EA Sports FC 24: è una grande rivoluzione per i giochi di calcio?

Ogni anno, più o meno di questi periodi, ci ritroviamo sempre a fare gli stessi discorsi. Riparte la stagione calcistica, viene presentato il successore della "serie FIFA" (a questo proposito, qui la recensione di FIFA 23), si millantano grosse evoluzioni sul piano simulativo e tecnico, si fa incetta di informazioni sui contenuti proposti, e si cerca di capire con la lente di ingrandimento in che modo il nuovo capitolo sia effettivamente superiore (o persino inferiore...) al precedente, magari provando una demo che alla fine risulta piuttosto diversa dalla versione completa in arrivo a settembre. Anche nel 2023 la routine si ripete, ma c'è una differenza non da poco: con la conclusione della collaborazione tra EA e FIFA, ora al colosso statunitense spetta l'onere di presentare un nuovo brand, con tutto ciò che ne consegue sul piano del rinnovamento artistico, concettuale e ludico.



Insomma, Electronic Arts da una parte deve dimostrare, mai come ora, che l'assenza della rinomata licenza non rende certo il gioco povero in canna, e dall'altra deve far capire a tutto il popolo perché FC24 è - a suo dire - "il più grande salto in avanti in termini di realismo e innovazione per un titolo sportivo". Ve lo dico subito, prima del fischio d'inizio: una prova di una versione pre-beta, con sole 4 squadre (due maschili e due femminili), non basta di certo a confermare o smentire le dichiarazioni dell'azienda. Quindi no, date le suddette condizioni mi sembra prematuro e un po' azzardato rassicurarvi circa l'effettivo balzo qualitativo compiuto rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le novità di cui discutere non mancano di certo.

C'è tanta tecnologia, ma si nota?

Il perno di FC24? È la tecnologia, mai così tanto avanzata, stando alle parole di Sam Rivera (per chi non lo conoscesse, è il Senior Producer di EA). Prima di snocciolare le caratteristiche distintive di questa ripartenza dei giochi calcistici, vale la pena porsi una domanda: queste aggiunte tecniche sono effettivamente percepibili in maniera concreta una volta scesi in campo?



La risposta, quantomeno in base alla limitatissima demo pre-beta è: in parte, ma ora non al punto da stabilire un significativo balzo generazionale. Nella versione finale tutto si farà più evidente e FC24 prenderà ampiamente le distanze da FIFA 23? Non ci spererei così tanto, ma meglio non dare nulla per scontato, per giunta a seguito di un primo, fugace contatto col gioco. I pilastri della nuova era del calcio secondo EA sono l'ormai notissimo Hypermotion V, il Frostbite Engine e i cosiddetti PlayStyles.

Vi abbiamo già parlato di questi tre capisaldi nella nostra anteprima di FC24, ma è meglio andare ancora di più in profondità. Anzitutto Rivera ci tiene a ribadire quanto sia importante che nella produzione gli atleti appaiano, si muovano e giochino nella maniera più simile possibile alla loro controparte reale. Per i risultati raggiunti in FC24 (ben evidenti in una comparativa "frame by frame" con la precedente edizione) bisogna ringraziare OPTA, l'azienda leader nella elaborazione dei dati sportivi con cui EA ha stretto una - ammettiamolo! - preziosissima collaborazione. Il "capture volumetrico" è una manna dal cielo: permette una riproduzione più dettagliata dei calciatori, dando modo al team di ricrearne le movenze con maggiore precisione grazie all'uso dell'intelligenza artificiale (parliamo della feature AI Mimic); a questo si aggiungono una fisica della palla sulla carta sempre più realistica (è il True Flight Ball Physics), una replica più verosimile delle mani dei giocatori (AI Hands) e l'AcceleRATE 2.0, che garantisce superiore personalità alla squadra, basandone il movimento su 7 archetipi diversi, a differenza dei 3 dello scorso capitolo.



Il gameplay producer Thomas Caleffi, a tal proposito, mi ha specificato: "abbiamo ancora i tre archetipi, ossia Controlled, Explosive e Lenghty, ma quest'anno abbiamo inserito due tipologie aggiuntive tra i suddetti stili, come se fossero dei punti intermedi. I principi sono gli stessi, ma sono maggiormente sfumati per dare ai singoli atleti più personalità. Prendiamo Mbappé come esempio: non può essere un tipo totalmente explosive perché è troppo alto, ma può essere ‘parzialmente explosive', una sorta di stile intermedio che dona più varietà e differenziazione ai giocatori. C'è insomma maggiore controllo."

L'elenco di feature, però, non basta. Non è sufficiente presentare con entusiasmo nuovi traguardi tecnologici se poi, pad alla mano, il feeling restituisce un senso di déjà-vu. In FC24 si sente parzialmente la differenza rispetto al passato, ciononostante il gioco di EA ha ancora tantissimo da dimostrare.

I PlayStyle+, quelli che fanno la differenza

Sam Rivera ne è convinto: "I PlayStyle rinvigoriscono l'esperienza ludica". Non è del tutto sbagliato. Partiamo dalle basi: gli Stili di Gioco sono caratteristiche distintive attribuite ai giocatori (ce ne sono 34 in totale) e si dividono in cinque macro categorie: Passing, Shooting, Goalkepeer e Defence. Si tratta di abilità in dote agli atleti, ognuno dei quali può averne fino a un massimo di sei, a cui se ne aggiunge una ancora più unica e distintiva, chiamata PlayStyle+ e appartenente solo ai migliori calciatori.

Sono tutte consultabili nel menù di gestione della formazione e, sì, sembra che abbiano un impatto considerevole sulla partita. Facciamo qualche esempio pratico, così ci capiamo meglio. Nella demo era possibile giocare col Paris SG e col Manchester City. Ora Mahrez della quadra inglese ha ben quattro Stili di Gioco, di cui uno è addirittura Plus, ossia il First Touch Control. Che significa? Significa che una volta preso possesso della palla, l'attaccante scatta come se avesse una calamita al piede.



Togliergli la sfera non è certo cosa facile, e dona un considerevole vantaggio a chi lo controlla. Passiamo quindi a Mbappé: anche lui possiede 4 Stili, e il suo PlayStyle+ è lo Sprint Boost, che gli dà modo di prendere un'accelerata poderosa e far mangiare la polvere ai difensori avversari. È potente, sì, forse pure troppo.

Continuiamo con Rodri, il cui Stile di Gioco Plus è un Power Shot grazie al quale ho segnato un paio di volte da fuori area con una bordata spaziale; concludiamo con Verratti, che è praticamente inarrestabile, con tutti gli slot dei PlayStyle completamente pieni e la cui abilità distintiva è Possession Holder: insomma, buona fortuna se volete rubargli il pallone. Ecco, gli Stili di Gioco fanno la differenza, perché mettono davvero in mostra le caratteristiche uniche dei possessori, cambiando anche il ritmo della partita. La prima impressione è che alcuni vadano ricalibrati per non risultare troppo sbilanciati, ma a dirla tutta il team ha anche ribadito che la versione testata non presentava neppure i PlayStyle definitivi, e che alcuni talenti dei calciatori saranno soggetti a cambiamenti. L'obiettivo di EA, in questa fase, era dare a stampa e content creator la possibilità di vagliare le potenzialità degli Stili di Gioco, e ci è riuscita. Anche perché, come accennavo poco sopra, la velocità del match è legata alla quantità e alle caratteristiche dei PlayStyle. Appena preso il DualSense tra le mani, sono rimasto piacevolmente colpito dal calo di ritmo dell'incontro.



Certo, più animazioni che si concatenano comportano inevitabilmente un rallentamento delle movenze, ma c'è dell'altro: sembra che il gioco si faccia all'inizio più tattico, per esplodere appena la palla finisce tra i piedi di chi - come Mbappé - si smarca con facilità, e poi si quieta di nuovo quando a prendere possesso della sfera è un calciatore più abile nel controllo. Sembra, quindi, un gioco di equilibri, ancora in fase di calibrazione, ma con buone basi su cui attuare le opportune rifiniture strada facendo.

La vera sorpresa è arrivata selezionando il calcio femminile (Olympique Lione e Chelsea): tutto si è rivelato incredibilmente più veloce e scattante. Il motivo? A detta degli autori, è da ricercarsi nei PlayStyle. Ci ha tenuto a sottolineare Caleffi "in questa build che hai provato sono gli Stili di Gioco a segnare uno stacco tra la velocità del gioco maschile e femminile. Nell'Olympique Lione e nel Chelsea ci sono molte giocatrici che hanno tantissimi PlayStyle. Ogni atleta è equipaggiata in questa demo con un gran numero di talenti, e questo massimizza ogni aspetto del gioco".



Aggiunge poi il gameplay producer Sam Kovalev: "è anche una questione di corporatura. Le calciatrici sono più basse e hanno un'accelerazione più esplosiva, quindi si ha l'impressione che nei primi tocchi di palla il ritmo sia più veloce. Ma in generale la rapidità è legata ai calciatori che si utilizzano, ai loro PlayStyle, all'altezza, al peso, a tutto ciò che li contraddistingue. È una combinazione di fattori. Gli Stili di Gioco cambiano radicalmente l'esperienza, perché ad esempio modificare le abilità dei singoli atleti in Ultimate Team può mutare del tutto il feeling del match".

Questo significa che con le squadre maschili i cui calciatori possiedono numerosi PlayStyle il ritmo della partita può velocizzarsi o, in caso contrario, persino rallentare ulteriormente? Può darsi. Quel che è certo al momento è che con Le Sommer sono riuscito a mettere a segno ben 4 gol in poco tempo, incrementando la spettacolarità ma riducendo la percezione di verosimiglianza. E a proposito di tatticismo e senso di realismo: per trarre il massimo dal gameplay vanno necessariamente disattivati tutti gli aiuti dal menù.



Così facendo i più abili possono beneficiare del Precision Passing, che permette di visualizzare esattamente dove finirà il passaggio, nonché di nuove feature connesse al Dribbling (Effort Dribble Touch, utile per evitare i difensori col doppio tocco, e il Controlled Speed Dribble, valido specialmente nell'1vs1). Troviamo inoltre tackle più efficaci, una migliore responsività durante il tiro e quattro nuove skill move: tutti dettagli che andranno, per forza di cose, sviscerati con più accuratezza e con una demo contenutisticamente più ampia per verificarne l'efficienza sul versante del gameplay.

Ora come ora preferisco non sbilanciarmi neppure sull'efficacia di arbitri e portieri. Caleffi sostiene che in EA ci siano un ingegnere, un animatore e un designer che lavorano in simbiosi per ogni elemento del gioco, sia esso legato agli estremi difensori, ai passaggi, ai tiri. Pertanto, di anno in anno il team cerca di compiere dei significativi passi avanti in ciascun aspetto della produzione. FC24 non intende certo rompere la tradizione e volendo tener fede alle parole degli sviluppatori possiamo aspettarci netti miglioramenti per quanto riguarda arbitraggio e parate. Kovalev ha evidenziato la rinnovata capacità dei portieri di deflettere il pallone con maggiore precisione durante i tiri da fuori, ma non è un'abilità che sono riuscito a sperimentare in prima persona. Anzi, non sono mancati bug, compenetrazioni, rimbalzi surreali e "papere" grossolane (ma - bisogna riconoscerlo - anche salvataggi miracolosi!). Con la consapevolezza di trovarsi tra le mani una versione dimostrativa poco rifinita, è stato quindi facile chiudere un occhio dinanzi a tali criticità.

Rincorrendo il realismo

Con il gioco in movimento, a prima vista lo stacco grafico non è così marcato rispetto a FIFA 23. Non in questa demo, perlomeno. Le cose cambiano un po' a distanza ravvicinata, quando la Sapien Technology mette in mostra la superiore precisione anatomica del fisico degli atleti e la resa dei tessuti più realistica. Sono però dettagli che balzano all'occhio specialmente durante le comparative con l'edizione passata: una volta notati e assimilati, come per magia questi particolari emergono maggiormente anche durante la partita, soprattutto negli sprint e nei contrasti tra gli atleti.

Come gira FC24 su Nintendo Switch?Non ho potuto toccare con mano l'edizione per Nintendo Switch, ma il team ha fornito comunque alcune interessanti informazioni. Anzitutto, per la prima volta il Frostbite sulla ibrida di Kyoto permetterà un'esperienza paragonabile a quella per console old gen, con un frame rate il cui obiettivo è di 30 fps. Niente Legacy Edition, insomma : le modalità di gioco saranno le stesse delle piattaforme casalinghe, ma - a differenza delle controparti Sony e Microsoft - il cross play non sarà supportato.

Al di là dei rinnovati effetti di luce degli stadi (il pubblico ha bisogno ancora di un significativo upgrade) e dei cori dei tifosi, sono state aggiunte nuove scenette d'intermezzo nel pre e nel post match, che inquadrano gli spogliatoi, i cameraman, e i commentatori Guy Mowbray e Sue Smith. Sempre in nome di una presentazione più televisiva troviamo nuove infografiche sul campo, che segnalano ad esempio il possesso palla, le possibilità di vittoria, le percentuali di successo durante un calcio piazzato e così via. Gradevole sì, ma nulla di davvero rimarchevole. A impattare in meglio l'esperienza utente è invece il rinnovato menù, ora finalmente più semplice, asciutto e pulito, che propone una veloce navigazione verticale a sinistra dello schermo, con tanto di rapide scorciatoie tra le sottosezioni. Seguendo la filosofia del "less is more", la designer di EA Liliia Mandrino ha svolto un lavoro che rende l'interfaccia decisamente più piacevole.