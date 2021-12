Final Fantasy 14 Endwalker verso la recensione: un'espansione enorme

Quando ho avviato la prima volta Endwalker, la quarta espansione della seconda vita di Final Fantasy XIV, ho sentito un senso di ansia e di urgenza che mi prendeva lo stomaco. Dalla sua prima installazione, una lontana estate di otto anni fa, sono cambiate parecchie cose tra ingrandimento del mercato, pandemia e nuove generazioni di console, ma in tutto questo il MMORPG Square Enix è rimasto una costante. Nonostante il mondo intorno cambiasse Final Fantasy XIV: A Realm Reborn è sempre stata una certezza, fedele a se stesso e all'ingombrante nome che porta senza però mai rinunciare a sviluppare una personalità e una visione propria.



E questo lo dicono i numeri: il gioco non ha mai avuto tanti abbonati e player attivi come ora, le code per Final Fantasy 14 Endwalker sono feroci e lunghissime, i nuovi account per la versione dimostrativa sono stati bloccati (così come ferma è la campagna marketing) e inoltre è stata interrotta clamorosamente la vendita della versione digitale dell'espansione. Final Fantasy XIV è ad oggi un gioco di colossale successo, mainstream, portato su Twitch da sempre più persone. E tutto questo è ampiamente meritato. Il status porta a due conclusioni tanto dirette quanto inevitabili: la prima è che se ci giocate dal lancio, il vostro "eh, ma te l'avevo detto io che era bello" può risuonare ancora più potente all'interno della vostra bolla sociale, mentre la seconda, assai meno gratificante, è che riuscire a vivere quest'esperienza sarà molto più complesso, almeno in questa prima fase.

Le code

Come tantissimi altri MMORPG infatti, al fine di ripartire nel miglior modo possibile il numero di giocatori, l'utenza è divisa in server perfettamente identici. Alla creazione di un personaggio si vede quale è libero e lì si crea il proprio avatar, in modo che non ci siano mondi con troppe persone e ambienti con nessuno in giro.

Ogni server ha quindi un numero limitato di giocatori contemporanei, ma cosa succede quando arrivano tre o quattro milioni di persone in più rispetto al solito? Si aspetta in coda. Endwalker non è il primo gioco a mondo persistente ad avere una coda all'ingresso nel periodo di lancio, né sarà l'ultimo, ma per quanto la situazione sia comprensibile, questo non la rende certamente meno frustrante. Soprattutto perché una volta entrati, è difficile riuscire a uscirne.

La storia al centro

Endwalker è il capitolo conclusivo dell'enorme arco narrativo iniziato con il reboot di Final Fantasy XIV.

I mondi specchio, i Primal, gli Ascian e gli Scion of the Seventh Dawn sono passati attraverso ere geologiche e cataclismi per arrivare a questo momento, per assistere alla battaglia finale tra Zodiark e Hydaelyn, riassumibile nella più classica delle contrapposizioni tra bene e male, luce e oscurità. In tutte le precedenti espansioni, ma in generale un po' i tutti gli MMO, il valore aggiunto dei contenuti extra è dato soprattutto da quanto gli elementi base vengono ampliati: più dungeon, più abilità, più classi e in generale più sfida sono solitamente il termine di paragone del successo dei diversi add-on. Anche per Final Fantasy XIV questo è vero, ma Endwalker cambia le carte in tavola, perché il suo compito, più che espandere le possibilità del gameplay (cosa che comunque fa) è quello di dare una conclusione degna a una storia articolata e complessa, che nel passato ha raggiunto vette di scrittura strepitose, e che vuole innanzitutto ricordare al pubblico, che prima di un MMORPG, questo è un Final Fantasy. Non solo: è un Final Fantasy di quelli belli, con la storia al centro di tutto .E al centro della storia c'è il Guerriero della Luce, cioè il giocatore.



Già il fatto di essere riusciti a dare l'impressione di essere il reale protagonista in un gioco di ruolo online è qualcosa di molto raro, ma averlo fatto rendendo la trama il perno portante è ancora più complesso. Come dicevamo in questo genere di videogiochi la linea narrativa principale è molte volte vista come un ostacolo.

Final Fantasy XIV nel corso degli anni ha modificato questa impostazione arrivando a proporre Endwalker, sia a livello contenutistico che pubblicitario, proprio come l'ultimo tassello di un puzzle lungo e complesso, facendo così qualcosa di molto coraggioso.

La fine di tutto

Il team di Naoki Yoshida per Endwalker, pur riempiendolo degli stessi contenuti di sempre che un tempo sarebbero stati al centro della comunicazione (come Sage e Reaper, i due nuovi job, o i nuovi trial e i nuovi dungeon), ha lasciato lo spotlight alla chiusura di praticamente tutte le linee narrative principali.

Ascian e Scion ovviamente, ombra e luce, ma anche decine di sottotrame, a volte dimenticate (letteralmente) per anni, che trovano in Endwalker la loro conclusione. Ancora: è esattamente come l'ultima stagione di una grande serie in cui ogni personaggio, protagonista o comprimario trova un po' di spazio per dare un senso di chiusura alla sua esistenza, arricchendo così il quadro generale. Certo, tutto questo ha un prezzo, che si paga in termini di ritmo: la Main Scenario Quest è piena come non mai di missioni legate alla vicenda, e dovendo dare spazio a tutti, capita che per esempio si indugi un po' troppo su Urianger e i suoi nuovi amici, o su Alphinaud e Alisaie: niente che non possa essere risolto con un briciolo di pazienza aggiuntiva, ma in certi momenti la narrazione è evidentemente appesantita dall'obbligo morale, più che dalla necessità, di ricordarsi di tutti e dare a tutti il loro quarto d'ora di notorietà.



Shadowbringers (ecco la nostra recensione di Final Fantasy 14 Shadowbringers), che non aveva questo peso addosso, possedeva un ritmo molto più diretto e asciutto, che rendeva la quest principale una delizia praticamente dall'inizio alla fine, mentre in Endwalker la prima parte è eccessivamente lenta e spesso interrompe con discutibili scelte alcuni slanci narrativi. Ci sono anche alcune novità interessanti, come due nuove tipologie di quest legate alla narrazione nelle quali o si devono portare in giro alcuni compagni e interagire con loro, o seguire altri personaggi senza farsi vedere.

Per quanto sia apprezzabile che dopo otto anni si metta nuova carne al fuoco, l'entusiasmo iniziale svanisce quasi subito, considerando soprattutto che solo poche sono effettivamente ben integrate nell'intreccio narrativo. Detto questo, però, quando funziona, e funziona molto bene nella sua seconda metà, lo fa alla grande, superando per intensità anche Shadowbringer, termine di paragone non solo per le espansioni di Final Fantasy XIV ma per gli MMO in generale.



I dungeon, ad eccezione forse del primo, sono sempre solidi e perfettamente funzionali alla trama, per quanto ci provino davvero poco a rappresentare qualcosa di più che una rincorsa ai boss all'interno di un corridoio. Nulla da dire invece per quanto riguarda le trial, che nonostante l'evidente ansia da prestazione mano a mano che ci si avvicina allo "scontro finale" sono sempre fresche, imponenti e scenografiche, oltre che particolarmente impegnative nella loro versione extreme.

Tante piccole novità

Endwalker però non è solo Main Scenario, per quanto chiaramente questo sia il suo selling point. Ci sono tantissime piccole novità che vanno a migliorare la vita di tutti i giorni, come una mappa che si apre quando si usano i punti di teletrasporto cittadini, o una più organica disposizione delle aether current nelle mappe (sono i punti di interesse da raggiungere per sbloccare il volo nelle aree nuove).

Anche le quest secondarie sono state rese più immediate e asciutte, meglio raggruppate, e soprattutto risolvibili in pochi passaggi. Le cose da dire su Endwalker sono tante, tantissime, così come quelle ancora da metabolizzare a dovere: Reaper e Sage, i due nuovi job hanno bisogno di tempo per ingranare ed essere ben inseriti nel meta: se il primo infatti è immediato e subito appagante, il secondo, soprattutto nella fase di cura, ha bisogno di maggiori attenzioni, specialmente se essere un healer non è esattamente il vostro forte. E poi ci sono i tantissimi cambiamenti ai job esistenti, le nuove rotazioni, l'enorme cambio subito dal Summoner e in generale il consueto (e sempre bisognoso di assestamenti) processo di snellimento di abilità e rotation quando si aggiungono dieci nuovi livelli. Sono convinto che simili produzioni necessitino davvero di molto tempo per valutare appieno la portata delle loro intenzioni e la conseguente riuscita dell'esecuzione. Quindi ci aggiorniamo ai primi giorni di gennaio, quando sarà anche uscita la patch 6.01, che introdurrà un elemento chiave dell'endgame: il raid Pandaemonium: Asphodelos.