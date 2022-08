Dragon Ball The Breakers: Cell e Freezer contro tutti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

I mesi di silenzio trascorsi dall'ultima beta di Dragon Ball The Breakers sono serviti a Dimps e Bandai Namco per revisionare lievemente il gioco, basandosi sui feedback degli utenti, in vista della release definitiva programmata per il 14 ottobre di quest'anno. Alcuni piccoli cambiamenti apportati a questo curioso multiplayer asimmetrico non hanno ovviamente mutato il volto della produzione, e si sono limitati a smussare qualche spigolo di un concept funestato, purtroppo, da una realizzazione abbastanza approssimativa.



La gara di sopravvivenza tra Superstiti e Razziatori non è comunque scevra da momenti di gustoso divertimento: sentire la musica che incalza mentre un potentissimo villain è alle nostre calcagna, osservare gli avatar correre in modo buffo in preda al terrore, oppure radere al suolo intere porzioni di mappa e inseguire indifesi bersagli sono azioni foriere di una buona dose di coinvolgimento derivato del fanservice, tutto appannaggio degli estimatori del capolavoro di Toriyama (a questo link potete trovare la recensione di DB Kai, il restauro di Dragon Ball Z). Tuttavia, la formula in stile Dead By Daylight declinata in salsa Dragon Ball non ci è parsa rifinita a dovere, e questa seconda fase di Beta ha dato ulteriore adito ai nostri dubbi.

Il gioco si arricchisce

Un prologo di circa mezz'ora, inserito per l'occasione, serve a introdurre la cornice del racconto e le basi delle dinamiche ludiche.

Ormai le fratture temporali, dopo il successo di Xenoverse, rappresentano un pretesto tanto semplice quanto efficace per dar forma a nuovi, e potenzialmente interminabili, spunti narrativi: nei panni di un avatar modellato secondo il nostro gusto entreremo in contatto con Trunks, l'immancabile pattugliatore che ci guiderà verso la salvezza mentre cercheremo di fuggire dalle grinfie di Cell e apprenderemo i concetti fondamentali del nostro ruolo di sopravvissuto. Qualche fugace cinematica, un paio di incontri con gli NPC che rivedremo nell'Hub centrale e la presenza di Bulma e Oolong come apparivano nella prima serie di Dragon Ball sono tutto ciò che il Prologo ha da offrire. Una stanza allestita per l'allenamento approfondisce e completa il lavoro iniziato dall'introduzione al racconto, permettendo ai giocatori di familiarizzare ulteriormente con il gameplay di un prodotto decisamente intuitivo.



Prima di dar il via alla partita vale la pena farsi un rapidissimo giretto nella striminzita Base di The Breakers, dove ci attendono negozi per modificare l'abbigliamento e acquistare - previa la spesa di diversi tipi di valuta - i potenziamenti e le Trasfere, indispensabili per sopravvivere sul campo.

Dopo averle equipaggiate, e aver accumulato sufficiente energia nei panni dei Superstiti, questi contenitori delle anime dei Guerrieri Z ci permetteranno di ottenerne il potere per poco tempo, quanto basta per fronteggiare a testa alta il villain di turno. Benché l'avanzamento di livello garantisca nuovi bonus e tecniche aggiuntive, il fulcro dell'esperienza non sembra conoscere chissà quale profondità tattica, e anzi - anche mettendo insieme una squadra con discrete capacità di organizzazione e comunicazione - non è raro che gli scontri si tramutino in una mattanza indiscriminata.

La sola modalità disponibile nella seconda Beta era la medesima presente nella prima, e richiedeva che i Superstiti ottenessero le chiavi di ogni zona della mappa per fuggire con la Super Macchina del Tempo, mentre il Razziatore era intento a impedirne la fuga. È un concept che, pur dinanzi dell'aumento di grado e della costante personalizzazione del proprio guerriero, rischia di divenire stantio in poco tempo. A patto che Dimps non introduca nella versione finale qualche variazione alla formula che stimoli i partecipanti a cercare nuovi approcci alla sopravvivenza o alla distruzione.

Arriva Freezer

Rispetto alla precedente prova della closed beta di Dragon Ball The Breakers, gli obiettivi di Razziatori e Superstiti non sono cambiati, ma il team ha apportato qualche timido aggiustamento all'interfaccia e al bilanciamento complessivo, tra cui spicca l'introduzione dei Senzu come oggetto utilizzabile, che dà modo di ripristinare parte della salute degli umani e massimizzare così le chance di fuga.

I ritocchi alla velocità dei personaggi e ai tempi d'attesa per l'attivazione della macchina del tempo andranno valutati con una prova più estesa, benché l'impressione preliminare - dopo circa cinque ore di gioco - è che non saranno certo questi interventi a riequilibrare le sorti dell'esperienza. In The Breakers è il sistema di combattimento a rendere l'insieme estremamente caotico: se nella prima parte della partita lo scontro diretto è facilmente evitabile, nelle fasi finali diventa complesso sfuggire al faccia a faccia con il nemico, e gli ultimi minuti danno vita a battaglie dove regnano il button mashing e un senso generale di grossolanità. Per impedire che il match si perda in un concentrato di caos, è opportuno cooperare nelle vesti dei Sopravvissuti: una squadra ben affiatata è infatti in grado di contenere lo strapotere del villain, e ridurre al minimo la durata degli scontri testa a testa. Usare il corpo a corpo solo come mezzo di distrazione per assalti da "toccata e fuga" è un buon modo per evitare che la confusione preda il sopravvento e l'antagonista risulti così davvero inarrestabile.

Rimanendo in tema di nemici, la seconda beta ha introdotto la possibilità di giocare con l'Imperatore del Male: rispetto a Cell, Freezer parte con un vantaggio considerevole, visto che la sua prima forma è molto più potente dello stato larvale della creatura del dr. Gelo. Mentre l'androide ha bisogno di nutrirsi di civili e superstiti, lo sterminatore dei Saiyan per evolvere deve aumentare la sua ira. Cambia il concetto, ma non la sostanza, perché nella pratica le attività da compiere nei panni di Freezer saranno le medesime.

Come Cell, possiede quattro differenti stadi via via più distruttivi: oltre al potere di vaporizzare intere porzioni di mappa, l'Imperatore può anche chiamare sul campo gli sgherri Dodoria e Zarbon per un tempo limitato, tuttavia, per quanto le skill siano differenti, il feeling pad alla mano ci è parso piuttosto simile a quello del "collega" artificiale. Vedremo, a tal proposito, cosa ci riserverà Majin Bu al momento dell'uscita del gioco.

Con Freezer è stata introdotta poi anche una nuova mappa, Costa Verde, che, proprio come Fiume D'Altura, è divisa in settori, nonché caratterizzata da un level design tutt'altro che ispirato. Tra palesi arretratezze tecniche e una direzione artistica non proprio rimarchevole, The Breakers non fa dunque del comparto audiovisivo il suo miglior biglietto da visita. Appurato ormai che il gameplay potrebbe non conoscere un sostanzioso miglioramento in vista della pubblicazione definitiva, per conquistare il pubblico il multiplayer asimmetrico di Dimps dovrà insomma far leva quantomeno su una grande varietà di contenuti. Con simili limitazioni che gravano sull'esperienza complessiva, non è detto infatti che il fanservice possa essere bastevole, da solo, a catturare l'interesse anche dei fan più accaniti.