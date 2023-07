Devil May Cry Peak of Combat meglio del previsto: gratis, bello, divertente

In maniera molto simile a tanti altri attori del settore videoludico, anche Capcom prova da tempo a entrare nel mercato mobile con un prodotto all'altezza del compito. Ad oggi, però, i tentativi dell'azienda non sono andati benissimo: dopo il fallimento di Puzzle Fighter e l'annuncio della chiusura di Mega Man X DiVE (che si trasformerà in un prodotto offline), il colosso giapponese gioca la carta di Devil May Cry con il free to play intitolato Peak of Combat.



Dopotutto la serie con protagonista Dante gode di un pubblico certamente ampio e potrebbe farsi strada in quella giungla che sono gli store di Android e iOS. Attraverso la Open Beta di Devil May Cry Peak of Combat che si sta tenendo in questi giorni, abbiamo finalmente potuto mettere le mani sul gioco e comprendere meglio non solo il funzionamento del combat system, ma anche le meccaniche gacha e quelle relative alla progressione.

Il ritorno del giovane Dante

Devil May Cry Peak of Combat è ambientato a cavallo fra il terzo episodio - che è un prequel - e il capostipite della saga: non a caso, il Dante che vediamo non è quello adulto ed elegante dei primi due capitoli della serie, ma il ragazzino spavaldo che indossa la giacca mentre sotto è a petto nudo. Il titolo firmato NebulaJoy non si prefigge certo l'obiettivo di creare una storia all'altezza degli episodi principali e sfrutta la DMC, agenzia del cacciatore di demoni e della sua alleata Lady, per dare il via ad una sequela di missioni che mettono i protagonisti contro creature infernali di ogni tipo.

Per quanto considerata canonica dalla stessa azienda nipponica, la trama non è altro che un pretesto per metterci di fronte orde di mostri da affettare nei panni di personaggi a cui i videogiocatori sono molto affezionati. In realtà anche qualche nemico appartiene al passato della serie, ma in questo caso non possiamo annoverare tale scelta fra i pregi, dal momento che avremmo preferito che i villain fossero più originali e carismatici. In ogni caso si tratta di un'opinione relativa ad una porzione della main quest e non possiamo escludere che nelle fasi successive possa esservi una forte ripresa della narrazione grazie a colpi di scena o all'introduzione di pericoli inediti.

Showtime!

Al netto del comparto narrativo, che possiamo definire accessorio, questo Devil May Cry per dispositivi mobile sembra non deludere sul fronte ludico. Il team di sviluppo sembra aver guardato a Genshin Impact e Honkai Impact 3rd per tutto ciò che riguarda combat system e la progressione.

Chi ha giocato uno dei due titoli si sentirà immediatamente a casa, al punto da potersi districare tra i menu senza il bisogno di tutorial. Devil May Cry Peak of Combat è infatti un action in terza persona il cui sistema di combattimento è solo in parte fedele a quello della serie, poiché l'impostazione è quella dei titoli citati poco sopra: si scende in campo con un party di tre personaggi diversi, ciascuno dotato di un attacco standard, un'abilità e una mossa speciale. L'obiettivo è quello di eseguire combinazioni, ma anche di sfruttare la possibilità di passare da un personaggio all'altro con la semplice pressione di un tasto. Non a caso, non abbiamo mai parlato del cambio arma, che nella versione mobile di DMC non esiste. In questo caso troviamo infatti più versioni dello stesso protagonista che non differiscono solo dal punto di vista estetico, ma anche per la tipologia di strumento di morte che possono impugnare.



Abbiamo ad esempio un Dante che può utilizzare solo spadoni e uno che combatte esclusivamente con un set di guanti/stivali. Ciò non significa che ciascun ammazzademoni abbia una sola arma, visto che ne esistono di rarità diverse sbloccabili nel corso dell'avventura per aumentare il potere offensivo del party. Come potete intuire, si tratta di un'impostazione molto semplice, ma che sembra funzionare piuttosto bene. Pur basandosi su pochi tasti, il sistema delle combo pare divertente e permette di realizzare su cellulare buona parte delle mosse che siamo abituati a eseguire su console.

Sappiamo bene che qualcuno rimpiangerà il fatto che non sia possibile scagliare un nemico in aria con una lama per poi poi crivellarlo di colpi con Ebony & Ivory, ma esistono comunque personaggi che, se combinati nel modo giusto, possono riuscire a ottenere i medesimi risultati in battaglia. Nel nostro caso, ad esempio, ci siamo ritrovati a menare fendenti con Vergil e il suo Beowulf fino a scaraventare l'avversario dall'altro lato dello schermo, poi siamo passati a Lady per una rapida raffica di colpi con la mitragliatrice e infine abbiamo attivato Dante con la sua Rebellion, così che potesse raggiungere il bersaglio utilizzando il suo iconico stinger (la mossa con cui si proietta in avanti tenendo la spada tesa).



L'unico reale problema che abbiamo riscontrato nel sistema di controllo riguarda il movimento, poiché il protagonista di turno tende spesso a incastrarsi nello scenario e si muove ad una velocità tale da rendere difficile eseguire azioni precise con lo stick virtuale.

Loot box e attività secondarie

Purtroppo gli sviluppatori non sono stati molto chiari nell'esporre ai giocatori quali saranno le differenze in termini contenutistici tra l'Open Beta e il prodotto finale. Forse la versione di prova corrisponde esattamente a ciò che Devil May Cry Peak of Combat potrà offrirci al day one, ma al momento è impossibile avere certezze in tal senso. A prescindere da questo aspetto, riteniamo che l'offerta sia sufficientemente varia. Oltre alla modalità storia, fondamentale per sbloccare tutti i contenuti e anche qualche personaggio, troviamo anche le classiche attività dei free to play moderni.

Vi sono infatti le immancabili cacce ai demoni giornaliere, le sfide da completare entro un tempo limite per ottenere il punteggio migliore e il Bloody Palace, il cui funzionamento è pressoché identico a quello visto nei principali titoli della serie Capcom. Terminare le sfide con successo, qualsiasi esse siano, permette al giocatore di accumulare tutte quelle risorse utili per far salire di livello sia i protagonisti, sia le armi e, con un po' di dedizione, anche di ottenere la valuta necessaria all'acquisto delle loot box. Non dimentichiamo infatti che Devil May Cry Peak of Combat è un gacha e, in quanto tale, richiede di tentare la fortuna per accaparrarsi strumenti di morte rari e personaggi.



Nel nostro caso siamo stati fortunati con i combattenti e, tra eroi e relativi doppioni, siamo riusciti a mettere le mani su ben 5 ammazzademoni di livello S. Non esistono infatti guerrieri di serie A e serie B, visto che è sufficiente ottenere ‘doppioni' per farli salire di grado e aumentarne tutti i parametri offensivi e difensivi. Dobbiamo però sottolineare che la quasi totalità dei gettoni spesi l'abbiamo ricevuta per via degli eventi celebrativi e delle sfide iniziali, poiché il titolo sembra essere poco generoso nei confronti dell'utente e probabilmente sarà molto difficile riuscire ad ampliare la collezione in un secondo momento.

In compenso, però, è possibile ottenere gratuitamente le versioni standard di tutti e quattro i personaggi (Lady, Dante, Nero e Vergil), più che sufficienti per completare la storia e qualche attività secondaria. Il problema si presenta nei piani più alti del Bloody Palace e nelle altre sfide endgame, sin troppo ardue senza protagonisti e armi all'altezza del compito (quindi sul fronte dei danni inflitti).



Ci teniamo però a ribadire che questa è una versione preliminare del gioco. In altre parole, il sistema di distribuzione delle ricompense potrebbe non essere quello definitivo, quindi rimandiamo i giudizi sulle microtransazioni alla recensione.

Grafica e fluidità

Sul versante tecnico, Devil May Cry Peak of Combat si colloca nella media delle produzioni mobile. I modelli sono abbastanza dettagliati, ma gli scenari sono spogli e mancano di complessità. C'è però da dire che il titolo è riuscito a mantenere con una certa costanza i 60 fotogrammi al secondo a dettagli medi, pur non girando su uno smartphone di ultima generazione.

Ciò è possibile anche grazie ad una schermata delle opzioni molto ricca, che fornisce all'utente numerose impostazioni da ritoccare verso l'alto o verso il basso in base all'hardware.



In conclusione, il nostro primo contatto con Devil May Cry Peak of Combat ci ha lasciato sensazioni piuttosto positive. Tralasciando quelli che sono i difetti classici dei gacha game per mobile, si tratta di un gioco molto fedele ai capitoli principali della serie e, se supportato adeguatamente nel corso del tempo, potrebbe avere un discreto successo.