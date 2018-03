Far Cry 5 Provato: una nuova gita in Montana prima della recensione

Joseph Seed ci guarda dritto negli occhi, attraverso le lenti ambrate dei suoi occhiali a goccia. Ha uno sguardo obliquo ma tranquillo, pervaso dalla determinazione di chi si crede nel giusto per diritto divino. Ci porge le mani, lentamente, per lasciarsi ammanettare. Eppure rivolge i palmi verso l'alto, ruotandoli in maniera innaturale e assumendo una strana posizione, quasi ieratica. Come se volesse accogliere una benedizione; come se fosse pronto ad accettare il martirio che tocca a chi parla per bocca del Signore.

È proprio durante l'introduzione di Far Cry 5 che si manifesta, in maniera lampante, la potenza della scrittura che anima il nuovo sparatutto di Ubisoft. Il contesto in cui ci muoviamo è introdotto in maniera eccezionale, con un sforzo di regia davvero magistrale. Lo sceriffo federale che ci accompagna spiega quello che è successo nella regione del Montana che stiamo sorvolando. La famiglia Seed ha fondato un culto religioso millenarista, che profetizza la caduta della civiltà occidentale e si prepara alla rinascita: attraverso il pentimento, la preghiera, e le pallottole. Chi non abbraccia i dogmi della setta di Eden's Gate viene rapito e rinchiuso in lugubri casermoni allestiti per i peccatori. Quando ci avviciniamo alla chiesa in cui Joseph urla il suo sermone passiamo accanto a queste strutture, marchiate a fuoco come i penitenti che in esse dimorano: Avarizia, Accidia, Superbia, Invidia...

L'inizio dell'avventura

Va da se che il tentativo di consegnare alla giustizia il folle padre Joseph finisce con un clamoroso buco nell'acqua. Poco dopo aver messo le manette ai polsi di quello che sarà il nostro antagonista, ci ritroviamo nel relitto fumante di un elicottero, costretti a fuggire come poveri rinnegati e inseguiti dai violenti cultisti di Eden's Gate.

Fortuna vuole che, nella valle, qualcuno nutra ancora la segreta speranza di poter sistemare le cose.

Sarò il tuo pastoreLa sequenza introduttiva di Far Cry 5 è, senza mezzi termini, il punto più alto che la serie abbia mai raggiunto dopo la "rivoluzione" operata dal terzo capitolo. Avete ancora in mente Vaas e il suo discorso sulla follia? Sappiate che Joseph Seed è deciso a lottare per rimpiazzarlo sul gradino più alto del podio dei villain. Dal punto di vista della scrittura e della caratterizzazione, questa volta Ubisoft potrebbe aver fatto un centro davvero perfetto. Rispetto alla pazzia indecifrabile di Vaas ed a quella spietata e calcolatissima di Pagan Min, Joseph Seed si presenta infervorato da un fanatismo religioso senza limiti, dal furore mistico di chi si crede profeta ed eletto. I corpi inchiodati alle pareti degli avamposti, appesi sui tralicci della corrente, massacrati agli incroci delle strade, e tutta la ferocia inumana che i suoi discepoli portano avanti, per Seed trovano giustificazione nella sfera del divino, in una deviata e ritorta visione della religione. Ogni incontro con lui e con i suoi fratelli instilla nel giocatore un profondo senso di disagio, un fastidio viscerale difficile da dimenticare.

La prima ora di gioco ha la funzione di introdurci non solo il contesto, ma anche i meccanismi di gioco. Dopo aver dato un aspetto al nostro avatar (con un editor tutt'altro che completo, ed anzi un po' povero di opzioni), usciamo allo scoperto per apprendere i rudimenti del gameplay e la struttura di gioco. Fin da subito ci spiegano che il Far Cry 5 vuole lasciare davvero una completa libertà decisionale all'utente, che potrà esplorare il Montana dedicandosi senza costrizioni alle varie attività disponibili. Distruzione delle proprietà del culto, liberazione degli avamposti, recupero delle scorte belliche: ogni intervento destabilizzerà in qualche maniera il controllo che Eden's Gate ha sul territorio, portando l'utente più vicino al suo obiettivo finale: il rovesciamento dell'autorità religiosa di Joseph Seed e della sua famiglia.

Far Cry 5, poco sorprendentemente, si presenta insomma come uno sparatutto free roaming, in linea con le conquiste dei suoi precedenti capitoli. C'è qualche attività extracurricolare, come la caccia e la pesca, ma stavolta sembra che il loro rilievo nell'economia di gioco sia un po' meno importante. E sono (finalmente!) sparite torri che erano diventate marchio di fabbrica dell'open-world targato Ubisoft: un cambiamento così importante che il gioco stesso ci ironizza su.

Per chi ha visitato l'isola tropicale di Vaas, o ancora meglio il Kyrat di Pagan Min, prendere familiarità con le meccaniche di gioco sarà veramente questione di minuti. Il gunplay di Far Cry 5 è quello tipico del brand: leggero e dinamico, con una vena squisitamente arcade che lo rende coinvolgente, rapido, divertente. Sia quando si decide di avanzare non visti, trafiggendo gli avversari con una freccia silenziosa, sia quando preferiamo invece far cantare le armi.

Le variabili in gioco rimaste immutate: la possibilità di osservare da lontano la posizione dei nemici, di marcarli grazie al binocolo, e di pianificare così l'assalto imminente, sia esso silenzioso e clinico, oppure burrascoso come un caricatore svuotato alla cieca.

Conferme e novità del Gameplay

Avrete capito, insomma, che Far Cry 5 è, senza mezzi termini né mezze misure, un Far Cry classico, con tutto quello che ne consegue. Al di là del cambio di ambientazione, l'esperienza di gioco rimane quella di sempre, nel bene e nel male. Perché Far Cry 5 resta un open world movimentato e piacevole, perfetto da giocare in co-op; ma assieme a questa sua dote si porta dietro tutte le incertezze classiche che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Gli inciampi dell'intelligenza artificiale, il sistema di allerte che rende davvero impossibile valorizzare a dovere l'approccio stealth, ed una piccola serie di bug, glitch e imperfezioni che il team di sviluppo non è riuscito ad eliminare completamente.

Visto il potenziale incredibile di questo nuovo setting, e le opportune modifiche alla struttura dell'avanzamento, trovare ancora le stesse "storture" di quattro anni fa ci ha lasciato un retrogusto amaro. Addolcito, per fortuna, da qualche introduzione pensata per movimentare la formula di gioco.

In Far Cry 5, tanto per iniziare, si aggiungono gli "specialisti", personaggi secondari che potremo reclutare e sfruttare in battaglia. Ognuno di essi dovrà essere sbloccato affrontando una quest secondaria, solitamente caratterizzata da un lavoro di scrittura eccezionale. Che si tratti di supportare la campagna politica di un americanista invasato o di aiutare una letale assassina ad avere la sua vendetta, torniamo a dire che l'impegno del team di sviluppo per caratterizzare al meglio le storie che si intrecciano nel Montana è davvero imponente.

Una volta ottenuto l'appoggio degli Specialisti, in ogni caso, potremo decidere di portarli con noi e sfruttarli in battaglia. In totale ce ne saranno nove, ciascuno con la sua propensione. Jess è una ribelle silenziosa che potrà eliminare dalla distanza qualsiasi nemico, con un colpo alla testa preciso.

Hank (una vecchia conoscenza per i fan della saga) ha invece una passione "esplosiva" per i lanciarazzi. Ma nell'elenco degli Specialisti compaiono anche piromani, orsi irruenti e cani pronti a rifornirci di munizioni, a sostegno di quella splendida mescolanza di registri che la saga di Far Cry ha sempre portato avanti.

Novità interessanti anche per quel che riguarda il sistema di crescita del personaggio. In Far Cry 5 non accumuliamo dei punti esperienza, ma delle "medaglie" che ci vengono assegnate al completamento di determinate "Sfide". Accumulare un certo numero di uccisioni con una particolare arma, incrementare il contatore delle kill sislenziose, sfruttare gli Specialisti in battaglia: ogni obiettivo portato a termine ci ricompenserà con quelli che possiamo considerare degli skill point, da spendere nei tre rami principali dell'albero delle abilità.

Il gioco, insomma, incentiva un avanzamento completamente libero da vincoli, e premia soprattutto chi sfrutta approcci ben diversificati a seconda delle situazioni. Anche lo sviluppo della storyline principale segue la stessa filosofia: le missioni della main quest si sbloccano solo dopo aver riempito una specifica porzione della Barra della Resistenza, che indica quanto radicati e organizzati siano i ribelli di una determinata regione. Per far salire quella barra potremo dedicarci a qualsiasi attività, senza seguire un iter specifico. Far Cry 5 incentiva insomma la sperimentazione, la curiosità e l'indiscriminata operazione blastatoria: tutto quello che un buono shooter open world dovrebbe fare.

Le meraviglie del Montana

Sono due gli aspetti su cui la serie di Far Cry si è sempre concentrata a partire dal terzo capitolo, quelli che possiamo considerare come i capisaldi della saga: la forza dell'antagonista e la caratterizzazione dell'ambientazione. Si fa presto, quindi, a dire con le malelingue che "Far Cry 5 è un reskin dell'avventura in Kyrat", ma una considerazione del genere lascia il tempo che trova, dal momento che la maggior parte dell'impegno produttivo del team di sviluppo finisce proprio nella creazione di un ambiente affascinante, vivo, ben costruito.

Insomma, fermo restando il disappunto per l'assenza di miglioramenti tangibili sul fronte dell'Intelligenza Artificiale e per le imperfezioni che abbiamo già citato, il "cambio di pelle" del titolo Ubisoft ha un valore importante.

Il Montana di Far Cry 5 è davvero incantevole. Anzitutto per quel che riguarda la tecnica: il motore di gioco è spremuto al massimo su PS4 PRO, e rispetto ai vecchi capitoli c'è stato un evidente innalzamento della qualità complessiva. Dalle texture ai particellari, dalle luci alla quantità notevolissima dei poligoni, tutto è pulitissimo e scevro da aliasing. Il risultato finale è un colpo d'occhio davvero inedito per la serie, e anche uno dei migliori per quanto riguarda gli open world in prima persona.

Purtroppo il framerate non è proprio impeccabile, e in certi casi scende sotto i 30fps: la speranza è che questi problemi di ottimizzazione vengano risolti entro l'uscita.

Al di la delle questioni visive, il lavoro di caratterizzazione del setting è importante anche dal punto di vista estetico e strutturale. Le tre macroaree in cui è divisa la mappa di gioco sono sotto il controllo dei fratelli di Joseph Seed, ovvero Jacob, John e Faith. La parte a Nord propone paesaggi selvaggi e naturali, dominata da foreste nebbiose, grandi laghi pescosi e ripidi costoni rocciosi. Qui il truce Jacob proverà a piegare la volontà del protagonista facendolo sentire braccato, trasformandolo in una preda per i suoi cacciatori.

I territori di John sono invece modellati dalla mano dell'uomo: ci sono più insediamenti, più avamposti, e grandi coltivazioni che si estendono per un'area prevalentemente pianeggiante. Il pragmatismo spicciolo del fratello minore della famiglia ha trasformato questa zona in un'area pattugliata da un gran numero di uomini, e dovremo perciò aspettarci scontri diretti e brutali.

Faith, la sorellastra di Joseph, supervisiona la produzione e la distribuzione di droga, incentivandone l'utilizzo fra i suoi adepti per cercare di instaurare una sorta di "impero dei sensi" e professando l'amore libero e orgiastico. Le missioni ambientate in quest'area vedranno spesso e volentieri il protagonista in preda a deliri allucinatori, e potrebbero essere messe in diretta connessione, dal punto di vista stilistico, con le prospettive surreali della Shangri-La del quarto episodio. Insomma, un bel lavoro di costruzione e differenziazione dell'ambiente di gioco.