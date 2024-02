Final Fantasy 7 Rebirth è pura epicità: vuole migliorare in tutto il Remake

"Il vero viaggio inizia adesso...vero?", esclama Aerith allargando con gioia le braccia quando la natura sterminata del Pianeta si staglia davanti ai suoi occhi, poco dopo il primo atto di Final Fantasy 7 Rebirth. Non è ovviamente un caso che a dirlo sia proprio l'adorabile fioraia, uno dei personaggi più enigmatici dell'intero immaginario, alla vigilia di un'avventura che potrebbe sconvolgere, almeno in parte, ciò che sapevamo sul capolavoro originale del '97. Sì, Aerith, è proprio così: la vera epopea di Cloud e compagni comincia soltanto adesso, in un capitolo che promette di arricchire notevolmente tutto ciò che offriva il suo predecessore (qui la recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade).



Le prime tre ore di Rebirth sono proprio come il Lifestream, misteriose e travolgenti. Ma sanno anche prendere per mano, tra atmosfere familiari e ritmi compassati. Finché non aggrediscono con tutta la forza dirompente di un gioco che si dimostra subito molto più grande di Remake, e di conseguenza anche più impegnativo in termini di contenuti. Dunque, a poche settimane di distanza dal lancio ufficiale su PlayStation 5, abbiamo un po' di novità da raccontarvi su FF7 Rebirth: siamo volati a Londra per un'ultima e intensa preview che ci ha permesso di provare i primi 2 capitoli dell'avventura.

Sulla scia del Remake

L'inizio di Rebirth fa ovviamente da raccordo tra il controverso finale di Final Fantasy 7 Remake e le vicende successive alla rocambolesca fuga da Midgar. In linea con quanto narrato nel classico di fine anni '90, la prima ora e mezza di questo secondo capitolo vede Cloud intento a raccontare ciò che ricorda delle proprie origini e della caduta di Sephiroth.

In un momento di riposo dopo le intense battaglie combattute all'interno del palazzo Shinra e tra le strade della metropoli, il SOLDIER rivanga quel tragico giorno a Nibelheim, quando si manifestò la vera natura di Sephiroth. In questo frangente, complice soprattutto una messinscena di grandissimo impatto, Square-Enix ci ha nuovamente tolto il fiato di fronte ad una reinterpretazione moderna del materiale di riferimento, che ci è parsa visivamente impeccabile. Un prologo che, saggiamente, si prende i propri tempi sia nel ritmo del gameplay sia nell'incedere della narrazione, in una prima fase che riprende la struttura lineare del Remake e ne raccoglie l'eredità per quanto concerne i toni della scrittura: ammiccante e ironica nei momenti più distesi, complice un incipit raccontato dalle voci dei protagonisti, ma anche criptica e stratificata nel porre tutti gli interrogativi del caso sullo svolgersi di certe vicende (approfondite in che modo il team ha rielaborato il gioco originale nella nostra intervista esclusiva su Final Fantasy 7 Rebirth). Insomma, il capitolo 1 di questo sequel rappresenta il classico "dove eravamo rimasti": un antefatto che funge perlopiù da tutorial, ma che non rinuncia a mettere in chiaro gli elevati valori produttivi dell'opera.



Questo primo segmento ci consente di controllare Sephiroth in persona, e ci fa riprendere dimestichezza con il sistema di combattimento ibrido tra action in tempo reale e ATB, non mancando di introdurre il sistema di sinergia tra i personaggi che permette di innescare potenti mosse combinate che coinvolgono più membri del party.

Fino a confermare il sempre ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo anche sulla rivisitazione delle boss fight, impegnative il giusto e ben diversificate attraverso le varie fasi scandite dall'incedere dei nostri attacchi. Come da tradizione, il fulcro del combat system rimane la gestione della squadra e delle Materie, adesso più spettacolare e dinamica grazie ai colpi combinati. Per quel che abbiamo visto, tuttavia, gli scontri sembrano essere l'elemento più conservativo della produzione, ad eccezione della già citata Sinergia. Ad aumentare invece sono il ritmo e la cadenza delle battaglie, complice la maggiore apertura di un mondo di gioco pieno di minacce e attività opzionali (si pensi alle cacce).

Ancora più JRPG

È dal secondo capitolo che Rebirth inizia a mostrare di che pasta è fatto, con il breve soggiorno dei nostri eroi a Kalm e la successiva fuga in seguito ad un raid dei soldati Shinra.

Anche per quanto riguarda le luci e le ombre del suo comparto visivo: partendo dalle solide basi della versione Intergrade di FF7 Remake, il gioco porta in dote una pienezza scenica che dà il meglio di sé nei luoghi più aperti. Tuttavia continua a mostrare una sottile - ma avvertibile - oscillazione qualitativa tra le cutscene e le fasi di gameplay. Il titolo sembra inoltre avere i medesimi spigoli del suo predecessore per quanto riguarda la rifinitura di alcune texture ambientali, soprattutto negli interni, che non hanno la stessa ricchezza di dettagli di quelle da noi ammirate negli scenari naturali. In generale, però, il colpo d'occhio è a dir poco mozzafiato, ma a tal proposito riteniamo più opportuno esprimerci in sede di recensione del prodotto finale. Per quanto riguarda l'impasto ludico, queste prime ore ci hanno confermato che gli sviluppatori hanno mantenuto le solide basi del primo episodio per arricchirle e approfondirle. In Rebirth, infatti, la componente ruolistica pare avere un peso molto maggiore che in passato, poiché non si limita all'espansione delle Materie o al potenziamento delle armi in dotazione ai protagonisti. La crescita di Cloud e soci ora passa attraverso un buon numero di meccaniche volte a migliorare anche il legame con il party. Abbiamo quindi un sistema di progressione basato sui singoli personaggi e sui loro talenti esclusivi, chiamato Manuale di Combattimento.

Questa dimensione dell'esperienza ha un'estetica che ricorda un po' alla lontana la Sferografia di Final Fantasy X ed è basata su Nuclei di Espansione, attivabili spendendo Punti Espansione. Ciascun eroe ha le proprie caratteristiche per accrescere statistiche o colpi individuali, e non mancano gli slot per potenziare la sinergia tra i guerrieri. Tra i primi talenti disponibili per il nostro SOLDIER biondo ad esempio c'era Fioritura Magica, un attacco a distanza di Cloud coadiuvato dalla magia di Aerith che se portato a segno accresce il livello dell'abilità limite.



Va da sé che, nell'ottica di massimizzare la resa del party nei combattimenti, diventa fondamentale anche lo sviluppo del Livello Squadra. Le azioni che garantiscono i punti esperienza dedicati al team sono molteplici e spaziano dalle attività collaterali sparse per il mondo fino al legame che il protagonista instaura coi membri del gruppo durante l'avventura. In specifici momenti della storia, come ad esempio il soggiorno a Kalm subito dopo la fuga da Midgar, Cloud può scegliere di trascorrere del tempo con i suoi amici: dialogando con Barrett, Tifa, Aerith, Red o Cait Sith, ad esempio, aumenterà la simpatia che provano nei suoi confronti, incrementando l'affiatamento del party e di conseguenza le sue abilità e statistiche in battaglia. C'è da ammettere che la gestione di tutti questi parametri non è particolarmente intuitiva, soprattutto all'inizio, complice una suddivisione dei menù di gioco un po' troppo confusionaria. Rispetto al Remake, infatti, il team ha abbandonato l'estetica minimalista optando per una schermata più bella a vedersi, che mostra l'intero party in posa prima di uno scontro, ma l'ha anche riempita di elementi e sottomenù che durante le prime ore di gioco potrebbero disorientare un bel po'.

Un open map ricco

Ciò che differenzia davvero FF7 Rebirth dal Remake è il peso dell'esplorazione sull'intera formula di gameplay. Abbandonati gli affascinanti, seppur lineari, distretti di Midgar, il Pianeta adesso offre una moltitudine di scenari interamente esplorabili e disseminati di incarichi differenti tra loro. L'impostazione di base rimane quella che il team di sviluppo ha ribadito a più riprese, ovvero un mondo basato su macro-aree interconnesse.



Abbiamo avuto modo di esplorare solo una delle mappe che saranno disponibili nel viaggio completo, la Pianura ai piedi di Kalm, e nonostante i confini dell'area fossero ben definiti la sensazione è stata quella di trovarci in una piccola ma densa porzione di mondo che finalmente non ha più barriere invisibili. Ogni ostacolo, che sia uno specchio d'acqua o un rialzo del terreno, può essere superato grazie a un parkour più dinamico che in passato. I movimenti, però, non sono del tutto fluidi: effettuare azioni acrobatiche non è automatico ed è pertanto necessario premere l'apposito tasto (cerchio su PS5) per raggiungere magari posizioni sopraelevate.



Percorrendo progressivamente la zona siamo stati travolti da un discreto numero di attività collaterali, tra combattimenti e incarichi facoltativi. Ma ci siamo anche lasciati coinvolgere dal piacere della scoperta: ogni collina nasconde un anfratto, un luogo di interesse, un insediamento o semplicemente uno scorcio da ammirare.

Detto questo, il numero di missioni in zona ci è parso abbastanza gestibile: lungo la sconfinata Pianura percorribile sia a piedi sia a dorso di Chocobo, abbiamo contato una dozzina di eventi, tra 5 a sfondo narrativo, 3 punti di interesse e 4 incarichi suddivisi tra cacce, collezionabili e potenziamenti. L'estensione della superficie esplorabile era piuttosto considerevole, ma la sua densità contenutistica ci ha soddisfatto senza stancarci troppo.



Ad essere del tutto sinceri, Rebirth dà l'impressione di voler adoperare alcune formule classiche degli adventure a mondo aperto. Una scelta di game design non proprio innovativa, ma comunque interessante, perché rimane profondamente legata alla mitologia della settima fantasia finale.

Questo significa che potremmo ritrovarci a svolgere attività che si ripetono costantemente, come l'attivazione delle Torri, connessa alla figura del giovane Chadley già incontrato in Remake. Il ricercatore dona a Cloud una specie di tablet chiamato modulo Chad, che gli permette di analizzare e operare con svariati dispositivi sparsi per il pianeta. Riattivare le suddette Torri tramite il marchingegno significa rendere visibili porzioni di mappa ancora inesplorate e scovare la posizione dei punti di interesse che contengono. Abbiamo già parlato delle Cacce, che richiedono di sgominare determinate tipologie di Bestie soddisfacendo requisiti specifici, allo scopo di raccogliere dati da consegnare al buon Chadley. Ma il mondo di Final Fantasy 7 Rebirth offre anche altri spunti, come i Santuari. Sono anfratti in cui è possibile scannerizzare informazioni sugli esseri antichi del pianeta, come gli Esper. Nel caso della nostra prova, abbiamo seguito le indicazioni di misteriosi monoliti lucenti, fino ad arrivare ad una zona in cui abbiamo dovuto sbloccare un meccanismo dall'aspetto ancestrale. In seguito, dopo aver completato un minigioco, abbiamo ottenuto un discreto quantitativo di punti esperienza utili per il Livello Squadra.



Proprio i minigame rappresentano una parte consistente dell'offerta contenutistica. Le città e i villaggi saranno terreno fertile per cimentarvi in Regina Rossa, un gioco di carte basato sulla conquista di territori e sull'accumulo di punteggi superiori al totale dell'avversario. Regina Rossa si basa sul collezionismo di interi deck, con l'obiettivo di migliorarli e raccogliere le carte più forti in assoluto.

Da citare sono anche le sfide dei Moguri, che possono essere ingaggiate in condizioni decisamente particolari: durante l'esplorazione ci siamo infatti imbattuti in un grosso albero a forma di fungo, e dopo averlo varcato ci siamo ritrovati in una bizzarra dimensione popolata dagli irresistibili animaletti pelosi. Qui abbiamo preso parte a un banale (e anche un po' spiazzante) "guardia e ladri", con l'obiettivo di acchiappare le bestioline svolazzanti.

Neanche a dirlo, il completamento dell'attività non è stato fine a se stesso: ristabilendo "l'ordine" all'interno della tana Moguri abbiamo permesso al nostro anfitrione di riaprire l'Emporio, all'interno del quale è stato possibile scambiare le Medaglie con interessanti ricompense. C'è ancora molto da scoprire in Final Fantasy 7 Rebirth, elementi di cui abbiamo potuto appena scalfire la superficie. Come il Trasmutatore, che permette di effettuare un basilare crafting con cui generare oggetti utili per la battaglia (pozioni, elisir, e così via). O passatempi si varia natura dal retrogusto squisitamente estetico, come la Chocoboutique, in cui è possibile personalizzare l'aspetto della propria cavalcatura piumata. Le stesse quest secondarie, d'altronde, aprono piccoli archi narrativi che ci hanno messo di fronte alle situazioni più disparate. Queste ultime in strizzano l'occhio alle vicende del gioco originale (come la fattoria Chocobo, il noleggio dei pennuti e la boss fight contro l'imponente e pericoloso Midgarsormr) e non mancano di approfondire il mondo della settima fantasia finale oltre Midgar, tra scontri con vecchie conoscenze e incarichi per rinsaldare il legame tra Cloud e gli altri comprimari.