Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: un omaggio ai grandi JRPG di una volta

Abbiamo provato per qualche ora la nuova demo di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un JRPG in uscita il 23 aprile 2024, nato grazie ad un kickstarter di successo e pensato per gli amanti delle esperienze tradizionali in seno al genere. Senza perderci in altre chiacchiere, ecco come è andato il nostro incontro col titolo a firma Rabbit and Bear Studios.

Un incipit abbastanza classico

L'incipit della demo di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes non potrebbe essere più classico. In un villaggio immerso nel verde un team di eroi mercenari accetta un nuovo membro, il protagonista che controlliamo, e si prepara per la prima missione in sua compagnia: recuperare un artefatto mistico a metà fra il magico e il tecnologico, costruito in un lontanissimo passato.

Non ci dilunghiamo oltre su trama o lore, perché le cinque ore a nostra disposizione sono state solo un breve preambolo della campagna, che a detta degli sviluppatori sarà longeva e interessante. I dialoghi semplici ma ben scritti, localizzati interamente in italiano e doppiati solo in inglese o giapponese, narrano di un mondo che non si discosta dai canoni del fantasy videoludico, ma è comunque interessante: denso di intrighi, cavalieri, maghi, regnanti e nazioni pronte alla guerra.



I giochi di potere, nella build in nostro possesso, ruotano intorno alla "Lente Runica Grezza", l'oggetto magico che il quintetto di personaggi iniziale deve recuperare per completare la missione, e che potrebbe cambiare il mondo (o distruggerlo?) a seconda di chi lo controllerà.



Non tutti gli strumenti mistici costruiti per fare magie sono pericolosi e ci sono anche "lenti runiche" normali che chiunque può sfruttare per usi differenti: sono ad esempio capaci di aumentare le prestazioni fisiche dell'utilizzatore o di renderlo capace di esibirsi in pirotecnici incantesimi di vario genere. Ogni membro del party che abbiamo sfruttato possiede una lente runica ed è proprio l'effetto di ciascuna di esse a definire il ruolo e le potenzialità offensive, difensive o di supporto del cast.

Cento personaggi in cerca di lotte

Come da titolo ci sono cento possibili lottatori per comporre team personalizzati da 6 membri (tre in prima linea e tre in seconda, più le riserve che subentrano ai deceduti) con i quali affrontare i labirinti, i dungeon e le boss fight del JRPG. Nel poco tempo disponibile noi ne abbiamo visti e utilizzati una decina, di cui solo 6 sembra avranno un'importanza continuativa nella trama generale.



Tra i convenzionali maghi, healer, swordsman, cacciatori e tank è risaltata qualche identità più particolare. Si pensi a una giovane maghetta "alla Sailor Moon" con un look colorato e appariscente, diversa dai tipici stregoni fantasy e armata di bastone, intenzionata a lottare per la giustizia tramite attacchi a distanza sotto forma di cuori esplosivi.



Se non altro, quindi, tutti i campioni che abbiamo visto ci sono parsi ben caratterizzati, compresi quelli che non fanno parte della trama principale e compaiono solo come alleati in battaglia, o per seguire percorsi laterali e obiettivi personali opzionali. Lottatori e lottatrici sono resi unici dai dettagliati sprite in pixel art, dalle coreografie dei loro attacchi e dalla voce. Dopo averli sbloccati, volendo si possono anche ammirare le illustrazioni a figura intera in stile anime che li ritraggono, consultabili dai menù.

Nel titolo di Rabbit and Bear Studios quindi non si selezionano le classi o specializzazioni con cui "vestire" i personaggi, bensì direttamente i guerrieri, ciascuno dotato di un set di capacità (attaccare, difendere, curare, usare magie a distanza ecc.) legato a una classe specifica, che rimanda alle succitate mago, dps, tank, healer e altre. Le differenziazioni per ora ci sono sembrate sufficienti, per quanto anche solo con una decina di elementi abbiamo dovuto scremare fra personaggi con armi, armature, lenti runiche e mezzi differenti, ma ruoli sostanzialmente identici, per bilanciare il party. Con così tante opzioni, per di più combinabili fra loro nei team da 6 membri + le riserve, le possibilità tattiche in seno all'esperienza dovrebbero poter accontentare gli estimatori del genere. Nella demo il livello di sfida non viaggiava verso l'alto, con le difficoltà selezionabili ferme a semplice o normale. Con un terzo step "difficile", o anche solo alzando l'asticella progressivamente nelle fasi più avanzate, speriamo che Eiyuden Chronicles riesca a offrire un'avventura più stimolante, giustificando i cento eroi con il gameplay oltre che con la lore e l'estetica.



Per ora, gli incontri casuali non hanno mai rappresentato un problema a prescindere dal livello degli assalitori, così come alcune boss fight. Ne abbiamo affrontate poche, ma sono state notevoli sia sul fronte artistico che su quello ludico, grazie ai letali e giganteschi mostri con un design curato e attacchi abbastanza scenografici, molto più pericolosi di quelli delle minacce minori.

Quality of life e modernità vs tradizione

La differenza tra un prodotto datato e uno moderno appartenenti allo stesso genere corre anche sul filo delle feature che incrementano la "quality of life" dei giocatori, per rendere certe meccaniche più rapide o intuitive. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes però non ha quasi nessuno strumento di controllo, probabilmente per mantenere l'esperienza più vicina possibile ai giochi che l'hanno ispirata.



Manca per esempio la possibilità di mandare gli scontri "avanti veloce" come in Bravely Default 2 (qui la recensione di Bravely Default 2), e non si può aumentare o diminuire la percentuale con cui si verificano gli incontri casuali per favorire l'esplorazione senza stress, o di contro per rendere il grinding più veloce aumentando la frequenza degli scontri. Ci sarebbe stato utile, nella demo, almeno in un'occasione, per soddisfare la richiesta di un npc che voleva cacciassimo 5 cinghiali, cercandoli in una zona con molti altri mostri più comuni e una frequenza di spawn degli incontri abbastanza bassa.



L'unica semplificazione notevole è un ottimo sistema di battaglia automatica, controllabile attraverso numerosi parametri diversi per il singolo elemento della squadra. In pratica il gioco non si limita a far agire i personaggi con la stessa IA che muove gli avversari, ma ci chiede se preferiamo che il singolo eroe tenda a utilizzare di più o di meno gli oggetti consumabili, quanto debba contare sulle lenti runiche, se vogliamo stia sempre in difesa e altro.



Insomma, possiamo definire lo stile di lotta a nostro piacimento con molta libertà e per questo si configura un sistema tattico abbastanza soddisfacente, che azzera il rimorso per non essere stati al controllo di tutte le mosse ogni volta. Anche con i boss ci è capitato di sfruttare questa opzione di "battaglia automatica", alternando però momenti pilotati ad altri dove tenevamo le redini, se la situazione si faceva troppo concitata.

Suikoden, sei tu?

Basandoci sulla demo, quindi, Eiyuden ci è sembrato un gioco figlio di un'altra epoca, per scelta. Una scelta dovuta al voler soddisfare il desiderio di molti fan dei JRPG puri. Anche lo stile grafico è parte di quest'intento, e simile a quello del noto Suikoden: ritrae cioè i protagonisti e i loro avversari in Pixel Art, mentre compone i paesaggi, le città, gli edifici e ogni location con modelli 3D e, infine, illumina il tutto in modo piuttosto credibile. Il quadro è solo parzialmente soddisfacente, perché a fronte di un sistema di luci e ombre efficace e di artwork sia in pixel che disegnati eccellenti, modelli 3D e texture ci sono parsi invece piuttosto poveri di dettagli.



Durante le battaglie la telecamera e non è totalmente immobile: ogni tanto, segue più da vicino le movenze di un nemico o di un alleato come un KO, il salvataggio in extremis di un compagno con poca vita ecc.. Anche l'effettistica, i particellari e le animazioni in pixel art sono di gran livello e, inoltre, può capitare che i nostri eroi abbiano a disposizione un escamotage unico, che cambia da boss a boss o legato alla natura del terreno su cui stanno combattendo. Per dire, il primo nemico robotico che sconfiggiamo può sparare un raggio laser che indica i bersagli un turno prima di colpirli, così da permetterci di farli nascondere preventivamente dietro a delle macerie da lui stesso provocate.