Dragon Quest 11 Echi di un'Era Perduta: provato il JRPG Square-Enix

L'uscita di un nuovo titolo della serie di Dragon Quest è ormai un consolidato evento di portata nazionale in Giappone, tanto che Square-Enix è solita mettere in vendita il gioco sempre di sabato, così da evitare per chi lavora (o per chi va a scuola) di doversi prendere un giorno di ferie per comprare il gioco. Il motivo è presto detto: sul solo territorio nazionale l'ultimo titolo della saga, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, ha venduto più di due milioni di copie nelle prime quarantotto ore dalla sua uscita datata 2017. In occidente vedremo il nuovo capitolo sugli scaffali solo il 4 settembre 2018, finalmente in versione PS4. La saga diretta dal game designer Horii Yuji, e disegnata dalla penna famosa anche in territorio nostrano di Akira Toriyama, ha avuto i propri natali nel 1986 sul Nintendo Entertainment System (NES), dividendosi tra titoli su console sia di Nintendo che di Sony. Seppure sia dall'ottavo capitolo che non si vede un Dragon Quest su hardware PlayStation, per questo titolo Square-Enix ha optato per una formula singolare: l'uscita del gioco in contemporanea per PlayStation 4 e Nintendo 3DS, due versioni diversissime nella veste grafica e nella fruizione ma connesse da un sistema intelligente di salvataggi (feature purtroppo esclusiva del mercato nipponico), mentre sul mercato Europeo e Statunitense arriverà solamente la versione PlayStation 4.



Una favola durata trentadue anni

Lo stesso Horii, nel definire la saga di Dragon Quest, l'ha sempre associata ad una "favola da raccontare prima di andare a dormire" ed in questa frase è contenuta tutta l'essenza ed il fulcro della serie. Una storia che ricalca fedelmente tutti i propri canoni affermatisi nelle tante pubblicazioni, senza prendere in contropiede il giocatore, senza volerlo stupire o confondere; Dragon Quest è ancora quello che è sempre stato: un classico JRPG.

È proprio la più antica delle favole quella che si vive in Dragon Quest XI; un giovane cresciuto in un piccolo villaggio, raggiunti i sedici anni, è chiamato ad affrontare una prova d'iniziazione per entrare ufficialmente nell'età adulta.

Quando poi, sulla cima della montagna dove si trova l'altare della divinità protettrice del villaggio, viene attaccato da un mostro e la vita della propria amica d'infanzia è in pericolo, la cicatrice sulla sua mano comincia ad emanare una strana luce, e subito un fulmine colpisce il mostro permettendo al protagonista di salvare l'amica e tornare al villaggio incolume. Con questo evento si viene a conoscenza della misteriosa verità sui natali del protagonista, il quale è la reincarnazione di un eroe predestinato a sconfiggere il male e sventare la rinascita dell'Oscuro. Consapevole del suo destino, il nostro parte alla volta del castello di Heliodor in cerca di risposte, dando inizio ad un'avventura epica che, seppur rimanendo nei limiti della sua struttura, non si risparmia da colpi di scena che lasceranno il giocatore a bocca aperta.

Sin dalla schermata in cui decidiamo che nome dare al nostro protagonista tutto sembra essere rimasto congelato nel tempo. Un'interfaccia familiare, un tema d'apertura riconoscibile e il primo combattimento contro gli emblematici slime blu non fanno altro che cullare i vecchi fan della saga in quella che pare un'ode alla propria tradizione. Non si può non avvertire la volontarietà di questa scelta, che sottolinea come Dragon Quest non voglia discostarsi dalla formula dei precedenti capitoli. Il titolo tradisce mai le aspettative dei fan, i quali, a loro volta, come accade con le favole della buonanotte, sono consapevoli già di cosa si troveranno dinanzi.

Come già detto Dragon Quest XI resta un prodotto che fa del suo essere JRPG uno stendardo, tenendosi ancorato ai canoni classici della serie. Eppure, riesce al contempo ad inserire nuovi elementi che più adatti alle abitudini delle nuove generazioni, così da evitare di risultare alla percezione dei novelli giocatori come un gioco datato o dalle meccaniche farraginose. Già dopo i primi minuti di gioco potremo muoverci liberamente per la mappa del villaggio, e in un tempo sensibilmente breve anche per le altre aree esplorabili. Non si tratta di free roaming, né di corridoi imposti dalla narrazione: piuttosto un mix bilanciato di vaste aree che potremo girare a piedi o in sella alla nostra cavalcatura, o addirittura in groppa di mostri cavalcabili, che dopo essere stati sconfitti ci permetteranno di usufruire delle loro abilità speciali e raggiungere così zone della mappa altrimenti inaccessibili.

Nuovi amici, vecchi maestri

Ad affrontare l'avventura non saremo soli, come vuole la tradizione di giochi di ruolo in stile Giapponese; proseguendo con la storia ci troveremo a stringere rapporti con i più disparati personaggi: ladri, circensi, maghi e via dicendo. Il roster conta sette personaggi, ma durante il combattimento potremo scegliere di utilizzare solo quattro di essi; eppure è possibile scambiare un personaggio in campo con uno in panchina quando più ci aggrada, magari durante il proprio turno per variare strategia o rimpiazzare un membro del party con pochi MP o prima che perda i sensi.

Il sistema di combattimento è però quello che al primo sguardo ha subito il cambiamento più drastico. Nella versione PlayStation 4, infatti, quando ci troveremo a contatto con uno dei mostri che vagano liberamente per la mappa di gioco, si accederà ad un'area circoscritta, in cui il personaggio potrà muoversi liberamente. Sebbene renda le battaglie all'apparenza più dinamiche, la possibilità di gestire la posizione del protagonista non ha effetti percepibili sullo scontro, che continua a svolgersi secondo le regole del classico sistema ATB (Active Time Battle).

Per i più tradizionalisti è anche possibile attivare un'opzione che rimuove la libertà di movimento e riporta le battaglie ad una forma che più classica non si può.

Dragon Quest XI permette in ogni caso una personalizzazione dell'esperienza di gioco molto profonda: durante lo scontro è infatti possibile scegliere se controllare le azioni di tutti i membri del party oppure solo quelle del personaggio principale, lasciando i compagni di squadra (e la loro IA) liberi di agire secondo tattiche più o meno offensive. Ovviamente sarà possibile dare ai propri compagni indicazioni sull'uso delle varie tecniche, fra cui attacchi fisici, abilità, magie e oggetti. Dopo un certo numero di battaglie si caricherà una barra che permetterà l'utilizzo di tecniche speciali. Queste possono essere eseguite da un personaggio singolo o in coppia: ogni combinazione ha effetti diversi, e ovviamente a seconda dei personaggi coinvolti assisteremo a sequenze sempre diverse (e generalmente molto spettacolari).

La parola d'ordine di questo Dragon Quest XI, insomma, sembra essere "modularità". L'utente è libero di decidere quanto "andare a fondo" nell'esplorazione dei vari sistemi di gioco. Così com'è possibile automatizzare i comportamenti degli alleati per velocizzare gli scontri, un'apposita voce del menù permette di scolpire ogni dettaglio del meccanismi ruolistici, e addirittura di attivare alcuni handicap.

Potremo per esempio decidere di non guadagnare esperienza dai nemici comuni, così da disinnescare del tutto la pratica del farming, oppure privarci della possibilità di acquistare oggetti dai vendor.

C'è persino una stravagante opzione per rendere più timidi tutti i personaggi, alleati e compresi: questi ultimi potrebbero sentirsi insicuri a tal punto da rifiutarsi di attaccare un avversario.

Una così minuziosa personalizzazione permette insomma di scolpire l'esperienza di gioco a seconda delle proprie esigenze, dando piena libertà al giocatore di stabilire il tipo di approccio che si vuole intraprendere. Se le decine di ore di gioco della main quest e le diverse missioni secondarie (che si sbloccheranno mano a mano che la storia progredisce) non dovessero bastare, Dragon Quest XI offre un post-game ricco di contenuti e segreti da scoprire, facendo così salire notevolmente la longevità.

E poi c'è il character design firmato dall'illustre Akira Toriyama, che ovviamente la fa da padrone; fedele alla serie sin dai suoi albori, anche questa volta l'artista disegna personaggi unici e particolarissimi, sia tra i membri del party sia come NPC con cui interagire durante l'avventura, nonché una vasta gamma di mostri classici e non.