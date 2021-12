Extra Coin: un esperimento dalla doppia anima dagli autori di The Wardrobe

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

In una Milan Games Week 2021 orfana dei grandi publisher, l'indie dungeon ha rappresentato per molti un ottimo contesto in cui mettere le mani sul pad e provare qualche novità interessante. Tra i (purtroppo) pochi titoli indipendenti presenti alla manifestazione, uno di quelli che ad un primo colpo d'occhio risultava più interessante era sicuramente Extra Coin di Cynic Games, che ha portato in fiera una demo molto interessante del gioco a cui sta lavorando già da qualche tempo. La demo in questione, peraltro, è disponibile gratuitamente per tutti su Steam, quindi l'invito è quello di sporcarsi un po' le mani per farsi un'idea più completa del titolo una volta letta quest'anteprima.

Come Windjammers, ma con la trama

Il modo più semplice e diretto per descrivere Extra Coin è uno soltanto: si tratta di un titolo dal cuore arcade che richiama alla memoria l'epoca in cui dagli schermi dei cabinati nei bar era possibile venire investiti dal logo fluorescente di giochi come Windjammers, a cui però è stata aggiunta quella che sembra essere un'articolata componente narrativa (a proposito, leggete l'anteprima di Windjammers 2).

Extra Coin racconta la storia di Mika, una giovane ragazza che vive in un mondo in cui la realtà virtuale sta andando progressivamente a sostituirsi al mondo materiale. I genitori di Mika sono scomparsi all'interno di The Arcade, il mondo virtuale del gioco che assomiglia tanto alla definizione standard di virtual reality data dalla letteratura sci-fi classica, e l'obiettivo della ragazza è quella di ritrovarli per capire il motivo della loro sparizione.



Per farlo deve entrare in The Arcade ed accettarne le regole. La realtà virtuale prevede come unica valuta di scambio il proprio numero di follower, dando così alle interazioni sociali, per quanto virtuali, un'importanza fondamentale. Il modo migliore per mettersi in mostra e guadagnare seguito è quello di prendere parte ai tornei di uno sport molto simile al padel che sembra andare per la maggiore all'interno di The Arcade. È un'idea tanto semplice quanto potenzialmente interessante, che se da un lato va ad inserirsi all'interno di una narrazione piuttosto usuale di certe dinamiche narrative della distopia classica, dall'altra potrebbe riservare qualche ottima sorpresa legata principalmente alla commistione tra elementi da avventura punta e clicca e sezioni di gameplay puramente arcade, immediate e divertenti.

Un esperimento dalla doppia anima

Stando alle informazioni rilasciate da Cynic Games, Extra Coin sarà un gioco in cui le scelte fatte durante le sezioni narrative avranno numerose conseguenze reali sull'andamento e, soprattutto, sul finale della storia. È un gioco all'apparenza molto profondo e stratificato, che allo stato attuale dei lavori sembra dare la stessa importanza alle due anime da cui è composto. La parte narrativa, che restituisce un po' quel feeling tipico dei punta & clicca di una volta, tiene conto dell'evoluzione del genere e, quindi, dell'esistenza di opere come Va-11 Hall-A e 2064: Read Only Memories e sembra andare vagamente nella stessa direzione.



La parte "competitiva" (che è possibile affrontare anche in PvP), invece, mette il giocatore di fronte ad un avversario in quello che è in tutto e per tutto un campo

di padel: l'obiettivo è quello di fronteggiare il rivale facendo in modo che la pallina rimbalzi almeno due volte di fila all'interno della sua parte del campo, aiutandosi anche con le pareti dell'arena. Ogni personaggio selezionabile possiede dei colpi speciali unici in grado di porre l'utilizzatore in una posizione estremamente vantaggiosa rispetto all'avversario. Ogni mossa e ogni caratteristica di Mika sarà personalizzabile ottenendo e spendendo follower all'interno di The Arcade, permettendo così a chiunque di trovare lo stile di gioco a lui più congeniale.



Il problema della demo pubblica di Extra Coin, ammesso che di problema si possa effettivamente parlare, è che le due modalità di gameplay sono accessibili solo separatamente dal menù iniziale. Questo rende più che altro ancora impossibile capire come verranno gestiti questi due aspetti all'interno della trama, che qui è mostrata molto brevemente e non permette di comprendere il reale peso delle competizioni all'interno del gioco, quantomeno non da un punto di vista prettamente pratico.

Tante belle speranze

Allo stato attuale delle cose, la modalità competitiva di Extra Coin scricchiola a causa di un field of view rivedibile che avvantaggia molto spesso chi si trova nella parte bassa del campo a discapito dell'avversario. Al netto di questo, però, quanto presente nella demo è veramente pregevole oltre che molto divertente, soprattutto quando giocato in co-op. La speranza è che le due componenti fondamentali del gioco riescano a convivere con il giusto equilibrio, senza che la narrativa risulti troppo annacquata o derivativa. Nel gioco sono state inseriti numerosissimi ammiccamenti ai grandi classici della fantascienza distopica, con richiami che vanno da Ghost in the Shell ad Akira, ma l'auspicio è che Extra Coin sia in grado di sviluppare una propria identità ben precisa e che non si trasformi in un calderone di idee riciclate.

L'aspetto migliore del titolo, per ora, è la sua componente estetica, che mescola brillantemente una pixel art deliziosa ad alcuni oggetti poligonali incorniciando il tutto con un'illuminazione splendida, che dà un gran risalto a dettagli come la luce del sole che filtra dolcemente dalle tende dell'appartamento di Mika. L'unico neo di tutta la direzione artistica è quello degli avatar presenti in The Arcade, che trasformano i protagonisti in strani umanoidi azzurri che nell'aspetto ricordano da vicino i Mister Miguardi di Rick & Morty, risultando fin troppo blandi e quasi fuori posto all'interno dell'estetica del gioco.



Non è ancora ben chiaro quanto profonda sarà la personalizzazione dell'avatar di Mika, quindi prendete questa considerazione con un pizzico di sale, anche perché è impossibile stabilire se questa scelta abbia alle sue spalle delle specifiche motivazioni di trama. Non resta che aspettare che Cynic Games finisca il suo processo creativo e rilasci ufficialmente Extra Coin, perché la curiosità di scoprire il vero valore dell'intreccio narrativo del gioco è tanta. In ogni caso, Extra Coin potrebbe diventare un valido sostituto di alcuni vecchi titoli arcade da giocare in compagnia di un amico, per qualche serata di puro e semplice divertimento.