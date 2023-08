Fate/Samurai Remnant: mazzate spettacolari nel Giappone Feudale

Fate/Samurai Remnant è il prossimo titolo della saga Fate previsto per il 28 settembre 2023, prodotto e sviluppato da Omega Force (Koei Tekmo) insieme al Type-Moon studio BB, ideatore della visual novel da cui è partito tutto. Di base parliamo di un action RPG a innesti musou, con la stessa struttura ludica delle ultime installazioni console Fate/Extella Link e Fate/Extella: The Umbral Star (qui la recensione di Fate/Extella: The Umbral Star).



Il gioco però reinterpreta le regole del genere per essere più tecnico della media, ma non meno divertente, con l'inserimento di più Boss Fight principali, sfide opzionali e un combat system dinamico e spettacolare. Ad ogni modo - e lo abbiamo evidenziato provando la build a nostra disposizione - la produzione non vuole rinunciare all'identità anime che contraddistingue la serie di partenza.

Una lore complessa

Anzitutto è necessaria una rassicurazione: nella circa cinque ore di campagna da noi provate, le vicende raccontate nelle visual novel, negli anime, nei manga e nei videogiochi a marchio Fate sembrano essere solo una base per questo spin off, più che un contenuto propedeutico da recuperare a tutti i costi. Ovviamente, più vasta è la conoscenza dell'immaginario, più sono chiari i rimandi al complicato multiverso magico.

In breve, in Fate esiste da sempre un "artefatto" chiamato Santo Graal (non ricollegato alla religione in alcun modo se non nel nome) che si dice possa esaudire qualunque desiderio. Per ottenerlo è necessario completare un rituale, che vede un gruppo di potenti maghi darsi battaglia per eliminarsi a vicenda. Per aiutarli in questa cosiddetta "guerra del Santo Graal" intervengono speciali entità definite Servant, ciascuna legata a un mago che, dopo l'evocazione, si fa chiamare Master.



I Servant sono potenti spiriti del passato appartenuti a uomini o donne segnanti per la storia reale e in certi casi fittizia o mitologica (per esempio ci sono Servant basati su semidei o su creature come la Medusa greca). I combattenti sono evocati nella loro forma fisica migliore e, soprattutto, rinascono con nuove abilità o poteri speciali legati al carattere e alla loro vita passata. Un grande spadaccino non verrà chiamato solo con la sua capacità precedente di maneggiare le armi bianche, ma potrebbe essere in grado di far fluttuare intorno a sé delle lame da manovrare con il pensiero.

Quella che avete appena letto è però una semplificazione estrema della sfaccettata lore di Fate, che negli anni ha accumulato vicissitudini in quantità impressionante. Non sappiamo se più avanti nella trama di Samurai Remnant compariranno collegamenti più stringenti coi prodotti di altri media, ma ci sembra piuttosto improbabile. Dopo appena una quarantina di minuti siamo incappati una porzione narrativa più lunga e verbosa delle altre, che ha esposto brevemente tutte le informazioni di base sulla serie, inserendole però in un contesto unico, costruito specificatamente sul setting del capitolo in questione: l'era Edo della storia giapponese.

Il Waxing Moon Ritual

Fate/Samurai Remnant è dunque uno spin off che sembra ereditare solo in parte la complessità dei suoi predecessori, restando ugualmente genuino e intrigante. Il protagonista che impersoniamo è Miyamoto Iori, figlio adottivo del celebre Miyamoto Musashi, lo spadaccino migliore della storia.

Visto che la build che abbiamo provato conteneva il prologo dell'avventura, non abbiamo scoperto molto su Iori, che nelle prime ore ci viene presentato solo come un ronin di medio livello dal passato ignoto e misterioso. Il giovane pensa solo a sopravvivere in pace, offrendo i suoi servigi alle persone comuni in cambio di pochi soldi. Una notte, però, viene attaccato da nemici dotati di forza sovrannaturale che lo riducono in fin di vita, al punto da risvegliare la voglia impressa sulla sua mano sinistra e scatenare inconsapevolmente i suoi poteri sopiti di Master. Evoca senza volerlo uno spirito del passato, che lo salva e con cui inizia a costruire un legame. Si fa chiamare solo "Saber", ma in realtà non è questo il nome della potente fanciulla: è piuttosto uno pseudonimo generico che identifica equipaggiamento e moveset di ogni Servant in Fate. Infatti, i guerrieri resuscitati nella serie sono classificati in base alle loro esperienze e abilità in vita, tramite un sistema che comprende sette classi principali più altre extra.

Per quanto ne sappiamo ora, in Samurai Remnant ci sono almeno Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin e Berserk. La diversificazione sembra ben fatta sia nell'estetica che nel carattere, anche quando è basata sui classici stereotipi comportamentali degli anime. Come dire che "duro fuori" significa "tenero dentro. Inoltre non preoccupatevi di dover memorizzare le loro peculiarità: vi verranno elencate e spiegate all'interno dei dialoghi più volte, e non solo sul fronte pratico (come abbatterli, come riconoscerli, che armi possiedono ecc.). Apprenderete anche il loro passato e le loro motivazioni.

Saber, per esempio è una ragazza taciturna e determinata, abilissima con la spada e dotata di abilità magiche correlate con l'acqua. È lei a rivelare a Iori la missione che devono portare a termine insieme: combattere contro altri Master e con i loro spiriti per concludere il Waxing Moon Ritual. Questa pratica mistica è la versione Edo della "guerra per il Santo Graal" citata in precedenza e mette in palio lo stesso premio, cioè l'avveramento di un desiderio qualsiasi del vincitore. Il Paese del Sol Levante proposto è diverso dal nostro Giappone, poiché è parte di una dimensione alternativa che fa da teatro al titolo, fra le molte altre che fungono da setting per i vari Fate. La versione dimostrativa consegnataci dovrebbe essere solo la punta dell'Iceberg, con decine di altre ore di campagna da scoprire. In poco tempo infatti ci sono stati presentati numerosi personaggi di cui non vediamo l'ora di conoscere il ruolo nella trama, tra cui quattro dei Master in lizza per il Waxing Moon Ritual e i loro/le loro Servant.



A proposito, sappiate che il fanservice è all'ordine del giorno in Fate, a volte più e a volte meno evidente: basti pensare che è tradizione cambiare il genere, di solito da uomo a donna, di alcuni personaggi storici più famosi. Come è accaduto all'iconica Saber vestita di blu di Fate/Stay Night, la cui reale identità è nientemeno che Re Artù. Viene da chiedersi chi sarà, dunque, la "nostra" Saber di origini nipponiche...

Le mappe

Per Fate/Samurai Remnant Koei Tecmo ha voluto coinvolgere parte del team che ha lavorato a Fire Emblem Warriors: Three Hopes (qui la recensione di Fire Emblem Warrios: Three Hopes), il che è confortante, data la qualità e peculiarità dimostrata da quell'esperienza. Prima ancora di parlare delle botte, delle magie e delle quattro "pose di spada elementali" che ci hanno ricordato da vicino i "kata" di Demon Slayer, a colpirci è la struttura in sé, che alterna - per adesso con un buon ritmo - esplorazione, racconto e combattimenti.

Piuttosto che lanciare il giocatore in una mappa divisa in arene da conquistare abbattendo numeri infiniti di nemici minori, sono state riprodotte città giapponesi dell'epoca Edo di grande qualità, che fanno sia da luoghi di scontro, che da posti da visitare per piacere, con un sorprendente numero di dettagli decorativi unici per ogni zona, elementi con cui interagire, percorsi, missioni secondarie e NPC (nonché cani e gatti da accarezzare).



Per cominciare, all'interno di queste mappe medio-grandi, il protagonista e Saber si muovono liberamente in 3D, svolgendo mansioni semplici che vanno dal recuperare un oggetto nascosto, allo sconfiggere una gang di ronin in rivolta. Man mano la storia principale si dipana, presenta eventi cardinali in numero e intensità maggiore al crescere della vicinanza tra Master e Servant.

C'è insomma un intenso legame tra storia e gameplay. Fate/Samurai Remnant presenta dialoghi elaborati, cutscene di qualità e un buon level design (ci riferiamo chiaramente alla porzione di gioco da noi testata). Un grande spiazzo semivuoto tra le strette vie di un paesino, comunque, è sempre un buon indicatore di "confronto in arrivo", ma finché non ci entriamo non possiamo sapere se abbatteremo degli Yokai, degli umani, un solo gigantesco mostro cornuto o magari una coppia contendente nel rituale Waxing Moon. Le mappe che abbiamo visitato finora sono sempre abbastanza piatte e altimetricamente poco interessanti, disegnate secondo corridoi perpendicolari. Anche se sono così per essere fedeli all'urbanistica dell'epoca di riferimento, speriamo ci siano, avanti nel gioco, intrecci più labirintici. Quanto alle arene di lotta, sono ampie, sgombre e pensate per agevolare la grandissima mobilità dei protagonisti, ma soffrono della stessa mancata verticalità di tutte le altre ambientazioni esplorabili.

Un combat system sfaccettato

Durante la nostra prova ci hanno stupito in positivo la varietà della direzione artistica e la solidità del comparto tecnico, sia in ambito paesaggistico che osservando le animazioni, i modelli e le movenze d'attacco dei molti avversari affrontati. Ci sono tante tipologie diverse di mob, sia per le taglie piccole, che per i nemici principali, per non parlare dei Servant e Master con cui abbiamo incrociato le lame. Probabilmente, diminuendo la massa delle ondate gli sviluppatori hanno potuto reindirizzare la potenza di calcolo per divertirsi con effettistica, particellari, esplosioni e coreografie, garantendo una fluidità impeccabile su PC, come pure su Steam Deck (giocando con le impostazioni grafiche).



Nella maggior parte dei casi abbiamo controllato direttamente il ronin Iori, ma anche lo spirito Saber è in campo con lui: le loro interazioni sono la base di quel che pare essere un combat system variegato, di cui vi invitiamo a non sottovalutare la profondità. Ogni scontro è pensato per invitarvi a variare approcci e pattern di movimento, schivata e colpo in base ai nemici che avete di fronte, alle loro debolezze. La sensazione è che man mano che avanzeremo l'importanza del saper alternare attacchi leggeri e pesanti, stance elementali, magie e attacchi combinati con Saber andrà ad aumentare.



Decidere di sfruttare la posizione di lotta "acquatica" con Iori, significa rinunciare a parte del DPS (damage per second) ma poter sferrare colpi ad area molto più ampia. Il che va bene se siamo circondati, meno se abbiamo contro un coriaceo Boss. Per di più, anche la fisicità degli attacchi, per ora, ci è sembrata convincente. Mentre lottavamo, non abbiamo potuto fare a meno di sfruttare alcune delle meccaniche presenti, tra quelle di interruzione istantanea dei movimenti avversari e la possibilità di prendere per breve tempo il controllo di Saber direttamente, per liberare il suo pieno potenziale e abbassare di molto i punti vita di un bestione.

Considerando il numero e la varietà degli schemi di controllo di Servant e Master, insomma, abbiamo dovuto apprendere combinazioni di tasti e tempismi in numero considerevole. In più, oltre al lato attivo del gameplay c'è quello "passivo": il setup di equipaggiamenti e abilità sbloccabili. Quanto ai primi, sono semplicemente parti di katana alternative che non solo ne aumentano le statistiche ma ne modificano anche l'estetica.



Invece, gli alberi in cui sono contenute le skill da accumulare salendo di livello sono grandissimi e contengono nuove combo, attacchi speciali e magie per entrambi i protagonisti. Inoltre ci sono rami di sviluppo segreti, che si sbloccano solo scovando incarichi o rispondendo a missioni specifiche: noi ne abbiamo rivelati solo un paio del tutto opzionali, ma potrebbero essercene degli altri.

Intendiamoci, per il momento non abbiamo ancora mai visto la schermata di Game Over nel corso della main story, di cui però abbiamo a malapena grattato la superficie. Tuttavia siamo quasi certi che i Gatekeeper avanzati daranno più filo da torcere, almeno a giudicare dalla "durezza" di quelli che abbiamo affrontato a inizio gioco. Nel mentre, per gli amanti delle sfide all'ultimo HP ci sono le tostissime Boss Fight opzionali. Sono combattimenti legati a missioni secondarie che si rivelano in automatico sulla mappa tra un evento importante e un nuovo atto. È quasi un preludio di "Boss Rush", in cui abbiamo fronteggiato mostri giganti o Servant in un contesto puramente "ludico" e privo di fronzoli narrativi. Sono i combattimenti in cui siamo stati sconfitti più volte, anche di seguito, ma non abbiamo mai avvertito frustrazione o difficoltà artificiosa: abbiamo perso quando ce lo siamo meritato. Questi incontri hanno rappresentato, per ora, il punto più alto del combat system di Fate/Samurai Remnant e ci hanno costretto a dar fondo a tutte le nostre abilità, a equipaggiare parti migliori per le nostre katane e a smettere di conservare gli oggetti curativi più preziosi. Sempre grazie a queste digressioni dalla campagna abbiamo potuto apprezzare la buona responsività dei comandi, che non ci hanno mai tradito nemmeno quando li abbiamo "stressati" con input multipli e in rapida successione.