Ghostrunner 2: il cyberpunk più cattivo ci sfida all'ultimo sangue

Uno scorcio futuristico. Industriale. Tinte Cyberpunk. Stringiamo una lama nel pugno. Poi la prima uccisione. Tutti cadono. L'uno dopo l'altro. È questione di secondi. Basta un attimo. Tutti muoiono. Con un solo colpo. Anche noi. Un istante è quanto basta. Ma ci rialziamo. La spada si sporca. È sangue. Di nuovo, uccidiamo. Di nuovo, moriamo. Il primo Ghostrunner era adrenalina pura. Difficile, perfida, frustrante. Eppure appagante. Tanto appagante. Scorreva veloce, il primo Ghostrunner. Sincopato. Nemmeno un attimo di respiro. Era bellissimo. Tanto cattivo quanto bellissimo. Ghostrunner 2 viaggia ancora più rapido. È ancora più bello? Chissà. Sappiamo solo una cosa: alla Gamescom 2023 abbiamo ucciso tante volte. E tante volte siamo crepati. E questo ci è piaciuto.

Una nuova corsa a perdifiato

Un anno. È passato un solo anno dalla fine di Ghostrunner. L'umanità ora può avere un futuro. Ma si sa, l'umanità non lo merita. Morto un nemico, se ne fa un altro. La Dharma Tower è di nuovo un posto pericoloso. Pieno di folli. Pieno di violenza. Il posto per noi. Si riparte. Si ammazza ancora. Si sente, l'adrenalina. È un attimo, e ci si risente a casa.

Avete amato il primo Ghostrunner? È quasi sicuro che amerete anche questo. Il perché? Perché è tutto più veloce. Tutto più aggressivo. Tutto più mortale. Il genere di rischio che ci gasa, insomma. C'era una sfida, nel booth di 505. "Quanti minuti impiegherai per finire la demo?" - chiedevano - "e quante volte morirai?". Troppi minuti. Troppe morti. Al muro c'era un elenco della gente che aveva giocato, con una targhetta commemorativa. Erano segnati il tempo e il numero di fallimenti. La sfida di Ghostrunner 2 iniziava quindi persino prima di avviare la demo. Leggere i risultati degli altri stimola la competitività. "Posso fare di meglio" - vien da pensare. Grosso errore. L'ansia è una nemica. Ci vuole calma, in Ghostrunner 2. Ci vuole pazienza. Perché si muore. Anche impegnandosi al massimo. Alla fine si sbaglia. Ancora. Ancora. E ancora. Non fa niente. Conta ripartire. Conta insozzare la spada di sangue. Il secondo Ghostrunner funziona come il primo. Si corre, ci si guarda intorno, si salta, si scivola, ci si sofferma a mezz'aria, rallentando il tempo per qualche istante, in un secondo che sembra infinito.



Ma infinito non è. In un attimo si torna a terra, si schivano i colpi - se si riesce a farlo - e si attacca. Si tagliano teste. Si mozzano gambe. Si trafiggono corpi. Come il primo Ghostrunner. È divertente. Come il primo Ghostrunner. E allora, dove sta la differenza? C'è. Nella grandezza. Nei nemici. Nelle abilità. Nella moto.

Tutto è più grande

Le aree sono più vaste. Le fasi platform si integrano meglio con l'avanzamento. Saltare da una piattaforma all'altra è un esercizio di stile sempre piacevole. Qualche stradina porta a una zona diversa. Cambia tanto? No. Cambia però l'ordine in cui ammazzare i nemici. Tanto alla fine, vuoi o non vuoi, li devi smembrare tutti. Sennò le porte non si aprono.

Non è un grosso problema. La nostra spada ha sete. Ma anche i nostri shuriken. Colpiamo da lontano, non ci sporchiamo le mani. Occhio a prender bene la mira. Quando gli shuriken finiscono, la schivata non basta, e i nemici attaccano in massa, che si fa? Si para. Possiamo deflettere i colpi, in Ghostrunner 2. Se pariamo col tempismo giusto, inneschiamo pure una finisher bella violenta. Ci piace. Ci piace vederli crepare più da vicino. Alcuni nemici son tosti. Si deve per forza prenderli di spalle, o contrattaccare dopo essersi protetti dal primo colpo. Quanti nuovi tipi incontreremo? Non lo sappiamo. Sappiamo però che la varietà non mancherà. Il team ce lo ha promesso.



Vogliamo credergli. E quando non si ammazza, che si fa? Si esplora? Un po'. C'è pure qualche enigma qua e là. Niente di difficile, sembra. Interruttori da attivare, ventole da azionare, macchinari da spostare. Ci serve il "Tempest". È un nuovo potere. Genera un'onda d'urto che lancia lontano gli oggetti. Va bene anche in combattimento, da alternare agli shuriken.

Vedete? I modi di uccidere aumentano. Nella versione finale ce ne saranno di più. Non vediamo l'ora. Perché Ghostrunner 2 martella, stimola, inebria. Picchia duro, ma insegna. Spinge, con i suoi colori, la sua arte cyberpunk, la sua soundtrack. Spinge la nostra adrenalina. La nutre. E l'adrenalina nutre noi. È un circolo vizioso. Assuefacente. Difficile resistergli, se amate le prove, quelle dure.

La moto, la città

Sì, ci sono le spade. Sì, ci sono gli shouriken. Sì, ci sono i nuovi poteri. E ci sono le aree più vaste. Ma c'è soprattutto una moto. Un veicolo da guidare a tutta velocità. Ancora una volta, la velocità comanda tutto.

Sulle due ruote, Ghostrunner 2 cambia volto. Non stile, attenzione, ma volto. Sembra quasi un rhythm game per la precisione richiesta. Scansare ostacoli. Saltare burroni. Seguire la rotazione della pista. Evitare di sfracellarsi. Correre col turbo prima che il segnale si perda. Pigiare sul pedale dell'accelerazione, tenere gli occhi aperti, e non sbagliare. Ecco gli imperativi. È difficile anche guidare la moto, non sottovalutatela. Nella demo, il bolide ci ha portato all'esterno. Scagliati fuori dalla Dharma Tower abbiamo visto la città. Quanto sembra grande! Nel gioco completo la visiteremo. Quante strade troveremo? Quali scorci osserveremo? Quanti modi di uccidere ci saranno? Quali minacce ci aspettano? Quante volte cadremo? Quali verità scopriremo? Tante, troppe domande. Una sola è la risposta. Se Ghostrunner 2 sarà stimolante come il primo, ci divertiremo. Non serve chiedere altro.