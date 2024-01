Enshrouded: affascinante survival tra Valheim e Zelda. Funzionerà?

È inutile far finta di niente, in queste settimane i riflettori sono tutti puntati su Palworld (avete già letto il nostro provato di Palworld?) e, tra polemiche ed elogi, è difficile per qualsiasi altro prodotto riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio (qui lo speciale sull'identità di Palworld). Al netto di questa situazione, è finalmente approdata sugli scaffali digitali di Steam la versione Early Access di Enshrouded, un prodotto che abbiamo seguito con interesse sin dall'annuncio e che nell'ultimo Steam Next Fest del 2023 ha superato qualsiasi altro titolo dell'evento grazie alla demo gratuita. Sebbene non si tratti del momento perfetto per lanciare sul mercato un survival game, Enshrouded ha tutte le carte in regola per avere successo e dopo averci giocato per un bel po' siamo pronti a dirvi il perché.

Quando la sopravvivenza non annoia

In Enshrouded vestiamo i panni di un sopravvissuto che si risveglia in un mondo fantasy medievale in rovina, poiché i suoi antenati hanno abusato della magia fino a far spuntare il Manto, una nebbia che ricopre i territori più bassi e all'interno della quale si aggirano pericolose creature. Tutto inizia con la fase di creazione del protagonista, che avviene tramite il classico editor non particolarmente ricco di opzioni.

Terminato questo momento, ci si risveglia all'interno di un antico santuario e, grazie ad una serie di semplici tutorial, si apprendono tutti i rudimenti del gameplay, quello di un classico survival in terza persona che rappresenta a tutti gli effetti un incrocio tra Valheim e gli ultimi due The Legend of Zelda (qui la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom).



Bastano pochi minuti trascorsi nell'area iniziale per rendersi conto di quanto Enshrouded sia un prodotto rilassante, in cui l'esplorazione è sempre piacevole e permette di accumulare facilmente risorse per il crafting. Il motivo per cui il genere dei survival non è più di moda come un tempo è probabilmente dovuto all'inutile complessità di alcune meccaniche (in primis quelle legate alla fame e alla sete) o all'obbligo di dover stare lì a ottenere risorse per ore ed ore.

Ed è proprio qui che il team di sviluppo di Enshrouded ha dimostrato di avere una certa consapevolezza del problema, cercando in tutti i modi di trovare una soluzione che potesse rendere tutto più accessibile senza però banalizzare l'esperienza di gioco. Proprio come in Valheim (il nostro hands-on di Valheim è a portata di click), qui non esiste un indicatore della fame o del sonno, ma l'utilizzo dei cibi e il riposo contribuiscono a fornire alcuni bonus temporanei che rendono il personaggio più efficiente sul campo. Non si tratta quindi di azioni fondamentali e potreste tranquillamente ignorarle. Altra semplificazione che abbiamo davvero apprezzato riguarda il gathering (ossia l'accumulo di risorse): dopo aver fabbricato un piccone o un'ascia, procurarsi legna o pietra a profusione è di una facilità disarmante e non rappresenta un'attività che sfianca l'utente e gli ruba ore di tempo libero.



Grazie a questa impostazione, la gestione dell'inventario è rapida e ci si può immediatamente dedicare all'esplorazione, elemento cardine dell'ultima fatica dei creatori di Portal Knights. Partiamo subito col dire che la mappa non è generata proceduralmente e, proprio come in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom (con le dovute proporzioni), stuzzica il giocatore permettendogli di vedere i checkpoint più lontani. Basta darsi un'occhiata intorno per intravedere enormi castelli e monumenti che, con un lungo viaggio, possono essere tutti raggiunti.

Ovviamente non è semplice muoversi da un punto all'altro a causa del Manto, che occupa buona parte della mappa e costringe il giocatore ad usare la testa. La permanenza del protagonista in questa nebbia è limitata da un timer che, sebbene possa essere resettato raccogliendo alcuni consumabili, impedisce di perdere troppo tempo all'interno di queste aree, pena la morte. Addentrarsi nel Manto non è fondamentale solo per ottenere alcune risorse rare, ma anche per avanzare nell'esplorazione della mappa e per combattere i boss.



Non mancano dei luoghi speciali popolati da banditi e altri nemici che vanno ripuliti per liberare gli NPC come fabbro e alchimista, che possono così essere portati alla base e permettono di accedere a nuovi progetti per il crafting. Sappiate però che esistono anche dungeon che garantiscono l'accesso a destinazioni aggiuntive per il viaggio rapido (che, sorprendentemente, si può utilizzare da qualsiasi punto della mappa e risulta comodissimo) e tutta una serie di missioni collaterali che si sbloccano leggendo i documenti sparsi in giro per il mondo. Ad ogni lettura, apparirà un segnale sulla mappa che sta ad indicare il punto esatto da raggiungere per portare a termine la side quest, così da non lasciare il giocatore sprovvisto di punti di riferimento in un open world tanto grande.

Un combat system semplice, ma funzionale

Come dicevamo, esplorare la mappa è molto importante in Enshrouded e, pertanto, gli sviluppatori hanno anche inserito nel gioco alcuni gadget che semplificano l'esplorazione. Non ci ha fatto impazzire la presenza del rampino che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non può essere utilizzato liberamente ma solo con determinati ganci e non è quindi uno strumento che permette chissà quale libertà di movimento.

Molto più interessante è invece la tuta alare che, benché sia legata alla stamina, consente al protagonista di addolcire le cadute e librarsi in volo per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. La stessa facilità con cui si utilizzano i gadget e gli strumenti come piccone e ascia si ritrova nel combat system. Il protagonista, che può agganciare i nemici, si limita ad attaccare con un tasto e a parare con un altro, senza possibilità di eseguire colpi caricati o mosse particolari.

Multiplayer onlinePer chi se lo stesse chiedendo, Enshrouded ha il pieno supporto al multiplayer cooperativo, che permette ai giocatori di creare un server o di unirsi alle partite di altri utenti. L'aspetto più interessante della co-op riguarda il fatto che i personaggi e i mondi di gioco sono slegati e, di conseguenza, è possibile utilizzare il proprio eroe sia nelle partite online che in quelle single player, senza perdere i progressi o il loot.

L'unico extra è rappresentato dal parry, con cui stordire per qualche istante il bersaglio. Non bisogna aspettarsi quindi un sistema di combattimento profondo o stratificato, ma al tempo stesso si tratta di un elemento funzionale al tipo di produzione. L'unico reale difetto l'abbiamo trovato nelle azioni furtive, poiché c'è un grave problema relativo al movimento da accovacciati: basta incappare nel minimo dislivello del terreno per far sì che il protagonista torni in posizione eretta e si faccia scoprire dal bandito di turno. Abbiamo apprezzato anche la componente ruolistica di Enshrouded, che tramite un articolato albero delle abilità concede all'utente la possibilità di sviluppare il personaggio come meglio crede. I punti ottenuti si spendono in un'apposita schermata per creare un guerriero, un arciere, un mago, un ladro o eroi ibridi.

Costruzioni per tutti i gusti

Tranquilli, non abbiamo dimenticato l'aspetto più importante e chiacchierato di Enshrouded: le costruzioni. C'è un motivo se in tanti stanno elogiando il modo attraverso cui metter su le strutture all'interno della base. Gli sviluppatori hanno infatti optato per un doppio sistema, così da garantire a chiunque di potersi sbizzarrire con la realizzazione di strutture ed edifici e di dedicare a questa componente del gioco tutto il tempo che desidera.

I fanatici delle costruzioni possono costruire liberamente con un sistema basato sui cubi come Minecraft, che consente la massima libertà. Tutti gli altri, invece, possono usare un pratico metodo attraverso il quale posizionare pezzi di pavimento, pareti, porte ed altri elementi per realizzare un intero edificio in una manciata di minuti. Tutto è super accessibile e il modo di posizionare cubi e prefabbricati è semplice e immediato, senza contare che non fa mai impazzire i giocatori più precisi che vogliono creare strutture perfettamente simmetriche e prive di elementi fuori posto. Va inoltre detto che, a differenza di Valheim, qui non c'è alcuna legge della fisica e ciò è un bene, poiché fa sì che gli utenti possano creare qualsiasi cosa vogliano senza preoccuparsi delle strutture portanti.



L'unica limitazione è rappresentata dall'impossibilità di costruire al di fuori delle basi: questo implica che non vi è la possibilità di erigere ponti o elementi per aggirare ostacoli. D'altro canto, però, il gioco supporta il terraforming in ogni pixel della mappa, quindi è possibile deformare qualsiasi terreno a suon di picconate e magari creare dei tunnel.

Grafica e bug

Enshrouded offre un comparto grafico più che discreto, soprattutto impostando le opzioni al massimo delle possibilità. Non stiamo parlando di una presentazione visiva spaccamascella, ma il colpo d'occhio è davvero gradevole e ciò è stato possibile grazie all'engine proprietario del team di sviluppo (niente UE5 a questo giro). Non ci è dispiaciuta nemmeno la direzione artistica, che rende più piacevole sia aggirarsi per le aree della mappa, sia affrontare la buona varietà dei nemici.

Dobbiamo però segnalare alcune imperfezioni relative all'ottimizzazione, parzialmente giustificate dal lancio in Early Access. Il gioco soffre di crash improvvisi e i momenti di transizione dalla notte al giorno (e viceversa) hanno un impatto devastante sul framerate per alcune configurazioni. Al momento il team di sviluppo è consapevole di entrambe le incertezze e non dovrebbe mancare molto all'arrivo di un fix.