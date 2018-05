Destiny 2 La Mente Bellica: in viaggio verso Marte

Seconda espansione di Destiny 2, La Mente Bellica arriva sul mercato con un compito piuttosto importante: quello di rappresentare, per lo shooter di Bungie, l'inizio di un percorso di rinascita che lo riporti in carreggiata dopo i tormentati mesi che hanno seguito il lancio ufficiale.

Il DLC viene infatti affiancato da un profondo rinnovamento strutturale, incarnato da una serie di interventi correttivi che riguardano il sistema di progressione, il carattere delle armi esotiche, la natura del Crogiolo e di alcune delle attività di alto grado (come gli Assalti Eroici). Questo insieme di limature e rifiniture, iniziato già da qualche tempo, dimostra senza ombra di dubbio un approccio virtuoso da parte del team di Seattle, che è tornata ad ascoltare i feedback della community più accorata e focalizzata sul prodotto.

Gli stessi feedback hanno in qualche modo scolpito la struttura di questo DLC, che si pone l'obiettivo di dare agli utenti un nucleo di nuovi contenuti che li tenga impegnati per i prossimi mesi, e non si esaurisca nell'arco di appena una settimana, com'era successo per il contenuto aggiuntivo dedicato ad Osiride. È ancora presto per capire se questo obiettivo possa dirsi centrato, ma dopo una prima sessione di gioco alcuni dettagli sembrano quantomeno incoraggianti. Resta invece molto rammarico per quel che riguarda la struttura, la durata ed il carattere della campagna principale, davvero troppo rapida e frettolosa, ma soprattutto incapace di lasciare una traccia importante dal punto di vista narrativo. Tutti i buoni propositi con cui Bungie aveva costruito lo Story Mode di Destiny 2 sembrano più o meno crollati, ed il racconto di Warmind appare un po' troppo rapido e inconsistente, pur restando una spanna sopra a quello de La Maledizione di Osiride.

Si torna su Marte

La Mente Bellica si apre con un intenso filmato iniziale che spiega gli antefatti del racconto. Al termine della Guerra Rossa gli ultimi superstiti della Legione di Ghaul stanno cercando rifugio Marte, proprio mentre la misteriosa Ana Bray compie le sue ricerche sui complessi di ricerca costruiti dalla sua famiglia. Marte, del resto, è il luogo in cui avvenne il primo contatto con il viaggiatore, ed anche l'area in cui furono progettate le Menti Belliche.

Nelle enormi strutture di Clovis Bray nacque insomma quella che tutti conosciamo come Rasputin, l'intelligenza artificiale preposta alla difesa dell'umanità: un "personaggio" che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle avventure di Destiny, e su cui questo DLC dovrebbe essere chiamato a far luce. Il condizionale è d'obbligo perché, in realtà, la trama di Warmind è abbastanza frettolosa e sbrigativa. Lo scioglimento dei ghiacci sulle calotte polari di Marte porta provvidenzialmente alla luce le strutture della corporazione Clovis Bray, dando al giocatore la possibilità di esplorarle, ma al contempo risvegliando la minaccia dell'alveare, che era rimasto "ibernato" nelle profondità ombrose del pianeta. L'emergere di questo nuovo problema convince l'Avanguardia a liberare la vera potenza di Rasputin, che scopriamo essere stato "confinato" per la paura che la sua natura di rete neurale senziente potesse sfuggire al controllo dell'uomo.

Purtroppo la main quest finisce in poco meno di due ore e viene scandita grazie ad una manciata di missioni principali, senza avere il tempo per maturare e concentrarsi sui suoi temi portanti. Per quanto spettacolare possa essere lo scontro finale con una divinità vermiforme dell'alveare, alla storia manca respiro, spessore ed epicità.

Si intuisce che il team di sviluppo sta preparando il terreno per il futuro (il "risveglio" di Rasputin ed il lancio dei suoi Warsat in giro per le profondità della galassia potrebbero essere aspetti importanti in vista dell'espansione di settembre), ma Bungie non riesce ancora a trovare la quadra dell'aspetto narrativo. E forse, si inizia a pensare, che la qualità della storia non sia proprio una delle sue priorità, almeno nel caso di un contenuto dal prezzo comunque ridotto.

Resta un peccato che alcuni spunti interessanti non vengano colti ed elaborati, insomma, ma se non altro bisogna ammettere che l'impegno produttivo speso per La Mente Bellica è molto maggiore rispetto a quello registrato per La Maledizione di Osiride. Lo dimostra anche l'estensione e la qualità della nuova ambientazione, molto più grande di Mercurio e addirittura più vasta di alcune delle destinazioni principali del gioco base. Se è vero che inizialmente la nuova area non colpisce per qualità estetica, e gli spazi pubblici risultano un po' più spuntati rispetto ad altri scorci caratteristici dell'universo di Destiny, Warmind si riprende alla grande quando ci porta nei cunicoli glaciali infestati all'Alveare, o nelle sale di contenimento della rete neurale di Rasputin.

Non mancano insomma interni incredibilmente ispirati, zone di grande impatto e atmosfera, e complessivamente l'esplorazione della nuova zona è intrigante e piacevole. Anche e soprattutto per la presenza di misteriosi collezionabili, frammenti di dati che hanno già messo in moto la community.

Sparpagliati per la superficie marziana ci sono anche dei nuclei mnemonici da aprire con la giusta sequenza di decrittazione: le chiavi si accumulano completando pattuglie e attività su Marte, in un meccanismo pensato per valorizzare gli sforzi del giocatore e stimolarlo a tornare spesso e volentieri sul pianeta rosso.

E poi c'è il Protocollo D'Intensificazione, la nuova attività pubblica in stile "orda". Al momento si tratta dell'aspetto che più ci incuriosisce, ma è davvero troppo presto per poterne parlare. Anche perché si tratta di una modalità pensata per chi ha raggiunto o si avvicina al nuovo livello massimo di potere (385 considerate le mod). Provare ad affrontare le ondate di schiavi, cavalieri e accoliti dopo aver raggiunto il soft cap (345) significa semplicemente perire senza scampo, con la speranza di raggiungere al massimo la seconda di sette fasi.

Da quello che abbiamo potuto vedere, in ogni caso, il Protocollo ci sembra una versione rivista, ampliata e potenziata del concetto alla base della Corte di Oryx, con un pizzico dell'esperienza vista nelle Prigioni degli Anziani.

Piacevole anche il fatto che dopo una lunga nottata di gioco si incontri, finalmente, questa sorta di "muro", da "sfondare" con le attività più complesse. Inseguendo le imprese di Ana Bray e aspettando l'uscita del nuovo Raid Lair si può sperare di salire di qualche punto di potere, ma sarà solo tornando sul Leviatano e grazie agli assalti Cala La Notte che si potrà sperare di raggiungere, lentamente, il massimo livello di potere disponibile.

La strategia scontenterà quella fetta di pubblico, solitamente molto "vocale", che anche in un gioco del genere chiede di avere "tutto e subito", ma tutti i veterani del primo Destiny sanno che è questa la strada giusta. Puntare sulle attività di gruppo, allungare i tempi di sviluppo del proprio personaggio, valorizzare il percorso di superamento delle difficoltà: sono anche questi aspetti che hanno fatto, nei suoi primi tre anni di vita, la fortuna dello sparatutto Bungie.

Da segnalare, inoltre, che questo "percorso di perfezionamento" in cui i giocatori si imbarcheranno sembra essere piuttosto movimentato: se già gli Assalti Eroici, con i nuovi modificatori, costituiscono una sfida da non sottovalutare per chi ha raggiunto il Soft Cap, la possibilità di potenziare le armi esotiche recuperando il relativo catalizzatore (e poi soddisfacendo determinate condizioni) è sufficiente a ravvivare l'interesse della community e metterla in fermento. Da quel poco che abbiamo potuto vedere resta brillante anche la caratterizzazione delle nuove esotiche, sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale, e molte delle prime armi Leggendarie su cui abbiamo messo le mani ci sono sembrate dotate di una percepibile "personalità" nelle dinamiche di fuoco e nel feedback visivo e acustico. Insomma, Bungie sembra essere tornata a lavorare alla grande sull'indole e sulla tempra delle sue bocche da fuoco, riscoprendo un altro dei punti di forza del suo sparatutto.