a pensarci e saltai subito a bordo del treno. Ovviamente è stato amore a prima vista, e anche se con qualche piccola riserva qua e là, ho finito per giocarmi gran parte dei loro titoli, da Robin Hood a Chicago 1930, fino addirittura al Gothic 4 datato 2010, ma questa è un'altra storia.



Fatto sta che mi dispiacque molto quando lo studio fu costretto a chiudere, e a dirla tutta negli ultimi anni ho sentito la mancanza di quello stealth così particolare. Ma questa non è la storia di Spellbound, è la storia di John Cooper e del suo gruppo di assassini altamente specializzati, che ora si apprestano a ritornare su PC, PS4 e XBOX in grande stile, pubblicati nientepopodimeno che dai ragazzi di THQ Nordic (che peraltro sembrano decisamente "on fire" in questo periodo). Desperados 3 è innanzitutto un prequel, ma è anche il continuo di una tradizione strategica che nonostante gli anni continua a sopravvivere. Nel caso ne foste all'oscuro, il titolo è sviluppato da Mimimi Games, uno studio di Monaco indipendente, che poi è lo stesso che ha dato i natali anche all'ottimo Shadow Tactics.

I magnifici cinque?

Ovviamente qui alla Gamescom 2019 il titolo è presente e in forma giocabile, perciò ci siamo presentati sullo showfloor la mattina prestissimo, prima ancora dell'apertura dei cancelli al pubblico, e questo perché nonostante il profilo del progetto non sia altissimo, il nome è ancora piuttosto altisonante.

Neanche a farlo apposta c'era già la fila, e alla fine abbiamo potuto provarlo soltanto per una ventina di minuti, neanche il tempo di completare il tutorial, insomma, ma almeno abbiamo tastato il polso della produzione. Gli sviluppatori non vogliono rivoluzionare nulla, più semplicemente intendono ricreare le atmosfere del titolo originale, svecchiando alcune meccaniche tipiche, e amplificandone altre. Il processo di "aggiornamento" parte anche dalla veste grafica (realizzata su piattaforma Unity), che sebbene risulti modesta da un punto prettamente tecnico, riesce tuttavia a mantenere un bel colpo d'occhio, e soprattutto il look inconfondibile del Desperados originale. La modellazione ad esempio è più che sufficiente, semmai alle volte sono gli shader a risultare un po' approssimativi, per fortuna però i colori sgargianti e la visuale dall'alto contribuiscono a creare una specie di effetto "modellino", che in uno strategico è sempre ben accetto. La caratterizzazione delle mappe si è mostrata subito assai interessante, sviluppata su più livelli e intricata al punto, lasciando presagire un level design di tutto rispetto.



Riguardo alla storia, per ora, non sappiamo nulla, sennonché si tratta appunto di un prequel, dove ritroveremo ancora una volta il pistolero John Cooper al comando della banda. Gli altri personaggi controllabili non sono ancora confermati, ma dall'ultimo trailer si intuisce il ritorno -quasi al completo- dell'intero mucchio selvaggio, e magari chissà, scoprendo le loro origini potremmo fare la conoscenza di qualche altro soggetto interessante...

L'arte di uccidere, nel Far West

Nella missione introduttiva da noi provata, Cooper si ritrova alle prese con un treno deragliato, macerie sulle rotaie che impediscono di proseguire e ovviamente una valanga di banditi pronti a fargli la pelle, nella migliore tradizione del far west. Siccome il protagonista non è soltanto un abile pistolero, ma anche un infallibile tiratore di coltelli, i primi approcci alla battaglia ricadono sullo stealth purissimo, quello votato soltanto all'arma bianca, per intenderci.

Con il tasto destro, prima di avanzare, analizziamo il cono visivo degli avversari: sono almeno una ventina in tutta la mappa, a volte si muovono in coppia, e in alcune occasioni hanno postazioni di vantaggio grazie alle numerose alture presenti ai bordi della valle.

Aspettiamo si distraggano, che in qualche modo si isolino, e solo allora gli tagliamo la gola passandogli alle spalle. Bisogna però occultare i cadaveri, e per fortuna abbiamo a disposizione un buon numero di opzioni, fra burroni, barili e cespugli. Zigzagando da una roccia all'altra riusciamo a raggiungere il tettuccio del treno, guadagnando a nostra volta un bel vantaggio sulla visuale delle pattuglie. Mentre avanziamo parte una breve cutscene, dove ci sembra di riconoscere un volto familiare: è Doc McCoy, il medico-cecchino, tutto indaffarato a rischiare la vita con uno dei banditi. Glielo togliamo di mezzo per fargli un favore, ma lui sembra ancora piuttosto schivo e diffidente, ma alla fine accetta e si unisce al party. Da qui in avanti il gioco ci suggerisce proseguire con Doc, il nostro ultimo acquisto. Quest'ultimo può fare affidamento su trappole a distanza di natura stordente, veleno corpo a corpo e anche revolver a canna lunghissima con tanto di ottica per i tiri a lunga distanza.



Grazie alle esche di Doc possiamo portare i nemici esattamente dove li vogliamo, così da poterli togliere di mezzo senza allertare gli atri. Ma il gioco ovviamente si rompe subito, perché i banditi adesso si radunano in gruppi, ed è proprio qui che il gioco entra nel vivo dando il meglio di sé: essendo tutto gestito in tempo reale, è importante padroneggiare anche la velocità di esecuzione, e questo si traduce in kill sincronizzate e piani estremamente elaborati, che nel primo capitolo raggiungevano la complessità (e la spettacolarità) di un ordigno ad orologeria.

Ovviamente, non si tratta soltanto di oliare ogni ingranaggio fino a raggiungere l'esecuzione perfetta (il che significa anche morire e sperimentare) ma anche cercare soluzioni alternative ricche di ingegno. Gli sviluppatori infatti ci confermano che uno dei punti chiave della produzione è ancora una volta la varietà: in ogni situazione risulterà diversa, soprattutto quelle particolarmente critiche, e di conseguenza molteplici saranno le possibilità di uscita.



Se non vi piace lo stealth, ad esempio, potrete sempre utilizzare il ferro e dare il via ad una vera e propria guerra, ma tenete presente che sarà più difficile vista la maggioranza sfacciata delle file nemiche. Tuttavia è fattibile, così come ci saranno sempre percorsi alternativi e scorciatoie nascoste da qualche parte in ogni livello, e alla fine siamo convinti che sarà proprio da questo fattore che dipenderà la riuscita del titolo.