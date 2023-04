Disney Speedstorm è davvero un nuovo rivale per Mario Kart?

Con Mario Kart 8 (qui la recensione di Mario Kart 8 Deluxe) Nintendo ha ottenuto risultati degni di nota e sono stati in tanti nel corso del tempo ad aver provato a emularne la ricetta ludica. Tra questi c'è anche Disney, che ha affidato l'impresa ai francesi di Gameloft, un team che di recente si è dato a qualche produzione per le piattaforme pincipali ma che molti conoscono per i suoi trascorsi in ambito mobile, dove negli anni ha spopolato creando cloni di serie famose come Grand Theft Auto, Assassin's Creed, Tomb Raider, Need for Speed e così via.



L'ultima fatica della software house d'oltralpe prende il nome di Disney Speedstorm ed è un racing game di stampo arcade ispirato all'esclusiva della Grande N. Sebbene il progetto sia pensato per il modello di distribuzione free to play, gli sviluppatori hanno deciso di posticipare il lancio della versione finale e di pubblicarlo in Early Access, periodo durante cui è obbligatorio acquistare un Founder's Pack per accedere ai server. Ovviamente non potevamo astenerci dal fare un giro nel magico mondo di Disney Speedstorm e adesso siamo pronti a darvi un nostro primo parere sul gioco.

Un gioco di kart dal gameplay solido

Seguendo una tendenza recente delle produzioni di questo tipo, Disney Speedstorm non si perde troppo in chiacchiere e non prova nemmeno a dare una giustificazione alle frenetiche gare che vedono la partecipazione dei personaggi più famosi del colosso dell'intrattenimento.

Dopo averlo avviato per la prima volta, riceviamo il nostro pilota iniziale gratuito - Topolino - e affrontiamo un breve tutorial, che illustra solo ed esclusivamente le basi dell'esperienza: movimento e derapata.



Il fatto che gli sviluppatori abbiano deciso di illustrare le meccaniche di gioco col contagocce, nel corso delle varie missioni single player, lo abbiamo trovato piuttosto difficile da capire, specialmente considerando quanto sia utile usufruire sin dal principio di tutte le frecce all'arco degli sfidanti. Critiche ai tutorial a parte, dobbiamo evidenziare l'ottimo lavoro svolto da Gameloft con l'impalcatura ludica di Disney Speedstorm, che fa tesoro di tutta l'esperienza che il team ha accumulato negli anni con Asphalt e gli altri corsistici.

Le macchinine su cui gareggiano i beniamini targati Disney e Pixar restituiscono un buon senso di velocità e sono fluide nelle movenze. Ci è piaciuto molto anche il feeling della derapata, il cui ruolo è molto simile a quello ricoperto in Mario Kart: il drift fa sì che l'indicatore del turbo si carichi rapidamente, e dia quindi la possibilità di sfrecciare a tutta velocità tra i rivali per tentare di tagliare il traguardo per primi. Oltre al poter prendere a sportellate i giocatori che ci stanno alle costole, nel gioco troviamo anche gli immancabili oggetti che si possono raccogliere lungo il tragitto e che hanno scopi diversi tra loro. Parliamo di classiche bombe, scudi temporanei e aura di fuoco, ma anche di fulmini e boomerang. La peculiarità dei consumabili non risiede tanto nella loro natura, a dirla tutta piuttosto anonima, ma nel fatto che vantino più di una singola modalità di utilizzo. Qualsiasi power-up può essere sia lanciato in più direzioni che sfruttato con la pressione prolungata del tasto, così da attivare una funzione secondaria spesso totalmente diversa rispetto a quella primaria.



È da apprezzare anche l'elevato numero di circuiti già disponibili, i quali però ci hanno convinto più sul fronte visivo che su quello ludico. Al netto del coinvolgimento creato dall'azzeccato connubio tra le musiche originali Disney e gli scenari ispirati alle opere che abbiamo amato nel corso degli anni, la struttura dei tracciati manca di guizzi particolari e ogni volta si ha quasi la sensazione di gareggiare in reskin della medesima pista.

Di tanto in tanto è possibile notare qualche elemento unico di un data pista come trappole ed altri ostacoli, ma bene o male si somigliano tutti. Ci ha però divertito molto la presenza di tubi al neon azzurri che se raggiunti permettono ai veicoli di cogliere un'opportunità aggiuntiva: sfruttando il magnetismo, i bolidi si agganciano a questi elementi dello scenario e diviene possibile eseguire un breve grind che velocizza specifiche sezioni del giro. Non mancano nemmeno percorsi alternativi più o meno difficili da imboccare, che neanche a dirlo permettono di risparmiare qualche secondo nel tempo di percorrenza del tracciato.

L'ombra del Pay to Win

In altre parole, il core gameplay di Disney Speedstorm funziona piuttosto bene ma non sono tutte rose e fiori per la produzione di Gameloft. Pur essendo indirizzato al mercato PC e alle console domestiche, il gioco eredita molti dei meccanismi propri dei free to play mobile e ciò salta subito all'occhio, anche guardando distrattamente i menu. Le schermate sono tante e confusionarie, esistono troppe valute diverse da spendere nel negozio e non mancano modalità inevitabilmente pay-to-win.

Ma procediamo per gradi: tralasciando quelli che vengono distribuiti gratuitamente nel corso della modalità contro i bot (come Paperino e Topolino), i piloti di Disney Speedstorm possono essere sbloccati tramite i frammenti. Questo significa che per ottenere i vari personaggi occorre giocare moltissimo e accumulare la valuta gratuita con cui tentare la fortuna grazie alle loot box gratis - si tratta di un gacha, nel caso in cui non fosse chiaro - oppure spendere generose quantità di denaro nel negozio per accumulare i frammenti. Il problema non sta solo nel fatto che vi siano tanti protagonisti da recuperare, ma anche e soprattutto nella possibilità di continuare ad accumulare i loro frammenti per aumentarne le stelle della rarità e sbloccare le loro abilità avanzate.



In buona sostanza, senza i piloti leggendari potenziati a dovere e i relativi aiutanti (personaggi che fungono da equipaggiamento e che sono anch'essi legati alle loot box) diventa quasi proibitivo affrontare in maniera adeguata alcune componenti di gioco come gli eventi a tempo limitato, le missioni single player avanzate e il multiplayer competitivo. L'unica dimensione che esula dalle microtransazioni è il multiplayer bilanciato.

Parliamo di una modalità online creata appositamente per ovviare al problema delle meccaniche pay-to-win, visto che le corse coinvolgono personaggi predefiniti che sono identici nelle funzionalità tra tutti i concorrenti. Sebbene sia possibile scegliere solo uno dei protagonisti effettivamente disponibili nel proprio roster, i giocatori avranno le medesime possibilità di vittoria. La presenza del multiplayer bilanciato è sì apprezzabile, ma da un certo punto di vista rappresenta l'ammissione dell'esistenza di uno sbilanciamento a favore di chi ricorre al portafoglio.

In giro per i colorati mondi Disney

Per ciò che riguarda il comparto tecnico, Disney Speedstorm fa il suo e propone un framerate stabile e una resa visiva decisamente gradevole su

PlayStation 5, complice anche lo stile grafico semplice e 'giocattoloso' che ricorda quello del compianto Disney Infinity. La mole poligonale di piste ed eroi non sarà delle più complesse, ma sfrecciare a bordo del kart di Hercules sul circuito del monte Olimpo, oppure attraversare una sezione di pista in bianco e nero che celebra le vecchie glorie Disney, è sicuramente un'esperienza da vivere per ogni fan che si rispetti. Meno gradevoli sono invece i fastidiosi scatti che caratterizzano l'intro e la fase finale della gara, sia essa contro i bot controllati dall'IA o altri giocatori. Certo, si tratta di momenti in cui non si è al volante, ma crediamo in ogni caso che questo inconveniente di natura scenica debba essere risolto.



Insomma, Disney Speedstorm è un buon competitor di Mario Kart che però "cede al lato oscuro", adottando una struttura che fa tanto gioco mobile, in cui i menu risultano dispersivi e le microtransazioni non sono solo estetiche. Ci auguriamo che le produzioni legate alle IP del colosso - un altro esempio è nella recensione di Disney Mirrorverse - cambino rotta in questo senso.