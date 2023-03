Diablo 4, Blizzard in bilico tra due mondi: abbiamo giocato la Beta su PC

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Si è appena conclusa la fase di Open Beta di uno dei titoli più attesi di quest'anno. Blizzard Entertainment dovrà necessariamente confezionare un prodotto all'altezza delle aspettative per tornare di diritto sul trono degli Action RPG, offrendo un'esperienza che risulti abbastanza innovativa pur rispettando i "topoi" del genere, capace peraltro di accontentare i fan scottati dalla deriva "arcade" del terzo capitolo e dalle microtransazioni dello spin-off (qui la recensione di Diablo Immortal). Riuscirà Diablo 4 a ritagliarsi la sua fetta di appassionati e soddisfare sia i veterani, sia i neofiti della serie? Andiamo ad analizzare i principali elementi costitutivi della porzione giocabile offerta dalla Beta.

Tante novità all'insegna della tradizione

Con gli anni, anche il genere Action RPG isometrico ha conosciuto una stratificazione dell'offerta ludica, tra lo stile di gioco, l'approccio alla progressione, il crescente livello di sfida e l'introduzione di meccaniche complesse. Volendo tracciare una linea ideale, portemmo definire Diablo 3 una sorta di "entry level" per i nuovi arrivati. Il sistema Paragon, pur prevedendo la possibilità di investire punti per migliorare le statistiche del proprio alter ego, risulta estremamente lineare, e la possibilità di massimizzare ciascun valore del guerriero annulla qualsivoglia profondità tattica.

Si tratta di un titolo basato principalmente sul grinding e l'uccisione di orde di mostri, che presenta una dimensione strategica soltanto nelle fasi finali dell'endgame. Al netto di queste caratteristiche, quella della terza iterazione è stata un'esperienza estremamente godibile e divertente, con un combat system frenetico e intuitivo.



C'è poi l'esempio dell'amato Path of Exile, un Action RPG profondo e capace talvolta di scoraggiare persino il più indomito tra gli avventurieri (qui la recensione di Path of Exile). Il suo grado di complessità è estremamente elevato, con pochi e costosi "respec", un albero delle abilità titanico e un endgame dall'arduo livello di sfida. Si tratta di un prodotto che parla a una nicchia specifica, ma la sua natura hardcore risulta al contempo un punto di forza e un grosso limite. La personalizzazione estrema delle build è a tratti soverchiante e la progressione del proprio combattente può essere compromessa con pochi errori di pianificazione.

Massimizzare l'efficacia del guerriero richiede uno studio certosino e addirittura dei programmi esterni in grado di compiere in automatico calcoli matematici complessi. In poche parole, i suoi elementi costituitivi ne fanno una produzione vasta e appassionante ma lontana da quel grande pubblico a cui Diablo ha sempre cercato di rivolgersi. Dove si pone quindi il quarto capitolo della saga Blizzard? A nostro parere, esattamente nel mezzo. Lo skill tree ci è parso abbastanza stratificato: osservando diversi giocatori è stato facile notare la presenza di numerose "variazioni sul tema" di alcune delle build più celebri. Si tratta di un grosso passo avanti rispetto a Diablo 3, che invece prevedeva quasi in ogni caso la presenza di un "metagame" con delle abilità nettamente più forti di altre. Nonostante i livelli di difficoltà accessibili all'interno della Beta fossero relativamente bassi, ci è stato possibile apprezzare l'importanza di un bilanciamento tra attacco e difesa nella costruzione del proprio eroe. La necessità di evitare tattiche "glass cannon" si ripercuote sia sulla scelta dell'equipaggiamento, sia su quella delle abilità. Puntare esclusivamente su statistiche e skill offensive, senza prevedere all'interno della propria build degli scudi, grida di guerra o servitori demoniaci chiamati a proteggerci, significa rischiare di perire sin nelle fasi iniziali.



L'albero dei talenti è tuttavia strutturato in modo da aiutare anche il neofita: lo costringe ad esempio a scegliere determinati talenti prima di poterne sbloccare di nuovi e gli impedisce di creare delle configurazioni del personaggio sbilanciate o poco efficaci. La gestione dell'equipaggiamento è, in generale, un grande punto di forza della produzione. Spostando i poteri leggendari da un oggetto all'altro attraverso un nuovo NPC (l'Occultista) si ampliano notevolmente le possibilità di build e lo spazio lasciato alla creatività del giocatore.

Il tutto si incastra perfettamente con le meccaniche già esistenti nei precedenti Diablo, riducendo al contempo la dipendenza dal grinding e dai drop fortunati. Potremo infatti "rubare" il potere leggendario di un elemento con delle statistiche che reputiamo scadenti e spostarlo su un pezzo di livello più alto o con un potenziale d'attacco maggiore, mantenendone tutte le caratteristiche intatte. Questo tipo di approccio comporta il poter contare meno sulla fortuna e rappresenta un netto passo in avanti per la serie. Torna inoltre la statistica speciale, già presente nel secondo capitolo, che permette di innalzare il livello di un'abilità oltre il massimo consentito dallo skill tree. Tale caratteristica consente di personalizzare ulteriormente l'equipaggiamento, rendendolo adatto a ogni specifico setup.



Anche il combat system, nonostante alcune nette similitudini con il terzo capitolo, richiede un approccio più strategico. Il ruolo della schivata ad esempio non è stato espanso per caso: piuttosto che essere delle semplici spugne pronte ad assorbire quantitativi spropositati di danni, i boss avranno delle meccaniche uniche, e sarà importante capire come e quando schivare determinati attacchi, che altrimenti potrebbero danneggiare pesantemente il guerriero o, in alcuni casi, mandarlo a miglior vita.

Lo studio dei pattern offensivi degli avversari è un altro aspetto su cui il team ha posto un marcato accento (e anche questo è un elemento di distacco dal passato della saga). In estrema sintesi, Diablo 4 cerca di unire il sistema di progressione del secondo capitolo e il combat system del terzo, con alcune piccole chicche inedite atte ad impreziosire l'offerta ludica.

Il Druido e il Negromante

Novità assoluta di questa ultima Beta erano le due classi inedite: il Druido e il Negromante. Si tratta di due combattenti estremamente versatili, ben riusciti e profondi, al netto di alcuni problemi di bilanciamento che verranno sicuramente corretti nella versione definitiva del gioco. Entrambi i personaggi brillano all'interno del nuovo sistema di sviluppo e progressione. Ci è parso molto più semplice ad esempio gestire una build del Druido che prevede l'impiego di più trasformazioni piuttosto che concentrarsi sulla sola forma di lupo, orso o mago. Il gioco stesso incoraggia l'utilizzo di più varianti, premiando ad esempio il ritorno in forma umana con un notevole quantitativo di "Spirito" (la risorsa primaria del guerriero).

Non sarà assolutamente inusuale imbattersi in build fondate sull'alternanza dell'orso o del lupo, sfruttando al contempo alcune evocazioni di supporto per immobilizzare o indebolire nemici. Anche coloro che sceglieranno di privilegiare le caratteristiche magiche del guerriero nordico, senza quindi appellarsi alla metamorfosi, potranno avvalersi degli elementi di terra, elettricità o di una combinazione tra i due. Sulla stessa idea di base si fonda il Negromante, guerriero versatile che può ricoprire qualsiasi ruolo alla perfezione. Che si scelga di optare per una build di evocazione, circondandosi di armate di non morti pronte a sacrificarsi per il proprio padrone, o di privilegiare le abilità a distanza e di magia nera, il Negromante ci è parso sin troppo performante, perché in grado di falciare orde di nemici in pochi secondi grazie a dei formidabili attacchi ad area.

Performance non perfette su PC

L'aspetto su cui Diablo 4 ci ha lasciato con qualche dubbio, riguarda - al momento - l'ottimizzazione della versione PC. Si tratta pur sempre di una Beta, ne siamo ben consapevoli, ma al contempo la data d'uscita del gioco completo è piuttosto vicina.

Oltre agli importanti problemi riscontrati da alcuni possessori di specifci modelli di schede video, siamo incappati in alcuni fenomeni di memory leak, che rendono l'esperienza più tassante della norma per RAM e VRAM (soprattutto in sessioni piuttosto lunghe). La saturazione precoce della RAM ha causato problemi come il crash di OBS e di altri programmi di streaming. Insomma, il fatto che gran parte della base d'utenza sia stata costretta a evitare i settaggi più alti per scongiurare gli episodi di stuttering, soprattutto nei passaggi da una zona all'altra, non dovrebbe stupire. Quasi ogni giocatore, inoltre, ha dovuto fare i conti con una latenza piuttosto elevata che ha determinato fastidiosi fenomeni di "rubber banding" (l'irritante effetto elastico che annulla l'esecuzione di una serie di input) e persino l'impossibilità di accedere ad alcune aree dell'avventura. Blizzard ad ogni modo è già al lavoro per limare questi spigoli e ci auguriamo che riesca a farlo in tempo per il debutto del gioco.