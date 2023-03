Oltre Gollum: da Wild Woods a Capes, Daedalic fa sul serio e vuole crescere

Ospiti di Deadalic Entertainment negli studi di Amburgo del team, abbiamo partecipato ai "Deadalic Days", una giornata in cui la compagnia ha mostrato alla stampa gran parte della propria line-up dei prossimi mesi. In attesa di potervi raccontare il titolo più succoso e atteso, ovvero The Lord of the Rings: Gollum (avete già visto l'ultimo trailer di Gollum dal Nacon Connect?), in questa sede vi parleremo di un bel po' di giochi su cui abbiamo messo le mani in quel di Amburgo. L'offerta del catalogo di Deadalic, come avrete modo di vedere, diventa sempre più ricca, e spazia tra generi e approcci di gameplay molto diversi per rivolgersi a un'ampia platea.

Capes: supereroi e strategia

Uno dei videogiochi che più hanno attirato la nostra attenzione è Capes, un RPG strategico a tema supereroi e ispirato, anche dal punto di vista grafico, al vasto sottobosco dei comics.

Ambientato in un mondo in cui i supercattivi hanno vinto e preso il controllo della Terra, con una piccola fazione di paladini pronta a lottare per riportare la giustizia nel mondo, Capes si è presentato a noi come un'esperienza ispirata a X-Com, e che nella sua formula ludica - almeno per quel che concerne la demo che abbiamo testato - promette di soddisfare i palati più fini tra gli appassionati del genere. Dimenticate, tanto per intenderci, titoli come Marvel's Midnight Suns (la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns è oltre il Limbo!), rivelatosi invero uno strategico abbastanza accessibile anche per un pubblico meno avvezzo al panorama di riferimento. In Capes le battaglie sulla scacchiera digitale possono rivelarsi lunghe e impegnative, poiché i parametri da tenere in considerazione - per quanto concerne azioni di gioco, abilità e poteri da innescare durante gli scontri - sono numerosi. La produzione recupera tutti i crismi del genere, tra un combat system a turni potenzialmente profondo e ondate di nemici sempre più insidiose. C'è da dire che non tutto ci ha convinto pienamente, a partire da un comparto grafico un po' datato e da una cornice artistica abbastanza generica, che andrà ovviamente valutata nel complesso una volta che il gioco completo sarà uscito nel corso del 2023 su PC.

Potion Tycoon: diventare il re delle pozioni!

Varchiamo ora i confini dei titoli gestionali con un'esperienza forse non per tutti, eppure con le potenzialità far breccia nel pubblico grazie a un'estetica squisitamente cartoonesca. Potion Tycoon è letteralmente un simulatore di pozioni a base di stregoneria, in cui impersoniamo uno staff di Goblin intento a creare intrugli magici di ogni tipo. L'obiettivo è costruire, sviluppare e gestire il proprio negozio a tema, monitorando le risorse e supervisionando la filiera produttiva durante la creazione delle pozioni.

Fatto questo, i giocatori dovranno ingegnarsi nel commercio per vendere i propri articoli e stracciare la concorrenza, in un vero business in cui il pozionante più abile sarà il re indiscusso dell'alchimia. Ancor prima della parte dedicata alle vendite, comunque, l'elemento fondamentale dell'offerta sarà il crafting: bisognerà infatti porre estrema attenzione in ogni singolo elemento della produzione, dalle ampolle utilizzate, fino al corretto mix di ingredienti. Un titolo, insomma, piuttosto stimolante, che potrebbe riuscire anche a distinguersi dai gestionali più canonici e realistici sul mercato.

Wild Woods: un roguelike in compagnia

È stato poi il turno di Wild Woods, un adorabile titolo che ci ha impegnato e divertito in svariate sessioni multiplayer. Si tratta di un roguelike totalmente co-op, in cui quattro giocatori possono impersonare dei gattini antropomorfi tanto adorabili quanto abili nel combattimento. L'obiettivo è scortare e proteggere una carovana ricolma di risorse per un dato tragitto, tenerla al sicuro dai malintenzionati e dai mostri di ogni tipo.

Nel far questo inoltre non dovremo dimenticarci di raccogliere materiali utili lungo il cammino. Infatti, i quattro piccoli guerrieri dovranno tagliare alberi, cespugli e altri elementi su schermo al fine di immagazzinare elementi essenziali al proseguimento del viaggio: legna da ardere, monete per la compravendita e così via. Ciascuna sessione si compone inoltre di un ciclo giorno notte: durante le ore diurne bisogna reperire risorse, ma col sopraggiungere delle tenebre è necessario sguainare le spade e combattere. In più, nella fase notturna l'assenza di luce ostruisce quasi totalmente la viabilità, ed è qui che entrano in gioco i materiali immagazzinati nella carovana: se si possiede sufficiente legna è possibile tenere acceso un fuoco, mentre una cospicua riserva di provviste garantirà una costante rifornitura di oggetti curativi. Di tanto in tanto, inoltre, è possibile potenziare le capacità del carro, scegliendo opportunamente se ampliare il vano per la legna, per le medicine e via dicendo. È insomma necessario non stare mai fermi in nessuna delle fasi, operare scelte utili di volta in volta a seconda delle proprie necessità.



Wild Woods non propone un combat system particolarmente elaborato, che - pur svolgendo dignitosamente la sua funzione - offre un solo comando di attacco e una schiavata. In tal senso insomma il prodotto di Octofox Games non raggiunge la profondità che caratterizza altri giochi di questo genere.

Wanderful: un sogno da costruire

Anche con Wanderful rimaniamo nella sfera gestionale, seppur con un afflato più rivolto al platform. L'opera di Tiny Roar è un infatti un mix di esplorazione, costruzione e strategia: i giocatori controllano un piccolo avatar che, tassello dopo tassello, realizza il suo mondo immaginario utilizzando gli strumenti che man mano gli vengono offerti dallo scenario che prende vita attorno a lui.



Tra la selezione dei costrutti più congeniali e l'esplorazione di nuove aree, gli utenti potranno dar sfogo alla propria creatività. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'opera leggera ma comunque intrigante, che ci ha colpito soprattutto per la sua gradevolissima cornice visiva, molto colorata e ammantata di una patina in stile "pastello" che contribuisce a impreziosire le atmosfere sognanti e sospese di Wanderful.

Reveil: intrighi, puzzle e inquietudine in prima persona

Sviluppato da Pixelsplit, Reveil è invece un thriller psicologico in prima persona a sfondo narrativo, forte di una cornice vagamente orrorifica che potrebbe attirare l'attenzione di chi cerca un'esperienza all'insegna della tensione e vagamente ispirata a Silent Hill (qui l'anteprima di Silent Hill 2 Remake).

I giocatori vestiranno i panni di Walter Thompson, un individuo dal passato oscuro di cui scoprirem progressivamente i tenebrosi trascorsi, anche tramite l'esplorazione della sua mente. Le origini di Walter sembrano essere collegate alle vicende accadute anni addietro al Nelson Bros Circus. Come suggerisce il nome dello scenario costituisce lo sfondo dell'avventura, l'ambientazione circense sembra avere le carte in regola per inquietare l'utenza, pur senza metterla di fronte a particolari minacce o jumpscare. In Reveil, infatti, l'obiettivo non è combattere schiere di aberrazioni o fuggire da creature di qualche tipo, ma risolvere continuamente enigmi raccogliendo gli indizi disseminati nell'area circostante: parliamo insomma di un puzzle game dalla natura story driven, che tuttavia nel corso della demo è riuscito a trasmetterci vibrazioni abbastanza positive per quanto concerne i toni del racconto. Staremo a vedere se, infine, la storia proposta dal gioco targato Daedalic riuscirà a coinvolgerci fino in fondo: nel frattempo, non ci resta che aspettare il lancio su PC entro la fine di questo 2023.

Magin: The Rat Project Stories, gioco di ruolo e carte

L'opera forse più interessante tra i titoli proposti ai Daedalic Days è stata Magin, altra avventura narrativa sviluppata da The Rai Projects, che promette di unire dinamiche da gioco di ruolo a un sistema di combattimento basato sulla costruzione di mazzi di carte, il tutto in una cornice visiva e ludica che ricorda molto le avventure grafiche a scorrimento con scelte narrative multiple.

Non sappiamo di cosa ci parlerà la trama di Magin, ma dai pochi minuti che abbiamo passato in compagnia della demo abbiamo realizzato di trovarci all'interno di un'ambientazione dark fantasy dalle tinte cupe e desolanti. L'estetica in stile fumetto rappresenta - a nostro parere - uno degli elementi più intriganti della produzione, come pure il complesso sistema di scelte morali (piccole o grandi che siano) che sembra poter influenzare la prosecuzione del racconto.

Nel gioco di The Rai Project, infatti, è importante fare attenzione anche alla più irrisoria delle decisioni, come stabilire cosa mangiare o in che modo rivolgersi ad un interlocutore, poiché ogni bivio intrapreso potrebbe condurci verso uno specifico scenario narrativo. D'altro canto il sistema di combattimento prende spunto dai più canonici GDR a turni, con la possibilità di comporre un deck fatto di azioni, attacchi speciali e abilità varie con cui arricchire e potenziare i talenti del protagonista. Purtroppo il tempo che abbiamo trascorso in compagnia di Magin non è stato sufficiente per saggiare appieno tutte le componenti del gameplay, ma terremo comunque d'occhio l'opera - e vi invitiamo a fare lo stesso - in vista del lancio nel corso di quest'anno, poiché abbiamo la sensazione che potrebbe rivelarsi una chicca niente male.