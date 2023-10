EA Sports WRC: a scuola di Rally tra fango e piste sterrate

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

L'edizione 2023 del simulatore di rally WRC è destinata a fare la storia per due principali ragioni: la prima è che la licenza ufficiale del campionato mondiale passa nelle mani di EA Sports, leader nel mercato dei videogiochi sportivi; la seconda, forse ancora più allettante, è che al timone delle operazioni c'è il team di Codemasters, un'autentica istituzione del mondo del racing.



All'indomani dei sette anni trascorsi con Kylotonn, la serie rallistica per eccellenza trova dimora presso lo sviluppatore che ha consegnato nelle mani degli appassionati prodotti del calibro di Colin McRae Rally e Dirt Rally, ancora oggi considerati tra i più fulgidi esponenti del genere (qui la recensione di Dirt Rally 2.0). Nelle scorse settimane abbiamo avuto occasione di provare una build semi-definitiva di EA Sports WRC, che ci ha permesso di testare la pletora di novità messe sul piatto dal team inglese nonché la solidità della struttura imbastita, dall'esperienza di guida all'offerta contenutistica.

A scuola di Rally

L'elemento che più colpisce della prima incarnazione di WRC sotto l'egida di EA Sports è quanto organicamente il gioco introduca l'utenza ai fondamenti della disciplina del rally. Prima di lanciarci nei tortuosi circuiti off-road proposti dal titolo, infatti, è possibile ripassare o imparare per la prima volta le dinamiche di questo affascinante sport grazie a un nutrito tutorial denominato 'scuola di rally'.

Qui è possibile entrare in confidenza coi veicoli, assimilare i concetti alla base del ruolo del co-pilota (figura essenziale per la buona riuscita delle corse) e fare pratica con le manovre di sovrasterzata e di corretta gestione delle traiettorie, sia su asfalto che su terreni più sconnessi. Dopo averci posto dinanzi alle lezioni, che spaziano da un livello più basilare fino a raggiungere le tecniche di guida più avanzate, EA Sports WRC ci proietta nel menu principale, che mette in mostra una ricchezza contenutistica di tutto rispetto.



La prima delle opzioni disponibili è l'immancabile modalità Carriera che ci è parsa essere stratificata e capace di intrattenere gli appassionati con efficacia. Innanzitutto ci viene chiesto di scegliere tra una delle tre categorie di competizione previste dal campionato a partire da Junior WRC, con le sue vetture agili e adatte ai piloti in erba. Ci sono poi WRC2, con auto più potenti e indicate per utenti più esperti, e la tanto agognata categoria WRC, in cui sfidanti provenienti da tutto il mondo si battono per il titolo mondiale a bordo di bolidi all'avanguardia.

Una volta stabiliti i parametri iniziali della competizione, è tempo di creare il nostro alter-ego digitale sulla base di un editor abbastanza basilare ma comunque completo di tutto ciò che serve per dare personalità al pilota. A questo punto dovremo solo dare un nome alla nostra squadra di corse e lanciarci a capofitto nel mondo del rally. Il fatto di essere sostanzialmente a capo delle operazioni comporta una serie di attività che travalicano il 'semplice' correre alla guida di mezzi via via sempre più performanti. Il nostro team, infatti, sarà composto da ingegneri, tecnici, co-piloti e meccanici, ciascuno dotato delle proprie abilità, di un indicatore relativo al morale (sarà necessario equilibrare bene i periodi di lavoro intenso e quelli di riposo per garantire sempre l'efficienza massima dei nostri dipendenti) e, ovviamente, di un salario da versare su base mensile. La Carriera di EA Sports WRC, dunque, mette in mostra una gradita componente gestionale, che chiama ad affrontare con intelligenza il fitto calendario di attività alla base di ogni stagione del campionato.



Vincere le gare significa acquisire nuovi sponsor mentre far quadrare i conti e raggiungere gli obiettivi prefissati porta a guadagnare ingenti somme di denaro, spendibili nell'assunzione di nuovi membri del team o nell'acquisto di nuove auto: gli eventi sono suddivisi in base al tipo di vettura richiesto perciò sarà importante possedere un parco vetture variegato per poter partecipare a qualunque tipo di sfida.

Si tratta di un'intuizione brillante da parte di Codemasters che garantisce alla campagna una certa dose di profondità che non ci saremmo aspettati di trovare all'interno di un gioco di questo genere. Certo, andrà valutata la qualità delle singole competizioni sul lungo periodo nonché il bilanciamento della difficoltà nelle fasi avanzate della scalata ma, al netto di un'interfaccia non sempre intuitiva, ci troviamo di fronte ad un'interpretazione manageriale della vita di un pilota di rally potenzialmente interessante.

Campionato e Momenti

Qualora non doveste apprezzare questa deriva gestionale di WRC, EA Sports ha introdotto la modalità Campionato, che spoglia la Carriera di tutte le sue contaminazioni ruolistiche e consente di affrontare una stagione di rally semplicemente sedendosi sul sedile del pilota: qui potrete selezionare uno dei team più in vista del mondo di WRC, tra cui spiccano volti noti come il campione del 2022 Sébastien Ogier, il nostro Lorenzo Bertelli o il compianto Craig Breen, tragicamente scomparso pochi mesi fa a seguito di uno sfortunato incidente.

In questa dimensione, il gioco assume connotati più 'arcade' e permette di concentrarsi unicamente sulle corse, senza preoccuparsi di tutti gli aspetti più organizzativi della Carriera. È indubbiamente un'aggiunta gradita, perché permette al prodotto di risultare appetibile anche a tutti coloro a cui la gestione di un team non interessa. Come se non bastasse, Codemasters ha ben pensato di includere un'ulteriore modalità nota con il nome di 'Momenti', che consente agli appassionati di rivivere alcuni degli avvenimenti più celebri del glorioso passato del campionato WRC o di affrontare situazioni immaginarie appositamente ideate dal team di sviluppo. Allo stato attuale sono disponibili eventi come la recente vittoria di Ogier e della sua Toyota Yaris Hybrid al Rallye di Monte-Carlo o un'ipotetica gara a bordo di una Ford Puma alimentata al 100% da biocarburante: l'obiettivo finale è quello di aggiornare questa proposta settimanalmente, in modo da offrire ai giocatori sfide sempre nuove per un lungo periodo di tempo.



Dispiace solo constatare che alcuni di questi Momenti sono apparentemente bloccati dietro a un paywall costituito dall'abbonamento EA Play: nel caso in cui non foste iscritti al programma in sottoscrizione del publisher, alcune di queste gare vi sarebbero semplicemente precluse. Attendiamo chiaramente di avere per le mani il prodotto finito per soffermarci nuovamente su questo aspetto. A completare il ventaglio di possibilità ci sono due opzioni rapide come le gare singole e quelle a tempo, da disputare su uno degli oltre 200 tracciati disponibili.

Chiudiamo con la modalità Club, pensata per gli scontri online e che, purtroppo, non abbiamo ancora avuto occasione di testare. Per una valutazione più accurata di tutte queste variazioni sul tema, naturalmente, vi rimandiamo alla recensione.

Al volante

Sotto il profilo del gameplay, EA Sports WRC affonda le proprie radici in tutta l'esperienza maturata dal team di Codemasters in decenni di lavoro, dedicato quasi esclusivamente alle corse virtuali. La produzione insomma vuole proporre un modello di guida raffinato, piacevole e soprattutto regolabile in ogni suo aspetto, così da adattarsi a qualsiasi tipo di utenza.

Tramite il cosiddetto Dynamic Handling System, infatti, l'azienda britannica ha confezionato un sistema di aiuti e strumenti di assistenza alla guida che possono essere attivati o disattivati a piacimento fino a raggiungere un livello di controllo ideale per ogni giocatore, indipendentemente dal quantitativo di esperienza pregressa. Le basi, per stessa ammissione di Codemasters, sono quelle di Dirt Rally 2.0, ulteriormente levigate in termini di simulazione della fisica e di risposta dei comandi grazie anche al contributo diretto del pilota e game designer Jon Armstrong, già vincitore del prestigioso European Rally Championship.



Si può operare sull'efficienza dell'ABS; regolare il controllo di trazione e di stabilità; attivare il limitatore dell'accelerazione (utile a migliorare il controllo della vettura) o stabilire il coefficiente di attivazione automatica del freno quando non si rallenta sulle curve. Il risultato è un titolo dal feeling familiare e accessibile ma allo stesso tempo capace di sfoggiare estremi tecnicismi simulativi, ideali per i fan più accaniti di questa peculiare disciplina.

Perfino il sistema di chiamate del co-pilota, interamente doppiato in italiano, può essere selezionato tra quello in voga nei rally moderni, con una classificazione delle curve in una scala di difficoltà da 1 a 6 oppure il più semplice roadbook, forse meno preciso nella scansione del tracciato ma più adatto a una platea di neofiti. Insomma, sembra davvero che sia tutto al posto giusto per fornire ai fan del rally la migliore esperienza possibile, siano essi giovani piloti in erba o rodati veterani della corsa su sterrato.



Siamo di fronte a una naturale evoluzione del concept alla base di Dirt Rally 2.0, ancora oggi annoverato tra i più riusciti esponenti del genere: la strada è quella giusta per realizzare il gioco che tutti gli appassionati aspettavano da tempo. Il comparto tecnico di EA Sports WRC abbandona, per forza di cose, l'ormai superato EGO Engine (che aveva mosso una grande fetta dei progetti di Codemasters) per abbracciare l'Unreal Engine 5.

Già in questa versione non definitiva, la nuova iterazione del brand rallistico vanta un'ottima realizzazione dei modelli delle vetture incluse al lancio (oltre 70 auto differenti, suddivise tra le varie categorie) e di tutti i tracciati che abbiamo potuto provare, ambientati in 17 location situate in diverse parti del mondo: da Monte-Carlo al Kenya passando per il Giappone e l'Italia.



Per l'occasione, Codemasters ha introdotto, per la prima volta in assoluto, un sistema di gestione delle condizioni climatiche: consente di affrontare le varie gare in quattro diverse stagioni dell'anno con i conseguenti mutamenti del meteo e dei terreni. Si passa da corse off-road sotto il sole estivo a pericolose escursioni nel fango sotto la pioggia battente, da tranquille gare sull'asfalto nel mite clima primaverile a terrificanti discese a perdifiato su tracciati invasi da ghiaccio e neve. Ci sarà da divertirsi.