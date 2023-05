Final Fantasy 16 giocato per 4 ore: tra epica titanica e azione sfrenata

Abbiamo trascorso quattro ore in compagnia della sedicesima fantasia finale durante un recente evento stampa italiano, presenziato da Naoki Yoshida in persona. Rispetto alla precedente prova di Final Fantasy 16, basata sulle fasi più avanzate della campagna, la build testata questa volta partiva dall'inizio dell'avventura. C'è da precisare, in ogni caso, che pur mostrandoci gli eventi racchiusi nel prologo la demo era frutto di una versione confezionata ad hoc per la stampa.



Bisogna quindi tenere in considerazione che, nell'edizione finale, alcuni dettagli potrebbero differire. Inoltre, pur avendo assistito ad alcuni sostanziosi colpi di scena già nell'incipit, in questo articolo eviteremo di concentrarci troppo sui dettagli della storia, limitandoci a descrivervi i toni e le atmosfere della narrazione. Bando agli indugi dunque e scopriamo insieme quanto è potente l'inizio di Final Fantasy 16.

Game of Thrones incontra Final Fantasy

Se già in occasione del nostro primo contatto con la produzione avevamo percepito le ambizioni del progetto guidato da Hiroshi Takai e Naoki Yoshida, questa prova ci ha ulteriormente schiarito le idee sulla natura dell'opera. Final Fantasy 16 possiede infatti tutti gli stilemi di un'epopea dalle atmosfere dark fantasy e molto più mature in confronto a quelle del passato, soprattutto per quanto concerne il respiro della messinscena. Da un punto di vista strutturale ci ha presentato un andamento scandito ora da pura adrenalina in salsa action, ora da quei ritmi compassati tipici di un Final Fantasy.

Il prologo del gioco sembra quasi il manifesto di un simile dualismo: la storia inizia subito nel vivo dell'azione, senza fronzoli, presentandoci Clive, un mercenario taciturno dal passato oscuro, impegnato in un cammino di vendetta al centro di una guerra tra nazioni per il dominio del potere dei Cristalli. Le prime ore di Final Fantasy 16 ci hanno confermato non soltanto il piglio di questa oscura odissea - mai così esplicitamente violenta - ma anche le molteplici ispirazioni di un racconto, per la cui scrittura il team ha palesemente tratto nutrimento dai più grandi capisaldi della cultura pop orientale e occidentale.

Se Clive Rosfield, ad esempio, incarna un freddo soldato di ventura segnato da profondi traumi di gioventù sulla falsa riga dell'iconico Gatsu di Berserk, la mitologia su cui si basa l'immaginario e lo status quo del mondo ricordano vagamente quello di Attack on Titan, soprattutto per quanto riguarda il ruolo che gli Araldi - portatori dei possenti Eikon - svolgono in funzione degli assetti geopolitici di Valisthea. Non di meno, la cornice tematica delle vicende dà vita ad un quadro fatto di complotti, intrighi e cospirazioni di stampo squisitamente fantapolitico sulla scia di Game of Thrones. E a tal proposito, soprattutto per quanto riguarda i fatti narrati nel prologo, la sezione dedicata al passato del protagonista richiama moltissimo alcune dinamiche "di corte" descritte nella saga partorita dalla penna di George Martin. Al di là di queste considerazioni, le prime quattro ore di Final Fantasy 16 richiedono un approccio paziente e aperto ad assorbire una grande quantità di informazioni. Forse ancor più che in passato, infatti, l'inizio sottolinea moltissimo il peso della componente narrativa: in primo luogo perché ci sono tante cutscene, anche molto lunghe, e in seconda battuta perché gran parte di questo incipit ci mette nei panni di un giovane Clive non ancora del tutto formato come combattente, ma in pieno periodo di formazione in virtù del suo essere il protettore del reame.



Quello che siamo chiamati a vivere in questa prima fase è dunque un tutorial molto esteso, culminante già dalle prime ore in un paio di colpi di scena che plasmano la direzione del racconto.

Le prime ore sono dominate dalla storia

La demo ha proposto sia un'intensa battaglia campale tra due regni in conflitto, nei panni della versione adulta di Clive, sia una sequenza ambientata nel passato.

Nel lungo flashback ambientato una decina di anni addietro apprendiamo informazioni sull'adolescenza di Clive e sul suo rapporto con il fratellino Joshua. Entrambi sono accomunati da un triste destino che li lega al retaggio degli Eikon, ed è proprio su questo tema che si consuma la tragedia che segna indelebilmente la vita del protagonista. Prima del disastro, seguiamo il giovane Clive in una missione in cui dovrà dimostrare il proprio valore in battaglia. Le due sezioni presentano la medesima struttura, con Clive impegnato a percorrere sentieri abbastanza inquadrati sgominando svariate tipologie di bestie e soldati nemici, e sono scandite da un ritmo incerto, con un palese squilibrio tra narrazione e gameplay. Durante le prime quattro ore di Final Fantasy 16, infatti, le abilità e i moveset di Rosfield risultano piuttosto limitati. Questo perché la progressione del combat system segue di pari passo lo sviluppo delle abilità del guerriero, che nel corso dell'epopea avrà modo di arricchire il proprio arsenale e i poteri elementali degli Eikon che incontrerà sul proprio cammino.



Non si tratta, in realtà, di un elemento del tutto negativo, perché nonostante questi limiti il gioco mette in scena una regia di tutto rispetto e immerge in un graduale senso di scoperta, utile a prendere familiarità con le movenze di Clive e con il mondo che lo circonda. È ormai risaputo che la nuova fantasia finale abbraccia un'anima da puro stylish action. Rispetto al nostro precedente contatto con il gioco, durante il quale avevamo a disposizione un maggior numero di talenti, c'è ben poco da aggiungere sul piano del combat system

D'altronde, per gran parte di questa sessione di gameplay eravamo in possesso soltanto del potere del fuoco, e in una parte successiva della demo abbiamo saggiato anche le abilità del vento di Garuda. Crediamo che, in fondo, la risposta definitiva sull'effettiva qualità dell'assetto ludico di Final Fantasy 16 arriverà solo in occasione del nostro test finale, durante il quale potremo mettere alla prova la tenuta e l'evoluzione del sistema di combattimento sul lungo termine.

Quel che è certo è che l'intelaiatura ruolistica che da sempre caratterizza il franchise lascerà spazio ad una progressione basata non più sulla gestione del party, quanto piuttosto sull'ampliamento dei poteri di Clive e delle mosse con cui sbaraglierà gli avversari. Il menù dedicato alle abilità mette di fronte a diversi skill tree, ciascuno di essi dedicato alle capacità elementali dell'eroe. Si tratta in pratica di azioni sempre più efficaci e distruttive con cui equipaggiare gli attacchi speciali, da concatenare ed alternare con i colpi di base e i dardi magici dalla distanza. L'anima da J-RPG non abbandona del tutto il gameplay della sedicesima fantasia: Clive è infatti comunque provvisto di appositi slot dedicati all'equipaggiamento, composto da accessori e armi con cui innalzare valori come attacco e difesa.

Open map e missioni secondarie

Pare una creatura bipartita questo Final Fantasy 16. Accanto alla pregevole componente artistica si affianca, quantomeno nelle prime ore, un'anima da adventure decisamente contenuta.

Ormai è risaputo che l'opera abbandona l'approccio open world sperimentato in Final Fantasy 15 e lo sostituisce con l'open map. Tramite una mappa del mondo è possibile raggiungere i tanti luoghi di cui si compone il regno di Valisthea che fanno da teatro alle vicende della storia, e su questo fronte emerge parte dell'imponente qualità produttiva del titolo. Si passa da mastodontiche catene montuose a fittissime foreste strabordanti di vegetazione, e il tutto si accompagna a una resa scenografica di prim'ordine.



C'è da dire che, pur concedendosi qualche area più aperta, gli ambienti di Final Fantasy 16 nelle ore iniziali non sono poi così ariosi. Muovendosi lungo le zone dell'open map si segue una struttura tendenzialmente rigida, che allo scontro con drappelli di nemici fa seguire il recupero di oggetti e il superamento di un ostacolo per proseguire nell'avventura.

E il tutto converge verso un preciso risvolto narrativo o una boss fight. A tal proposito, gli avversari di fine livello ci hanno sorpreso anzitutto per la loro varietà estetica, ma bisogna comunque segnalare che per il momento nessun boss ci ha messo davvero in difficoltà pur avendo selezionato la modalità che predilige un equilibrio tra scontri e storia (ricordiamo che è presente solo una seconda opzione votata ad abbassare drasticamente il livello di sfida delle battaglie per chi desidera concentrarsi sulla narrazione). A fare davvero la differenza, ma solo in termini di messinscena, sono le lotte tra Eikon, gestite con una regia degna di un grande colossal cinematografico.



Dopo aver terminato il prologo, Square Enix ci ha concesso di cimentarci nell'esplorazione in un punto più avanzato della storia, così da saggiare più da vicino il respiro dell'open map. Anche in questo caso, però, non siamo rimasti particolarmente colpiti dai suoi contenuti: pur componendosi di un'area più vasta, la mappa in questione era popolata soprattutto da mostri, con quasi nessuna attività collaterale da svolgere. C'è da aggiungere che la zona presa in esame era anche afflitta da un po' di barriere digitali: se tra due superfici di terra si staglia uno specchio d'acqua, ad esempio, non è possibile muoversi in linea retta, ma occorre fare il giro per raggiungere la zona desiderata.

Un piccolo limite che, vista la struttura dell'area in questione, ha un po' smorzato il senso di immersione. È il caso inoltre di parlare delle missioni secondarie, anche se durante la prova non abbiamo potuto svolgerne moltissime. Poco dopo il prologo Clive viene ospitato da Cid, suo nuovo e fidato compagno di viaggi, in un hub centrale posizionato all'interno di una roccaforte abbandonata e popolata da ribelli e reietti. Qui il protagonista può dialogare con gli alleati, ma anche dedicarsi ad attività di compravendita e potenziamento: in particolare, presso il Fabbro, sarà possibile come al solito aumentare il grado e la potenza d'attacco dell'arma in cambio delle numerose materie prime raccolte durante l'esplorazione o dai resti dei nemici. In questa sede abbiamo anche potuto accettare un paio di incarichi opzionali, che però non si sono rivelati particolarmente profondi: in entrambe le occasioni ci è stato richiesto di parlare con determinati personaggi o recuperare uno specifico oggetto.



La speranza è che nella versione completa non ci saranno ad attenderci soltanto semplici fetch quest, ma anche missioni più elaborate sul piano strutturale e del racconto. Del resto, con una cornice visiva e narrativa di tale impatto, sarebbe un peccato sprecare tanto potenziale con incarichi al limite della banalità.

Una questione di ritmo

Il contatto con le ore proemiali di Final Fantasy 16 ci ha lasciato una sensazione ambivalente: da un lato il forte coinvolgimento emotivo garantito dalla prepotenza della storia, dall'altro qualche inciampo per quanto concerne il ritmo dell'avanzamento.

Comprendiamo che si tratta dell'incipit, e che magari con il progressivo evolversi dell'avventura l'andamento comincerà a farsi più cadenzato ed equilibrato: ci auguriamo, in sostanza, che il bilanciamento tra trama e gameplay possa divenire più oculato, senza che la prima prenda eccessivamente il sopravvento sul secondo.



Anche perché nelle fasi iniziali pure il combat system risulta - per esigenze narrative - meno elaborato di quanto abbiamo testato nella precedente demo, e pertanto confidiamo che l'apprendimento dei talenti di Clive garantisca un coinvolgimento sempre crescente e ben ritmato.

Una grande potenza audiovisiva

Al netto delle perplessità, resta indubbio che la forza della storia sia tra le priorità del team di sviluppo. Square Enix è infatti palesemente intenzionata a raccontarci una vicenda intrisa di tematiche mature e di personaggi quanto mai carismatici.

E soprattutto sembra intenzionata a farlo con una regia d'eccezione, poiché sin dagli albori Final Fantasy 16 urla un'epica gloriosa e tonante. A partire da boss fight molto ben coreografate, fino ai rocamboleschi scontri tra Eikon, che lasciano esplodere tutto il gigantismo visivo della produzione. Un ruolo di spicco, in questo concentrato di spettacolarità, lo gioca una colonna sonora sontuosa, incalzante e solenne in gran parte dei momenti più concitati: un lavoro da brividi di Masayoshi Soken, che firma una delle OST potenzialmente più memorabili di tutto il franchise.