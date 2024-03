Dragon's Dogma 2 ha un potenziale enorme: il mondo sembra incredibile

Dragon's Dogma 2 si è aperto dinanzi ai nostri occhi come un'esplosione. Siamo stati investiti da una quantità di stimoli all'interno del mondo dell'Arisen che ci ha totalmente sovrastato, ma nell'accezione emozionante del termine. Perché l'opera di Capcom, per volontà del suo Game Director, vuole condurci in un contesto che si avvicini il più possibile alla "simulazione della vita". Per farlo servono delle scelte di game design ben precise, delle soluzioni che ci inducono a parlare con gli NPC senza dover interagire con loro, e allo stesso tempo degli stimoli pensati per lanciarci alla scoperta di sentieri non battuti senza alcun punto di riferimento, se non quello rappresentato da compagni di viaggio che ne sanno più di noi.



Tre ore in compagnia di due nuove classi, di città mai viste e di un ambiente tutto da scoprire: il nostro nuovo incontro ci ha permesso di entrare ancora di più in contatto con queste idee, che nelle ore che abbiamo avuto a disposizione sono emerse in tutto il loro potenziale. Nel tempo concessoci, infatti, invece di ribadire quanto già saggiato nella nostra precedente prova di Dragon's Dogma 2, abbiamo cercato di mettere "sotto stress" il mondo di gioco, per capire fin dove potevamo spingerci e quali pericoli avremmo rischiato di incontrare.

Dovete farcela da soli

Nella nuova demo di Dragon's Dogma 2 ci siamo ritrovati, nei panni di Mago Arcano, in un villaggio nel quale il nipote di uno speziale è sparito. Ovviamente, è toccato a noi ritrovarlo. Per farlo è stato necessario interrogare gli abitanti del posto, domandare loro ciò che avevano visto, dove avremmo dovuto seguire le corrette tracce. Tuttavia in Dragon's Dogma 2 non ci sono indicatori, né suggerimenti. Occorre solo ragionare su ciò che ci viene detto e poi arrivare alla conclusione.



Un sentiero ci ha condotto fin dove il nipote dello speziale, sparito e forse rapito da mostri o briganti, era solito raccogliere fiori: qui, di notte, quei petali hanno lasciato una traccia da seguire. Nessuno ci dirà di far scorrere il tempo velocemente, ma dovremo comprenderlo da soli, riposare dinanzi a un focolare e attendere che il giorno passi il testimone alle tenebre. Col supporto delle nostre Pedine, una di esse a conoscenza di ciò che stavamo cercando e quindi prontissima a darci il suggerimento adeguato, ci siamo poi addentrati in quei cunicoli del mondo di Dragon's Dogma 2 in cerca della soluzione all'enigma.



Per chi incontrasse per la prima volta l'Arisen, senza conoscere quelli che erano i meccanismi figli del primo capitolo pubblicato nel 2012, le Pedine sono dei compagni di viaggio controllati dall'intelligenza artificiale, pronti a raccogliere equipaggiamento, abilità ed esperienza, ma collegati attraverso un sistema persistente online (qui la recensione del primo Dragon's Dogma). Questo significa avere dei companion, fino a un massimo di tre, che potranno essere cambiati nel caso in cui trovassimo altre pedine da assoldare durante il viaggio: un'alternativa sarà anche quella di recarci presso la stele dei pawn, all'interno di ogni città, per valutare di portare nella squadra nuovi componenti e sfruttare le loro conoscenze.



Un sistema persistente come questo ci permette di avere compagni strettamente connessi all'esperienza ludica, e che contribuiranno attivamente al senso di scoperta, soprattutto nel momento in cui ci chiederanno di essere seguiti per indicarci la strada da intraprendere.

Un mondo emergente

Il mondo che esploreremo ci proporrà costantemente contenuti emergenti, in grado di comparire a ogni passo che faremo, tra mostri da combattere, creature da scoprire, tracce da seguire e NPC da incrociare per ascoltare le loro storie o sapere cosa si celerà dietro la collina. A tal proposito, i villaggi rappresenteranno il cuore pulsante dell'esperienza. Nella seconda città che abbiamo visitato abbiamo avuto l'opportunità di acquistare una casa, un appartamento modesto ma in grado di fornirci upgrade di indubbio valore.



Tra questi la possibilità di non dover pagare una stanza alla locanda per recuperare le energie o evitare di riposare sulle panchine nella speranza di tornare del tutto in forza. I conglomerati cittadini ci hanno dato la possibilità di addentrarci in numerosi anfratti o addirittura infiltrarci in gilde dove non avremmo dovuto e potuto mettere piede, nel nome dell'esplorazione e della scoperta. Ci siamo trovati ad avere a che fare con cuori di draghi trafugati, biblioteche che nascondevano segreti e miniere dove i materiali da raccogliere richiedevano di non essere illuminati da nessuna fonte di luce.

L'attacco del Mago

Nel corso della nostra prova abbiamo potuto sperimentare due classi: il Cavaliere Mistico e l'Arciere Mago. Quest'ultimo si è lasciato amare per un attacco tanto peculiare quanto utile, all'interno delle miniere più chiuse e nelle grotte con una visuale molto ristretta: il mago può infatti scagliare una freccia in grado di rimbalzare sulle pareti e colpire così ripetutamente l'avversario che avevamo preso di mira. Alla povera vittima abbiamo inflitto danni consequenziali ripetuti molto impattanti.



Un effetto che, grazie anche al sapiente utilizzo delle luci e dei VFX, ci ha fatto quasi sentire a una serata techno...in un contesto fantasy! Un fascino non da poco, c'è da ammetterlo. Queste sono, tra l'altro, le due classi ibride che accompagnano le novità del combat system di Dragon's Dogma 2, a cui si affiancano le altre vocazioni: guerriero, mago, stregone, illusionista e combattente sono quelle di base, accessibili grazie alla gilda delle vocazioni, che sbloccherà nuove classi al completamento di determinate missioni secondarie.

Spostarsi nei reami dei draghi

Così come accadeva nel primo Dragon's Dogma, il viaggio rapido è affidato ai telecristalli scoperti e attivati: ogni volta dovremo usare una speciale pietra per poter tornare nel punto selezionato. Questo meccanismo non avrà dei costi accessibili, ma nella nostra build - in cui avevamo dei possedimenti superiori alla media - ci è stato abbastanza agevole posizionarne ben due.

L'alternativa per gli spostamenti, soprattutto tra le varie città, è legata all'utilizzo di un carro trainato da un animale: non potremo scegliere la destinazione, ma solo affidarci alle tratte prestabilite. Il vantaggio risiede nel costo molto accessibile. Ci è capitato, a volte, di dover attendere la tabella di marcia del conducente, per niente intenzionato a fare strappi alla regola: abbiamo provato a minacciarlo gettandolo in acqua, ma non c'è stato verso di avere la meglio su di lui. A tal proposito, è sicuramente interessante - per quanto si tratti di un mero espediente finalizzato solo a generare situazioni assurde - vedere come reagiscono i vari NPC ad azioni che definiremmo non proprio usuali. Nella missione di recupero del nipote dello speziale, ad esempio, per velocizzare il suo rientro al villaggio abbiamo deciso di caricarlo in spalla: per niente d'accordo, il ragazzo ha iniziato a dimenarsi cercando di divincolarsi dalla nostra presa.



Caduto a terra lo abbiamo visto sanguinare a causa dell'impatto col terreno, riprendendosi però poco dopo. La meccanica di caricare gli NPC in groppa può essere utile in queste situazioni, soprattutto per evitare che possano finire tra le grinfie di qualche avversario, pronto a far fallire la nostra missione. In ogni caso, nulla ci vieterà di esplorare Dragon's Dogma 2 in totale libertà, a piedi. Bisognerà essere pronti, però, a tutte le problematiche che l'open world ci metterà dinanzi: tra mostri enormi, assalti improvvisi ed eventuali risorse non al massimo delle nostre possibilità, potremmo incappare in un game over, dal quale a salvarci potrebbero intervenire le nostre care pedine.



Ovviamente, al momento del bisogno, dovremo ricambiare il favore. A tal proposito abbiamo trovato molto invadente il suono di allarme provocato dalla caduta di una delle pawn, abbastanza insistente e assordante, oltre che costante.