Genshin Impact 3.0: benvenuti a Sumeru, le novità dell'ultimo aggiornamento

Hoyoverse è più puntuale di un orologio svizzero. Negli ormai due anni di permanenza sul mercato di Genshin Impact, il team cinese è riuscito a pubblicare con estrema precisione ogni singolo aggiornamento del suo popolare free to play, con un'unica eccezione più che giustificata a causa del tremendo lockdown che ha coinvolto il paese nei primi mesi dell'anno.



Con la versione 3.0 del gioco, che dovrebbe anche ospitare il tanto atteso evento dell'anniversario (che si spera generi meno polemiche rispetto allo scorso anno), la software house ha deciso di fare le cose in grande e, con qualche giorno d'anticipo rispetto alla release ufficiale, ha distribuito alle principali testate internazionali una build di prova di Sumeru di Genshin Impact, così da permettere un test approfondito dei nuovi contenuti.



Ovviamente anche noi abbiamo preso parte all'iniziativa e ci siamo addentrati nei nuovi territori che vanno ad ampliare ulteriormente la già enorme Tevyat.

Benvenuti a Sumeru

All'avvio della versione di prova, ci troviamo in quel di The Chasm, la particolare area della mappa caratterizzata da un enorme scavo minerario. Dopo aver terminato la lunga scalata della parete rocciosa ad ovest della miniera, di fronte a noi si presenta un paesaggio meraviglioso: come avrete capito, si tratta di Sumeru, la nuova regione che accompagnerà il Traveler e i suoi alleati per tutto il terzo anno del free to play.

Pur essendo un bioma basato sulla natura, quello che stiamo per esplorare è un luogo completamente diverso rispetto a Monstadt, Liyue e Inazuma. Sumeru è un'enorme foresta ispirata a quelle indiane, con piante rigogliose e caratterizzate da un verde molto acceso, così come i colori degli animali e dei fiori che si possono incontrare.



Ciò che più stupisce della nuova area non è solo lo splendido colpo d'occhio, ma anche e soprattutto la diversità delle zone che vanno poi a comporre come un puzzle l'intera regione. Sumeru è fatta di tanti sotto-biomi diversi che rendono l'esplorazione sempre piacevole e mai noiosa: si passa da una verdeggiante foresta pluviale simile a quelle del Nepal ad un'area dall'atmosfera quasi magica per via della presenza di enormi funghi blu, passando per una giungla i cui alberi hanno fusti di dimensioni colossali e possono essere scalati per scoprire tanti nuovi segreti.

Vi è persino un'area desertica, ma nel corso della nostra prova non siamo riusciti ad esplorarla e non è da escludere che questa porzione della mappa sia in arrivo solo con i futuri aggiornamenti di Genshin Impact. Come potete facilmente intuire, Sumeru ci ha conquistato subito ed è subito diventata la nostra regione preferita. La bellezza della mappa non risiede solo nei paesaggi mozzafiato, ma anche nella cura riposta da Hoyoverse nella riproduzione di un mondo credibile e coerente. Il popolo di questa porzione di Tevyat gode di una grande conoscenza, ciò per via dell'uso di tecnologie all'avanguardia e della presenza di un'Accademia che vanta alcuni dei più importanti studiosi del mondo di Genshin Impact (anche Lisa, nostra vecchia conoscenza, ha affrontato un percorso di studi proprio a Sumeru). Ciò rende gli abitanti dell'area profondamente diversi da quelli che abbiamo incontrato fino ad oggi e molti di essi si concentrano nelle poche aree abitate della mappa, tra le quali spicca la magnifica città costruita su un enorme albero, probabilmente il luogo più iconico e riconoscibile di Sumeru.

Nuovi nemici e boss

Non vi nascondiamo che buona parte del tempo trascorso nella build di prova della versione 3.0 di Genshin Impact l'abbiamo passata in rassegna di ogni singolo luogo della mappa, dedicandoci principalmente all'esplorazione dei vari checkpoint e alla scoperta dei piccoli segreti sparsi in ogni dove.

Ogni volta che il free to play accoglie una nuova area, la parte legata all'esplorazione è sempre quella più piacevole, poiché permette di accumulare risorse in maniera facile e al tempo stesso ci lascia conoscere tutti quei luoghi che a breve diventeranno familiari. In giro per Sumeru abbiamo raccolto tantissimi oggetti mai visti prima e incontrato tanti nemici già noti, ma non sono mancati nemmeno volti inediti.



Tra i mob nuovi di zecca troviamo gli Eremiti - soldati appartenenti ad una sorta di esercito proveniente dal deserto -, una vasta gamma di creature simili a funghi e nuove versioni dei Guardian Ruin, ancora più pericolosi di quelli che siamo abituati a sconfiggere quotidianamente. Sumeru ospita anche due nuovi boss: l'Electro Regisvine, che non è altro che una nuova versione del nemico già disponibile nelle versioni Pyro, Cryo e Hydro, e il fierissimo Jadeplume Terrorshroom, una creatura bipede simile ad un gallo legata all'elemento Dendro e caratterizzata da un'ampia coda. Se il primo nemico non presenta meccaniche troppo diverse dagli altri boss floreali e non occorre troppo impegno per mandarlo al tappeto, il primo boss Dendro è molto più impegnativo e il combattimento si svolge in un'area sotterranea, sul tronco tagliato di un grosso albero.



Sumeru mette a disposizione anche tre nuovi Domain, i quali sono la via d'accesso ai materiali per il potenziamento dei talenti e delle armi che potremo sbloccare in questa e nelle prossime patch. Uno di questi dungeon è strettamente legato ai due nuovi set di Artefatti che potrebbero stravolgere alcune build.

Deepwood Memories è semplicemente il set pensato per favorire l'elemento Dendro, invece Gilded Dreams aumenta l'Elemental Mastery e consente di ricevere buff all'attacco con le reazioni elementali. È presto per stabilire quanto il secondo set sia utile, ma non escludiamo che possa trovare il suo posto nelle build di personaggi che fanno dell'Elemental Mastery il loro punto di forza. La nuova mappa non è fatta solo di boss e dungeon, ma anche di tanti piccoli enigmi che sfruttano il primo elemento aggiuntivo di Genshin Impact, Dendro. Non vi sveleremo troppo sui puzzle che si possono trovare in giro, ma vi assicuriamo che la qualità alla quale miHoYo ci ha abituati resta sempre la stessa e la quasi totalità dei rompicapi risulta piacevole ed intuitiva.



Alcuni dei puzzle sono poi collegati ad una particolare meccanica che gli sviluppatori hanno implementato per favorire la navigazione in un'area complessa come Sumeru: ci riferiamo ad una serie di punti d'appiglio fluttuanti che possono essere utilizzati con una sorta di rampino Dendro e grazie ai quali è molto semplice attraversare il corso di un fiume o spostarsi da una zona all'altra, magari dopo aver fatto comparire gli appigli al termine della risoluzione di un enigma.

Alla scoperta del nuovo elemento

Un altro aspetto davvero interessante della versione 3.0 di Genshin Impact è rappresentato dai nuovi due personaggi (per Dori ci sarà da attendere qualche settimana), ovvero Tighnari, arciere 5 Stelle, e Collei, arciere 4 Stelle. Entrambi i nuovi personaggi sono stati costruiti in maniera impeccabile, poiché gli sviluppatori hanno curato ogni singolo aspetto della coppia di eroi, dall'estetica al carattere. Basta giocare le primissime missioni del terzo atto della main quest per comprendere quanto siano ben caratterizzati i primi due personaggi Dendro del free to play.

Tighnari è un vero e proprio genio della botanica che ha preferito non nascondersi dietro una scrivania e che, grazie alla sua visione Dendro, dedica la sua esistenza alla ricerca sul campo e all'aiuto di chi incappa in uno dei tanti pericoli della foresta. Collei è l'assistente di Tighnari ed è il personaggio che maggiormente ci ha sorpreso per via del suo complesso passato, che potrebbe fare da ponte tra il Traveler e i misteriosi leader dei Fatui che abbiamo visto in un recente trailer. Non vogliamo svelarvi troppi dettagli, poiché li potrete scoprire nelle prossime ore giocando il nuovo arco narrativo.



Ciò su cui ci soffermeremo sono le capacità di combattimento dei due personaggi, visto che entrambi non saranno disponibili per tutti e faranno parte del primo banner a tempo (Collei si potrà ottenere anche gratuitamente durante uno degli eventi della 3.0).

Il nostro ranger della foresta dispone di un attacco base molto simile a quello di Ganyu, dal momento che il suo arco può essere teso fino a raggiungere due diversi livelli di carica: il primo si limita a scoccare una freccia che infligge danni Dendro, la seconda fa sì che il proiettile si divida in quattro. L'Elemental Skill, Vijnana-Phala Mine, è ottima per via della sua abilità di attirare l'attenzione degli avversari e al tempo stesso infliggere loro danno Dendro. A chiudere il cerchio è Fashioner's Tanglevine Shaft, Elemental Burst: in questo caso, si tratta di una potente freccia che Tighnari scocca in salto per infliggere ingenti danni elementali di tipo Dendro. A rispecchiare alla perfezione l'eroe è anche la sua passiva, poiché quando questo personaggio è nel party, si possono individuare sulla mini-mappa tutte le specialità di Sumeru da raccogliere. Se l'attacco di base di Collei è quello classico di tutti gli arcieri, ad essere peculiare è la sua Elemental Skill, la quale prende il nome di Floral Brush e consiste nel lancio di un grosso boomerang che infligge danni Dendro all'andata e al ritorno. L'Elemental Burst è Trump-Card Kitty, un simpatico pupazzetto che la ragazza dai capelli verdi lancia al suolo e che inizia a saltellare in un'area circolare infliggendo sempre danni Dendro.



Saremo sinceri: l'impressione che abbiamo avuto durante i nostri test è che i personaggi Dendro non siano dei campioni in termini di danni, ma il nuovo elemento può dire molto se utilizzato in maniera strategica in combinazione con gli altri. In base alle reazioni, possiamo ad esempio creare dei piccoli bulbi di colore verde i quali reagiscono in maniera differente in base all'elemento con cui entrano in contatto: col fuoco, ad esempio, possono esplodere e far bruciare i nemici, invece con l'elettricità sprigionano proiettili ad inseguimento. Insomma, l'elemento Dendro è ancora tutto da scoprire ma è chiaro che il suo utilizzo ruoti principalmente intorno alle reazioni elementali.



Insomma, Hoyoverse ha fatto centro di nuovo ed è incredibile pensare che tutto ciò di cui vi abbiamo parlato, ad eccezione del solo Tighnari, è parte di un aggiornamento completamente gratuito che tutti i giocatori su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, iOS e Android possono già scaricare.