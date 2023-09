Foamstars: come Splatoon ma con la schiuma, il nuovo party game Square Enix

Nel corso della GamesCom 2023 abbiamo avuto modo di provare Foamstars, un party shooter 4 contro 4 targato Square Enix che chiamerà i giocatori a sfidarsi in lotte decisamente peculiari. Niente lanciarazzi, proiettili o esplosioni di granate: faremo uso di diavolerie caricate con munizioni di schiuma colorata, che ci serviranno non solo per sconfiggere i nemici (poi vedremo come!) ma anche per spostarci più agevolmente all'interno dell'arena, surfando proprio sulle aree ricoperte di schiuma.



I match senza esclusione di colpi che abbiamo disputato sono pochi per esprimersi in merito alla produzione con toni di certezza, ma se non altro ci hanno permesso di toccare con mano un'esperienza che - potenzialmente - potrebbe accontentare chi cerca un divertimento multiplayer accessibile e scanzonato.

Le star dell'arena

Alla base del progetto c'era l'idea di realizzare uno sparatutto a squadre diverso dal solito, ambientato in una lussuosa città perfetta per ospitare dei foam party a dir poco folli. Tolta la location, che è poi quella che ha fatto da sfondo alle nostre partite, c'erano da concepire i personaggi che avrebbero dovuto animarla.

Durante la nostra prova siamo riusciti a dare una fugace occhiata a tutti e 8 gli sfidanti presenti nella build, che abbiamo trovato ben diversificati sul fronte estetico, seppur non sempre ispirati. Pen Gwyn ad esempio è una guerriera mascherata che si batte contro il riscaldamento globale, mentre The Baristador è il gentile proprietario di una coffee house, con un'evidente passione per il ben vestire (anche e soprattutto in battaglia).



Dall'eroe cittadino Jet Justice, fino al Pro Gamer Agito, mentiremmo se dicessimo di essere rimasti particolarmente colpiti dall'aspetto dei membri del roster: in compenso però, avendone utilizzati tre in partita, abbiamo avuto modo di sperimentarne le effettive differenze nell'approccio agli scontri. In primis, è giusto delineare la composizione dell'assetto bellico. Ciascuno dei protagonisti porta con sé un'arma principale, con cui riempire di schiuma terreno di gioco e avversari.

Tra fucili d'assalto e a pompa, ogni strumento vanta una propria cadenza di fuoco, la possibile presenza di colpi caricabili e, neanche a dirlo, una determinata potenza. Per non allontanarci dalle armi summenzionate - anche perché sono quelle da noi testate - abbiamo trovato molto più agevole familiarizzare con quella a ripetizione, grazie a cui siamo riusciti a mettere a segno diverse eliminazioni. Il fucile a pompa è pericoloso a distanza ravvicinata, ma appunto implica il doversi prendere un rischio maggiore, perché l'arena non è di grandi dimensioni e giungere in prossimità di un gruppo di sfidanti porta spesso alla sconfitta. Oltre all'arma standard, ogni partecipante ha due abilità speciali e una Super Star Skill, un devastante colpo che cambia a seconda del protagonista di cui vestiamo i panni. Pen Gwyn può generare una bolla che a sua volta emette numerosi proiettili di sapone, mentre Jet Justice si tuffa dall'alto per causare un'onda di schiuma (le cui dimensioni aumentano se salta da un'altezza più elevata).



Per fare un esempio di colpo finale invece chiamiamo in causa Agito, che evoca un enorme squalo capace di nuotare nella schiuma, chiaramente diretto verso coloro che vogliono mettere i bastoni tra le ruote al suo padrone. Insomma le mosse a base di sapone abbondano e bisogna imparare a eseguirle al momento opportuno per massimizzarne gli effetti in battaglia.

Proprio come per le armi di base, crediamo che siano i personaggi stessi a rientrare nelle categorie di "più facile da impiegare per un neofita" e "consigliabile a chi di foam party ne ha disputati in buona quantità". Gli sviluppatori ci hanno svelato di essere ancora al lavoro per bilanciare al meglio tutti i componenti del roster, grazie a un'intensa attività di testing.



Noi dal canto nostro abbiamo giocato appena quattro round, il che non ci permette di esprimerci in modo più approfondito sull'efficacia offensiva di ogni star dell'arena. Come da conferme, il team ha concepito i singoli combattenti per generare delle utili sinergie in battaglia, che però potremo apprezzare soltanto passando più tempo in compagnia di Foamstars.

Scontri a base di sapone

Gli addetti ai lavori hanno dichiarato che l'esperienza definitiva avrà ulteriori modalità competitive e persino una dimensione single player (di cui al momento non sappiamo nulla di preciso). Per quanto ci riguarda, ci è stato permesso di scendere in campo esclusivamente in Smash the Stars: ma come si ottiene il trionfo in questa componente del pacchetto? Semplice, la squadra deve mettere a segno 7 knockout prima della compagine avversaria, così da chiamare in campo la cosiddetta Superstar dei nemici.

In sostanza, uno degli sfidanti subirà un vero e proprio potenziamento, che si tradurrà anche in una versione più letale dell'arma base (si pensi a una maggior cadenza di fuoco). Una volta cominciato un match, è questione di secondi prima che la mappa si riempia di schiuma colorata proveniente da entrambi gli schieramenti. La sostanza inoltre ha delle caratteristiche peculiari. I giocatori infatti possono surfare su di essa per spostarsi più velocemente, così come accumularla sul terreno per erigere pareti di schiuma, utili sia a scopi difensivi che offensivi (ricordiamo l'attacco dall'alto di Jet Justice).



Neanche a dirlo, bisogna usare proprio la spuma per mandare al tappeto un avversario: una volta che lo avremo completamente ricoperto, infatti, dovremo surfare contro di lui per spedirlo oltre i confini dell'arena e ultimare il knockout. Le battaglie al centro di Foamstars ci sono sembrate divertenti e alle volte sorprendenti - per via dei loro esiti mutevoli - ma spesso anche un po' caotiche. Come abbiamo già detto, lo stage della versione di prova era tutt'altro che esteso, e tra la presenza della schiuma e il caos generato dalle Superstar, l'azione a schermo è diventata disorientante in alcuni frangenti.

Gli sviluppatori chiaramente sono ancora in tempo per applicare delle migliorie in tal senso e il nostro è da intendersi come un parere tutt'altro che definitivo. Allo stato attuale delle cose, Foamstars ha ancora molto da dimostrare, per il semplice fatto che non abbiamo potuto saggiare la varietà delle mappe, le differenze ludiche tra le modalità o testare a fondo tutti i guerrieri e la loro personalizzazione estetica.



A tal proposito, in futuro il roster potrebbe ospitare ulteriori combattenti. In definitiva, il colorato shooter di Square Enix potrebbe confermarsi un prodotto ben congegnato e in grado di regalare delle ore di divertimento a una fetta di pubblico composta dai giocatori più disparati. Per accertarcene però dovremo scendere in campo nuovamente e più a lungo.