Fortnite Android: provata la versione beta del battle royale di Epic

Fortnite è ovunque: è sulla bocca di tutti, in radio, in televisione, ai mondiali di calcio in Russia, è arrivato persino nei "salotti buoni", quelli degli economisti e dei tuttologi dell'opinione che si stanno interessando al fenomeno sotto vari aspetti. Ora, come se non bastasse, Fortnite è anche su Android! Dopo l'uscita, a marzo, su iPhone ed iPad, Epic Games si fionda all'attacco con la sua gallina dalle uova d'oro su un altro mercato con un potenziale economico gigantesco, e lo fa con una versione Beta disponibile, per ora, soltanto su alcuni dispositivi. Curiosi di sapere se il vostro smartphone è nella lista dei prescelti? Date un'occhiata qui, dove potrete trovare anche le istruzioni per scaricare il gioco, che non sarà presente sul Play Store (una mossa decisamente scaltra, quella di Epic Games, che gli frutterà circa 50 milioni di euro in più, a quanto pare). Paracadutiamoci immediatamente, e diamo un'occhiata a questa versione mobile!

Il caro, vecchio, Fortnite (?)

Cosa bisogna aspettarsi di diverso, rispetto alla versione per PC o console? All'apparenza niente: una volta installato, il titolo sembra essere molto simile a quello che ha fatto innamorare milioni di giocatori. Le modalità di gioco sono le classiche "singolo", "coppia" e "squadre", insieme alla divertente "anni 50 a palla": una variante della modalità 50 contro 50 con enfasi verticale (potremo infatti rischierare i deltaplani in caso di caduta da grandi altezze). Non mancano neanche "parco a giochi" e l'interessante "sfida tra cecchini", in cui si utilizzano soltanto le armi dotate di mirino. Un veloce tap su "gioca" e siamo già pronti, grazie ad un rapido matchmaking e a caricamenti piuttosto brevi, a ballare tra i cieli sul Battle Bus.

Ma le apparenze, si sa, ingannano. Perché una volta atterrati ci si renderà presto conto che, seppure la presentazione di Fortnite Mobile sia particolarmente accomodante e simile a quella che abbiamo imparato a conoscere, alcune limitazioni di gameplay lo rendono un gioco diverso, soprattutto nelle strategie da adottare se si vuole sopravvivere a lungo...e vincere! Innanzitutto i controlli sono, ovviamente, molto diversi da quelli che siamo abituati ad utilizzare, e la possibilità di collegare un controller Bluetooth non è ancora presente, anche se, a detta degli sviluppatori, arriverà a breve.

La prima cosa che vi consigliamo, dunque, è di settare accuratamente la sensibilità nel menù delle opzioni: sia quella di movimento che quella di mira. Essere meno accurati negli spostamenti equivale ad una maggiore difficoltà di manovra, soprattutto negli spazi interni. Se eravate dunque abituati a serpeggiare furtivamente tra le case, preparatevi ad approcciare uno stile di gameplay molto più "aperto", agendo nei luoghi più ariosi, perché districarsi tra le camere da letto e gli scantinati non sarà così semplice, ed a volte risulterà addirittura frustrante.

A venirci in aiuto, cercando di sopperire alla mancanza dei classici "grilletti" del joypad, ci sarà una modalità di fuoco automatica: l'arma sparerà non appena un avversario commetterà il grave errore di entrare nel nostro mirino. Ancora una volta, però, la scelta operata da Epic Games favorisce uno stile molto più casual a sfavore della precisione richiesta in certe situazioni, come quando ci prepariamo a tendere un agguato ad un nemico, o desideriamo centrare il bersaglio da grandi distanze. Niente paura, però, potrete sempre cambiare modalità di fuoco scegliendo di usare solo il tasto apposito. Molto utile, sotto questo punto di vista, anche lo strumento di layout dell'HUD, grazie al quale personalizzare la posizione dei comandi, sia in modalità di battaglia, che in quella di costruzione. Non il massimo l'auto-aim: l'effetto calamita per il mirino, infatti, ci è sembrato talvolta andare un po' per fatti suoi, probabilmente a causa dei numerosi fenomeni di LAG che abbiamo riscontrato (argomento di cui parleremo meglio tra poco).

"Ci scusiamo per il disagio..."

Per provare la versione Android di Fortnite, abbiamo utilizzato un Samsung Galaxy Note 8. Grazie al suo Super Amoled da 6.3 pollici ed alla modalità dedicata al gaming, che permette di disattivare le notifiche ed i tasti di navigazione, è uno smartphone particolarmente adatto a godersi un titolo mobile. La caratteristica su cui vogliamo concentrarci, però, è la RAM da 6 GB. I giocatori che hanno utilizzato dispositivi con 4 GB di memoria hanno riportato numerosi problemi dovuti, a detta degli sviluppatori, alle applicazioni aperte in background. Non è stato il nostro caso: che la memoria fosse o meno occupata dalle altre app, il gioco girava allo stesso identico modo. Ciò non vuol dire, però, che sia filato tutto liscio!

Il Lag e la scarsa resa estetica, infatti, hanno decisamente compromesso la nostra prova. Le impostazioni grafiche del Note 8 permettono di giocare a Fortnite a 30fps, ma la qualità è bloccata su "medio", con un risultato finale piuttosto deludente. Il pop-up improvviso degli elementi, anche a media distanza, ed i microscopici ma irritanti freeze dello schermo con sensibilità di mira troppo alta ci impediscono di apprezzare appieno questa conversione. I problemi di LAG a cui ci riferivamo precedentemente appaiono e scompaiono a seconda della lobby in cui ci troviamo, segnale di un'ottimizzazione non proprio perfetta. Siamo ancora soltanto in fase Beta, è vero, e vanno considerate numerose varianti, specie quelle relative ai dispositivi usati per giocare. Probabilmente sarà questo il motivo per cui la versione iOS, lanciata cinque mesi fa, sembra essere decisamente una spanna al di sopra.

Come abbiamo già sottolineato, il fattore di cambiamento più importante è la strategia da utilizzare in battaglia. Se siete tra i giocatori che amano le strutture imponenti per difendersi, preparatevi ad un lungo allenamento: Fortnite Mobile ha un sistema di building molto più macchinoso dei suoi "fratelli" per console e PC. Non ci è ancora capitato, infatti, di vedere qualcuno prodigarsi contemporaneamente nella corsa e nella costruzione (una skill fondamentale per poter affrontare le battle royale al meglio). Detto ciò, si comprende una certa perplessità dinnanzi all'idea stessa di inserire un'opzione cross-play. In sostanza: le versioni console e PC da un lato, e quella mobile dall'altro, sono prodotti piuttosto differenti, con la bilancia che tende decisamente a favore di chi piò utilizzare un pad o un mouse. Il fuoco automatico ed un comodissimo indicatore del rumore dei passi e degli spari che ci circondano non sono sufficienti a pareggiare i conti. Tornando all'aspetto strettamente tecnico, il consumo di batteria sul nostro Galaxy Note 8 è stato abbastanza alto nella modalità "gioco", che ottimizza le prestazioni della luminosità dello schermo e della risoluzione grafica: circa un punto percentuale ogni minuto e mezzo.