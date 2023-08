Enotria: il souls italiano in Unreal Engine 5 ha grande potenziale!

La lezione dei maestri si segue con rispetto, non con pigra reverenza. È quello che hanno fatto gli autori in forze presso Jyamma Games: il loro Enotria è a tutti gli effetti un soulslike, di quelli che sin da subito - per meccaniche e level design - si identificano come tali. La differenza con gli altri esponenti del genere sta nel carattere, nella personalità artistica, nella (apparentemente) stratificata personalizzazione che offre. The Last Song è al momento in fase Beta, ha eseguito con successo il passaggio all'Unreal Engine 5 e si è presentato in formato giocabile alla Gamescom 2023, in uno stato decisamente più avanzato di quello testato allo scorso Tokyo Game Show (a proposito, ecco la nostra prima prova di Enotria The Last Song). Ci sono rifiniture da apportare, soprattutto per quanto concerne il feedback dei colpi, e il team ne è già ben consapevole, ma nel complesso il palcoscenico ludico su cui è allestito Enotria sembra solido quanto basta.

Un gameplay che si ispira ai Souls, ma che segue una sua strada

Pennellati da un sole al crepuscolo, che lambisce spiagge di girasoli, veniamo introdotti nel continente di Enotria, un luogo dai colori saturi di vita, mentre il mondo intorno muore. Rispetto al già gradevole incipit della demo al TGS 2022, la nuova versione di The Last Song mostra già consistenti evoluzioni sul piano strettamente visivo. Non è tanto l'Unreal Engine 5 ad aver cambiato il colpo d'occhio, quanto una direzione artistica maturata in maniera considerevole.

La definizione "summer souls" gli calza a pennello: muovere i primi passi nelle lande di Enotria, in riva al mare, significa essere travolti dal calore di un regno in rovina sì, ma ancora in clima di festa. Saltimbanchi ballano nelle piazze a ritmo di musica, e osservarli da vicino ci inonda con un guizzo di inaspettata allegria. Almeno finché la follia non prende il sopravvento nei loro occhi spiritati, e l'ultima pizzicata di corda di mandola è interrotta dal suono sordo di un fendente pronto a colpire. Enotria vive di questa grottesca dicotomia, e l'impatto è assolutamente piacevole. Quando dalla zona costiera si passa al borgo di Quinta, denso di folklore italico, l'insegnamento del level design di From Software si fa sentire, con nemici appostati negli angoli più nascosti, stradine interconnesse, vicoli ciechi che diventano un cimitero di corpi e scorciatoie da sbloccare. E poi troviamo manipoli di avversari da abbattere, tra balestrieri che mirano dalla distanza, semplici giullari che vanno giù con un paio di colpi e colossi ben armati che sanno essere più coriacei persino dei mini boss. L'arma più forte a nostra disposizione per annichilirli è l'aggressività.



Enotria è un souls in cui partire all'attacco (non da sprovveduti, sia chiaro) può essere la scelta migliore per avere la meglio sui bersagli, tra salti, capriole, rotolate e affondi leggeri o pesanti. Non è un gioco dai ritmi veloci, badate: è necessario comunque muoversi con circospezione e fronteggiare attentamente gli spiritati che affollano le viuzze. Quello che importa è non restare troppo sulla difensiva, o le bordate nemiche non faticheranno ad annientarci.



Abbiamo inoltre un parry da sfruttare a tempo debito, ma non ci salverà da un approccio troppo arrendevole o guardingo. Invoglia a uno stile più dinamico anche la capacità di cambiare al volo la build in dotazione, rappresentata da specifiche maschere.

Ognuna si porta in dote un determinato set di armi, di consumabili, di perk e di abilità passive, che muta in modo sostanziale il gameplay. Nella demo erano presenti solo due maschere: volendo generalizzare, si può dire che una prediligeva l'attacco rapido a suon di lame leggere, mentre l'altra ci armava di martelli e spadoni, per colpi più letali ma anche assai più lenti. Non sappiamo quante maschere avremo la facoltà di indossare nella versione finale: quel che è certo è potranno essere equipaggiate fino a tre build per volta, con le quali, in sostanza, variare il gameplay a nostro piacimento.



Se a questo aggiungiamo un set di Lines (ossia poteri speciali attivabili previo ricarica dell'abilità) e una sorta di albero dei talenti chiamato Path of Innovators che, a una rapida occhiata, ci è parso abbastanza articolato, prende forma la cornice di un souls piuttosto sostanzioso in termini di contenuti e possibilità di personalizzazione.



C'è tanto da valutare in Enotria, con la speranza che il bilanciamento complessivo di ogni skill sia rifinito a dovere per non creare squilibri ludici troppo evidenti: più si stratifica un'offerta, d'altronde, più c'è il rischio che si perda la bussola. Ora come ora, ciò che abbiamo visto ci ha convinto: certo, c'è da limare l'intelligenza artificiale e il feedback dei colpi (alcuni dei quali non vanno a segno correttamente), ma l'uscita è ancora lontana e si tratta comunque di incertezze di cui il team è del tutto conscio.

Un mondo mutevole

Così come il gameplay, benché sulla scia dei Souls, possiede una propria personalità, così anche il level design si muove in bilico tra innovazione e tradizione.

La conformazione delle aree di gioco è fatta - come già accennato - di zone più ampie, vie secondarie, anfratti nascosti e stradine comunicanti. Il guizzo di inventiva emerge nel momento in cui è possibile, a patto di trovarsi accanto a un emblema luminoso, alterare la realtà, dando forma a elementi scenografici prima del tutto assenti: si va da porzioni molto estese, come ponti temporanei che connettono due zone assai distanti, e si arriva a piccoli frammenti di scenario, come la fiancata diroccata di una casa che magicamente viene risanata, grazie ai quali raggiungere un'area segreta o superare un ostacolo altrimenti troppo pericoloso. La dinamica del cambiamento di realtà pare molto guidata, e da questo punto di vista non sembra esserci margine di scelta per il giocatore. Abbiamo potuto attraversare solo la spiaggia di Enotria e il borgo di Quinta, fino allo scontro con il boss Curtis (un non troppo velato riferimento al principe della risata), godendoci una passeggiata tutt'altro che rilassante in un reame strabordante di folklore italico, rielaborato in salsa epica e carnascialesca al tempo stesso, in un ibrido grintoso.



Ovviamente, i richiami alla cultura e alla mitologia nostrana si sprecano, e su tutto campeggia la Commedia dell'Arte, quella - per l'appunto - delle maschere. Non è un caso che le build si chiamino "Ruoli", che le mosse speciali vengano definite Lines (battute), che il borghetto sopracitato prenda il nome di Quinta (come l'elemento scenico del teatro).

E non è una casualità nemmeno che uno dei boss incarni Zanni, ben noto ai conoscitori della Commedia dell'Arte. Grazie a queste sottigliezze, a un gameplay ancora un po' ruvido ma dal notevole potenziale e a una direzione artistica indubbiamente appariscente, Enotria The Last Song mostra una caratterizzazione esuberante e riconoscibile. Proprio come le celebri maschere del teatro popolare.