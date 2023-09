Diablo 3 è ancora bollente: la stagione 29 è ricca di sorprese

Disponibile per Xbox 360 PS3 Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Nel bel mezzo della Stagione 1 di Diablo 4, sui social gli appassionati di action RPG sono improvvisamente tornati a parlare del terzo capitolo della serie di Blizzard Entertainment. Ma perché mai i giocatori sono tanto attratti da Diablo 3 nel corso di questa torrida estate? La "colpa" è della Stagione 29, che pur non essendo l'ultima segnerà in via definitiva l'interruzione del supporto post-lancio. In sostanza, le season continueranno ad arrivare ma saranno prive di contenuti inediti.



Il punto, però, è un altro: al centro delle mire dei videogiocatori che amano la saga vi sono le novità del prossimo aggiornamento, che introduce modalità e funzionalità davvero interessanti, al punto da rendere invidiosi i reduci dello scontro con Lilith che stanno scalando i livelli del primo Battle Pass di Diablo 4. Approfittando della presenza della Stagione 29 di Diablo 3 sul PTR (Public Test Realm) di Battle.net, abbiamo avuto l'opportunità di provare tutti i contenuti che porta in dote e adesso siamo pronti per parlarvene.

Meglio soli che...

La novità più importante di Visioni Ostili, nome in italiano della Stagione 29 di Diablo 3 (in inglese Visions of Enmity), riguarda il modo in cui i giocatori affrontano l'avventura. Fino ad oggi non è mai stata fatta distinzione fra chi predilige l'esperienza in solitaria e chi vuole invece sbizzarrirsi in compagnia degli amici: a prescindere dal numero di utenti in partita, le classifiche erano le stesse per tutti.

Con l'ultima season le cose sono cambiate in favore dei lupi solitari: è stata introdotta una speciale opzione da attivare al momento della creazione di un eroe stagionale che prende il nome di Solo Self Found. Mettendo la spunta su di essa, si ottiene un ‘personaggio stagionale, il cui funzionamento è diverso rispetto a quello classico. A tali eroi è infatti preclusa la possibilità di partecipare a qualsiasi attività multiplayer online, col gioco che si trasforma in una vera e propria esperienza single player.



Tutti i guerrieri che seguono questa regola vengono gestiti in maniera separata: di conseguenza, i livelli Paragon e il deposito sono condivisi solo tra coloro che hanno la modalità single player attiva. Questa particolare scelta è atta a garantire a tutti la parità nelle classifiche, visto che sono state aggiunte quelle dei personaggi stagionali in solitaria semplici e hardcore.

Non vi sarà nulla ad impedirvi di aggiungere l'opzione hardcore, poiché gli eroi della modalità Solo Self Found supportano la permadeath. Onde evitare di creare confusione, è bene precisare che l'attivazione di questa speciale opzione di gioco non ha alcun effetto sulla natura del titolo Blizzard, che con o senza la Solo Self Found continua ad essere un prodotto always online.

Visioni Ostili

In aggiunta alla Solo Self Mode, l'ultimo content update di Diablo 3 (qui la recensione di Diablo 3) introduce anche una meccanica inedita che abbiamo apprezzato parecchio nel corso dei nostri test nel PTR. Per tutta la durata della Stagione 29, i personaggi stagionali di qualsiasi livello possono imbattersi in strani portali azzurri chiamati Visioni Ostili, ossia varchi che proiettano il giocatore in una frenetica attività ricca di ricompense e nemici.

La meccanica stagionale in questione è puramente randomica e può entrare in gioco con l'eliminazione di un qualsiasi avversario, anche durante le vostre passeggiate nelle open map della modalità Avventura. Con un pizzico di fortuna, l'uccisione di un demone provoca l'apparizione del varco azzurro, così da darvi l'opportunità di mettervi alla prova. Le Visioni Ostili sono qualcosa di completamente diverso rispetto a qualsiasi altra attività vista fino ad ora, poiché sono strutturate in modo tale da catapultare l'utente in un loop di massacri senza quei tempi morti che caratterizzano spesso e volentieri i dungeon. Varcando la soglia del portale si accede ad un'arena ben delineata il cui aspetto si rifà ai più importanti biomi del gioco Blizzard. Ciascuna di queste stanze presenta un numero variabile di nemici più o meno potenti, con la possibilità di imbattersi anche in stanze folli come quella in cui vi è un'orda di goblin del tesoro che corre all'impazzata. Ma cosa succede esattamente in queste Visioni Ostili? La risposta è molto semplice: si eliminano le creature al loro interno fin quando una di esse non fa apparire un altro portale quando esala l'ultimo respiro (è il collegamento con un'altra area in cui bisogna ripetere l'iter fino alla stanza finale con tanto di forziere).



Com'è facile da intuire leggendo il funzionamento di questi varchi, si tratta di un'attività caratterizzata da ritmi frenetici, poiché l'azione è ininterrotta da quando si oltrepassa la soglia fino all'apertura del contenitore pieno di bottino, che arriva dopo la lunga scia di eliminazioni. A tal proposito, occorre sottolineare come le Visioni Ostili ci siano parse abbastanza ardue rispetto alle sfide medie di Diablo 3.

Più livelli Eccellenza per tutti

La reale sfida offerta dalle Visioni Ostili è rappresentata dai nuovi affissi degli Elite che, in alcuni casi, riescono a mettere a dura prova anche le build migliori. I nemici di tipo Enervating basano la propria forza sulla possibilità di rallentare del 65% i giocatori che entrano nel loro raggio d'azione, senza contare che aumentano anche del 50% i tempi di ricarica delle abilità.

Questo fa sì che i nemici più letali a corto raggio diventino una minaccia rilevante quando l'Affisso in questione è attivo. Non meno insidiose sono le creature Necrotiche, che riducono il potere curativo del giocatore di un 65%, oltre a disporre di un effetto di danno nel tempo che nel giro di 30 secondi priva il bersaglio di un quantitativo di HP pari al 180% della sua salute massima: senza le dovute attenzioni la morte è dietro l'angolo. A chiudere il cerchio troviamo l'Affisso Prosciugante, il più sfiancante dei tre, poiché i demoni che lo sfoggiano possono privare il Nefilim del 65% delle risorse ad ogni colpo: in poche parole, quando questi nemici sono nei paraggi dovrete arrangiarvi e combattere senza le abilità che consumano la risorsa di classe.



Se i modificatori coinvolgono prevalentemente le Visioni Ostili, le importanti revisioni apportate ai livelli d'Eccellenza hanno un effetto ben più ampio. Con la Stagione 29, gli sviluppatori di Diablo 3 hanno deciso di dare una scossa ai Paragon, che per chi non lo sapesse sono speciali punti abilità che si accumulano dopo aver raggiunto il level cap e che, a piccoli step, consentono di potenziare ulteriormente il personaggio migliorandone alcuni aspetti quali potere d'attacco, quantità di salute e così via. Fino alla precedente stagione, i giocatori potevano spendere un massimo di 50 punti per ognuno degli attributi presenti nelle quattro schede della schermata Eccellenza (Base Offesa, Difesa e Vitalità). Con il nuovo update le cose cambiano drasticamente, poiché viene concesso all'utente di spendere 200 punti per ciascuna delle quattro pagine, per un totale di 800 punti Paragon.

In sostanza, potreste decidere di investire tutti e 200 i punti del pannello Offesa per incrementare la velocità d'attacco, poiché non vi sarà più il limite dei 50. Tale scelta conferisce all'utente un maggiore potere decisionale in fase di creazione della build, sebbene parametri come la velocità di movimento siano stati lievemente ritoccati per evitare configurazioni fuori di testa. Ogni punto speso in questo parametro andrà ad aumentarla dello 0,125%, visto che con il vecchio valore sarebbe stato possibile aumentare tale attributo del 100%, decisamente troppo. È bene precisare che questa piccola rivoluzione non sembra essere permanente e gli sviluppatori sostengono che sarà legata alla sola Stagione 29. Con tutta probabilità, questo è un esperimento e verrà implementato in via definitiva solo se, una volta in mano alla community, non permetterà le classiche ‘build rotte' che potrebbero mettere a repentaglio il bilanciamento e la competizione nelle classifiche.



Qualche piccola novità la troviamo anche nel bilanciamento delle classi. Nel caso dello Sciamano, gli addetti ai lavori hanno deciso di intervenire sul Pollo Furente: ora i bonus forniti all'abilità dall'arco leggendario e dal set Manajuma sono stati sensibilmente migliorati. Molto specifico è anche il cambiamento apportato al Cacciatore di Demoni, che potenzia alcuni aspetti dei bonus conferiti dal set Meccanismi delle Terre del Terrore. L'ultima classe ad aver ricevuto qualche ritocco è il Crociato, a cui è stato aggiunto un bonus che entra in gioco indossando la Cintura Vigilante e una miglioria dell'effetto del mazzafrusto a due mani del set Akkhan.

Per il resto, la Stagione 29 di Diablo 3 non si distacca da tutte quelle che l'hanno preceduta. Tornano infatti gli immancabili obiettivi stagionali, per consentire agli appassionati di ottenere un set a scelta (uno per ogni classe), un nuovo pet e gli altri elementi cosmetici che permettono a chi gioca online di far sapere a tutti di aver partecipato all'ultima stagione ‘tradizionale' dell'action RPG di Blizzard Entertainment.