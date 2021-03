Enlisted lancia la sfida a Battlefield su PS5: le impressioni sulla Beta

Dopo un primo reboante annuncio nel 2016, per diverso tempo non avevamo saputo più nulla riguardo a Enlisted, sparatutto multiplayer in prima persona di stampo free to play che fa di una raffinata ambientazione storica il proprio punto di forza. Il titolo, prodotto da Gaijin Entertainment - team russo ormai specializzato nei giochi di guerra, tra cui spicca War Thunder - nel corso degli anni ha beneficiato di un'imponente campagna di crowdfunding (qui troverete la nostra recensione di War Thunder).



La grande risposta di pubblico ha permesso a Darkflow Software (lo studio lettone che ha accompagnato Gaijin nell'epopea Enlisted) di avere le risorse finanziarie sufficienti per un intenso lavoro di sviluppo. Finalmente, il 10 novembre del 2020 una closed beta (a pagamento) dell'FPS strategico ha visto la luce, approdando su XBOX Series X/S e su PC; quasi cinque mesi dopo è arrivato il turno dei possessori di PlayStation 5, che sono entrati in "guerra" DualSense alla mano. Abbiamo avuto l'occasione di imbracciare il fucile e affrontare i nemici nelle due campagne che sono presenti nella beta (su quattro totali), all'interno di uno shooter che punta a ricreare alcuni dei momenti più importanti della Seconda guerra mondiale.

Alla carica!

Il primo aspetto che vogliamo evidenziare è l'incredibile impatto fornito dal menu iniziale. Subito dopo l'avvio e la brevissima sequenza di apertura, ci troviamo di fronte a una schermata di selezione piena di sezioni da esplorare. Un giocatore che si appresta a esordire tra le fila degli "arruolati", potrà infatti trascorrere tantissimo tempo tra le varie opzioni di personalizzazione. Un esempio di quanto lavoro sia stato fatto per aumentare la profondità e la rigiocabilità del titolo è rappresentato dalle decine di unità con cui formare la propria linea da schierare durante le varie partite, composta da quattro reggimenti per quattro soldati ciascuno. I match si svolgono tra due macro fazioni, all'interno delle quali fino a 50 giocatori possono controllare i suddetti reggimenti: i partecipanti prendono il comando di un singolo membro, mentre i restanti sono guidati dall'intelligenza artificiale. Alcune delle squadre saranno disponibili già a partire dal livello 1, mentre altre saranno sbloccabili solo con il progresso in-game. Le combinazioni sono numerosissime, e le unità selezionabili variano tra fanteria e cecchini, mitraglieri e assalitori, carristi e piloti di aerei, con l'unica restrizione di non poter schierare più di tre reggimenti dello stesso tipo.



Inoltre, se è vero che in una fase iniziale le armi a disposizione sono poche e piuttosto simili tra loro, il sistema di Enlisted ricompensa soprattutto chi decide di dedicarvi passione e impegno: tramite reward ottenuti con i punti esperienza, la nostra armeria si riempirà di nuovi fucili, accessori e ogni tipo di equipaggiamento fondamentale per sconfiggere gli avversari. Infine, anche i singoli soldati sono completamente modificabili tramite caratteristiche e abilità peculiari, che si sbloccano all'aumento di livello.

Portati a termine i preparativi, finalmente si scende sul campo di battaglia. Attualmente, abbiamo potuto testare due modalità (tre, se si include l'addestramento), ovvero match a squadre o in singolo. A prescindere dalla selezione, ci troveremo sempre ad affrontare incontri multiplayer di massa tra due grandi fazioni che possono arrivare fino a 50 partecipanti ciascuna. A cambiare è l'approccio tattico da attuare, ma in entrambi i casi, comunque, l'obiettivo è sempre lo stesso: conquistare determinate aree per accumulare punteggio e portare la propria fazione alla vittoria.

Buttandoci nella mischia in un match a squadre, dovremo scegliere il reggimento da schierare e il soldato da controllare. Se il nostro militare viene eliminato da un nemico, tramite un tasto possiamo immediatamente passare a uno dei suoi compagni che - lo ricordiamo - nel frattempo era guidato dalla IA; a seguito dell'uccisione di un intero team, i membri sono in grado di rientrare solo dopo un determinato tempo di respawn, costringendoci a richiedere il dispiegamento di altre forze, e favorendo quindi un rapido ricambio del tipo di soldati attivamente in battaglia. Ciò aggiunge un notevole fattore di imprevedibilità ai match.

Interessante la possibilità di dare ordini alla propria unità, anche se c'è da evidenziare come al momento le direttive siano piuttosto limitate, e circoscritte ai soli spostamenti per attaccare o difendere una determinata zona. Non sappiamo se verranno implementati altri modi per gestire la squadra, ed è difficile valutare l'aspetto strategico del gameplay in assenza di ulteriori dettagli. Ciononostante, è innegabile che dal punto di vista ludico il divertimento nelle fasi più concitate sia decisamente maggiore quando gestiamo un'intera truppa. Le fasi d'azione in gruppo e i vari assalti ai reggimenti avversari rendono le partite caotiche e dinamiche, senza mai risultare particolarmente confusionarie. Una volta comprese le meccaniche, è solamente la nostra bravura come comandanti a risultare decisiva negli scontri, e si rivela fondamentale la capacità di prendere decisioni lucide anche nelle situazioni più complicate.

Durante un match in singolo, invece, comanderemo un solo soldato a scelta per ogni spawn, con un numero limitato di rientri concesso. Una modalità piuttosto classica, che non aggiunge molto rispetto all'agguerrita concorrenza di un genere colmo di proposte molto simili tra loro.

Potenza di fuoco

Una menzione a parte meritano i veicoli di guerra sui quali siamo saliti. Sebbene la guida possa risultare frustrante all'inizio, a causa di vena forse fin troppo simulativa (della quale parleremo successivamente), riuscire ad asfaltare le linee nemiche tramite i carrarmati e gli aerei offre una gran dose di soddisfazione. Inoltre, i rapporti di forza in campo sono davvero realistici: è un'impresa assai ardua, d'altronde, resistere frontalmente a un attacco pesante di un carro, obbligandoci a utilizzare una maggiore potenza di fuoco per sbarazzarsi dei mezzi corazzati.

Da questo punto di vista, anche il bilanciamento tra le varie armi sembra ben studiato. Un fucile di precisione è quasi sempre letale, ma è ben più difficile da manovrare rispetto a un mitra, più leggero ed ergonomico. Sono proprio questi i momenti nei quali è compito del giocatore comprendere i propri punti di forza e debolezza, per adattarsi al meglio alle varie situazioni. Chi preferisce rimanere più coperto e utilizzare le sue doti balistiche ha a disposizione svariati luoghi strategici dove sfruttare il talento da cecchino; chi invece predilige un approccio di "sfondamento", può semplicemente caricare a testa bassa gli avversari, tenendo bene a mente che bastano pochi colpi per venire uccisi. Saper valutare rischi e opportunità fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Sebbene Enlisted si presenti come una piacevole via di mezzo tra l'arcade e la simulazione, a volte sconfina un po' troppo in un estremo o in un altro, e in maniera piuttosto altalenante. Da un lato abbiamo i veicoli complessi da manovrare e che richiedono una grande attenzione e precisione; dall'altro non ci sentiamo di definire un FPS del genere totalmente simulativo, dal momento che, in più occasioni, a farla da padrone durante le partite è stata una gran frenesia dell'azione. Queste sequenze così rapide ci hanno ricordato più da vicino i ritmi di titoli come Call of Duty, rispetto ad altri FPS tattici sul mercato. In ogni caso, ci riserviamo di dare un giudizio più completo dopo la pubblicazione del free-to-play di Darkflow.

La storia siamo noi

Prima di concludere la disamina con l'analisi tecnica, è giusto anche parlare delle ambientazioni che abbiamo ammirato nel corso della nostra prova. Enlisted fa della ricostruzione storica il suo fiore all'occhiello, e le diverse campagne ci porteranno a vivere gli eventi chiave del Secondo conflitto mondiale. Nella beta, si può prendere parte solamente alla battaglia di Mosca e allo sbarco in Normandia. La prima è una fedele riproduzione dello scontro avvenuto tra il 1941 e il 1942 tra le truppe sovietiche e quelle naziste, e ci viene lasciata assoluta libertà di scelta nel prendere parte ai match con l'una o l'altra fazione. Grazie al secondo setting, invece, ci tufferemo all'interno del leggendario D-Day, vissuto a nostra discrezione con gli occhi degli Alleati o delle forze dell'Asse.

Lo studio storico alla base dello sparatutto prodotto da Gaijin ci ha impressionato. I luoghi sono ricostruiti fedelmente, così come le divise e le armi, davvero piacevoli da osservare. Un elemento che abbiamo apprezzato particolarmente è stata la scelta da parte del team di far parlare i vari membri delle fazioni nelle loro lingue madri: ascoltare i soldati esprimersi e imprecare in russo, oppure con un perfetto slang statunitense favorisce di certo l'immersività.



Piccola pecca è, invece, la gestione degli ambienti interni, che appaiono spogli e poco caratterizzati rispetto agli spazi all'esterno: non abbiamo trovato infatti nei luoghi al chiuso la stessa cura e passione che caratterizzano ogni altro dettaglio artistico. Discorso totalmente opposto per le immense distese del campo di battaglia" aperto", che regalano un colpo d'occhio notevole e ci trascinano ancora di più nelle atmosfere di guerra.

Solidità e affidabilità, ma con qualche compromesso

Ma come gira Enlisted su PS5? Graficamente si tratta di una pubblicazione ben curata, con uno stile accattivante e realistico (d'altronde gli sviluppatori avevano promesso un salto generazionale notevole). La risoluzione è di 4K per 60FPS quasi sempre stabili: abbiamo assistito ad alcuni cali di framerate soprattutto nelle stanze che contenevano un elevato numero di giocatori, ma comunque nulla di troppo preoccupante. Inoltre, il sistema d'illuminazione ci è parso incredibilmente convincente, con alcuni riflessi sull'acqua davvero ben realizzati.

Com'era prevedibile, l'estrema fluidità del titolo avviene al costo di qualche compromesso. Il caricamento delle texture non è sempre immediato, e a volte assistiamo ad alcuni brevi momenti di motion blur, che in un gioco che fa della prontezza di riflessi il suo primo requisito possono risultare abbastanza problematici. Anche la fisica degli oggetti è rivedibile, dal momento che rende alquanto difficile il movimento dei carrarmati a causa dicompenetrazioni e ostacoli invisibili. Infine, dobbiamo riportare alcuni bug non invalidanti: ci è capitato che il fucile fosse poco reattivo, o che rimanesse in modalità mirino anche dopo aver lasciato la pressione dal trigger.



In definitiva, il lavoro di Darkflow ci sta convincendo? Sicuramente le premesse sono più che buone: l'unico dubbio, arrivati al termine della nostra prova, riguarda la natura di Enlisted, in bilico tra due anime. Speriamo insomma che il team lettone prenda una direzione netta verso la simulazione, o l'arcade, così da completare a dovere un'opera che aspira a diventare un prodotto imperdibile per gli amanti dei multiplayer online.