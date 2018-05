Downward Spiral Horus Station: soli nello spazio profondo

L'Universo ha da sempre un certo ascendente sull'uomo: viaggi spaziali, sceneggiature fantascientifiche e progressi tecnologici - reali o frutto di uno slancio creativo - sono tutte dichiarazioni d'amore per le nere e inesplorate cavità del cosmo. Misteriose e buie spirali che hanno ispirato scienziati, scrittori, registi e continuano a calamitare il nostro interesse. Anche l'intrattenimento interattivo non manca di avventure vissute all'interno di uno scafandro: Tacoma, ADR1FT e Lone Echo sono solo alcuni degli esempi che, a modo loro, offrono un'esperienza simile. Non a caso, due di queste possono essere fruite attraverso un visore: sarà per l'immersione data dal "caschetto" o per l'assenza di gravità, ma la realtà virtuale sembra sposarsi molto bene con lo Spazio. Una verità che i ragazzi di 3rd Eye Studios hanno fatto propria con Downward Spiral: Prologue - thriller sci-fi in esclusiva VR - e che sperano di consolidare con il sequel Horus Station. Noi di Everyeye abbiamo potuto provare in anteprima proprio questo secondo capitolo: stavolta il team ha scelto di rendere il gioco disponibile anche a coloro i quali non posseggono un visore, mettendo in piedi un'avventura in prima persona ricca di tensione e mistero. Dopo aver provato la primissima fase di gioco, Horus Station, merito dell'intensa atmosfera e alcune scelte narrative che appaiono molto promettenti, ci ha incuriosito parecchio. Tuttavia sono emerse anche delle domande alle quali probabilmente potrà rispondere solo la versione definitiva: in attesa di salire, quest'estate, a bordo della stazione Horus, eccovi le nostre impressioni.

Alone in The Space

Horus è una stazione spaziale che galleggia indisturbata nelle oscure profondità del cosmo, un relitto in orbita del quale non conosciamo i precedenti. Le cause che hanno portato in rovina la base operativa e costretto il suo equipaggio ad abbandonarla sono un'incognita alla quale noi dovremo venire a capo, esplorando poco alla volta l'ammasso metallico in cui ci troviamo. Nessun dialogo o filmato a far da tramite: solo noi, l'astronave e il vuoto siderale che ci avvolge.

Queste premesse non sono certo un concentrato di originalità, ma non bisogna sottovalutare la decisione di non spiegare, almeno direttamente, nulla al giocatore. Difatti Downward Spiral: Horus Station adotta una narrazione ambientale che, secondo la software house, dovrebbe valorizzare lo spirito d'osservazione e innescare in noi un fervido moto interpretativo. Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo, visto che la breve sequenza hands-on ha introdotto soltanto marginalmente gli scenari sui quali si dipanerà la storia principale, e le informazioni visive erano piuttosto risicate. Fuoriuscito da una stanza pressurizzata, il nostro astronauta poteva fluttuare mollemente per corridoi asettici e riattivare qualche passaggio, fino all'arrivo in un hub centrale che si ramificava in più percorsi (alcuni dei quali ancora inaccessibili), ma che in sostanza conclude il prologo di questa avventura. È quindi impossibile sbilanciarsi sulla qualità della scrittura che dovrà tra l'altro adattarsi alla cooperativa online a due giocatori. D'altro canto, i momenti passati sull'Horus Station dimostrano, già adesso, l'ottimo lavoro svolto nel costruire un'atmosfera carica di tensione. La sensazione che qualcuno o qualcosa ci stia spiando è a tratti tangibile, raggiungendo, insieme ai brani del cantante Ville Valo, note di adrenalinica emozione. Anche se il dettaglio grafico e il riutilizzo di asset dal primo capitolo rivelano la natura low budget della produzione, i luoghi spartani ed essenziali sembrano ricordare molto da vicino le ambientazioni fantascientifiche degli anni 70-80, citando persino esponenti del genere come 2001: Odissea nello spazio.

La soluzione più particolare pensata dai finlandesi di 3rd Eye Studios è il movimento del nostro personaggio, esattamente come accadeva in Prologue: i tasti deputati allo spostamento servono prima di tutto ad aggrapparsi su di una superficie in modo da fare leva e muoversi sfruttando l'inerzia. Un sistema nato dall'esigenza di rendere il titolo compatibile con le esperienze VR e che con i classici controlli, dopo qualche attimo di sgomento, trasmette un feeling tutto sommato accettabile. Abbiamo notato, a tal proposito, glitch di vario genere e arti che compivano strane torsioni, problemi non di grande entità, ma che speriamo il team riesca a risolvere, così da non intaccare il clima coinvolgente dell'opera. Decisamente più intuitivo è il movimento con il rampino, uno dei tre gadget trovati durante l'incipit e che permette di avanzare molto più agilmente. Gli altri due oggetti recuperabili sono delle armi: infatti, nonostante Horus Station abbia una modalità dedicata all'esplorazione - priva di nemici e per questo esclusivamente narrativa - , non mancano le sezioni più concitate.

Le uniche figure ostili che abbiamo incontrato erano rappresentate da dei piccoli droni facilmente eliminabili e da un enorme robot che, per il momento, doveva essere assolutamente evitato: questi scontri hanno mostrato, purtroppo, un sistema di shooting che non ci ha particolarmente convinto. Il feedback delle pistole ad energia appare piuttosto scialbo e impreciso: sebbene bisognerà vedere all'opera l'intero arsenale (lancia-scosse, cannoni a rotaia e dispositivi elettromagnetici), l'impressione è che il titolo voglia concentrarsi su altri fattori, tralasciando la componente da FPS. Una scelta che ci auguriamo abbia permesso agli sviluppatori di dedicare maggiori attenzioni alla stesura di un plot avvincente e colmo di colpi di scena.