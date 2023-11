Dragon's Dogma 2: ci abbiamo giocato in anteprima per un'ora

Dragon's Dogma 2 è il sequel che non pensavamo sarebbe mai arrivato tra le nostre mani. Un decennio dopo il primo capitolo, l'annuncio di Capcom è giunto a ciel sereno lo scorso anno e ci permetterà di tornare a esplorare quell'universo che, nel frattempo, in Giappone ha proliferato con una versione MMO, mai approdata in Occidente. Con la curiosità di scoprire in che modo il team di sviluppo è riuscito a rifinire e rielaborare i problemi della struttura ludica del primo capitolo, abbiamo giocato per un'ora a una demo su PlayStation 5.

Un immenso open world

Siamo stati catapultati nel mondo di Dragon's Dogma 2 in medias res, quindi senza aver avuto il tempo di adattarci alla curva di difficoltà prevista per chi parte dal livello base. Con un guerriero di grado 15 ci siamo lanciati, insieme al nostro party, in una sconfinata landa che ci si è aperta dinanzi, parte di un open world potenzialmente immenso.

Il nostro obiettivo era quello di sgominare tre diversi gruppi di nemici in altrettante aree della mappa, superando ponti di legno, perigliosi anfratti e colline scoscese, tra le quali diversi goblin si annidavano pronti a tenderci un agguato. Da quanto abbiamo compreso, l'anima del gioco spingerà molto sull'esplorazione, invogliandoci a scoprire tutto ciò che si cela in questo vastissimo mondo. Sebbene non fosse possibile provarlo, per limiti imposti dalla build, abbiamo identificato quello che sarà il fast travel, rimodulato per far sì che il nostro combattente possa raggiungere determinati luoghi grazie a un trasporto speciale, da richiamare con l'ausilio di una campana situata in punti strategici. In Dragon's Dogma 2, beninteso, ci sarà molto da visitare, lasciandosi guidare dalla curiosità. Persino durante il nostro breve girovagare, per il puro piacere della scoperta, ci siamo avventurati in una buia e umida caverna, come dei novelli minatori. Tra nemici da affrontare, tesori da scovare e cristalli da recuperare esaminando le pareti, siamo finiti in una ramificazione di cunicoli che, a volerla analizzare fino in fondo, chissà dove ci avrebbe portato.



Non l'abbiamo scoperto, per limiti di tempo a disposizione, ma è indubbio che, se la mappa manterrà sempre una simile stratificazione, riuscirà a soddisfare tutti gli esploratori videoludici più esigenti, pronti a lanciarsi tra le fronde dei cespugli per scovare un eventuale passaggio nascosto.



Anche l'interazione con l'ambiente si è rivelata utile ai nostri scopi esplorativi, soprattutto quando abbiamo deciso di tagliare le corde di un ponte di legno per evitare che alcuni nemici ci inseguissero. Purtroppo la scelta ci è costata cara, perché dall'altro lato abbiamo lasciato anche i nostri compagni di ventura...

Vediamo il lato positivo: quantomeno abbiamo sperimentato l'effettiva possibilità di aprire nuove vie di fuga!

Un mondo di alleati

Proprio per quanto riguarda l'esperienza con i nostri compagni di viaggio c'è da aprire un importante capitolo a parte. In Dragon's Dogma 2 ci muoveremo con altri avventurieri, assunti per essere nostri seguaci. La meccanica di reclutamento andrà approfondita in maniera adeguata per comprendere al meglio le novità rispetto al precedente capitolo, ma già nella demo, con il supporto del team, abbiamo scovato qualche particolarità distintiva.

La costruzione della squadra passa da un sistema multiplayer (niente co-op, nemmeno stavolta), con il quale tutti i giocatori collegati a Dragon's Dogma 2 possono lasciare ai combattenti (sempre gestiti da una IA migliore di quella del primo capitolo) degli oggetti da darci in dono: è stata mantenuta l'idea secondo la quale una delle pedine progredirà nelle skill, mentre le altre due rimarranno ferme. Dovremo quindi ruotare costantemente nel nostro party. A nostra volta, potremo assoldare i compagni al bisogno, scegliendo quale classe portare dalla nostra (un guerriero, un ladro, un mago, così via).



Al pari di quanto avveniva nel primo capitolo, il sistema prevede che dovremo sborsare un determinato ammontare di valuta a seconda del livello della pedina: un modo per evitare che sia possibile accaparrarsi dei compagni si grado 99 sin dalle prime battute. Non siamo di troppo distanti dall'esperienza del primo Dragon's Dogma, ma l'idea di base sembra aver compiuto dei passi in avanti.

Il meccanismo tiene conto infatti delle attività svolte in battaglia dai diversi combattenti, e dona loro una sorta di "memoria storica". Ad esempio, se nella loro precedente esperienza hanno avuto modo di scoprire che in un determinato punto della mappa era presente una cassa del tesoro, ce lo comunicheranno a tempo debito, così da supportarci anche nella scoperta del mondo circostante.

Un po' di confusione

Dal punto di vista del combattimento, Dragon's Dogma 2 elimina del tutto il lock sui nemici. Nel tentativo di creare una "simulazione di sopravvivenza", non avrete mai la possibilità di concentrarvi su un solo nemico o, peggio, di capire chi dovrete attaccare. L'indizio è il seguente: chi non è dalla vostra parte è contrassegnato da una barra della salute di colore viola.

Fanno eccezione i Goblin: quelli sono immediatamente identificabili come nemici. Se per la classe del Guerriero questa sorta di confusione può rivelarsi piuttosto gestibile, per gli stregoni diventa invece un po' più complesso: non abbiamo avuto modo di provare questa classe, ma è un pensiero che ci ha sopraffatto non appena ci siamo trovati nuovamente dinanzi all'assenza del lock sui nemici. Da quello che ci è stato possibile comprendere, non è necessario prestare grande attenzione alla classe con cui vogliamo iniziare l'avventura. Durante il gioco, infatti, potremo cambiarla senza problemi, così da avere uno spettro più ampio di abilità a nostro favore e trovare, in corso d'opera, le situazioni a noi più favorevoli. Non di grande supporto, in tutta questa baraonda, sarà l' interfaccia, che tende a essere molto confusionaria e un po' farraginosa. Potremo interagire con i nostri compagni di viaggio solo ad armi riposte, quindi a schermo troveremo l'opzione per sguainare la spada o riporla nella sua guaina, per usare lo scudo, la schivata, il salto, per afferrare amici e nemici, nonché gli oggetti; e poi l'input per attivare le abilità speciali che potenziano gli attacchi base e altro ancora. All'inizio, tutta questa mole di informazioni nell'interfaccia potrebbe lasciare spiazzati. Ci si abituerà, ma il primo impatto non è dei più accoglienti. Del resto Dragon's Dogma 2 non intende rendere la vita facile al giocatore.



C'è da dire che le possibilità di interazione sono piuttosto varie, così come le combinazioni d'attacco: avremo la facoltà, per dirne una, di afferrare un nemico e unire quest'azione con la corsa o con il salto, dando vita ad animazioni di volta in volta differenti. Pare ci si possa sbizzarrire, insomma, persino lanciando un proprio compagno al di là di un cancello, se necessario.

Non abbiamo potuto testare né le eventuali cavalcature né il meccanismo di potenziamento del nostro eroe. Un'attività quest'ultima che è relegata a determinate zone, dove potremo spendere i punti volontà accumulati nel corso delle scorribande. Quello che è emerso pur da una così breve demo (impossibilitata per ragioni strettamente temporali a mostrarci la stratificazione di un gioco così vasto) è un passo in avanti tecnico molto netto rispetto al primo episodio.



L'originale Dragon's Dogma mostrava il fianco a molteplici compenetrazioni, arrancava sul fronte dei dettagli scenici e soffriva di non pochi cali di framerate; il secondo atto ci ha dato prova di contro di un gran bel colpo d'occhio generale e, sin da ora, di una maggiore pulizia del codice, nonostante non fosse quello finale.