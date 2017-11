Genomia Provato

In un periodo in cui i talenti italiani del videogame stanno finalmente uscendo allo scoperto, ottenendo i primi riconoscimenti importanti anche fuori dai confini dello stivale, il piccolo team indipendente Evocentrica si prepara a far sentire anche la sua voce. Ci prova con Genomia, platform fantascientifico in 2.5D che attinge alle meccaniche del rhythm game per creare un unicum piuttosto curioso, quantomeno nei presupposti. Già portato all'attenzione del pubblico in occasione della scorsa Milan Games Week, il gioco ci è stato sottoposto dagli sviluppatori sotto forma di tech demo, ancora costretto alla fase alpha.



C'è ritmo nell'universo

Genomia è un progetto particolare fin da come è stato concepito. Non è comune, infatti, che alla base di un videogioco ci sia un romanzo scritto di proprio pugno da chi quello stesso gioco è intento a realizzarlo. In una sorta di ottica transmediale, l'opera prima di Evocentrica edifica invece la propria "lore" esattamente a partire da un testo scritto, il cui fine è insomma di approfondire le peculiarità e gli stili di vita dei Dermonoidi, le creature protagoniste del racconto, nonché la storia di Oran-Ba, il loro universo di riferimento. L'attenzione al contesto sembra essere un aspetto a cui il team di sviluppo tiene particolarmente, ed emerge -per ora solo in minima parte- sin dai pochi dialoghi che abbiamo avuto il piacere di scorrere in-game, dei brevi botta e risposta tra i due protagonisti della vicenda. Ciascuno dei quali, oltre a poter essere selezionato dal giocatore a discrezione, porta in dote tratti caratteriali e fisici diametralmente opposti. Abbiamo fatto la conoscenza di Artico, pacato e melanconico nell'atteggiamento, e di Naida, evidentemente più sfrontata del suo collega alieno. Artico, di colore blu, è inoltre leggermente più veloce nella corsa rispetto alla rosea Naida, la quale, a sua volta, sa saltare un pochino più in alto del suo simile. Scegliere d'interpretare Artico o Naida vorrà dire vivere un racconto diverso in tutto il suo svolgimento narrativo, ma di questo aspetto, com'è ovvio, è ancora troppo presto per parlare.

Possiamo invece spendere qualche parola sul gameplay di Genomia, che abbiamo testato pad alla mano nel corso di un fugace stage dimostrativo. Le fondamenta del gioco poggiano sulla tradizione dei platformer a scorrimento laterale, laddove a rendere l'avanzamento più dinamico subentra l'uso della camera virtuale, che si allontana o avvicina al personaggio in base alla sua posizione. Il Dermonoide non avrà ovviamente vita facile nel portare a termine ogni livello, essendo ciascun quadro costellato di nemici che, allorché avvicinati, danno il via a combattimenti basati su un sistema piuttosto inusuale. Attorno al nostro avatar si crea un cerchio verso cui l'antagonista scaglia continuativamente cristalli di quattro diversi colori, che corrispondono al rosso, giallo, verde e blu dei tasti di un qualsiasi controller per Xbox. Come in un rhythm game duro e puro, il giocatore deve premere i pulsanti nella corretta sequenza e col giusto tempismo per danneggiare man mano l'avversario. Non riuscendoci, viceversa, il protagonista s'indebolisce a sua volta, fino a lasciarci inevitabilmente la pelle. A tal proposito, la salute dell'eroe dipende da una stringa di DNA composta da quattro cromatidi, ognuno contenente un fluido colorato delle tinte di cui sopra. Oltre a definire il livello di energia del nostro alter ego extraterrestre, il fatto che almeno una stringa sia colma di fluido garantisce al personaggio di procedere senza impedimenti motori. È per questo che, dopo ogni scontro, è sempre importante scandagliare l'ambiente in cerca di fialette di liquido colorato, che rimpinguano i cromatidi svuotati e assicurano al Dermonoide lunga vita.

Di Genomia, per adesso, abbiamo saggiato sostanzialmente queste meccaniche, laddove la versione finale prevedrà anche una corposa componente RPG, tanti puzzle ambientali, nuove skill volte a caratterizzare ulteriormente Artico e Naida, e inoltre due modalità per giocare in multiplayer, una orientata al PvP e l'altra all'esperienza cooperativa.

Relativamente alle basi del gioco, invece, c'è di sicuro margine di miglioramento. Il platforming ci è parso ad oggi piuttosto ingessato, così come la stessa dinamica ritmica dei combattimenti necessita certamente di qualche rifinitura. È vero che gli sviluppatori suggeriscono che non tutti gli antagonisti debbano essere affrontati obbligatoriamente, stabilendo, di fatto, una libertà decisionale che porterà l'utente ad ottenere benefici più o meno consistenti in base alle proprie scelte. D'altro canto i duelli che abbiamo potuto testare ci sono parsi spesso nervosi, con il nostro protagonista costretto a reagire a raffiche di cristalli copiose e serratissime, talvolta davvero ardue da respingere. La speranza è che i ragazzi di Evocentrica non sottovalutino la corretta taratura delle curve di difficoltà e di apprendimento, senza cui il gioco corre seriamente il rischio di risultare frustrante.