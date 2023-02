Gran Turismo 7: GT Sophy rivoluziona tutto, l'IA di Polyphony è incredibile

A circa un anno dal debutto su PS4 e PS5, l'ultima creatura di Kazunori Yamauchi (qui lo speciale sulla storia di Gran Turismo) esce dai box e arriva anche su Playstation VR 2. Tra i vari contenuti che l'update 1.29 porta in dote però, l'approdo di questo inno alla car culture sui lidi della realtà virtuale non è l'unico degno di attenzione.



Oltre a divertirsi con cinque nuove auto e con un celebre tracciato - di ritorno dai capitoli precedenti - i piloti di Gran Turismo 7 (ecco la recensione di Gran Turismo 7) potranno sfidare l'intelligenza artificiale messa a punto dagli sforzi congiunti di Polyphony Digital e Sony AI, ossia Gran Turismo Sophy.

Una "filoSophya" di guida mai vista prima

Senza perderci in futili chiacchiere, vi comunichiamo da subito che la nostra prima esperienza con la nuova IA implementata nel gioco ci ha lasciati a bocca aperta. L'evento al momento disponibile, che resterà tale fino alla fine di marzo, permette di sfidarla in quattro tracciati distinti, ciascuno con differenti categorie di auto. Non temete però: se pensate di non essere in grado di battere GT Sophy sappiate che è possibile tararne la difficoltà, chiamandola a gareggiare con macchine meno performanti della vostra.

Potrete inoltre sfidare un singolo avversario mosso dall'IA e con la vostra stessa auto, per una competizione davvero emozionante. Se ai livelli principiante e intermedio la vittoria risulta abbordabile, a esperto e soprattutto nell'uno contro uno dovrete conoscere al meglio il vostro veicolo e, più d'ogni altra cosa, il tracciato di riferimento, altrimenti non potrete fare altro che divertirvi a leggere la targa dell'auto di GT Sophy prima che questa sparisca all'orizzonte. Nonostante al momento l'IA sia affrontabile solo su specifici circuiti e con macchine preselezionate, il suo comportamento in pista lascia davvero ben sperare.



Dimenticatevi dei tristemente noti trenini di auto incapaci di sorpassarsi tra loro: la creatura di Polyphony Digital e Sony AI darà vita a scontri epici e lotte all'ultima staccata. Per dare un tocco di personalità in più a GT Sophy, gli sviluppatori le hanno permesso di reagire a ciò che le succede attorno con delle faccine. Quando riuscirà a sorpassarci ad esempio riderà di noi e quando verrà tamponata non mancherà di esprimere il suo disappunto. In generale, al netto dei limiti di questo primo contatto con l'intelligenza artificiale, le sue potenzialità appaiono già incredibili.

Promettono infatti un futuro in cui le competizioni in single player di Gran Turismo sapranno generare la medesima adrenalina di quelle in multigiocatore. Gli addetti ai lavori chiaramente dovranno insegnare a Sophy come gestire le vetture in differenti condizioni - si pensi all'asfalto bagnato o allo sterrato - e nel corso di eventi di maggior durata, che richiedono ad esempio più soste ai box. La grande rivoluzione promessa dall'IA ha anche un evidente valore didattico. Dopo ogni gara del resto è possibile visionare i replay anche dal punto di vista di Sophy, così da poter studiare le linee ideali da seguire durante le competizioni. Dopo averne osservato gli input, ci siamo resi conto del fatto che non fossero gestiti in modo "meccanico". L'intelligenza artificiale, infatti, è in grado di parzializzare freno e acceleratore nelle curve per stabilizzare al meglio la vettura, ottimizzando le traiettorie di ingresso e massimizzando la velocità d'uscita. Durante i test inoltre abbiamo avuto modo di constatare come Sophy possa commettere dei piccoli errori, ad esempio nella celebre curva 130R di Suzuka o nell'inserimento in alcuni tornanti. Non è chiaro se queste disattenzioni siano volute o meno, ma di certo contribuiscono a far sembrare questa macchina il più umana possibile, rendendo un'eventuale sconfitta ancor più amara da digerire.

In attesa di avere notizie più certe su quella che sarà l'implementazione completa di questa IA avanzata all'interno dell'esperienza, possiamo già sottolineare un primo dato di valore. Con GT Sophy la serie potrebbe porre fine a quei limiti della CPU che ormai stonavano col motto di "Real Driving Simulator" e spingersi anche oltre. Le sue infatti potrebbero diventare le competizioni corsistiche in single player più avvincenti in assoluto.

Un ritorno al passato

Dal punto di vista contenutistico, la patch 1.29 aggiunge Grand Valley Highway, uno storico tracciato presente in vari titoli della serie e cinque nuovi bolidi. La pista è stata rivisitata sia sul fronte estetico che del layout e, in questa nuova veste, alcune sezioni del circuito classico sono state unite a location esistenti situate sulla costa californiana.

La nuova mappa presenta quattro configurazioni diverse e un'Esperienza su Circuito da 1.200.000 crediti (a patto di ottenere tutti ori) da affrontare sulla Nissan GT-R Gr3. Tutto sommato la conformazione composta da strade larghe, chicane fluide e tornanti da percorrere a medie velocità, risulta indovinata. Tuttavia segnaliamo alcune penalità relative ai track limit, forse troppo severe. Passando all'arricchimento del già vasto parco auto, sono stati addizionati tre storici modelli anni '60 e due concept car VGT targate ItalDesign. Viste le loro prestazioni altalenanti, i due prototipi sono la parte peggiore del pacchetto, mentre - per fortuna - il discorso legato al trittico di vecchie glorie è ben diverso.

La Porsche 911 Carrera RS e la Citroen DS Pallas sono due fantastici gioielli da collezione, mentre la Honda RA272 si è rivela un'autentica chicca pad (o volante) alla mano. L'iconica forma a sigaro schiacciato, il motore trasversale capace di erogare 230 CV e di girare a ben 12000 giri al minuto e le innumerevoli livree già messe a disposizione della community - tra cui quella della storica Lotus F1 di quegli anni - rendono questo bolide piacevolissimo da guidare.