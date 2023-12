EA Sports WRC: il rally sbarca in Europa con il nuovo aggiornamento

L'arrivo di EA Sports WRC poco più di un mese fa è stato salutato con favore dalla critica e Codemasters non ha intenzione di sedersi sugli allori (qui la recensione di EA Sports WRC). A partire da domani 14 dicembre, infatti, tutti i possessori di WRC potranno scaricare un aggiornamento gratuito che introdurrà una nuova location, chiamata Central European Rally, in cui gli appassionati saranno chiamati a misurarsi in 12 nuovi stage tra Austria, Repubblica Ceca e Germania.



Central European Rally è stata una new entry del campionato WRC 2023 ed era l'unica tappa tra le ufficiali che era assente nel gioco, così gli sviluppatori hanno lavorato per colmare questa lacuna e ricreare le insidie delle strade rurali di questo nuovo rally nel cuore del vecchio continente.

La nostra prova

Abbiamo avuto modo di provare con qualche giorno di anticipo i contenuti di questo update e possiamo anticiparvi che si tratta di una gradita aggiunta, dal momento che gli stage aggiuntivi hanno effettivamente delle peculiarità che si potevano rintracciare solo a tratti nel pacchetto base.

Appena selezionata la nuova location abbiamo subito notato che, curiosamente, questi stage sembrerebbero essere ambientati tutti in Repubblica Ceca stando ai nomi delle località (uno ci risulta essere in Slovacchia), mentre in realtà questo rally dovrebbe sconfinare anche in Germania e Austria. Osservazioni di contorno a parte, sono bastati pochi minuti per renderci conto che la caratteristica principale di questi segmenti è la velocità media piuttosto elevata.



Le strade di campagna che fanno da teatro a questo rally presentano curve abbastanza dolci e lunghi tratti da percorrere col gas spalancato che richiedono estrema precisione, poichè perdere leggermente aderenza a 180 km/h o calcolare male un cambio di direzione significa schiantarsi contro gli alberi che spesso contornano la strada e vi lasciamo immaginare le conseguenze.

Sfrecciare tra montagne e villaggi

Non mancano sezioni più tortuose in cui si sale e scende dalle montagne, ma per la maggior parte del tempo si corre nelle pianeggianti campagne ceche in un susseguirsi di boschi, radure e piccoli villaggi. Insomma parliamo di stage che alternano fasi più rilassanti ad altre che richiedono grande concentrazione, perchè siamo di fronte ad alcune delle tappe più veloci e divertenti dell'intero gioco.



Per ciò che concerne la lunghezza degli stage c'è grande varietà: si va dai più brevi che non raggiungono i 10 km di lunghezza, a quelli più lunghi ed impegnativi che superano addirittura i 30km. Purtroppo la stessa varietà non si rintraccia a livello di ambientazione, trattandosi di una zona geografica che rimane piuttosto monotona a livello visivo e un po' priva di scorci degni di nota, presenti invece in altre location del pacchetto base.



Inoltre, tutti i segmenti sono costituiti da strade interamente asfaltate dall'inizio alla fine, ma d'altronde si tratta di un contenuto su licenza, ispirato a stage realmente esistenti. Per essere un aggiornamento gratuito, Central European Rally non è affatto male! Un update che porta in dote 12 stage inediti, alcuni dei quali ci sono parsi tra i più ispirati del gioco.

Peccato solo per una certa monotonia a livello di ambienti e soprattutto di fondo stradale, ma si tratta comunque di un contenuto ben fatto, che va a completare il calendario reale anche in-game e che regalerà ai giocatori di WRC qualche altra ora di divertimento tra le verdeggianti campagne del centro Europa (qui l'intervista agli sviluppatori di EA Sports WRC).