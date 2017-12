Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory Provato: Ritorno a Digiworld

Pur trattandosi di un brand non molto noto al grande pubblico nostrano, la serie digimon ha sempre potuto contare su una nicchia di appassionatissimi, in costante attesa del successivo capitolo videoludico delle avventure dei mostriciattoli digitali di Bandai Namco. Questo sin dall'uscita sull'originale PlayStation di Digimon World, un titolo che, per quanto largamente bocciato dalla critica, si rivelò subito una sorta di instant cult. Così come è riuscito a ritagliarsi un buon seguito di estimatori anche Digimon Story: Cyber Sleuth, l'ultima iterazione ruolistica della brand, nonché capitolo d'esordio di una saga che trova in Hacker's Memory il suo sequel. A Parigi, durante l'evento Level Up di Bandai Namco, abbiamo avuto la possibilità di provare con mano il gioco, e siamo tornati a casa con un mix di certezze e dubbi che, come di consueto, vogliamo condividere con voi.

Paradisi al neon

Partiamo da un presupposto: testare per una manciata di minuti un titolo come Hacker's Memory per farsi un'idea delle qualità narrative della produzione è un po' come leggere il retro del detersivo durante una pausa bagno e aspettarsi poi di ricevere una laurea con lode in chimica.

Quindi limitiamoci a dire che il titolo, pur condividendo con il predecessore gran parte delle meccaniche, non è di fatto un seguito delle avventure di Takumi Aiba, il protagonista di Cyber Sleuth, ma racconta una vicenda completamente nuova. Il personaggio principale di questa storia è Keisuke Amazawa, un ragazzo accusato di un crimine che non ha mai commesso. Keisuke è infatti caduto vittima di un abile ladro d'identità che, utilizzando una rete digitale chiamata EDEN (il web del mondo di gioco), ha compiuto delle malefatte internettiane facendo in modo di incastrare il povero ragazzo. Deciso a dimostrare la propria innocenza, questo simpatico giovinastro dallo sguardo inquietante si unisce quindi al collettivo di hacker "Hudie", e inizia a investigare tra le maglie di EDEN per mettere le mani sullo sfuggente malfattore.

A questo punto la domanda sorge spontanea: e che c'entrano i Digimon?

Trattandosi di creature native di EDEN, questi cugini telematici dei pokémon forniranno al protagonista il necessario supporto battagliero per sopravvivere alle minacce della rete e farsi strada verso il suo bersaglio.

Per quanto riguarda la qualità dell'intreccio, non possiamo che concedere fiducia al team di Media Vision, il quale nella precedente iterazione della serie aveva offerto al pubblico una storia per molti versi originale e interessante, seppur afflitta da una ritmica un po' troppo diluita. Un difetto che intravediamo - con insospettabili doti profetiche - anche in questo nuovo capitolo. Per il resto, la prova effettuata a Parigi ha sottolineato la sostanziale sovrapponibilità delle formule di gioco offerte dai due titoli, molto vicini, come impostazione, al canone classico dei giochi di ruolo alla giapponese.

L'unica differenza, in questo caso, è rappresentata dalla presenza in campo di un massimo di tre Digimon (più altri in riserva), in grado di scagliare attacchi base o potenti abilità speciali. Meccanicamente parlando, gli scontri tra Digimon ricordano quelli dei cugini targati Nintendo, con tanto di punti esperienza guadagnati a fine battaglia e una progressione su più livelli legata a doppio filo alle capacità evolutive dei mostriciattori digitali. Il titolo non include però delle dinamiche di cattura vere e proprie, dato che per rimpinguare la propria scorta di creature sarà necessario affrontare una determinata tipologia di Digimon fino a completarne la scansione. Traguardo che ci permetterà di creare ex novo il Digimon scansionato e di aggiungerlo alla nostra collezione.

Seppur non particolarmente innovativo, si tratta di un combat system funzionale all'esperienza, che i fan del brand hanno già dimostrato di apprezzare. Quello che invece proprio non va è il comparto tecnico della produzione, che ancora una volta sembra indietro di una generazione.

Proprio come il predecessore, Haker's Memory nasce da un processo di sviluppo condiviso tra due piattaforme diversissime, ovvero PS4 e PS Vita. Il risultato è un prodotto che certamente non sfigura sulla piccolina di Sony, ma che si dimostra clamorosamente datato su PlayStation 4. Ad aggravare la situazione c'è l'incredibile piattezza che caratterizza il mondo digitale di EDEN, praticamente una distesa interminabile di parallelepipedi e superfici blu neon, con qualche variazione sul tema che non basta rendere il panorama sufficientemente disuguale. Avete presente il primo Tron? Ecco, non siamo troppo lontani da quello stile. Un gran peccato, insomma, perché in fin dei conti il character design non è per nulla sgradevole, e presenta evidenti rimandi a quello - eccellente - della serie Persona. Non certo un caso, dato che l'autore è un certo Suzuhito Yasuda, lo stesso dei personaggi di Shin Megami Tensei: Devil Survivor.