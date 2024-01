Foamstars: un coloratissimo schiuma party in multiplayer online

Presentato durante il PlayStation Showcase dello scorso anno, Foamstars è un colorato party shooter online con scontri a base di schiuma e alcuni elementi distintivi. In vista del debutto di questa produzione su PS5 e la cara vecchia PlayStation 4 siamo volati a Londra presso gli uffici di Square Enix per provarlo un'ultima volta (qui la nostra prova dalla GamesCom 2023 di Foamstars) e, dobbiamo dirlo, ci siamo divertiti: adesso siamo pronti a spiegarvi il perché.

Gameplay frenetico e divertente

Sviluppato da Creative Business Unit II (la divisione responsabile di Dragon Quest, Nier, Octopath Traveler) Foamstars ci chiamerà a trionfare in scontri multigiocatore 4 contro 4. Per farlo, dovremo mettere fuori gioco i nostri rivali utilizzando l'armamentario di cui saremo dotati e, neanche a dirlo, la schiuma colorata, destinata a ricoprire l'arena in men che non si dica.

Fucili d'assalto, doppiette, pistole semiautomatiche, lanciarazzi e chi più ne ha più ne metta: l'arsenale a nostra disposizione ci è parso sufficientemente variegato, con strumenti adatti a stili di gioco differenti. Ciascuno degli sfidanti avrà la possibilità di attivare due colpi iconici richiamabili tramite i pulsanti dorsali, come pure una devastante Super Star Skill, potenzialmente in grado di ribaltare le sorti di uno scontro all'apparenza già perduto.



Tutte le abilità speciali disponibili in questa esperienza dai toni festaioli necessitano di un tempo di ricarica e possono sostanzialmente essere raggruppate in due macro categorie. Alcune ci permetteranno di tirarci fuori dai guai, proiettandoci in aria o facendoci spostare sotto il fitto strato di schiuma, altre ci vedranno richiamare dei veri e propri alleati, come uno squalo che nuoterà per la mappa o un bot che colpirà autonomamente gli avversari.

Come avrete intuito, l'azione a schermo può farsi rapidamente confusionaria. Consci di questa caratteristica dell'esperienza, gli sviluppatori di Square Enix hanno aggiunto agli strumenti a nostra disposizione una tavola da surf per farci spostare ad alta velocità, in modo da riposizionarci quando necessario. Il limite di questo utile mezzo è che potremo servircene solo nelle porzioni dell'arena ricoperte dalla schiuma del colore del nostro team (su quella degli avversari le nostre movenze saranno rallentate). Ultima ma non certo per importanza è l'abilità offensiva fondamentale della tavola da surf: lo "slide". Tramite questa utile scivolata, avremo la possibilità di attaccare gli avversari precedentemente ricoperti di schiuma e impossibilitati a muoversi, con una mossa finale che li metterà fuori gioco per un breve periodo di tempo (nel farlo otterremo punti preziosi per la nostra fazione). Interessante, infine, l'utilizzo dello "slide" anche in ambito difensivo. Colpendo i nostri alleati ricoperti di spuma con la mossa potremo infatti liberarli, e sventare la loro eliminazione.



A proposito di schiuma, la sua presenza ha fornito l'opportunità al team di inserire un'ulteriore dinamica difensiva, ossia la costruzione di pareti capaci di resistere agli attacchi degli sfidanti, semplicemente facendo accumulare la sostanza sulle superfici delle arene. Insomma, nel corso della nostra prova Foamstars ha sfoggiato un'identità ben definita, che di certo gli servirà per differenziarsi dai congeneri (qui la recensione di Splatoon 3). Chiaramente in sede di recensione dovremo testare l'effettiva tenuta sul medio/lungo periodo di questo scheletro ludico a base di azione frenetica.

Il roster e le arene

Nel corso della nostra prova di 4 ore abbiamo avuto accesso al roster completo, con otto personaggi differenti tra loro per background e personalità visiva. Il numero di eroi disponibili al lancio potrebbe sembrare ridotto, ma in compenso i combattenti ci sono parsi ben differenziati e in grado di favorire vari stili di lotta.

Gli addetti ai lavori non hanno assemblato le solite classi come tank, DPS o healer, eppure i duellanti si sono rivelati immediatamente riconoscibili sia per fattezze che per arsenale a disposizione. Nonstante il tempo speso in compagnia del titolo sia stato relativamente breve, ci sono bastate davvero poche partite per trovare gli eroi più adatti al nostro modo di giocare. Sul piano del bilanciamento però qualche dubbio è emerso: protagonisti come Mel T o Penny Gwyn ci sono sembrati più efficaci di altri grazie al loro mix di agilità e abilità peculiari.



Le loro Super Star Skill si sono dimostrate davvero devastanti durante i frenetici match, sia nell'uno contro uno che in materia di crowd control. Il rapido attraversamento delle mappe è un fattore cruciale, sia in fase offensiva, che per quanto concerne il supporto ai membri del team in difficoltà. In questi ambiti Jet Justice o Soa non ci hanno convinto del tutto. Chiaramente torneremo sulla questione in sede di recensione per parlarne più approfonditamente. Per quanto concerne le arene, abbiamo avuto la possibilità di vedere le 9 che saranno disponibili al lancio.

Ambientate a Bath Vegas, la fittizia location del mondo di Foamstars ispirata alla nota metropoli americana, le mappe sono chiuse e zeppe di elementi che richiamano tavoli da gioco, roulette, slot machines e altri dettagli caratteristici di Las Vegas. Il map design presenta inoltre piattaforme e altri punti pensati per difendersi o attaccare i nemici da posizioni di vantaggio, ma a conti fatti tuffarsi nella mischia per provare a eliminare gli avversari ricoperti di schiuma o mettere a segno colpi diretti resta l'opzione migliore. Sul fronte puramente estetico, il design dei combattenti non si allontana poi molto dal mondo degli hero shooter, mentre in merito alle mappe abbiamo trovato apprezzabile l'aspetto di "Fomeopatra" o "Aqua Blast Adventure", ricche di piccoli dettagli, fuochi d'artificio e fiumi di luci a neon. Passando al sonoro, le musiche di accompagnamento ci sono parse piacevoli e orecchiabili: non setteranno forse un nuovo standard nel genere ma ci sono sembrate azzeccate al mood festaiolo dell'esperienza.

Modalità di gioco e offerta contenutistica

Per quanto riguarda le modalità di gioco, la prima porzione della nostra sessione era incentrata sulla parte PvP e, in particolare, sulle modalità Happy Bath Survival, Rubber Duck Party e Smash the Stars. Quest'ultima è sostanzialmente un deathmatch a squadre 4 contro 4 il cui scopo è quello di mettere KO il maggior numero di avversari entro un tempo limite. La seconda attività chiama i componenti dei due team a ricoprire ruoli differenti.

Due giocatori dovranno duellare all'interno dell'arena mentre gli altri due avranno una funzione di supporto, agendo da una posizione di vantaggio sopraelevata. Conclude l'offerta del PvP la più folle delle modalità che abbiamo avuto modo di testare. L'obiettivo di "Rubber Duck Party" sarà infatti quello di domare una gigantesca papera meccanica ballandoci sopra per garantire punti alla nostra squadra. Questa danza, attivabile con un tasto apposito, ci renderà però vulnerabili ai colpi avversari, che coi loro assalti potranno strapparci il pennuto robotico e tentare di ribaltare le sorti del match.



Nel complesso, l'offerta PvP messa sul piatto da Square Enix ci è parsa adeguata e in grado di elargire sorrisi, con Happy Bath Survival e Rubber Duck Party che hanno rappresentato una piacevole sorpresa. Tentare di prendere possesso della papera o gli attimi che intercorrono tra il posizionamento sulla sua testa e l'inizio del nostro balletto ci hanno regalato momenti di puro divertimento. La seconda metà della prova ci ha consentito di testare le missioni PvE che, a detta degli sviluppatori, possono fungere anche da tutorial per imparare le basi del gioco.

Affrontabile fino a un massimo di quattro utenti, questa dimensione dell'esperienza poggia su una ricetta da tower defense, che ci vedrà abbattere orde di nemici intenzionate a distruggere un nucleo zeppo di schiuma (ovviamente!). Via via più numerose e resistenti, le ondate di avversari comandate dall'IA ci sono sembrate sufficientemente differenziate tra loro e capaci di garantire un buon livello di sfida. In questa modalità, la sinergia tra i vari membri del party e la comunicazione tra gli stessi si sono rivelate fondamentali per avere la meglio sui mob. Nel complesso, durante le 4 ore in compagnia del titolo, l'offerta PvP e PvE ha saputo intrattenerci a sufficienza, ma un prodotto come Foamstars deve ambire a riuscirci per una finestra di tempo certamente maggiore.



A tal proposito Square Enix ci ha informato che, al momento del lancio, il pacchetto includerà tutto ciò di cui vi abbiamo parlato, tra gli 8 eroi giocabili, 3 modalità e un totale di 9 mappe. Nel prossimo futuro i contenuti andranno ad arricchirsi attraverso le stagioni, ciascuna delle quali introdurrà nuovi cosmetici, mappe, personaggi e attività inedite.

Accaparrarsi il Season Pass (5,99 euro) garantirà l'accesso anticipato a nuovi sfidanti ed elementi estetici aggiuntivi. Il 6 febbraio Foamstars arriverà su PS4 e PS5 come parte dell'offerta mensile di PlayStation Plus mentre dal 5 marzo il titolo sarà disponibile al prezzo di 29,99 euro su PlayStation Store.