Dysterra: un nuovo survival sci-fi open world

In seguito al divorzio con Pearl Abyss, che si occupa ora in maniera autonoma della pubblicazione del suo Black Desert Online, il publisher Kakao Games ha iniziato a puntare su altre produzioni tra le quali troviamo anche Dysterra. Annunciato al pubblico lo scorso marzo, questo survival open world in sviluppo presso il team Reality MagiQ punta a proporre un'esperienza simile a quanto visto con RUST ma con una serie di piccole aggiunte come la possibilità di giocare in single player (a tal proposito, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale Rust Console Edition). Grazie alla recente fase di test messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti su Steam, abbiamo avuto l'opportunità di provare l'attuale versione del gioco e di testarne le varie modalità, seppur con qualche limitazione dovuta ad una serie di problemi tecnici.



Una nuova Terra dominata dagli androidi

A differenza della miriade di survival online in cui ci si risveglia senza alcuna risorsa su una spiaggia deserta, Dysterra prova a contestualizzare le azioni di gioco attraverso la creazione di un background narrativo che viene svelato al giocatore con un lungo filmato iniziale (siete alla ricerca di un altro survival game? Leggete la nostra recensione di Stranded Deep). Il pianeta Terra è stato pesantemente danneggiato a causa delle ripetute estrazioni di un prezioso materiale chiamato Terrasite e i fenomeni naturali che si sono scatenati in seguito all'abuso da parte dell'uomo ha costretto l'intera razza umana a trasferirsi su Orbis, una stazione spaziale costruita inizialmente per scopi militari e che si è trasformata in una nuova casa.

È qui che entriamo in gioco noi: gli utenti vestono infatti i panni di volontari che, diversi anni dopo il completo abbandono del pianeta, tornano alla loro vecchia casa per procedere con l'estrazione del Terrasite residuo da portare su Orbis. Ed è proprio al momento dell'atterraggio sul suolo terrestre, il quale avviene all'interno di una capsula spaziale, che inizia l'avventura del nostro sopravvissuto. Una volta preso il controllo del protagonista, che può essere personalizzato tramite un editor che al momento offre ben poche opzioni, il gioco risulta sin da subito familiare a chiunque abbia fatto qualche partita a RUST, sebbene vi siano delle differenze che rendono la curva d'apprendimento molto meno ripida e vi siano opzioni che permettono davvero a tutti di godersi l'esperienza.

Una di queste è la possibilità di giocare in single player, modalità che abbiamo scelto per muovere i nostri primi passi e comprendere le meccaniche che regolano lo spietato mondo di gioco. In questa modalità il giocatore seleziona il luogo di spawn fra i tre disponibili (la mappa è unica e le varie aree presentano tipologie di pericoli diversi) e inizia ad esplorare liberamente il pianeta con la guida di un NPC che, tramite comandi via radio, propone basilari quest utili a guidare il giocatore nell'apprendimento delle basi ludiche: dalla raccolta dei materiali al crafting, passando per il sistema di costruzione degli edifici.



Rispetto al titolo di riferimento non cambia solo il setting, ma variano anche alcune importanti meccaniche di gameplay, come il sistema di raccolta delle risorse che, in questo caso, non richiede l'ausilio di picconi o strumenti ma avviene con la semplice pressione prolungata di un tasto in prossimità di carcasse di automobili, massi di roccia o Terrasite. La stessa pericolosità del mondo di gioco è molto diversa, poiché qui le minacce lato PvE sono davvero tante: oltre agli animali mutati, la Terra è infatti controllata da pericolosi androidi che si aggirano per l'isola o che sono posizionati a guardia di enormi strutture, al cui interno si nascondono materiali preziosi.

Di robot ne esistono diverse varianti più o meno pericolose e una di queste, esteticamente simile ai Gekko di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, attacca da vicino e si muove in gruppo, mettendo a rischio la vita di chiunque la incroci lungo la strada. A meno che non ci si trovi nell'area della mappa più pacifica, è quasi impossibile non imbattersi in qualche tipo di minaccia e solo alcune di queste possono essere contrastate con strumenti rudimentali come una classica chiave inglese per il corpo a corpo.



Evitando gli altri giocatori e le creature ostili, è possibile in poco tempo ottenere tutti i materiali utili per la costruzione di un piccolo edificio (rigorosamente protetto da un codice, così da evitare ospiti indesiderati) e degli attrezzi che permettono la creazione di armature, armi e tanto altro. Il personaggio controllato dal giocatore può anche essere potenziato grazie all'investimento di risorse in un'apposita schermata, oppure tramite la creazione di moduli tecnologici che attivano power-up legati al suo braccio bionico e gli consentono di sfruttare abilità speciali come l'invisibilità temporanea.

Seppur vi sia una grande varietà di armi e potenziamenti, la loro implementazione non è delle migliori: il sistema di shooting andrebbe rivisto e le animazioni fanno sembrare il personaggio piuttosto ingessato durante l'uso delle armi, rendendo l'esperienza un po' ruvida e spigolosa, anche quando si parla di combattimento melee. In ogni caso il vasto arsenale permette di dare vita a situazioni di tipo diverso sia per quello che riguarda il PvP che per quanto concerne il PvE, il quale presenta non solo le classiche ‘fortezze' da espugnare per ottenere materiali preziosi ma anche eventi speciali legati alla comparsa di rifornimenti aerei o all'atterraggio di navicelle piene zeppe di androidi.

Purtroppo tali situazioni perdono un po' di mordente a causa di una certa ripetitività di fondo della mappa, che al netto delle dimensioni generose propone strutture scarne a livello di dettaglio e spesso simili (se non identiche) tra loro, con delle differenze più visibili solo fra le tre macro-aree.



Sopravvivere ai bug

I problemi del gioco non riguardano però il solo gameplay e anche l'infrastruttura online non è delle migliori. Nei nostri tentativi di accesso ai server PvP con una capienza massima di 50 giocatori abbiamo incontrato diversi ostacoli tra i quali lag e grossi problemi relativi all'intelligenza artificiale.

I nemici, che già nel single player alternano fasi in cui sono particolarmente aggressivi ad altre in cui si lasciano colpire come dei semplici bersagli per il tiro a segno, possono impazzire nelle modalità online: ci è capitato di camminare tra gli androidi in una delle loro basi senza che notassero la nostra presenza per poi all'improvviso resettarsi e iniziare a spararci furiosamente. La situazione è migliorata con l'introduzione di un server europeo dedicato al solo PvE e nel quale abbiamo potuto giocare senza bug dell'IA ma non senza il fastidioso lag che sembra affliggere tutto il comparto multigiocatore.

Va comunque apprezzata la prontezza degli sviluppatori, che quasi ogni giorno pubblicano un nuovo aggiornamento e ascoltano con grande attenzione il feedback dei giocatori. A tal proposito, il server PvE non era inizialmente previsto ed è stato implementato in corso d'opera in seguito alle numerose richieste da parte degli amanti di partite più rilassate, i quali si sono rivelati essere molto più numerosi di quanto si potesse pensare.

La speranza è che tale cura per la community possa portare anche ad un miglioramento del comparto tecnico, sin troppo altalenante. Se il colpo d'occhio è infatti più che positivo, basta osservare con attenzione i singoli elementi dello scenario per far emergere evidenti problemi che non si limitano alle texture a bassa risoluzione, vista la presenza di glitch grafici e altre problematiche che vengono ulteriormente aggravate da una scarsa ottimizzazione.