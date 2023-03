Dordogne: una tenera storia che vuole farci commuovere a tutti i costi

Abbiamo provato la tenera avventura grafica indie prodotta da Focus Entertainment, Dordogne. Il gioco è ambientato nell'omonima regione dell'entroterra francese (nota per i suoi paesaggi naturali incontaminati) che a sua volta è chiamata come il fiume che l'attraversa. Con uno stile delicato da libro illustrato per bambini, il titolo racconta però una storia intensissima, quella della trentenne Mimi. Viaggiando tra passato e presente, l'abbiamo aiutata nella nostalgica ricerca di ricordi ed emozioni dimenticate da troppo tempo e legate a una figura molto importante per lei.

"Souvenirs"

La demo a nostra disposizione è durata circa un'ora. Non moltissimo tempo a dire il vero, specialmente perché è evidente fin dall'incipit che l'avventura si muove con ritmi tutt'altro che rapidi. Abbiamo subito incontrato Mimi, la protagonista, nel mezzo di un viaggio verso casa di sua nonna, sita nell'incontaminata regione della Dordogne.

Non conosciamo i dettagli, la nonna di Mimi però è da poco deceduta e per volontà dell'unico erede, il padre della giovane, le sue proprietà verranno presto vendute. I rapporti madre-figlio erano deteriorati da tempo, per ragioni che non sappiamo e probabilmente scopriremo solo nel gioco completo. Mimi non ricorda niente dell'anziana parente, pur avendo trascorso con lei l'estate dei suoi tredici anni. L'anziana invece parrebbe non aver mai scordato la ragazza, alla quale scrive di aver lasciato una scatola di ricordi, "souvenirs", nella sua casa di campagna. Proprio la missiva è il motivo per cui la protagonista si è messa in viaggio. Arrivata a destinazione, Mimi comincia a ricordare sempre di più. Goccia a goccia l'acqua del fiume Dordogne scava nella reticenza della ragazza, che con nostalgia crescente ricostruisce il rapporto con una figura fondamentale della sua infanzia e rivive il suo stesso passato. Anche se non abbiamo ancora potuto approfondire la narrazione, ne abbiamo apprezzato la maturità. I personaggi sembrano complessi e sfaccettati, lontani da stereotipi di qualunque genere. La nonna per esempio è amorevole, certo, ma descritta come una donna dal carattere difficile.



Provata da un lutto che non si può mai davvero superare, la perdita del marito, non sa come rapportarsi con la piccola Mimi. La giovane, dal canto suo, pare avere sviluppato un carattere simile a quello della parente ormai defunta, che è quindi interessata a conoscere meglio prima che la vecchia casa e i souvenirs di sua nonna spariscano per sempre. Cancellati da un rancore le cui radici, al momento, ignora.

Un diario prezioso

Il gameplay di Dordogne è classico, da avventura grafica punta e clicca. Dal momento in cui scendiamo dall'auto di fronte alla villa, Mimi si può muovere liberamente su "2.5 dimensioni", in quadri splendidamente acquerellati, costituiti da disegni stratificati che restituiscono l'illusione della tridimensionalità. Nella versione definitiva sembra potremo esplorare tutta Dordogne, ma non nella demo. Le attività presenti nelle due location aperte della build attuale non erano nemmeno molte a dire il vero.

Si poteva interagire con vari oggetti diversi in ogni zona, ma solo uno di essi consentiva di proseguire con la narrazione, strutturata in brevi cut-scene o con immagini solo parzialmente animate. Comunque, tutti i luoghi contrassegnati da pop up colorati celavano sempre dialoghi o dettagli secondari raccontati dalla voce di Mimi. Citiamo poi gli sticker, il cui utilizzo ci è stato spiegato solo verso la fine della demo. Per ogni strumento risolutivo scovato, bisognava superare facili mini giochi o risolvere semplici enigmi punta e clicca/ruota/trascina prima di passare al successivo.



Non abbiamo potuto esplorare molte aree, giusto quelle raggiungibili all'inizio della trama; in futuro è probabile che la complessità degli scenari andrà ad aumentare, coi puzzle che potrebbero farsi più complicati. Anche se è pur vero che l'attrazione esercitata dal titolo non dipende dalla sua difficoltà, bensì, dalla semplicità ludica che avvolge un intreccio profondo e sentito.

Lo dimostra il focus costantemente concentrato sullo storytelling, che man mano si fonde sempre di più con il gameplay. Mentre le vicende si dipanano, Mimi viaggia con la mente tra presente e passato, e noi con lei: tra l'estate che ha scordato e quella che, forse, le cambierà la vita. La Dordogne dei suoi tredici anni, però, non è la stessa che ritrova trentenne, ma al momento, non abbiamo riscontrato altro che differenze estetiche tra le due versioni. Laddove c'era un prato fiorito, ad esempio, potrebbe esserci solo un giardino ormai secco. Il simbolismo nascosto dietro questi dettagli è eloquente quasi più della narrazione esplicita: ogni immagine mostrata ci ha parlato e trasmesso le sensazioni provate dalla protagonista. A volte più direttamente di altre, come quando la piccola Mimi ricorda quel che le è accaduto con la nonna. Parole scritte a lettere cubitali come "tristezza", "solitudine" o "dolore", così come altre più piacevoli, guidano nella prosecuzione di specifici momenti che mescolano storia e gioco attivo.



Come una semplice e bucolica colazione a base di burro fresco e marmellata fatta in casa, così diversa da quella latte e cereali della metropoli parigina. Anche se per un adulto potrebbe essere diverso, nella mente di una bambina l'alienazione dalla quotidianità può essere quasi traumatica.



Tuttavia, la forza espressiva delle immagini tratteggiate pennellata su pennellata di Dordogne è tale, che è stato difficilissimo non commuoversi. Scegliendo le parole che rappresentano lo stato d'animo di Mimi, è come se selezionassimo quelle che caratterizzano il nostro.

O magari, quelle che lo hanno caratterizzato in dati momenti della nostra vita. Nostalgia canaglia, la definisce qualcuno, che quando ti prende modifica il passato con la lente del presente, e aggiorna l'oggi facendo leva sui "souvenirs" del tempo trascorso.



Quelle preziose memorie perdute, però, forse la Mimi adulta potrebbe ritrovarle, contenute in un diario che aveva riempito da giovane con la nonna. Ogni pagina del prezioso taccuino è densa di significato, prima di tutto perché l'oggetto era un caro ricordo del nonno. In secondo luogo, perché possiamo decorarlo liberamente, immedesimandoci ancora di più nella tormentata ragazza in cerca di risposte.

Per farlo, abbiamo gli sticker citati poco più su, quelli che si sbloccano trovando i loro nascondigli sugli sfondi. Oppure, piccole poesie costruite con frasi prestabilite, anch'esse da rivelare esplorando prima di procedere nella trama. Infine, ci sono le fotografie istantanee scattate con un altro dei cimeli del nonno di Mimi: una macchina fotografica d'epoca. Non è chiaro se poi, nel gioco completo, una differente composizione delle pagine porterà a finali alternativi o bivi narrativi di sorta. Per ora sembrerebbe che la storia proceda diritta verso un unico epilogo, ma non in modo prevedibile o scontato. Piuttosto, con lo stesso andazzo del fiume Dordogne: ora placido, ora burrascoso. Prima sottile come un torrente, poi improvvisamente navigabile. Sempre immerso nella calma della natura che rappresenta, forse, la fanciullezza perduta di Mimi. O quella del giocatore che saprà farsi "trascinare" dalla corrente.