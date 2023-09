EA Sports FC 24 giocato prima della recensione: più realistico, ma basterà?

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Inizia una stagione delicata per EA Sports, che si ritrova ad affrontare una duplice sfida. FIFA diventa EA Sports FC 24 e, oltre a dover proporre un'operazione di rebranding totale, la compagnia dovrà anche dimostrare di non aver perso lo smalto in termini di innovazioni ludiche e aggiunte contenutistiche. Noi ci abbiamo messo le mani sopra già da qualche giorno, ma per esprimere un verdetto definitivo abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo.



In questo "match di andata" vi daremo un po' di impressioni preliminari sulla rinnovata offerta calcistica di Eletronic Arts, in vista di un ritorno in cui potremo suonare il triplice fischio e assegnare un voto finale. Intanto, come ogni anno, palla al centro!

Squadra che vince non si cambia troppo

I pilastri su cui si basa l'offerta single player e multigiocatore di FC 24 non si discostano di un millimetro rispetto al precedente corso, pur proponendo un restyling quasi totale dell'interfaccia e dei menù dedicati alle varie modalità. Uno stacco visivo abbastanza netto rispetto al passato che afferma chiaramente quanto EA Sports abbia messo un punto dopo il mancato rinnovo di licenza con la FIFA, senza tuttavia modificare nulla della propria offerta ludica.

E quindi abbiamo sempre la Carriera Tecnico e Giocatore a sorreggere il versante in solitaria della produzione, con alcune novità che arricchiscono ulteriormente l'esperienza per tutti gli aspiranti allenatori e atleti. Nel corso delle precedenti iterazioni, FIFA aveva posto l'accento sulla componente manageriale, impreziosendo tutte le meccaniche che ruotano attorno al managing del club e al rapporto tra giocatore e società.



Quest'anno il focus, per quanto riguarda la Carriera Tecnico, è sulla gestione della rosa di settimana in settimana, sul bilanciamento tra stato di forma e lucidità dei calciatori e sulla definizione di una strategia tattica da impiegare a seconda degli schemi di gioco selezionati e della rosa a propria disposizione. Un'attenzione costante che l'allenatore deve riporre quotidianamente, tra allenamenti e partite ufficiali, e che in FC 24 si concretizza nel dover monitorare costantemente la crescita e i progressi della squadra.

La Carriera Giocatore invece non sembra molto cambiata: alla base ci sono come sempre, progressione e crescita del proprio avatar, con alcune nuove opzioni. Le Decisioni di vita, lo Shopping e gli investimenti hanno un grande impatto sulla nostra fama calcistica, assieme ovviamente alle prestazioni sul campo. Il mix di questi e altri elementi contribuiscono a plasmare il nostro percorso professionale, il legame con i compagni, il rapporto con il tecnico e soprattutto la nostra visibilità mediatica. Questa è fondamentale per attirare l'attenzione di osservatori, allenatori e manager di club sempre più prestigiosi che potrebbero mettere gli occhi sul nostro alterego virtuale calcistico. C'è poi la modalità regina del pacchetto ludico di FC 24, ovvero Ultimate Team, che quest'anno guarda anche all'inclusività, inserendo il calcio femminile nel turbine di Divisioni, Rivals, Champions, Momenti eccetera. La principale aggiunta ad Ultimate Team riguarda però le Evoluzioni, con un inedito sistema di progressione per personalizzare giocatori e giocatrici. Completando sfide e agendo su statistiche e abilità, l'atleta in questione non soltanto potrà salire di grado, ma anche ricevere migliorie estetiche alla propria figurina.



Sempre in base alla propria conoscenza della rosa, inoltre, gli Stili di Gioco permettono di adattare con più coerenza a precisione le caratteristiche della squadra alle proprie esigenze e all'assetto tattico che si intende portare in campo: si tratta di una novità assoluta, con degli effetti che impattano anche nei match e nelle altre modalità. In sostanza, alcuni fuoriclasse sono in possesso di determinate skill che possono fare la differenza. Che sia durante il mercato o nell'analisi pre-partita di una squadra avversaria, tenere a mente gli Stili di Gioco dei calciatori più brillanti assume un valore strategico abbastanza prezioso.

Ascoltando la voce della community, il team di sviluppo ha rivisto anche l'ex modalità Pro Club, rinominandola semplicemente Club e rivisitandone la struttura. Adesso, per esempio, il Campionato Club si divide in due fasi che si svolgono nell'arco di 6 settimane, con l'obiettivo costante di accumulare punti e guadagnare la promozione nelle Divisioni più alte possibili. Anche in questo caso, rimandiamo il nostro giudizio definitivo: il nostro percorso alla conquista dei titoli più prestigiosi è appena iniziato. Anche perché più in alto si arriva, più impegnativi sono gli avversari, e più difficile diventa aggiudicarsi i match di promozione e di playoff.

C'era una Volta

Quella che finora ci è sembrata la componente dell'offerta più conservativa di tutte è Volta Football. La modalità arcade e casual del franchise offre comunque attività, sfide e obiettivi che, anche se privi di grandi novità, restano molto divertenti. Il cuore pulsante di Volta Football rimane la crescita del nostro alter ego, al fine di conseguire premi e ricompense per aumentarne le abilità, giocando nelle tre principali arene di Volta: Rose e Arcade per misurarsi in compagnia di altri utenti e Battaglie Volta per affrontare sfide single player e ottenere Punti Battaglia.

In definitiva, i pilastri alla base del bagaglio contenutistico di FC 24 sono quelli di sempre, ma EA Sports ha fatto piccole modifiche e aggiunte che danno una sensibile ventata d'aria fresca alle sue feature portanti. Parliamo di un pacchetto denso di attività, in grado di offrire un'esperienza ricca, e che sa anche di ripartenza. Adesso, però, pad alla mano, scendiamo in campo.

Ancora più realismo, ma basterà?

È ormai risaputo su cosa poggia la formula di gameplay di EA Sports da qualche anno a questa parte. Si tratta del mix tra le tecnologie per la riproduzione credibile e personalizzata dei movimenti dei calciatori in campo e della loro fisicità, e un'IA proprietaria che apprende giocando e usa i dati raccolti per ricreare una simulazione calcistica che ambisce al realismo.

Termini come Hypermotion e Frostbite sono ben noti dagli appassionati del brand, e ovviamente l'intelaiatura ludica di FC 24 prende vita grazie all'evoluzione delle soluzioni tecnologiche e del motore grafico di EA. HypermotionV continua ad essere fondamentale per la riproduzione del calcio simulato. Grazie ai dati di motion capture volumetrico raccolti da centinaia di partite professionistiche, EA ha confezionato un insieme di animazioni, movenze e persino dinamiche di gioco molto ricche e stratificate.



Non è una novità assoluta, perché presente ormai da alcune edizioni, ma il lavoro congiunto tra i dati raccolti dall'HypermotionV e l'algoritmo di machine learning è in grado di donare un elevato senso di realismo al set di movimenti dei calciatori, che risulta per di più anche personalizzato. Ciascun atleta ha il un modo specifico di correre, stoppare e calciare le palla. La tecnologia di EA tenta di riprodurre queste specificità in partita con animazioni ad hoc.

Si tratta, a conti fatti, di un progresso tecnologico piuttosto sensibile, dal momento che il team ha lavorato persino sui movimenti naturali delle mani grazie all'implementazione dei guanti StretchSense, che hanno permesso di catturare i comportamenti di polsi e dita per garantire all'IA ulteriori elementi con cui arricchire il processo di apprendimento dell'algoritmo. Il risultato è, a parer nostro, un passo in avanti stimolante rispetto a FIFA 23. D'altronde il numero di animazioni, a detta degli sviluppatori, è quasi raddoppiato rispetto alla passata edizione. Un'evoluzione che, già dopo aver disputato i primi match, ci sentiamo di confermare nonostante ci siano diversi elementi su cui dobbiamo ragionare più a lungo. Ad esempio, le novità dirompenti legate all'introduzione degli Stili di Gioco si riconoscono facilmente nei fuoriclasse e nei Club più prestigiosi, ma - come al solito - sono molto meno evidenti per quanto concerne squadre più piccole e atleti meno noti. I top player sono dunque in possesso di particolari boost, come scatti potenziati o micidiali bordate dalla distanza, che aumentano ulteriormente l'efficacia della loro prestazione in campo.



Così facendo, giocando nei panni delle più grandi star del calcio è possibile dar vita ad azioni mozzafiato e prestazioni superlative. Forse anche troppo, perché il gap tecnico con i restanti club del roster è così evidente da creare uno squilibrio non da poco. Questo ci ricorda che FC 24, sulla scia dei suoi predecessori, cerca una dose sempre maggiore di spettacolarità (qui le tecniche per difendersi dalle azioni aversarie in EA Sports FC 24).

Per quanto l'IA punti a ricostruire il più possibile delle reali dinamiche di gioco, la velocità sfrenata a discapito della strategia e della costruzione di geometrie più ragionate è ancora uno dei perni del gameplay di FC 24. Su questo fronte, non lo mettiamo in dubbio, qualche lieve miglioramento c'è stato grazie all'AcceleRATE 2.0, una funzionalità che suddivide i tipi di corsa in archetipi più diversificati e riconoscibili.

La nuova edizione introduce infatti quattro nuovi stili di accelerazione: Esplosiva controllata, Più esplosiva, Prolungata controllata e Più prolungata. Queste "classi" vengono assegnate in automatico a seconda delle statistiche dei vari calciatori e si aggiungono alla Fisicità Cinetica, che in sostanza migliora le dinamiche di contrasti fisici, tra protezione della palla e spinte con il corpo che rispondono con più dinamismo agli attributi di Forza e prestanza fisica. La nostra impressione è che, per quanto concerne questi aspetti, le migliorie siano appena avvertibili: non si discostano troppo da quanto visto in FIFA 23.