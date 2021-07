Encased: un gioco di ruolo post apocalittico ispirato a Fallout

Encased è un gioco di ruolo isometrico sviluppato da Dark Crystal Games, studio con base a San Pietroburgo composto da trenta persone. È il risultato di una campagna Kickstarter partita nel 2018 che ha raccolto il 120% della cifra richiesta; dal 2019 è stato pubblicato su Steam in formato Early Access e negli ultimi tempi il team ha stretto una collaborazione con Prime Matter, la neonata etichetta di publishing gestita da Koch Media.



Encased annovera tra le sue fonti d'ispirazione i primi Fallout (più nello specifico Fallout 2) e il romanzo Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Boris e Arkadi Strugatzki, il libro che ha ispirato Andrei Tarkovski nel suo Stalker e S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl di GSC Game World. Il team di sviluppo ci ha messo a disposizione una versione di gioco provvisoria ma molto ricca di contenuti di cui vi parleremo nel dettaglio in questo articolo. Va tenuto in conto che seppur non definitivo, il codice è molto avanzato (la pubblicazione ufficiale è pianificata per il settembre di quest'anno): ci aspettiamo insomma che buona parte degli elementi meno brillanti rimarrà pressoché invariata fino alla data d'uscita.

Premesse e creazione del personaggio

È il 1971. Mentre si combatte la guerra in Vietnam e il mondo vive il periodo della guerra fredda viene fatta una scoperta eccezionale: nell'ultimo deserto inesplorato sulla terra degli scienziati individuano il "Dome", un territorio di cinquantamila chilometri quadrati (grande più o meno come la Costa Rica) sormontato da una cupola di misteriosa energia. Le strane costruzioni e i manufatti scoperti in quel territorio, presumibilmente realizzati da una civiltà soprannominata "Forefathers", iniziano a diventare motivo di interesse internazionale. La storia come la conosciamo noi si congela: blocco orientale e occidentale scendono a patti per organizzare un progetto scientifico comune. Nasce CRONUS, una società che vuole ricavare preziose informazioni scientifiche dalle tecnologie scoperte nel Dome ingaggiando le menti più brillanti del pianeta.

Il sodalizio mondiale porta l'orologio dell'apocalisse a diciotto minuti dalla mezzanotte (curioso che mai nella storia le lancette siano arrivate così lontane, il massimo, diciassette minuti, fu registrato nel 1991). Sembra iniziata una nuova era per l'umanità. Ovviamente le più rosee premesse si scontrano con eventi meno piacevoli. Una volta entrati nel Dome non se ne può più uscire. Ogni forma di vita viene istantaneamente polverizzata dalla barriera d'energia, solo macchinari e tecnologie sono immuni. Spiacevole, certo, ma il personale di CRONUS ha imparato a convivere con tale limite, a cinque anni dalla scoperta del Dome continua ad assumere nuove persone che pur di partecipare alla scoperta del millennio sono disposte a rinchiudersi in un'area desertica.



Il personaggio creato dal giocatore è uno di questi "novellini", mosso da interesse scientifico, dall'ambizione o dalla curiosità. Il background può essere delineato con lo strumento di creazione del personaggio: Encased non si appoggia su un sistema di classi come comunemente inteso, ma chiede al giocatore di scegliere a quale "Wing" appartiene il suo personaggio. Nella Blue Wing finiscono gli ingegneri e i meccanici; la White Wing è per gli scienziati; la Black Wing raggruppa le forze militari e di polizia; nella Silver Wing ci sono i dirigenti; la Orange Wing ospita invece i carcerati che vogliono riscattarsi. Ogni classe ha i suoi vantaggi: per esempio i membri della Silver Wing ottengono dei bonus in Charisma, quelli della Black Wing in Muscle e Heavy Weapons. Dunque anche se non nella forma canonica, le classi di fatto esistono.

L'appartenenza a uno dei gruppi prima elencati produce conseguenze anche nelle opzioni di dialogo disponibili: un ex-detenuto potrebbe essere convinto da qualcuno che ha esperienze simili alle sue; la posizione di rilievo di un membro della Silver Wings potrebbe servire per far rientrare nei ranghi un personaggio scorbutico. Il settore a cui appartiene il personaggio incide sulla percezione che gli altri hanno di lui. Proseguendo nel percorso di creazione (liquidiamo brevemente le modifiche cosmetiche, che permettono di cambiare sesso, genere, aspetto e l'illustrazione mostrata nel riquadro dei dialoghi) si arriva a un altro set di caratteristiche di base, che, come la Wing, rimangono immutabili per tutta la partita (se non utilizzando droghe o in presenza di effetti ambientali).



Gli "Attributes" sono composti da Muscle, Perception, Guts, Charisma, Brains, Deftness, Fortune e Psyche, sono le fondamenta del sistema di abilità attive e definiscono le statistiche secondarie così come le resistenze. Gran parte degli skill check vengono effettuati da abilità intermediarie e non direttamente dagli attributi.

Per esempio, la statistica Authority, che incide sulle performance dei compagni in battaglia, è determinata dall'equazione Autority=(Charisma-5)*2: tutte le informazioni su come vengono calcolate le abilità possono essere consultate dal menù del personaggio. La presenza di un ulteriore strato di caratteristiche rende il regolamento di Encased più flessibile, in alcuni casi è più difficile abusare di droghe e modificatori (nell'esempio che abbiamo fatto, il Charisma deve essere più alto di 5 per incidere), in altri consente effetti molto evidenti dopo l'assunzione di una manciata di medicinali. Le "Abilities", che si suddividono in "Combat" e "Applied", sono le uniche su cui si può intervenire al passaggio di livello. Sono caratteristiche per lo più pratiche, nella prima metà dedicate alle diverse tipologie di arma, nella seconda a competenze più varie: crafting, furto, sopravvivenza. Di trenta punti in trenta punti (il massimo è 150) sbloccano abilità attive e passive che si possono sfruttare in combattimento, a patto che si impugni l'arma adatta.



In ultimo ci sono i "Traits", delle specializzazioni che garantiscono vantaggi, ma a volte anche svantaggi. Sono utili per perfezionare una build e sfruttarne al massimo i punti di forza oppure per abbracciare divertenti twist interpretativi. Se l'attributo Brains è a 1, si sblocca un tratto che consente di giocare l'avventura nei panni di un eroe completamente idiota, con opzioni di dialogo uniche e molto sopra le righe. Impossibile ricavarne un playthrough serio, ma potrebbe essere un incentivo a ricominciare il gioco dopo averlo completato in maniera più "convenzionale".

Il sistema di creazione del personaggio e il regolamento di Encased sono più complessi della media, ed evidenziano la dimestichezza del team nell'ambiente dei giochi di ruolo così come l'intenzione di fornire un ventaglio di possibilità il più vasto possibile. Le competenze richieste per esplorare ogni cosa sono così tante che è praticamente impossibile esaurire qualsiasi opzione in un'unica partita, per non parlare delle decisioni mutualmente esclusive. In questi termini, Encased è davvero vicino alla scuola di pensiero di Fallout, Wasteland o Divinity: Original Sin, ricco di possibilità interpretative e di modi in cui raggiungere i propri obiettivi. Dove, tuttavia, viene necessariamente sacrificata la caratterizzazione "letteraria" del personaggio principale.

Dialoghi e interfaccia

I dialoghi sono l'aspetto che abbiamo trovato meglio riuscito, più per le possibilità offerte dal sistema che per la qualità dello scritto. Non che Encased sia scritto male, ma non ci è parso neppure fosse scritto così bene. Il suo stile galleggia nella media: è caratterizzato da un sottofondo comico che fa apparire i personaggi come delle caricature apparentemente impermeabili ai drammi dell'apocalisse (dopo i fatti del prologo, il Dome si trova coinvolto in eventi disastrosi). Una "happy apocalypse" che ricorda quella dei Wasteland o di Fallout 2, con tanto di citazioni ed easter egg riferiti alla cultura pop. Non è un gioco appassionante, insomma, ma ogni tanto riesce a strappare qualche sorriso.

Durante i dialoghi il protagonista ha moltissime possibilità di sfruttare le sue caratteristiche. Esistono diversi tipi di persuasione, quella più aggressiva o più melliflua. Può pagare gli interlocutori o offrirgli oggetti che ha nell'inventario. Imbrogliarli con giochetti d'intelletto a cui non riescono a tener testa. Ogni scelta basata sulle caratteristiche è sbloccata solo se la caratteristica specifica ha il valore minimo necessario e il suo successo nello skill check è sempre garantito. Nessun tiro di dadi e percentuali coinvolte, dunque.



L'idea che abbiamo trovato più valida del sistema di dialogo è quella di presentare le risposte in forma indiretta (solo gli NPC comunicano con discorsi diretti). In questo modo si sono scongiurate situazioni poco credibili, come le improbabili "parole magiche" che convincono immediatamente anche la persona più intestardita, e l'utente ha modo di colmare con la propria fantasia i momenti più

astratti. Puntare all'astrazione ha ovviamente dei contraccolpi: viene da sé che i dialoghi siano meno coinvolgenti ed emozionanti, ma in un gioco in cui la quantità di possibilità interpretative è al primo posto delle priorità, questa si rivela la scelta più adatta. La forte astrazione dei dialoghi ha un altro problema: in questi momenti l'aspetto grafico risulta totalmente accessorio, poiché i movimenti e i gesti descritti dall'interfaccia testuale non vengono replicati graficamente. C'è quindi uno stacco netto, amplificato ulteriormente dalla discordanza evidente tra i modelli poligonali e le miniature dei volti (non pretendiamo una somiglianza fin nei minimi dettagli, ma almeno evitare di utilizzare un modello con i capelli neri per un personaggio calvo).



Per quanto riguarda l'interfaccia, quella dei dialoghi è molto tradizionale e abbastanza funzionale. In ogni caso ci è sembrata un tantino ingombrante e piena di spazi inutilizzati: le colonne sotto i volti dei due interlocutori (che a giudicare dalle immagini di versioni precedenti ospitavano dei bottoni per il log e il baratto) sono un semplice elemento grafico senza utilità, in più la casella di testo è spesso semivuota, poiché i dialoghi sono molto stringati e non ricoprono la sua intera superficie. Forse con qualche accorgimento in più si sarebbe raggiunto un risultato migliore.



L'inventario è invece molto confuso: si riempie in fretta di oggetti dalle dimensioni variabili che ben presto diventano difficili da trovare senza utilizzare le apposite schede. Ma anche utilizzando le schede la confusione non sparisce del tutto: oggetti come le armi o le armature occupano troppo spazio e forse dovrebbero essere ridimensionati per favorire una migliore ricerca e consultazione.

Il diario delle quest è davvero mal realizzato. Non abbiamo capito, ad esempio, a cosa serva la funzione "Track Quest" visto che non ci sono indicatori che puntino verso l'obiettivo. La scheda per le quest dei compagni si riempie anche di missioni che eventualmente ci faranno guadagnare un compagno, anticipando in maniera spiacevole l'esito o lo svolgimento. I log del diario sono la perfetta definizione di laconico: sono così stringati e generici che si fa prima a ricordarsi tutto a memoria, ed è un problema considerando che le missioni sono tante e che non hanno indicatori. In aggiunta a ciò, la disposizione delle informazioni è confusa e mostra in alto le informazioni iniziali e in basso quelle finali e utili al completamento della quest: per raggiungere i dettagli essenziali serve quindi scorrere ogni volta fino in basso. Basterebbe invertire la disposizione delle informazioni per incrementare sensibilmente la funzionalità dell'interfaccia.

Combattimento e furtività

Non tutti i problemi si possono risolvere a parole e quindi, di tanto in tanto, è necessario fare ricorso alle maniere forti. Il Dome è popolato di canaglie, approfittatori e creature mostruose: il classico mix da post apocalittico con cui bisogna confrontarsi cautamente. Encased non perdona le leggerezze, soprattutto all'inizio, quando il personaggio è da solo e messo di fronte a nemici ben più forti di lui. I combattimenti di Encased sono a turni e risultano difficili anche per un bilanciamento apparentemente bislacco, che premia il combattimento corpo a corpo e rende i personaggi specializzati sugli scontri a distanza molto inefficienti.

Non abbiamo capito perfettamente cosa ci sia che non va: semplicemente la probabilità di mettere un colpo a segno con un'arma da fuoco è incredibilmente bassa, e spesso, quando il colpo arriva al bersaglio, infligge danni risibili o viene deflesso dall'armatura del nemico. Di contro, le armi a distanza ravvicinata sono molto più precise ed efficaci, specialmente considerando che non hanno bisogno di essere ricaricate e non si inceppano. Non esiste peraltro un sistema di coperture vero e proprio (nascondendosi dietro un edificio si sparisce dalla linea di tiro, tuttavia non vengono calcolati bonus di alcun tipo): l'unico vantaggio che le classi a distanza hanno su un combattente in mischia è l'economicità delle azioni di attacco, da cui sono decurtati i costi in punti azione degli spostamenti.



Bilanciamento a parte, i combattimenti di Encased hanno altri problemi. Sono troppo lenti e statici: si spara tanto e ci si muove poco, perché è facile mancare il bersaglio e il posizionamento non ha un ruolo così determinante. L'intelligenza artificiale non brilla per capacità decisionali e in alcuni casi disattiva qualsiasi istinto di sopravvivenza, attaccando fino a collassare svenuta. Nel gioco è presente il parametro Fatigue che aumenta al compimento di azioni faticose, come spaccare un lucchetto con un piede di porco o a seguito di mosse di combattimento che richiedono grosso sforzo fisico. Abusare di questi attacchi può far crollare a terra un personaggio: è esattamente ciò che è avvenuto ad alcuni nemici troppo aggressivi.

La Fatigue può anche essere indotta da abilità speciali, abbattimenti corpo a corpo o dardi soporiferi, che consentono di completare le battaglie in maniera non letale. A supporto dell'approccio più pacifico si può sfruttare il sistema di furtività, creato per chi vuole evitare i combattimenti, accedere a posti riservati per rubacchiare qualche equipaggiamento oppure per colpire dalla distanza prima di ingaggiare battaglia. Sulla carta è tutto bellissimo, tuttavia il modo in cui lo stealth è implementato in Encased è a metà tra il comico e l'assurdo.



L'area visiva, o forse sarebbe meglio definirla "area sensoriale", dei nemici si compone di due cerchi concentrici. La parte più esterna, colorata in bianco, rappresenta il raggio in cui il personaggio viene normalmente identificato: entrarci senza furtività vuol dire iniziare il combattimento. Il secondo cerchio, di colore rosso, è un'area in cui anche con un atteggiamento stealth si viene individuati dopo qualche secondo. Se si attacca un nemico con atteggiamento furtivo questo inizia a muoversi verso la posizione da cui sospetta sia venuto il colpo e il suo cerchio rosso si allarga. Fino a qui non sembra esserci nessun problema, se non che è facilissimo abusare delle semplici routine dell'IA per colpirla, ritirarsi e colpirla ancora senza essere individuati. Unite a questa tattica una qualsiasi fonte di "damage over time" e il gioco è fatto: basta avere munizioni e nessun combattimento sarà più un pensiero.

Oltre che dall'IA, che comunque è abbastanza allineata agli standard del genere, questa situazione è causata da un paio di scelte ben precise. La prima è quella di non fare iniziare un combattimento dopo un attacco furtivo. Per far sì che inizi, il protagonista (i compagni sono invisibili, ma non sappiamo se è una scelta che sarà mantenuta nella versione finale) deve per forza essere individuato. La seconda riguarda la sostituzione del canonico cono visivo con un'area circolare, molto più abusabile in virtù del suo raggio ridotto.



Non ci è chiaro, poi, cosa stia davvero a rappresentare quel cerchio: noi l'abbiamo chiamata area sensoriale perché si sviluppa anche alle spalle dei personaggi, tuttavia è difficile credere che le capacità sensoriali possano essere sintetizzate con un cerchio. Per quanto riguarda l'udito è una scelta comprensibile, ma la vista è decisamente più efficace a individuare una minaccia a lunga distanza ed è probabilmente meglio rappresentata dal cono. Forse fondere le due figure sarebbe stata l'idea migliore.

Come se non fosse già tutto abbastanza assurdo, le animazioni della furtività non prevedono che il personaggio si accucci, strisci: agisca insomma come qualcuno che non voglia farsi sentire o farsi vedere. Attivando il tasto della furtività, invece, il personaggio cammina: si può penetrare illesi in una roccaforte di banditi semplicemente camminando in mezzo a loro. Il risultato è molto comico, ma non crediamo sia quello voluto dal team di sviluppo.