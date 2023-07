Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons: la rinascita di una leggenda

Quando si parla di picchiaduro a scorrimento anni '80, oltre ai vari Streets of Rage (qui la recensione di Streets of Rage 4), Captain Commando e Final Fight, c'è un nome che salta subito alla mente: quello di Double Dragon. L'avventura originale di Billy e Jimmy Lee, distribuita oltre 35 anni fa sui cabinati arcade di tutto il mondo, divenne ben presto un autentico caso mediatico per via di un'ambientazione affascinante, di un gameplay divertentissimo e, naturalmente, per uno dei più celebri finali a sorpresa della storia videoludica.



Questo grande successo diede il via a una sfilza di altri progetti correlati che spaziavano da sequel a crossover (quello indimenticabile con la serie Battletoads, ndR) passando per film, fumetti e adattamenti per praticamente ogni piattaforma esistente. Tuttavia, col tempo il brand di Double Dragon è finito un po' nel dimenticatoio ed è stato rispolverato solo nel 2012 con risultati non all'altezza sul fronte qualitativo (qui la recensione di Double Dragon Neon). Oggi, invece, lo studio singaporiano Secret Base tenta di dare nuovo lustro all'IP con un titolo prequel che si colloca agli albori della storia post-apocalittica narrata dall'originale e che porta con sé una pletora di interessanti novità in seno alla ricetta ludica. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è una rinnovata interpretazione della formula distintiva dei beat 'em up da sala, arricchita e rivisitata per adattarsi al meglio ad un pubblico più moderno ma senza tralasciare un occhio di riguardo per i veterani.

Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò

New York, 199X. In un passato distopico alternativo, la metropoli statunitense è stata devastata e rasa al suolo da una violenta guerra nucleare che ha costretto i pochi cittadini sopravvissuti a riorganizzarsi in piccole società, costantemente messe in pericolo dalle gang e da gruppi armati senza scrupoli. Quattro feroci clan criminali si contendono il predominio sulla città con metodi brutali, finché il nuovo sindaco, stanco dei soprusi ai danni della popolazione, chiede aiuto ai due rampolli dell'antico Dojo Sosetsuken per cercare di ristabilire l'ordine.

È qui che incontriamo Billy e Jimmy Lee, artisti marziali in erba ma già riconosciuti per il loro brillante talento, caratterizzati dal medesimo abbigliamento e schema di colori visto nel titolo originale (la cosa ci ha scaldato il cuore). I due, questa volta, non sono chiamati a salvare la giovane Marian Kelly - che qui appare come personaggio giocabile - dalle grinfie di chissà quale boss della mala: il loro compito è quello di scardinare il potere dei Royals, dei Killers, degli Okada e dei Triangles a suon di botte, non mancando di eliminare anche i leader supremi di queste bande.



Si tratta, ovviamente, di un incipit narrativo piuttosto basilare che ha come unico obiettivo quello di fornire ai giocatori un semplice pretesto per menare le mani in cinque ambientazioni multi-livello da affrontare senza un ordine prestabilito. La prima differenza rispetto al passato che Rise of the Dragons mette sul piatto è proprio questa: l'abbandono della progressione lineare in favore di un sistema di selezione delle missioni più dinamico. Dopo aver sconfitto la prima gang, infatti, le altre aumenteranno l'allerta influenzando la durata del livello, il numero dei nemici da battere, la natura degli obiettivi bonus e la forza dei boss finali.

È un fattore che concede al giocatore la possibilità di condurre più liberamente il proprio percorso e che garantisce un incremento della rigiocabilità. Per vedere tutto ciò che l'avventura ha da offrire sarà sicuramente necessario portare a termine svariate run. La prova ci ha dato modo di saggiare le spiccate differenze che intercorrono tra uno stage e l'altro ma dobbiamo ancora capire se la gestione dell'avanzamento avrà qualche tipo di impatto sull'epilogo della vicenda. Per questa e altre risposte, vi diamo appuntamento alla recensione.

Due draghi si librano nel cielo

La struttura ludica di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons eredita gran parte dei canoni della serie originale ma, grazie anche alla nuova progressione non lineare, li declina in salsa roguelite. Ecco, dunque, che al termine di ciascuna missione potremo spendere il denaro ottenuto sul campo di battaglia per acquistare potenziamenti per i nostri eroi, così da aumentare la loro salute, l'output di danno, il tasso di rigenerazione della barra Special e tanto altro ancora.

Ciò significa, chiaramente, che anche la disposizione dei nemici e degli oggetti nonché l'apparizione dei mid-boss sarà gestita in modo randomico per fornire agli utenti una sfida sempre fresca e imprevedibile. Il combat system, dal canto suo, propone uno schema di comandi in tutto e per tutto simile a quello visto nei capitoli tradizionali della saga: oltre ai tasti dedicati al salto e alla corsa, ne troviamo uno riservato alle combo base, uno agli attacchi speciali e uno all'abilità caratteristica dei personaggi. Il feeling generale ricorda molto da vicino proprio quello dei picchiaduro da sala giochi di una volta, in particolare quando si impersonano Billy e Jimmy, che ritrovano molte delle movenze "classiche", tra cui i calci in salto e le prese con conseguenti ginocchiate sul volto dei malcapitati. E si, tornano anche le armi che tra coltelli, spade, mazze da baseball, bottiglie di vetro, martelli e spranghe di ferro infliggono danni notevoli. I nostalgici sono avvertiti: è un capitolo di Double Dragon in tutto e per tutto. Il twist inatteso è che questo Rise of the Dragons conta la bellezza di tredici protagonisti giocabili differenti, ciascuno dotato di un proprio peculiare moveset e di determinati punti di forza e debolezza. All'inizio di ogni nuova partita vi verrà richiesto di selezionare due eroi che vi accompagneranno per tutta la durata dell'avventura da una lista iniziale che comprende, oltre agli immancabili Billy e Jimmy, anche l'agente Marian Kelly e lo Zio Matin, fiduciario dei fratelli Lee dopo la scomparsa del padre.



Al contrario dei due eredi del Dojo Sosetsuken, Marian è votata al combattimento a distanza, complice la sua pistola a fuoco rapido che consente di scaricare ben cinque colpi prima di andare in una breve animazione di ricarica. Il suo arsenale ospita anche una mina antiuomo capace di immobilizzare gli avversari e un potente bazooka utile a eliminare interi gruppi di nemici in un colpo solo. Zio Matin, invece, è un autentico tank, armato con un robusto scudo antisommossa che gli permette di bloccare i colpi leggeri in arrivo e esibirsi in rapide cariche a testa bassa.

Dotato di poderose prese aree e devastanti attacchi ad area, questo rude colonnello dell'esercito è una scelta adatta a chi non disdegna gli scontri corpo a corpo. Ognuno degli alter-ego digitali che potremo impersonare, inoltre, possiede ben tre mosse speciali legate a un'apposita barra, potenziabili tramite il già citato menu alla fine di ogni missione. All'utilizzo delle Special è connessa l'inedita meccanica denominata 'Controllo della Calca' che, a patto di riuscire a eliminare un minimo di tre avversari in un colpo solo, ricompensa con utilissimi oggetti per il ripristino della salute.



È una dinamica di gioco che non ci ha convinti appieno, da una parte perché l'animazione celebrativa finisce per apparire troppo di frequente spezzando eccessivamente il ritmo dell'azione e dall'altra perché avere accesso a così tante cure durante le battaglie riduce sensibilmente il livello di sfida, da sempre un marchio di fabbrica di Double Dragon. Fortunatamente ci viene in soccorso l'articolato selettore di difficoltà iniziale che permette di regolare il numero di gettoni disponibili, il costo dei potenziamenti, l'aggressività dei nemici e tanto altro, in modo da personalizzare quanto più possibile l'esperienza.

In generale, la nuova opera di Secret Base e Modus Games sembra sfoggiare un combat system divertente e appagante, che strizza l'occhio allo zoccolo duro dei fan dei beat 'em up degli anni '80 ma che può essere tranquillamente digerito e gustato anche da una platea di neofiti.



Resta da valutare il bilanciamento dei singoli personaggi, che per ora ci è sembrato piuttosto equilibrato ma che deve essere analizzato nel complesso una volta che avremo a disposizione l'intero roster di guerrieri. I nemici, invece, ci sono sembrati tutti fin troppo simili tra loro: al netto dei boss con le loro coreografiche tecniche segrete, gli altri avversari si differenziano solo in base al tipo di armi utilizzate e al quantitativo di danni che possono assorbire prima di andare KO. Chiaramente, anche in questo caso attendiamo di confrontarci con l'intera esperienza prima di emettere giudizi definitivi.

Tutta la vita mi è appena passata davanti agli occhi

Il comparto tecnico di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, infine, fa uso della pixel-art per riproporre lo stile tipico di un gioco proveniente da un'epoca passata. Gli sprite dei personaggi appaiono curati e dai colori vibranti, mentre le animazioni risultano ben realizzate e implementate nel flusso del combattimento. Qualcuno potrebbe storcere il naso per il look super-deformed scelto per rappresentare i protagonisti ma, in tutta franchezza, possiamo dirvi che ci è sembrata una scelta azzeccata per dare una ventata di aria fresca alla presentazione generale.

Per adesso, anche l'accompagnamento musicale ci è piaciuto, incluso il gradevole riarrangiamento dell'immortale tema classico della serie. Nota di merito anche per il level design, che pur non esibendosi in virtuosismi di particolare brillantezza, al momento ci è parso sufficientemente variegato, grazie anche alla presenza di ostacoli e pericoli ambientali (talvolta sfruttabili a proprio vantaggio durante la lotta).