Die by the Blade: un picchiaduro cappa e spada stile Bushido Blade

I picchiaduro all'arma bianca "one-hit kill" sono una delle nicchie meno frequentate all'interno del genere fighting game. Oltre agli esperimenti indie fatti nel corso degli anni, questa categoria vanta un solo esponente illustre e di rilievo, risalente all'epoca PSX: Bushido Blade (qui il nostro speciale su Bushido Blade). Questa piccola perla, pubblicata nel lontano '97 dall'allora Squaresoft, proponeva un setting da Giappone Feudale e un combat system solido, immediato e divertente. La particolarità di questo sottogenere del picchiaduro era da ricercarsi nella possibilità di uccidere l'avversario con un singolo fendente ben assestato, proprio come nella vita reale.



Colpire un organo vitale del nemico infatti portava quest'ultimo ad accasciarsi a terra per incontrare il freddo abbraccio della morte. Bushido Blade insomma proponeva un'esperienza avveniristica per i tempi ed è un vero peccato che questa tipologia di prodotti non sia stata esplorata più a fondo nel corso degli anni. Ebbene, Die By the Blade cerca di fare proprio questo, di proporre un titolo fondato sulla rapida eliminazione del nemico. Per tale ragione, ci siamo incuriositi e ne abbiamo saggiato il combat system per poi raccontarvi le nostre impressioni.

Blocco, parry e stance: i fondamenti del gameplay

Nonostante lo stile di gioco e il modo in cui gli scontri vengono risolti rimandino immediatamente a Bushido Blade, Die By the Blade adotta un approccio differente, per certi versi simile a un altro gioco con battaglie all'arma bianca pubblicato qualche anno fa: il For Honor di Ubisoft (qui la recensione di For Honor). I due contendenti hanno diversi tipi di guardia, che si traducono anche in modi differenti con cui attaccare l'avversario. Attraverso un indicatore visibile a schermo, il giocatore potrà prevedere da dove arriverà il colpo, così da poterlo parare facendo corrispondere la propria "stance" a quella del nemico. Per bloccare un'offensiva dal basso, ad esempio, dovrete assumere una posa bassa, in accordo con quella del vostro rivale.

Al contempo, in fase di attacco dovrete alternare la stance il più possibile, così da produrvi in delle finte per disorientare l'opponente e raggiungerlo con un fendente al momento opportuno. Esistono tre livelli di blocco in Die By The Blade, di difficoltà ed efficacia crescente. Oltre a quello più tradizionale, che vi permetterà semplicemente di parare il colpo ed evitare una prematura dipartita, avrete la possibilità di effettuare una parry e una parry perfetta. La prima si otterrà premendo il tasto dedicato al momento dell'impatto con l'attacco del nemico, in maniera non dissimile da ciò che accade nei vari Dark Souls o in Street Fighter III.



Il grosso vantaggio della parry è la sua indipendenza dalla stance: pur sbagliando guardia avrete la possibilità di bloccare la mossa e portarvi in vantaggio. Indovinando sia la guardia giusta che il timing della difesa, avrete la possibilità di produrvi in una parry perfetta, che oltre agli effetti benefici di cui sopra ricaricherà la stamina del guerriero in maniera considerevole. Questa tecnica pone una grossa ipoteca sul match e nella maggior parte dei casi porta il suo esecutore alla vittoria. Detto questo, si tratta di una manovra estremamente complessa.

Veniamo quindi al sistema di combo, che ricopre un ruolo piuttosto marginale in un titolo basato sulle one-hit kill. In realtà, Die By the Blade presenta comunque diverse stringhe effettuabili per mettere in difficoltà l'avversario. Una volta spezzata o ingannata la sua guardia, basteranno pochi colpi per vincere il round. A seconda della parte del corpo raggiunta, le esecuzioni saranno più o meno brutali. In generale, l'esperienza ci è sembrata abbastanza generosa in quanto a rappresentazione della violenza, con decapitazioni e arti amputati. Chiudiamo il discorso citando gli scatti e le manovre evasive: poiché la prova ci ha permesso di utilizzare un solo personaggio e una singola arma, non siamo in grado di valutare le differenze tra i vari membri del roster su questo e altri fronti.

Tra dubbi e incertezze

Il combat system, allo stato attuale delle cose, ci è parso funzionare a metà. La presenza di così tante meccaniche, unite a delle animazioni poco fluide e leggibili, rende l'esperienza di gioco macchinosa e a tratti caotica. È estremamente difficile prevedere l'offensiva dell'avversario, poiché le stance di attacco si cambiano con grande velocità. Problematica questa che rischia di assumere un peso ancora maggiore nel PVP multiplayer, visto che gli sfidanti umani tenderanno ad alternare l'offensiva ancor più spesso rispetto alla CPU (questo potrebbe favorire in maniera sostanziale l'aggressività).

In questo tipo di prodotti è importantissimo evitare l'effetto "chi colpisce per primo colpisce due volte": l'enfasi sul one-hit kill richiede un enorme studio di tutto ciò che precede l'attacco, al fine di creare una sorta di danza tra i due sfidanti chiamati a cercare un'apertura nella guardia del rivale. Nella sua semplicità, Bushido Blade ricreava proprio questa situazione e il timore è che - nel ricercare maggior raffinatezza - Die By the Blade possa perdere gran parte del fascino del titolo di Squaresoft. Inoltre, abbiamo dei dubbi anche sul comparto animazioni. Delle movenze meglio realizzate infatti permetterebbero di rendere più appaganti gli scambi tra i combattenti, come pure di massimizzare la leggibilità delle azioni dell'avversario (a favore della piacevolezza dell'esperienza ludica). Ci troviamo comunque ancora davanti ad una versione preliminare, priva sia di una qualsivoglia modalità campagna che di una dimensione multiplayer, quindi è ancora presto per trarre delle conclusioni definitive. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma ci auguriamo lo sviluppatore riesca a creare un roster variopinto e differenziato, affinando gli aspetti più spigolosi del gioco.