Disney Illusion Island: un coloratissimo Mickey-Vania per Nintendo Switch

In arrivo a luglio su Nintendo Switch, Disney Illusion Island è dedicato a tutti gli eterni Peter Pan. A coloro che hanno voglia di divertirsi genuinamente, di respirare un po' d'aria di novità e di catapultarsi in un coloratissimo mondo 2D, accompagnati dagli eroi Disney più iconici (e magari da amici e familiari) in una grande avventura. Abbiamo avuto modo di provare in prima persona questa esperienza dal piglio co-op, per giunta a Disneyland, e siamo finalmente pronti a farvi un resoconto completo.

Un metroidvania nel mondo Disney

Le assonanze nel nome e lo stile dell'avventura non vi ingannino. Disney Illusion Island non vuole proporre un'esperienza simile a quella del mai dimenticato Castle of Illusion. Tanto per cominciare, i livelli sono stati eliminati per dare spazio a una mappa in puro stile metroidvania, con le sue quattro aree accessibili sin da subito e sezioni esplorabili solo in seguito all'ottenimento di abilità speciali (pensiamo alle pareti da distruggere per liberare determinati passaggi).

Ciascuna delle regioni presenta un'ambientazione differente e ospita un immancabile boss finale. Il Lead Designer Grant Allen ci ha detto che la sezione visitabile nella demo rappresenta un solo decimo dell'intera mappa di Illusion Island, che speriamo possa rivelarsi piena di sorprese. Il titolo ad ogni modo vuole divertire il pubblico e fargli trascorrere delle ore all'insegna della più totale spensieratezza.



Dlala Studios ha ideato un mondo generoso di checkpoint (a forma di cassetta postale) e con enigmi ambientali semplici ma non per questo banali. Il livello di difficoltà ben si adatta a qualsiasi tipo di giocatore ed è possibile modificarlo in qualsiasi momento dell'avventura. È permesso inoltre divertirsi con le vite infinite o dare inizio al proprio viaggio con un singolo cuore, per alzare il tasso di sfida.

Per la maggior parte del tempo, i nostri eroi saranno impegnati a saltare, planare e correre ma attenzione. Per superare gli scontri coi boss bisognerà scoprire il modo corretto per oltrepassare l'ostacolo senza necessariamente doverlo abbattere.

L'illusione delle animazioni

Disney Illusion Island è un videogioco cooperativo che permette di riunire fino a quattro giocatori nei panni di Topolino, Minnie, Paperino e Pippo. Ai personaggi sono state dedicate delle cutscene divertenti, legate sia all'inizio dei livelli, sia ai confronti coi boss. I nostri eroi non hanno delle abilità distintive ma in compenso vantano animazioni uniche e... illusorie. Con la sua andatura più ciondolante, Pippo è in apparenza più lento di Paperino, che invece saetta da una parte all'altra dell'ambiente con la sua solita aria stizzita. In realtà, si tratta soltanto di un inganno percettivo.



Il motivo alla base della decisione di donare la medesima velocità ai protagonisti riguarda la gestione della visuale di gioco. Sia in singolo che il co-op, la schermata rimarrà identica e non andrà a suddividersi in più rettangoli. Di conseguenza, dei possibili squilibri in fatto di rapidità avrebbero rischiato di creare dei problemi ai possessori di un eroe dal passo flemmatico. "Great alone but better togheter". Con queste parole ci si è presentato A.J Grand-Scrutton, CEO di Dlala Studios, poco prima di accompagnarci verso le postazioni di gioco.

Il Creative Director ha sottolineato come l'esperienza sia stata pensata per essere vissuta in compagnia di amici e parenti. In altre parole, sebbene sia possibile vivere il viaggio in solitaria, nutriamo qualche dubbio circa l'efficacia di quest'ultimo metodo di fruizione. Insomma, sono state inserite numerose meccaniche divertenti e adorabili che possono esistere solo se a giocare si è almeno in due.



Tra queste, la possibilità di calare una corda e aiutare un amico rimasto indietro, oppure far sì che il nostro compagno ci raggiunga, guarendoci con un abbraccio. Si tratta insomma di aiuti non da poco, la cui assenza potrebbe avere un impatto negativo sulla piacevolezza dell'avventura. Durante la nostra giornata a Disneyland in occasione del primo hands on dedicato a Disney Illusion Island, abbiamo parlato con il Creative Director A.J Grand-Scrutton. Genuinamente appassionato al progetto, ha dichiarato che nei suoi 17 anni di carriera non gli era mai capitato di provare così tanto amore per un gioco e un peso così importante all'idea di salutarlo per dedicarsi ad altro, dopo tre anni di lavoro.

Everyeye.it: Disney non sempre racconta storia particolarmente complesse, eppure riesce sempre a veicolare messaggi importanti attraverso di esse. Che valori avete voluto trasmettere con la realizzazione di questo gioco?



A.J: "Credo che la risposta sta nel modo in cui è sempre stato percepito Topolino, ossia come un emblema di felicità e gioia. Ora, non voglio rovinarvi l'esperienza di gioco scendendo nel dettaglio ma dovete sapere che Topolino e i suoi amici verranno catapultati in un mondo. A un certo punto capiranno che ciò che li circonda non è esattamente quel che si aspettavano di trovare, e apprenderanno che essere un eroe non significa necessariamente indossare un mantello e combattere. Può voler dire riuscire a trovare sé stessi, comprendere la direzione che si vuole intraprendere nella propria vita".

In conclusione, Disney Illusion Island è un gioco dal design nostalgico, rivisitato però in chiave moderna. Al netto di qualche dubbio sull'efficacia dell'esperienza in singolo e sulla varietà offerta dalla mappa, sembra avere i numeri per divertire con la sua genuina semplicità e dimostrarsi un piacevole punto di ritrovo per amici e famiglie, complice l'esperienza spensierata e rilassante che ambisce a offrire.