Dysterra: scopriamo l'esperienza survival open world

Pur avendo subito un'importante flessione nel corso degli ultimi anni, il genere dei survival continua ad accogliere numerose produzioni. Tra queste vi è anche Dysterra, un prodotto orientale che strizza fortemente l'occhio a Rust, titolo di cui abbiamo sentito parlare un bel po' grazie agli eventi che hanno coinvolto gli streamer di Twitch più importanti del globo. Dopo un primo contatto col gioco (che è avvenuto qualche mese fa), il team di sviluppo ci ha permesso di mettere le mani su una versione Beta aggiornata e, probabilmente, vicina a quella che potremo giocare al momento della pubblicazione su Steam. Non dilunghiamoci ulteriormente e andiamo alla scoperta di tutte le novità relative al progetto.

A caccia di Terrasite

Per chi non avesse mai sentito parlare di Dysterra, si tratta di un survival con visuale in soggettiva ambientato in un futuro distopico in cui la Terra è praticamente invivibile. La continua estrazione del prezioso Terrasite, un minerale che permette di alimentare tecnologie avanzate, ha fatto sì che il pianeta diventasse instabile e inospitale, costringendo l'uomo a volare altrove.

Dopo anni dall'esodo, però, viene presa la decisione di inviare alcuni soldati specializzati al mondo d'origine per permettere loro di recuperare ingenti quantità di Terrasite. È così che inizia la nostra sopravvivenza sul pianeta, che è profondamente cambiato durante l'assenza dell'uomo: da una parte troviamo animali modificati dalle radiazioni, dall'altra una pericolosa colonia di cyborg che ha costruito basi di varia grandezza piene di beni preziosi.

Sebbene la mappa di Dysterra, priva di qualsivoglia elemento procedurale, sia rimasta invariata rispetto al nostro ultimo contatto col gioco, ad essere stata modificata è la sua impostazione. Se prima avevamo biomi contrassegnati da difficoltà diverse, ora tutte e tre le aree di partenza sono perfettamente giocabili sin dall'inizio e ad aver subito un aumento del livello di sfida è invece la porzione centrale della mappa, le cui temperature rigide richiedono equipaggiamento di alto grado per poter essere esplorate. Il titolo di Reality MagiQ è infatti un survival ‘tradizionale' e prevede l'accumulo di risorse utili per la costruzione di una base - rigorosamente protetta da password per evitare intrusi, proprio come in Rust - e la realizzazione di armi e armature adatte ad affrontare i pericoli meccanici e organici che si aggirano per il mondo di gioco. Ed è proprio quando si parla delle meccaniche di base che Dysterra sorprende: dalla banale raccolta dei materiali alla gestione dei contenitori di loot, passando per il sistema di costruzione delle strutture, tutto funziona molto bene e sia l'interfaccia (completamente rinnovata e più intuitiva) che le scorciatoie permettono di vivere l'esperienza senza particolari intoppi in materia di progressione.

Chi gioca molti prodotti di questo tipo sa bene quanto non si tratti di un elemento scontato ed è sempre un piacere ritrovare un sistema di looting così ben realizzato. Persino il gunplay ci è parso abbastanza rifinito e, rispetto alla media dei survival game, propone armi che restituiscono un buon feedback e con un discreto livello di personalizzazione, tramite il crafting di mirini e altri accessori che ne migliorano l'efficacia sul campo.



Dysterra integra anche un sistema di progressione del personaggio che, come potete facilmente intuire, non è particolarmente profondo poiché è legato al server e non all'account. Ogni azione di gioco consente al protagonista di sbloccare punti abilità con cui acquisire semplici skill per il suo braccio bionico (che funge anche da strumento per la raccolta), migliorie al looting, possibilità di planare per brevi distanze e così via. Tramite l'albero dei talenti si può anche ridurre la frequenza con cui occorre riempire lo stomaco del personaggio, sebbene la gestione di questo aspetto sia ridotta all'osso e mai noiosa o invadente.





Bug, bug ovunque

Al netto di un'ossatura che funziona e diverte, attualmente Dysterra è affetto da innumerevoli problemi che rendono l'esperienza di gioco difficile e talvolta addirittura frustrante. Da questo punto di vista, la produzione di Reality MagiQ non ha fatto molti passi in avanti e continua a soffrire di alcune storture di natura tecnica e ludica. L'intelligenza artificiale di animali e androidi è a dir poco rivedibile e, senza contare le volte in cui questi vanno ad incastrarsi nello scenario, i loro comportamenti sono poco credibili: passano infatti dall'ignorarci bellamente ad attaccarci con violenza da un momento all'altro.

In un contesto simile, anche la semplice incursione in una base nemica diventa un ostacolo complesso da affrontare, visto che gli avversari risultano imprevedibili (ma non nel senso lusinghiero del termine). I restanti bug non sono affatto trascurabili, come ad esempio quello che ci ha impedito di realizzare qualsiasi corazza al tavolo da lavoro, rendendoci impossibile anche solo avvicinarci a uno dei pericolosi boss che si possono raggiungere nell'open world.



È un vero peccato che il gioco mostri il fianco a problematiche di questo tipo, poiché la sua natura potrebbe renderlo un prodotto perfetto per tutti gli amanti dei survival. Oltre alla modalità multiplayer online che funziona in tutto e per tutto in modo simile a Rust, con il personaggio che non abbandona mai il server e inizia a riposare al momento del ritorno ai menu, Dysterra include anche una modalità PvE completamente personalizzabile.

Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo creato una partita con tutti i parametri predefiniti, salvo quello relativo al gathering. Quest'ultimo è stato impostato per garantirci la possibilità di accumulare un maggior numero di risorse per creare più agevolmente munizioni e la stessa base operativa. Opzioni del genere potrebbero fare la differenza e consentire davvero a tutti di divertirsi, anche a coloro che vorrebbero avvicinarsi al genere e non lo fanno per mancanza di tempo.

Can it run Dysterra?

Un altro problema considerevole di Dysterra è, come accennato poco sopra, il suo comparto tecnico. Il survival pubblicato da Kakao Games è, senza giri di parole, un macigno per qualsiasi macchina da gioco: a prescindere dalle impostazioni grafiche, il framerate è perennemente instabile e le temperature di CPU/GPU tendono sempre a essere alte. Si tratta probabilmente di una scarsa ottimizzazione che crediamo richieda

un intervento deciso da parte del team di sviluppo, anche perché la qualità visiva del gioco non è tale da giustificare prestazioni di questo tipo. Il dettaglio dei modelli delle armi è più che discreto, ma tutto ciò che riguarda i nemici, gli animali e la vegetazione lascia parecchio a desiderare sia per direzione artistica che per complessità poligonale. Ad essere poco curata è anche la mappa, al cui interno troviamo biomi troppo simili tra loro e una ripetizione di strutture con ben poche variazioni, una caratteristica questa difficile da digerire in un titolo in cui l'esplorazione dovrebbe essere incentivata proprio dalla continua scoperta di aree inedite. Che si tratti del deserto, della foresta o dei paesaggi innevati, tutto tende a somigliarsi e, vista una porzione della mappa, vi sembrerà di averla scoperta tutta.



Insomma, Dysterra ha il potenziale per dire qualcosa nel panorama dei survival, ma per esprimerlo ha bisogno di pesanti modifiche agli scenari, così come di una maggiore ottimizzazione e della pulizia del codice per ovviare ai numerosi bug. Senza questi presupposti, l'eventuale arrivo su Steam del gioco - che non dovrebbe abbracciare la formula del free to play - potrebbe essere tutt'altro che esente da intoppi.